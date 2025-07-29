チップモス (ChipMOS)、2025年第2四半期決算説明会開催のお知らせ

台湾、新竹, July 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 半導体組み立て・テストのアウトソーシングサービス (OSAT) 分野における業界リーダーであるチップモス・テクノロジーズ (ChipMOS TECHNOLOGIES INC.) (以下「ChipMOS」または「当社」) (台湾証券取引所：8150、NASDAQ：IMOS) は本日、2025年8月12日 (火)に、2025年第2四半期の決算説明会をカンファレンスコールにて開催いたします。投資家および参加ご希望の方は下記に記載のダイヤルイン電話番号を利用くださいませ。

当日は説明会の模様を、本ホームページにおいてWebライブ中継する予定もございます。中継に関する情報が閲覧できない場合は、ホームページの「更新」ボタンをクリックして、最新の情報を表示してください。

日付：2025年8月12日 (火)

時刻： 台湾時間午後3時 (ニューヨーク時間午前3時)

ダイヤルイン番号： +886-2-3396 1191

パスワード： 3300012 #

ウェブキャスト、録画版：https://www.chipmos.com/chinese/ir/info2.aspx

録画版： ライブ通話終了後、約2時間後

言語：中国語

注： 当社の決算実績と経営状況を良く理解していただくために、ホームページには英語版の文字書き起こし記録も掲載されます。

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