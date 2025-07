L’avenir est prometteur pour le Programme de partenariat universitaire au laboratoire nucléaire national du Canada, alors que les universités s’entendent sur des prolongations de cinq ans

CHALK RIVER, Ontario, 29 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), le premier laboratoire de science et de technologie nucléaires du Canada, et Énergie atomique du Canada limitée (EACL), une société d’État fédérale ayant pour mandat de favoriser des opportunités nucléaires pour le Canada, sont heureux d’annoncer qu’ils ont prolongé pour cinq ans leur contrat avec les neuf universités participant actuellement au Programme de partenariat universitaire (PPU) de LNC. Développé pour s’assurer que la communauté canadienne de Recherche et Développement est prête à soutenir pleinement les objectifs ambitieux du pays en matière de changement climatique par l’énergie nucléaire – le PPU permet d’établir un bassin de talents pour l’industrie nucléaire; d’encourager les projets de recherche collaboratifs; et de faciliter l’accès conjoint à l’infrastructure, à la technologie et à l’expertise dans les laboratoires nucléaires nationaux du Canada.

Depuis son lancement en 2022, le PPU a connu une croissance rapide, en commençant par les premiers participants qui comprenaient l’Université McMaster, l’Université d’Ottawa et l’Université de technologie de l’Ontario en 2022; l’Université Western, l’Université de Waterloo, l’Université du Nouveau-Brunswick et l’Université Queen’s, qui se sont joints en 2023; l’Université de Regina et l’Université de Saskatchewan, qui ont vu le programme s’étendre vers l’ouest en 2024. Ces renouvellements prolongent les accords initiaux pour une période supplémentaire de cinq ans, assurant ainsi la croissance et le succès continus du Programme de partenariat universitaire.

Au cours de sa troisième année, le PPU a permis une collaboration avec plus de 7 000 étudiants de partout au Canada. Parmi les nombreux faits marquants, citons le lancement de l’Expérience de recherche des étudiants de premier cycle de l’Université McMaster, un programme d’apprentissage expérimental concurrentiel sur 16 semaines, conçu pour inspirer et préparer les futurs leaders en science nucléaire et en ingénierie. Un programme similaire est également en cours avec l’Université technologique de l’Ontario, connue sous le nom de Programme d’expérience immersive des diplômés de LNC de technologie de l’Ontario. Cette expérience sur une semaine accueille 15 étudiants diplômés sur le campus de Chalk River pour découvrir la technologie de fusion, les cycles de carburant de fusion et d’autres recherches liées à la fusion, offrant l’occasion de faire participer les dirigeants de LNC et les installations touristiques associées à cette technologie d’énergie propre.

Ces programmes s’ajoutent à l’organisation et à la réalisations de nombreux événements et occasions d’engagement des étudiants, y compris le soutien au mentorat, la participation à des conférences d’invités, des conférences d’étudiants et des discussions de groupe, des séances d’affiches de recherche pour les diplômés et les étudiants de premier cycle, ainsi que des projets de pierre angulaire et de conception. Le personnel de LNC a directement participé à ces engagements, partageant leurs connaissances et leur enthousiasme, faisant de chaque événement une expérience enrichissante pour les étudiants.

« Au nom de LNC, je tiens à exprimer à quel point nous sommes enthousiastes et motivés à l’idée de prolonger ces ententes avec tous nos partenaires universitaires, et nous sommes impatients de maintenir l’élan que nous avons bâti avec le programme PPU au cours des cinq prochaines années », a commenté le Dr Stephen Bushby, vice-président des sciences et de la technologie aux LNC. « Ce programme arrive à un moment où l’industrie nucléaire est prête pour une croissance importante, avec des réacteurs nucléaires à petite et à grande échelle dont la construction est prévue ici en Ontario, et d’autres provinces se rapprochant du déploiement nucléaire pour la toute première fois. Pour faire de cet avenir énergétique propre une réalité, nous avons besoin d’une nouvelle génération d’ingénieurs et de technologies nucléaires, et ce programme vise à établir ce bassin de talents. »

« EACL est fière de soutenir le Programme de partenariat universitaire, qui joue un rôle essentiel dans la construction de l’avenir nucléaire du Canada », a souligné Karen Huynh, directrice des programmes et partenariats stratégiques d’EACL. « En mettant en contact les étudiants et les chercheurs avec nos laboratoires nucléaires nationaux, nous investissons non seulement dans la prochaine génération de professionnels du nucléaire, mais nous favorisons également l’innovation nécessaire pour répondre aux priorités du Canada en matière de santé, d’énergie propre, de sûreté et de sécurité et d’environnement. Ces ententes renouvelées illustrent notre engagement commun en matière de collaboration, de développement des talents et d’excellence scientifique. Nous avons ainsi l’occasion de travailler en collaboration sur de nouvelles initiatives comme l’École canadienne d’apprentissage nucléaire pour coordonner l’éducation, la formation, la gestion des connaissances et le développement de la main-d’œuvre dans le secteur nucléaire en croissance du Canada. »

Pour LNC, le PPU a déjà renforcé sa réputation de plaque tournante pour l’apprentissage expérientiel, entraînant une augmentation de 90 % des embauches coopératives d’universités participant au programme. Encore plus excitant, 40 % des nouveaux employés des LNC au cours du dernier exercice financier proviennent directement des partenaires PPU, démontrant rapidement l’efficacité et la valeur du programme en tant que bassin de talents. Les projets de recherche collaboratifs sont également en croissance, avec neuf propositions de financement externes soumises cette année, soit une augmentation de 125 % par rapport à l’année précédente, ce qui suggère une meilleure coordination dans l’élaboration de propositions de recherche à mesure que le PPU continue à arriver à maturité.

« Au cours des premières années de ce programme, nous avons pu mettre en œuvre une longue liste d’engagements significatifs et percutants avec les étudiants et les futurs professionnels du nucléaire, et nous voyons de nombreuses occasions de développer le programme de nouvelles façons », a ajouté le Dr Gina Strati, directrice du programme de partenariat universitaire aux LNC. « Nous sommes surtout impatients d’exploiter ce réseau universitaire pour stimuler l’innovation en termes de Recherche et Développement nucléaire, en mettant l’accent sur le traitement des priorités du plan de travail fédéral de l’EACL en matière de science et de technologie nucléaires. »

Grâce au soutien d’EACL, les LNC viennent tout juste de créer des bourses d’études pour soutenir l’éducation et le développement des étudiants dans les universités partenaires. Grâce à ces ententes, les LNC se sont engagées à verser un total de 260 000 $ de bourses d’études pour les étudiants en sciences et en ingénierie sur une période de trois à cinq ans. Ces bourses d’études permettent à la fois d’investir directement dans le succès des étudiants, et d’encourager l’intérêt pour la science nucléaire, l’ingénierie et d’autres disciplines connexes.

