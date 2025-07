Le Canada est solidaire avec l’Ukraine. Aujourd’hui, la communauté ukrainienne lui rend la pareille.

TORONTO, 28 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un élan de solidarité et de gratitude, la Fondation Canada-Ukraine (FCU) et le Congrès des Ukrainiens Canadiens (CUC) ont annoncé qu’ils feraient un don de 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour aider l’organisation à répondre aux besoins des personnes touchées par les feux de forêt au Manitoba et en Saskatchewan.

Depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022, les Canadiennes et les Canadiens n’ont cessé de démontrer leur solidarité à l’égard du peuple ukrainien. Ensemble, la FCU et le CUC ont recueilli plus de 95 millions de dollars au profit de l’Appel humanitaire pour l’Ukraine, ce qui a permis d’apporter du soutien à plus de 6 millions d’Ukrainiennes et d’Ukrainiens. Une grande partie de ces dons provenaient de communautés qui, aujourd’hui, doivent elles-mêmes faire face à la crise engendrée par les feux de forêt.

« À l’heure où les incendies détruisent des maisons, contraignent des familles à évacuer et recouvrent les communautés de fumée, nous pouvons voir de nos propres yeux les conséquences de cette situation d’urgence sur les Canadiennes et les Canadiens, dont plusieurs ont soutenu la population ukrainienne lorsqu’elle en avait désespérément besoin, a déclaré Andrew Maleckyj, le président de la Fondation Canada-Ukraine. Ce don est notre façon de manifester notre solidarité envers eux, à notre tour. »

« Nous sommes reconnaissants envers la Fondation Canada-Ukraine et le Congrès des Ukrainiens Canadiens pour leur généreux soutien qui viendra en aide aux personnes touchées par les feux de forêt au Manitoba et en Saskatchewan, affirme Melanie Soler, vice-présidente, Gestion des urgences, Croix-Rouge canadienne. Durant l’une des pires saisons des feux de forêt de l’histoire des Prairies, la Croix-Rouge maintient son engagement d’aider les personnes contraintes d’évacuer leur domicile pendant qu’elles entament leur processus de rétablissement. »

« Nos pensées accompagnent nos voisins dont la vie et les foyers sont gravement affectés par les feux de forêt, ajoute Alexandra Chyczij, présidente du Congrès des Ukrainiens Canadiens. Le Congrès des Ukrainiens Canadiens mettra tout en œuvre pour soutenir ces communautés dans l’épreuve qu’elles traversent. »

Ce don de 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne servira à offrir une aide immédiate et continue aux personnes touchées par les feux de forêt au Manitoba et en Saskatchewan, y compris une aide financière et du soutien aux personnes évacuées et à leurs communautés d’accueil. De plus, les sommes amassées permettront de favoriser le rétablissement et de renforcer la résilience face aux feux de forêt et appuieront les efforts de préparation et de réduction des risques en vue de tout autre événement perturbateur dans les deux provinces.

Unis par la bienveillance et animés par un esprit de communauté, la Fondation Canada-Ukraine et le Congrès des Ukrainiens Canadiens réitèrent leur engagement à l’égard des collectivités canadiennes qui rendent leur travail possible.

À propos de la Fondation Canada-Ukraine (FCU)

Fondée en 1995 lors du 18e Congrès des Ukrainiens Canadiens (CUC), la Fondation Canada-Ukraine (FCU) a été créée pour coordonner, développer et fournir de l'aide humanitaire de la part des Canadiennes et Canadiens à l'attention de l’Ukraine.

La FCU continue de jouer un rôle essentiel en tant qu’organisme de bienfaisance national, dont l’objectif est de surveiller, promouvoir et soutenir des initiatives d'aide humanitaire. Sa mission consiste entre autres à évaluer des projets, favoriser la collaboration entre les organismes fournissant de l'aide, établir des priorités stratégiques et s'assurer que les ressources soient affectées à des domaines où leur portée puisse être maximisée. La FCU assure également un rôle de lieu d’échange pour les personnes et organismes des secteurs communautaire, privé et public qui ont à cœur de soutenir l'Ukraine.

Outre son action à l'étranger, la FCU appuie également des initiatives liées à ces objectifs et activités au Canada.

Pour en savoir plus : cufoundation.ca/fr

À propos de l’Appel humanitaire pour l’Ukraine de la FCU et de l’UCU

Lancé en janvier 2022, l’Appel humanitaire pour l’Ukraine de la FCU et de l’UCU est une initiative conjointe de la Fondation Canada-Ukraine (FCU) et du Congrès des Ukrainiens Canadiens (CUC). Il vise à coordonner efficacement la distribution d’aide humanitaire en réponse à l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. Ses efforts se concentrent sur le soutien aux personnes déplacées, les soins médicaux, les abris d’urgence et la sécurité alimentaire – tant en Ukraine qu’auprès des personnes réfugiées en Europe et au Canada. À ce jour, plus de 95 millions de dollars en aide ont été distribués, apportant un soutien essentiel à plus de 6 millions de personnes.

