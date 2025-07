Industries Lassonde inc. annonce le départ d’Eric Gemme, chef de la direction financière, en juillet 2026

ROUGEMONT, Québec, 29 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Industries Lassonde inc. (TSX : LAS.A) (« Lassonde » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’après avoir examiné ses objectifs personnels et professionnels, Eric Gemme, chef de la direction financière de Lassonde, prendra sa retraite le 1ᵉʳ juillet 2026.

La Société profitera de ce moment pour assurer une transition réfléchie.

« Eric a été un collègue de confiance, qui a soutenu et épaulé l’équipe de direction dans le cadre du déploiement de la nouvelle stratégie pour Lassonde. En outre, grâce à son leadership et à son dévouement, il a renforcé nos capacités financières, permis la réalisation d’acquisitions clés et bâti de solides relations avec les parties prenantes. Au nom de notre conseil d’administration et de notre équipe de direction, je lui souhaite le meilleur des succès dans ses projets futurs », a affirmé Vince Timpano, chef de la direction de Lassonde.

« Je suis vraiment reconnaissant des nombreuses années que j’ai passées chez Lassonde et de l’occasion que j’ai eue de travailler avec une équipe aussi exceptionnelle. J’ai pleinement confiance qu’ils continueront de progresser en s’appuyant sur les réalisations impressionnantes que nous avons accomplies ensemble », a exprimé M. Gemme.

La Société a entrepris un processus de sélection de cabinet de recrutement de cadres supérieurs pour l’aider à recruter un remplaçant.

À propos de Lassonde

Établie au Canada et avec des activités à travers l'Amérique du Nord, Industries Lassonde inc. est un chef de file de l'industrie des aliments et des boissons en Amérique du Nord. La Société développe, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits de marque nationale et de marque privée, incluant des jus et boissons de fruits, des produits d’aliments de spécialité ainsi que de collations à base de fruits. Lassonde fabrique et commercialise aussi des sauces aux canneberges ainsi que des vins sélectionnés, des cidres et d’autres boissons alcoolisées. Au total, Lassonde distribue plus de 3 500 produits uniques dans environ 200 formats répartis dans des catégories de produits de tablette sèche, réfrigérés et surgelés.

La stratégie de commercialisation de la Société regroupe (i) les ventes effectuées aux détaillants et grossistes en alimentation, dont les chaînes de supermarchés, les marchands indépendants, les grandes surfaces, les clubs-entrepôts, les dépanneurs ainsi que les grandes chaînes de pharmacies et (ii) les ventes de services alimentaires effectuées aux restaurants, hôtels, hôpitaux, écoles et grossistes desservant ces établissements.

Lassonde exploite 19 usines situées au Canada et aux États-Unis (« É.-U. ») grâce à l’expertise de plus de 2 900 employés équivalents temps plein. Pour en apprendre davantage, visitez le www.lassonde.com.