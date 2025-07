COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2025-26 À 31,3 M€

Communiqué de presse

Lesquin, 28 juillet 2025 - 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2025-26 À 31,3 M€,

CONFORME AUX OBJECTIFS DU GROUPE

NACON (ISIN FR0013482791) publie ce jour son chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre de l’exercice 2025-26 (période du 1er avril 2025 au 30 juin 2025).

IFRS – M€ 2025-26



2024-25



Variation en %



Chiffre d’affaires (non audité) 1er trimestre (avril - juin) 31,3 32,3 -2,9% Jeux 19,7 17,8 +10,4% dont : Catalogue 5,6 3,8 +46,4% Back catalogue 14,0 14,0 +0,4% Accessoires 10,8 13,3 -18,8% Autres (1) 0,8 1,1 -25,9%

(1) Chiffre d’affaires Mobile et Audio





Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2025-26 : bonne performance de l’activité Jeux en hausse de 10,4%

Le chiffre d‘affaires « Catalogue » du premier trimestre (1er avril – 30 juin) croît de 46,4% bien que l’actualité éditoriale ait été peu fournie. Cette dynamique provient notamment de Tour de France 2025TM et Pro Cycling Manager 25TM dont les ventes progressent respectivement de 25% et 35% par rapport à l’année dernière.

Le « Back Catalogue » (jeux sortis au cours des exercices précédents) réalise une belle performance et affiche un chiffre d’affaires équivalent à celui du 1er trimestre 2024-25 à 14,0 M€, conforme aux objectifs.

La croissance de 22% des ventes « Accessoires » sur le marché européen, soutenue par le succès des accessoires dédiés à la Nintendo SwitchTM 2 et à la manette XBOX Revolution X Unlimited, a partiellement compensé le ralentissement du marché américain perturbé par les droits douaniers. Cette activité ressort en repli à 10,8 M€, dû notamment à une base de comparaison défavorable et à la faiblesse actuelle du marché US.

Croissance forte attendue sur le deuxième trimestre

L’activité du deuxième trimestre sera principalement tirée par l’actualité éditoriale « Catalogue ».

Le mois de juillet a vu la sortie de 2 nouveaux jeux :

Rugby League TM 26 connaît un vif succès et constitue le 3 ème plus gros lancement de NACON en valeur ;

connaît un vif succès et constitue le 3 plus gros lancement de NACON en valeur ; Robocop fait son retour dans Robocop : Rogue City – Unfinished BusinessTM et obtient un User Score de plus de 80%.

Test Drive Unlimited : Solar CrownTM a quant à lui été enrichi d’une Saison 4 avec le Casino.

Hell is UsTM, titre très attendu, totalise déjà près d’un million de wishlist (1). Il sera disponible à compter du 4 septembre 2025.

Le deuxième semestre (1er octobre – 31 mars) verra la sortie de près d’une dizaine de titres : Dragonkin : The BanishedTM, Styx : Blades of GreedTM, Edge of MemoriesTM, GreedFall IITM, Cricket26TM, RennsportTM, Endurance Motorsport SeriesTM, Gear-Club Unlimited 3TM.

Le « Back Catalogue » devrait maintenir un bon niveau d’activité.

L’activité « Accessoires » devrait rester marquée sur le semestre par les incertitudes du marché américain. L’Europe devrait en revanche bénéficier d’une bonne orientation de ses ventes (accessoires pour la SwitchTM2, manette XBOX Revolution X Unlimited et gamme Revosim).

Confirmation des objectifs pour l’exercice 2025-26

Fort d’un positionnement sur deux métiers complémentaires, d’une actualité éditoriale fournie sur l’ensemble de l’exercice et des nombreuses nouveautés dans l’activité́ Accessoires, NACON est confiant dans sa capacité à générer une croissance forte sur l’exercice 2025-26.

(1) Wishlist = liste de souhaits d’achat.





Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2025-26 : 27 octobre 2025, après Bourse





