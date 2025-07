EssilorLuxottica: Résultats T2/S1 2025 - Solide croissance du chiffre d'affaires à 7,3 % au T2 et au S1, nouvelle accélération sur les lunettes avec IA

Solide croissance du chiffre d'affaires à 7,3 % au T2 et au S1

Nouvelle accélération sur les lunettes avec IA

Croissance du chiffre d'affaires du Groupe à 7,3 % au T2 et au S1 (à taux de change constants 1 )

L'Amérique du Nord accélère sur le segment PS, le segment DTC maintient un rythme de croissance solide

La région EMEA confirme sa bonne performance sur les segments PS et DTC, c’est la meilleure région pour le Groupe

Hausse de plus de 200 % des ventes de Ray-Ban Meta avec IA au S1

Annonce des lunettes IA Oakley Meta, lancement réussi de l'édition 50 e anniversaire

Les lunettes Nuance Audio sont déjà disponibles dans 10 000 points de vente en Amérique du Nord et en Europe

Marge opérationnelle ajustée 2 stable à 18,3 % au S1 (à taux de change constants 1 )

Solide génération de cash-flow libre 5 à 951 millions d'euros

Nouvelle étape dans la trajectoire med-tech avec l’acquisition des cliniques Optegra





Paris, France (28 juillet 2025 – 18h00) – Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica, qui s’est réuni le 28 juillet 2025, a arrêté les comptes consolidés résumés du premier semestre 2025, clôturés au 30 juin 2025. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.

Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica ont commenté : « Nous publions un premier semestre solide, avec une croissance du chiffre d'affaires et un dynamisme de toutes les régions et activités, en ligne avec nos objectifs de croissance, dans un contexte très fluctuant.

Menant la transformation de l’industrie, nous faisons des lunettes la prochaine plateforme digitale, capable d’intégrer de l'IA, des technologies sensorielles et des données de santé, pour permettre à chacun d’exprimer tout son potentiel. Le succès de Ray-Ban Meta, le lancement de Oakley Meta avec IA et l’enthousiasme pour les lunettes Nuance Audio sont des atouts majeurs dans ce nouvel espace d’opportunités.

Nous progressons dans notre trajectoire med-tech, notamment en intégrant Optegra, pour transformer l'expérience patient et proposer l’approche la plus personnalisée et évolutive. Notre offre couvrira l’ensemble de la santé visuelle, des diagnostics avancés aux traitements ophtalmiques, tout en ouvrant des opportunités dans la détection précoce de pathologies systémiques.

L'innovation reste au cœur de nos activités. Le renforcement de notre position sur la gestion de la myopie avec Stellest 2.0, le 50e anniversaire d'Oakley, le lancement de Varilux Physio Extensee incluant l'IA et de l’audacieuse collection Puffer de Ray-Ban sont autant d’atouts qui nous permettent d'aborder la seconde moitié de l’année avec confiance.

En ligne avec nos ambitions de long terme, nous contribuons à façonner le monde de demain et sommes reconnaissants à nos plus de 200 000 collègues passionnés et talentueux qui contribuent à donner vie à notre vision. »

