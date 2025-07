EssilorLuxottica: Risultati del secondo trimestre e del primo semestre 2025 - Solida crescita del fatturato, +7,3% nel secondo trimestre e nel primo semestre, gli AI glasses continuano a crescere

Solida crescita del fatturato, +7,3% nel secondo trimestre e nel primo semestre

Gli AI glasses continuano a crescere

Fatturato in crescita del 7,3% sia nel secondo trimestre che nel primo semestre (a cambi costanti 1 )

Nord America in accelerazione nel segmento Professional Solutions , continua il solido ritmo di crescita per Direct to Consumer

EMEA si conferma l’area geografica più performante, trainata sia da Professional Solutions sia da Direct to Consumer

Le vendite degli AI glasses Ray-Ban Meta in crescita di oltre il 200% nel primo semestre

Gli AI glasses Oakley Meta pronti al debutto sul mercato, successo dell'edizione dedicata al 50° anniversario del marchio

Nuance Audio già disponibili in 10.000 negozi in Nord America e in Europa

Margine operativo adjusted 2 stabile al 18,3% nel primo semestre (a cambi costanti 1 )

Solido free cash flow 5 a 951 milioni di Euro

Parigi, Francia (28 luglio 2025 – ore 18:00) – Il Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica, riunitosi il 28 luglio 2025, ha approvato il bilancio consolidato semestrale abbreviato chiusosi il 30 giugno 2025. Le società di revisione hanno sottoposto il documento a una revisione limitata.

Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato, e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, hanno commentato: "Abbiamo chiuso un primo semestre solido, con ricavi in crescita in tutte le aree geografiche e in tutti i business. Un risultato che conferma la qualità del nostro percorso anche in un contesto volatile e in linea con gli obiettivi di lungo periodo.

Stiamo aprendo la strada a una trasformazione profonda del settore, poiché l’occhiale diventerà sempre più una piattaforma tecnologica dove intelligenza artificiale, sensoristica e soluzioni medicali digitali permetteranno a tutti di accedere a nuove possibilità ed esprimere il proprio potenziale. Il successo dei Ray-Ban Meta, il lancio dei Performance AI glasses Oakley Meta e il debutto positivo degli occhiali Nuance Audio sono traguardi importanti lungo questa nuova frontiera.

I passi avanti nel med-tech e il completamento dell’acquisizione delle cliniche Optegra ci permetteranno inoltre di offrire un’esperienza di cura sempre più personalizzata, integrata e costruita attorno alle esigenze del paziente. Percorsi completi di cura della vista, diagnostica avanzata e trattamenti terapeutici si affiancheranno a nuove possibilità per la diagnosi precoce di numerose patologie. Al tempo stesso, stiamo rafforzando la nostra leadership nella gestione della miopia con Stellest 2.0, in un anno in cui celebriamo con orgoglio il 50° anniversario di Oakley e continuiamo a innovare anche nelle aree più consolidate del nostro business. Tecnologie come Varilux Physio Extensee, che beneficia dell’intelligenza artificiale, e la nuova collezione Puffer di Ray-Ban sono solo alcuni dei successi che ci permettono di guardare con fiducia alla seconda metà dell’anno.

Nel confermare le nostre ambizioni di lungo periodo e l’impegno a realizzare innovazioni in grado di avere un impatto positivo sul mondo, siamo grati a oltre 200.000 colleghi nel mondo che con passione e talento ogni giorno contribuiscono a rendere possibile la nostra visione".

