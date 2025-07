Harfang annonce un nouveau partenariat d'exploration avec SOQUEM sur le projet Lac Menarik

MONTRÉAL, 29 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (TSX.V: HAR) (« Harfang » ou la « Compagnie ») annonce aujourd’hui la signature d’une entente d’option et de coentreprise définitive (l’« Entente ») avec SOQUEM Inc. (« SOQUEM »), une filiale d’Investissement Québec, afin de faire progresser l’exploration sur la propriété Lac Menarik (la « Propriété »), détenue à 100 % par Harfang et située dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, au Québec. L’Entente établit les modalités selon lesquelles SOQUEM peut acquérir une participation de 50 % dans le secteur ouest de Lac Menarik (« Menarik Ouest » ou le « Projet ») (voir la Figure 1).

FAITS SAILLANTS

SOQUEM aura l’option d’acquérir une participation indivise de 50 % dans Menarik Ouest, Harfang conservant les 50 % restants et agissant à titre d’opérateur;

SOQUEM s’engage à financer 3 000 000 $ en travaux d’exploration sur une période de trois ans, dont 1 000 000 $ sont un engagement ferme;

SOQUEM versera à Harfang des paiements en espèce totalisant 200 000 $ sur une période de deux ans.



Rick Breger, Président et chef de la direction de Harfang, a déclaré : « Il s’agit d’un développement important et attendu pour Harfang. SOQUEM possède un excellent historique de participation dans des projets miniers d’envergure, et nous sommes ravis de les accueillir comme partenaire. Notre équipe a démontré avec succès le potentiel aurifère de Menarik Ouest, notamment par la découverte de larges zones minéralisées en or. Les faits saillants du programme de forage au diamant réalisé en 2023 incluent des intervalles de 1,15 g/t Au sur 47 mètres et 1,75 g/t Au sur 21 mètres. De plus, la Société a obtenu plusieurs échantillons choisis à haute teneur, incluant 1 918 g/t Au, 91 g/t Au, et 62 g/t Au. Les échantillons de rainures démontrent également un fort potentiel, comme le montre une intersection de 12,46 g/t Au sur 3,6 mètres. Ces résultats, combinés à d’autres indicateurs de prospectivité tels que des cibles de forte chargeabilité et un contexte géologique bien connu et favorable aux minéralisations aurifères, font de Menarik Ouest le choix logique pour un partenariat visant à faire progresser le projet vers la prochaine phase d’exploration. »

Modalités de l’Entente

Conformément à l’Entente, SOQUEM aura l’option d’acquérir une participation indivise de 50 % dans le Projet sur une période de trois (3) ans débutant le 25 juillet 2025 (la « Période d’option »), en respectant les conditions suivantes :

Financer des travaux d’exploration totalisant 3 000 000 $, incluant un engagement ferme de 1 000 000 $, selon l’échéancier suivant : 500 000 $ avant le 26 juillet 2026 (« Année 1 ») 1 000 000 $ additionnels avant le 26 juillet 2027 1 500 000 $ additionnels avant le 26 juillet 2028

Effectuer des paiements en espèces totalisant 200 000 $ à Harfang, selon l’échéancier suivant : 100 000 $ à la signature de l’Entente (déjà reçu) 50 000 $ au plus tard le 25 juillet 2026 50 000 $ au plus tard le 25 juillet 2027



Une fois toutes ces conditions remplies, SOQUEM acquerra une participation de 50 % dans le Projet, et les parties formeront alors une coentreprise, selon les modalités prévues à l’Entente. Harfang demeurera l’opérateur pendant toute la Période d’option.

À propos de Menarik Ouest

Menarik Ouest est reconnu pour son potentiel aurifère associé à des styles de minéralisation de type sulfures disséminés dans les intrusions felsiques ainsi que veines de quartz-carbonate orogéniques. Le projet se trouve dans une ceinture de roches vertes archéennes de la Sous-province de La Grande. Des occurrences aurifères à haute teneur sont abondantes dans l’intrusion monzonitique principale et les roches volcano-sédimentaires adjacentes, particulièrement dans les zones de cisaillements (voir Figure 2).

Les intrusions monzonitiques constituent la cible principale des travaux d’exploration à Menarik Ouest. Les forages historiques et récents, incluant le programme réalisé par Harfang en 2023, a permis de mettre en évidence la présence d’enveloppes minéralisées à basse teneur, centrées autour de l’indice Pierre, qui ont retourné 0,89 g/t Au sur 68,25 mètres et 1,15 g/t Au sur 47 mètres. Au sein d’une monzonite bréchifiée, la minéralisation est contenue dans des zones fortement altérées en quartz, hématite, séricite, albite et chlorite, ainsi que dans des veines de quartz-carbonate. La pyrite disséminée est fréquente dans la matrice altérée de la monzonite, dans les veinules de chlorite ainsi que dans les veines et stockwerks de quartz-carbonate. Les meilleures teneurs aurifères sont associées aux zones de séricitisation, de silicification (veines et silica-flooding) et de pyrite. Ces résultats, combinés au style de minéralisation, démontrent le potentiel pour un système aurifère de type fort-volume lié à une intrusion, comparable à certains systèmes connus du camp de Kirkland Lake et de Timmins en Abitibi.

De plus, deux corridors d’altération à quartz et ankérite massive sont reconnus dans la portion est de la propriété. Le système le plus développé, encaissé dans une unité mafique fortement cisaillée, s’étend sur plus de 700 mètres de long et atteint localement 50 mètres de largeur. Ces zones d’ankérite montrent de la bréchification, de la pyrite disséminée, de l’arsénopyrite, ainsi qu’un réseau de veines de quartz-calcite minéralisées.

Pour plus de détails sur les résultats antérieurs du Projet, se référer au communiqué de presse de la Société daté du 11 mai 2023.

Programme d’exploration

Menarik Ouest a fait l’objet de travaux d’exploration intermittents depuis le début des années 2000, avec des forages principalement concentrés sur l’intrusion de Pierre. En conséquence, une grande partie de la propriété demeure sous-explorée. Harfang a amorcé une réinterprétation technique complète du projet à l’aide de méthodes de modélisation avancées, visant à générer et prioriser de nouvelles cibles d’exploration.

Le programme d’exploration de l’été 2025, en collaboration avec SOQUEM, portera sur la cartographie géologique détaillée et la prospection des secteurs prioritaires. L’objectif est d’évaluer le potentiel de systèmes aurifères associés aux intrusions au-delà de l’indice Pierre. De plus, des anomalies de polarisation provoquée (PP), jusqu’ici non testées, seront examinées sur le terrain.

Le budget d’exploration de la première année, fixé à 500 000 $, couvrira les travaux de terrain de l’été 2025, la modélisation 3D des données de forage historiques et récentes, le re-échantillonnage sélectif d’intervalles de carotte et leur analyse, ainsi que des études lithostructurales. Ces travaux mèneront à la génération de cibles qui serviront de base à un programme de forage au diamant de 5 000 à 7 000 mètres au cours du reste de la Période d’option.

Grâce à une ciblage géologique approfondi et à un forage systématique, Menarik Ouest offre un excellent potentiel de découverte, tant en extension latérale qu’en profondeur.

Personne qualifiée

Ludovic Bigot, P.Geo., vice-président de l’exploration de Harfang, personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation des projets miniers, a révisé et approuvé l’information technique contenue dans ce communiqué.

À propos de Harfang Exploration Inc.

Harfang Exploration Inc. est une société d’exploration minière bien financée et est axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. La Société est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, une filiale d’Investissement Québec, a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. L’entreprise contribue également au maintien d’économies locales dynamiques. Fière partenaire et ambassadrice du développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l’innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour assurer sa position dans l’économie de demain.

Figure 1. Carte de localisation des projets d’Harfang dans Eeyou Istchee Baie James au Québec, avec le projet Menarik Ouest.





Figure 2. Principaux indices aurifères à Menarik Ouest.





