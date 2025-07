MARE NOSTRUM : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2025 de 56,7 ME - Nouvelle trajectoire de développement

MARE NOSTRUM

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2025 de 56,7 M€

Nouvelle trajectoire de développement

Grenoble, le 29 juillet 2025 – 8h30 – Le groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, enregistre sur le 1er semestre 2025 un niveau d’activité solide de 56,7 M€ sur son nouveau périmètre de consolidation1, recentré sur son cœur de métier. Le chiffre d’affaires semestriel progresse même très légèrement par rapport au 1er semestre 2024 (+0,5%), à périmètre comparable (hors chiffre d’affaires des sociétés liquidées et agences fermées en janvier et octobre 2024).

En millions d’euros 2025 2024 2024

à périmètre comparable** Variation 2025/2024

à périmètre comparable CA 1er trimestre 27,9 34,7 28,0 0% CA 2ème trimestre 28,8 33,1 28,5 +0,5% CA 1er semestre 56,7 67,8 56,5 +0,5%

Chiffres consolidés et non audités

** Périmètre comparable : chiffre d’affaires 2024 retraité des sociétés liquidées et agences fermées en 2024 (janvier et octobre).

L’activité Travail Temporaire a maintenu sa bonne dynamique et réalise sur ce 1er semestre 2025 un chiffre d’affaires de 45,4 M€ qui progresse de +3% par rapport au S1 2024 à périmètre comparable** (44,2 M€). Au niveau national, le marché du Travail Temporaire enregistre sur ce premier semestre 2025 une baisse moyenne de 8,6%2 du nombre d’intérimaires. La division bénéficie du recentrage stratégique du Groupe et de la bonne orientation des activités sur les différents segments du BTP.

La division Formation réalise un chiffre d’affaires semestriel de 5,8 M€ en croissance de 6% par rapport à l’an passé (5,5 M€ en 2024) porté par la performance réalisée par sa filiale AT Patrimoine. L’activité Portage, totalise sur ce 1er semestre un chiffre d’affaires de 3,9 M€ contre 4,5 M€ au S1 2024.

La division Recrutement affiche, sur son nouveau périmètre, un chiffre d’affaires semestriel de 0,6 M€ et la division Prestations RH, se porte à 1,1 M€ à fin juin 2025 contre 1,8 M€ en 2024, pénalisée par le recul du chiffre d'affaires hors-groupe de la société INALVEA (-0,5 K€), qui a majoritairement réalisé des prestations de service pour le Groupe en 2025.

Nouvelle trajectoire de développement

Le Groupe s’inscrit dans une dynamique nouvelle, portée par l’approbation du plan de continuation par le Tribunal de Commerce3 qui prévoit un remboursement intégral des créances privilégiées sur 9 ans et un remboursement partiel des créances chirographaires sur 3 à 5 ans4. Cette étape clé marque un tournant structurant pour Mare Nostrum. Elle renforce sa visibilité, crédibilise sa trajectoire de redressement et ouvre la voie à de nouvelles opportunités de développement. Si le chemin reste exigeant, la feuille de route est claire et la dynamique de développement est bien engagée. La mobilisation exemplaire des équipes a rendu cette avancée possible, de même que le soutien des actionnaires et la confiance des clients et partenaires et constituent un atout déterminant pour relever les prochains défis et renouer avec la croissance rentable.

Prochain RDV

29 octobre 2025 : Résultats semestriels 2025 et chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement et la formation. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarques dédiée aux PME/ETI. Mare Nostrum est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.

Contacts

MARE NOSTRUM

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu AELIUM

Investisseurs/Presse

Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

marenostrum@aelium.fr





1 Communiqués du 6 février 2025

2 Prism’emploi – CREDOC du mois de juin 2025

3 Communiqué du 21 juillet 2025

4 Communiqué du 30 mai 2025

