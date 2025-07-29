Axi 喜迎第五位获 100 万美元资金支持的交易者，2025 年利润分成突破 500 万美元大关

悉尼, July 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球经纪商 Axi 自豪地宣布其交易者资金支持计划 Axi Select 达成一项重大里程碑：该计划迎来了第五位获得 100 万美元资金支持的交易者，且本年度迄今向交易者支付的利润分成总额已突破 500 万美元。

这位最新达成 100 万美元里程碑的交易者是 Yoleny G——她自豪地表示自己既是妻子也是两个孩子的母亲。 她的成就意义非凡，因为她是第五位在 Axi 平台上达成这一里程碑的交易者。 Yoleny 的成就不仅是对她交易纪律的有力证明，更标志着她在通往 Axi 精英层级 Pro M 阶段的晋升之路上实现了一项个人目标。

“我为自己取得的成就感到无比自豪。 达到 100 万美元资金级别一直是我的个人目标，这只是一个开始。”——Yoleny G

Yoleny 加入了 Axi Select 计划下达到 100 万美元资金门槛的精英交易者群体。 前两位 Pro M 交易者最近专程共同访问了 Axi 位于悉尼的全球总部，期间他们交流了心得，与 Axi 团队会面，并庆祝他们取得的集体成就。

Axi Select 社区已迅速发展到 3 万多名成员，成为全球最具活力的交易者资金支持生态系统之一。 Axi 近期与 Bloomberg 的合作，进一步彰显了其致力于为散户交易者提供高质量资源、透明度及市场洞察的决心，助力他们在交易之路上迈向更高阶段。

截至 2025 年 7 月，Axi 已向获得资金支持的交易者支付了超过 760 万美元的利润分成，其中一位表现突出的交易者仅在 5 月就赚取了 108,879.66 美元。

这一里程碑体现了 Axi 一贯的宗旨：通过提供资金、教育和关键交易工具，全力支持有能力的交易者，为他们创造真正的成长机会。 随着 Axi 不断拓展其 Axi Select 计划及全球交易社区，这些里程碑进一步彰显了公司的承诺——为严肃的交易者提供成功所需的工具、资金与支持。 随着越来越多的交易者向更高资金级别迈进，加之多项新举措即将推出，Axi 持续专注于在该领域保持市场领先地位。

关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司，在全球 100 多个国家/地区拥有数千名客户。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

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