NGen mène un investissement de 108 millions de dollars dans des projets de fabrication durable

HAMILTON, Ontario, 29 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NGen, l'organisation dirigée par l'industrie qui chapeaute le Pôle d'innovation mondial pour la fabrication de pointe du Canada, a annoncé une série de nouveaux projets dans le cadre de son Défi de fabrication durable (SMC).

Les projets SMC visent à accélérer l'application des technologies propres et d'autres technologies de pointe afin d'améliorer la durabilité environnementale de l'industrie manufacturière canadienne.

L'investissement de 37 millions de dollars de NGen soutient 32 entreprises dont les projets sont axés sur l'application de technologies propres et de solutions avancées visant à améliorer la durabilité environnementale des processus de fabrication. En plus du financement de NGen, les consortiums ont mobilisé 71 millions de dollars de contributions de l'industrie, démontrant ainsi un engagement fort et collaboratif en faveur de la création d'un secteur manufacturier plus propre et plus efficace.

« La Grappe de la fabrication de pointe, qui est l'une des grappes d’innovation mondiales du Canada, contribue à réduire l’empreinte environnementale du secteur canadien de la fabrication en favorisant la collaboration entre des entreprises de technologies propres et des fabricants dans le cadre de projets visant à accélérer l’adoption de solutions durables, a déclaré la ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l’honorable Mélanie Joly. Ces projets démontrent comment l’industrie canadienne s’ouvre à l’innovation pour bâtir un avenir plus propre et plus concurrentiel, ce qui rendra le secteur industriel canadien plus résilient et se traduira par des gains concrets en matière de productivité et d’efficacité. »

« Il est essentiel de mettre à profit des technologies numériques avancées afin d’accroître la durabilité et l’efficacité des procédés de fabrication, a déclaré le ministre de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique, l’honorable Evan Solomon. La Grappe de la fabrication de pointe, qui est l’une des grappes d’innovation mondiales du Canada, contribue à accélérer l’adoption de procédés de fabrication respectueux de l’environnement d’un océan à l’autre. Ces projets collaboratifs illustrent la puissance de l’innovation qui permet de réaliser de véritables progrès, tout en favorisant la prospérité des fabricants canadiens, en appuyant nos objectifs climatiques et en renforçant la compétitivité de notre pays à l’échelle mondiale. »

« Tirer parti des atouts du Canada en matière de technologies propres permet non seulement d'atteindre nos objectifs environnementaux et de développement durable, mais aussi d'améliorer considérablement la productivité des fabricants en éliminant les déchets et en développant de nouveaux procédés », a déclaré Jayson Myers, PDG de NGen. « Ces projets illustrent parfaitement comment l'intégration de solutions industrielles innovantes peut apporter des avantages concrets aux entreprises et contribuer à la réalisation des objectifs ambitieux du Canada en matière de développement durable. »

Ces projets représentent une avancée significative dans les efforts déployés par le Canada pour réduire les émissions industrielles, soutenir la croissance économique et bâtir un avenir plus durable grâce à l'innovation.

Liste des projets:

Fabrication de zinc à partir de poussière provenant de fours à arc électrique

Cobric Chemicals Inc. (Barrie, ON)

GFL Environmental Services Inc. (Vaughan, ON)

Automatisation à grande échelle d'un processus de fabrication semi-continu de graphène

Universal Matter Inc. (Burlington, ON)

Cobionix Corp. (Kitchener, ON)

Macrotek Inc. (Markham, ON)

Réduction des risques liés au recyclage du polystyrène à grande échelle

UpSolv (Montréal, QC)

Eco Entreprises Québec (Montréal, QC)

Eco Captation (Montréal, QC)

Matériaux de nouvelle génération : ciment durable grâce au CCU

Carbon Upcycling Technologies (Calgary, AB)

CRH Canada Inc. (Mississauga, ON)

Optimisation de la FA et de la dfAF pour permettre la fabrication circulaire

Dyze Design (Longueuil, QC)

Muclitech (Québec, QC)

Matières premières chimiques durables grâce à la conversion du CO2

CERT Systems Inc. (Toronto, ON)

Pulsenics (Toronto, ON)

Phycus Biotechnologies (Richmond Hill, ON)

Traitement des plastiques marins et développement de la quantification plastique-carbone

Ocean Legacy Foundation (Richmond, C.-B.)

SaePlast (Saint John, N.-B.)

alterBiota Béton de précision

Alter Biota Inc. (Edwardsville, N.-É.)

Giatec Scientific (Nepean, ON)

Recyclage des sous-produits et déchets industriels pour la fabrication de matériaux de stockage d'énergie durables

Rain Carbon Inc. (Hamilton, ON)

Green Graphite Technologies Inc. (Montréal, QC)

Initiative pour une fabrication automobile durable (SAMI)

Mosaic Manufacturing Ltd. (Toronto, ON)

Tiercon (Stoney Creek, ON)

Système d'information de gestion de l'énergie basé sur l'IA

Panevo Services Limited (Vancouver, BC)

Canada Bread Company, Limited (Langley, BC)

Décarbonisation de l'usine Kruger Wayagamack à l'aide de borates fondus (phase II)

Mantel Canada (Toronto, ON)

Kruger (Montréal, QC)

Tiges composites renforcées de nanofibres de carbone

Carbonova Corp. (Calgary, AB)

Oilify New-Tech Solutions Inc. (Calgary, AB)

NGen continue d'investir dans des projets de fabrication de pointe de classe mondiale et accepte actuellement les manifestations d'intérêt pour le programme de technologie de fabrication de pointe jusqu'au 20 août 2025.

À propos de NGen

NGen est un organisme sans but lucratif dirigé par l'industrie qui chapeaute le Pôle d'innovation mondial du Canada pour la fabrication de pointe. Son mandat consiste à aider à développer au Canada des capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au profit des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses plus de 5 000 membres, qui comprennent des fabricants, des entreprises technologiques, des centres d'innovation et des chercheurs, et fournit un financement et un soutien commercial aux initiatives menées par l'industrie qui visent à développer, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrices au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux.

Contact médias

Robbie MacLeod

Directeur principal, Communications et services aux membres

robbie.macleod@ngen.ca

+1-613-297-3578