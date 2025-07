Kennisgeving transparantieverklaring

Gereglementeerde informatie

In overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 over de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten, maakt Ontex Group NV (“Ontex”) de verklaring van belangrijke deelnemingen bekend die op 3 juli 2025 werd ontvangen.

Op 22 juli 2025 bezat BPCE SA, Brandes investment partners, L.P., 6.182.739 stemrechtverlenende effecten of stemrechten van Ontex, wat 7,51% van de stemverlenende effecten voorstelt. Zij hebben daarmee de drempel van 7,5% opwaarts overschreden.

Kennisgevingsdetails

Reden van de kennisgeving: Verwerving of overdracht van stemverlenende effecten of stemrechten

Kennisgeving door: Een persoon op wiens rekening een derde partij in zijn eigen naam handelt en die samen met deze derde partij kennisgeeft.

Kennisgevingsplichtige personen: Brandes investment partners, L.P., met adres op 4275 Executive Square, 5th Floor, La Jolla, CA 92037 USA

Datum van drempeloverschrijding: 22 juli 2025

Overschreden drempel: 7,5% opwaarts

Noemer op datum van kennisgeving: 82.347.218 aandelen

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen waarmee de deelneming daadwerkelijk wordt aangehouden: Brandes Investment Partners, L.P., een in de VS bij de SEC geregistreerde beleggingsadviseur, heeft geen moedermaatschappij die de stemrechten controleert.

Datum kennisgeving: 25 juli 2025

Aanvullende informatie: Brandes Investment Partners, L.P. is een door de SEC geregistreerde Amerikaanse beleggingsadviseur. Aandelen waarvoor Brandes stemrecht heeft, worden geaggregeerd en zijn eigendom van onze individuele rekeninghouders.

Details van de kennisgeving:





Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie # stemrechten % stemrechten Houders van stemrechten # stemrechten Verbonden aan effecten Niet verbonden aan effecten Verbonden aan effecten Niet verbonden aan effecten Brandes investment partners, L.P. 5.256.435 6.182.739 0 7,51% 0,00% Totaal 5.256.435 6.182.739 0 7,51% 0,00%

Inlichtingen

Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media Catherine Weyne +32 53 33 36 22 corporate.communications@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg. De innovatieve producten van Ontex worden in zo'n 100 landen verdeeld via retailers en zorgverleners. Ontex stelt wereldwijd zo'n 7.000 mensen tewerk en is aanwezig in 14 landen, met hoofdzetel in Aalst, België. Ontex staat genoteerd op Euronext Brussel en maakt deel uit van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ga naar ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.

