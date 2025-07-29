Axi 慶祝第 5 位百萬美元融資交易者誕生，2025 年利潤分配總額突破 500 萬美元大關

悉尼, July 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球經紀商 Axi 隆重宣佈其交易者資金計劃 Axi Select 達成重大里程碑：迎來第 5 位百萬美元資金交易者，年初至今利潤分配總額突破 500 萬美元。

最新達成百萬里程碑的交易者 Yoleny G 育有兩位孩子，亦是位自豪的妻子。 她作為 Axi 第 5 位達此成就的交易者，意義尤其重大。 此番成就既彰顯 Yoleny 的交易自律，亦象徵她邁向 Axi 精英級 Pro M 階段的個人目標。

「對於自己取得的成就，我感到相當自豪。 達成百萬美元融資目標是我矢志追求的使命，而這只是起點。」- Yoleny G.

Yoleny 如今晉身 Axi Select 計劃中突破百萬美元資金門檻的精英交易者行列。 首兩位 Pro M 交易者最近獨家到訪 Axi 悉尼總部，互相分享心得，與 Axi 團隊會面，共慶輝煌成績。

Axi Select 社群成員已迅速突破 3 萬人，成為全球其中一個最具活力的交易者資金生態系統。 Axi 近期與 Bloomberg 攜手合作，進一步鞏固 Axi 為力爭上游的散戶交易者提供優越資源、透明環境及市場洞見的承諾。

截至 2025 年 7 月為止，Axi 已向融資交易者派發超過 760 萬美元，其中一位出色交易者僅在 5 月便獲利 108,879.66 美元。

此里程碑體現出 Axi 提供資金支援、教育資源及關鍵交易工具，以持續專注為優秀交易者帶來真正的發展機會。 隨著 Axi 持續拓展 Axi Select 計劃及其全球交易社群，這些里程碑皆印證其堅守為認真投入的交易者提供致勝工具、資本及支援的承諾。 在交易者紛紛晉升更高融資級別而新計劃正蓄勢待發之際，Axi 仍專注於鞏固其業內領導地位。

關於 Axi

Axi 是一間環球網上外匯和差價合約交易公司，數以千計的客戶遍及全球各地 100 多個國家或地區。 Axi 提供多種資產類別的差價合約，當中包括外匯、股票、黃金、石油及咖啡等。

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