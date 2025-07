Boskalis - Allseas consortium verwerft groot offshore aardgaspijpleidingproject in Taiwan

Papendrecht, 29 juli 2025

Boskalis en Allseas zijn verheugd te kunnen aankondigen dat hun 50/50 consortium een groot contract heeft verkregen van CPC Corporation Taiwan voor de aanleg van de tweede offshore gaspijpleiding van Yongan naar Tongxiao (YT2). De totale contractwaarde bedraagt circa EUR 1,2 miljard. Dit belangrijke energieproject is bedoeld om de energietransitie in Taiwan te versnellen en de gasvoorziening in het noorden van Taiwan te vergroten en te verbeteren.

Volgens het contract zal het consortium de nieuwe 36 inch offshore pijpleiding ontwerpen, installeren en de pre-commissioning uitvoeren, voorafgaand aan de ingebruikname. De 232 kilometer lange YT2 pijpleiding loopt parallel aan de bestaande YT1 pijpleiding en verbindt de Yongan LNG-terminal in het zuidwesten met het Tongxiao overslagstation in het noordwesten. De omvangrijke werkzaamheden omvatten het baggeren van sleuven, de installatie van de pijpleiding met 34 kruisingen over bestaande en toekomstige infrastructuur en objecten, het afdekken van de pijplijn met zand (backfillen) en werkzaamheden voor de twee aanlandingen.

Binnen het consortium zal Boskalis verantwoordelijk zijn voor de aanlandingen en bijbehorende microtunnelactiviteiten, evenals het baggeren van de sleuven in het zeebed, het na afloop afdekken van de pijpleiding en de installatie van steen op de 34 kruisingen. Voor deze activiteiten zal Boskalis twee grote sleephopperzuigers, een grote backhoe dredger en een valpijpschip inzetten.

Allseas zal de installatie en pre-commissioning van de pijpleiding uitvoeren, inclusief de pre-lay installatie van betonnen matrassen. Voor deze activiteiten zal Allseas twee van de meest geavanceerde pijpenleggers in de industrie inzetten.

Dit project laat zien dat Boskalis en Allseas zich inzetten om de ontwikkeling van kritieke energie-infrastructuur te ondersteunen en versterkt hun leidende positie in de offshore sector. In nauwe samenwerking met CPC Corporation Taiwan gaat het consortium een belangrijke bijdrage leveren aan een verbeterde leveringszekerheid voor de aardgasvoorziening in de regio.

De uitvoering van het project begint in 2026 en zal naar verwachting in 2028 worden voltooid.

Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en levert wereldwijd op diverse locaties terminaldiensten. Met een veelzijdige vloot van circa 500 schepen en vaartuigen en ruim 11.000 medewerkers is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Over Allseas

Familiebedrijf Allseas is een wereldwijd opererende offshore-aannemer, gespecialiseerd in de aanleg van pijpleidingen en bijbehorende onderwaterconstructies en ultrazwaar hijswerk. Sinds 1985 loopt het bedrijf voorop in de offshore energiemarkt door gedurfde innovatie en het consequent verleggen van technische grenzen om baanbrekende, verantwoorde oplossingen te bieden die meebewegen met de veranderende energie-industrie. Door innovatieve oplossingen te leveren voor de moeilijkste uitdagingen in de sector, snel te leren en kennis te delen, herdefinieert Allseas wat mogelijk is boven en onder het wateroppervlak. De onderneming ziet en grijpt marktkansen die duurzame groei stimuleren, daarbij gebruikmakend van technische expertise om technologieën te ontwikkelen die een sleutelrol spelen in het versnellen van de energietransitie.

