CCC, DHC et l'USAF s'associent pour fournir un avion au Guatemala

OTTAWA, Ontario, 29 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un contrat avec l'armée de l'air américaine (USAF) pour la fourniture d'un avion Twin Otter Classic 300-G au gouvernement du Guatemala. La vente de cet avion, annoncée par De Havilland Canada (DHC) lors du salon aéronautique de Paris en juin, permettra d'effectuer des évacuations médicales, des opérations de secours en cas de catastrophe et des missions d'aide humanitaire. Le contrat conclu entre la CCC et l'USAF s'inscrit dans le cadre du programme de ventes militaires à l'étranger du département américain de la Défense, qui fournit une assistance et une coopération en matière de sécurité aux pays partenaires.

Le Twin Otter Classic 300-G est la dernière génération de l'avion utilitaire emblématique de De Havilland Canada. Conçu pour les opérations de décollage et d'atterrissage courts, cet avion est idéal pour atteindre des régions éloignées et difficiles d'accès - une exigence essentielle pour les missions humanitaires. Le Twin Otter est exploité par plus de 60 organisations militaires et gouvernementales à travers le monde. Il s'est forgé une réputation comme l'un des avions les plus fiables au monde, avec plus de 160 millions d'heures de vol à ce jour.

De Havilland Canada a livré plus de 5 000 avions et s'est bâti une réputation de près de 100 ans d'innovation, de qualité et de soutien dans le secteur aérospatial. Ce contrat avec l'USAF s'inscrit dans le cadre du partenariat international croissant entre la CCC et DHC. L'année dernière, la CCC a facilité l'acquisition de vingt-deux (22) bombardiers à eau DHC par la Croatie, la France, la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne - qui a créé plus de 3 000 emplois directs et indirects à Canada.

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la défense pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.