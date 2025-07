Mavenir finalise une recapitalisation complète

La transaction élimine plus de 1,3 milliard de dollars de dettes existantes et garantit 300 millions de dollars de nouveaux financements seniors, renforçant ainsi significativement le bilan de Mavenir.

Mavenir est en mesure de poursuivre sa croissance et de garantir sa réussite à long terme.

Siris reste actionnaire majoritaire avec le soutien des principaux prêteurs de Mavenir.

RICHARDSON, Texas, 29 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, fournisseur d’infrastructures réseau cloud natives qui construit l’avenir des réseaux, et son investisseur actuel, Siris, société de capital-investissement de premier plan spécialisée dans l’investissement et la création de valeur dans les entreprises technologiques, ont annoncé aujourd’hui avoir finalisé leur recapitalisation complète précédemment annoncée avec les prêteurs de Mavenir.

Pardeep Kohli, Président-directeur général de Mavenir a ainsi déclaré, « Mavenir est depuis longtemps à l’avant-garde de la transformation cloud. Grâce à notre base financière renforcée, nous sommes encore mieux positionnés pour continuer à innover au service de notre clientèle mondiale ». Et de conclure en ces termes : « Nous sommes impatients de continuer à redéfinir le réseau du futur aux côtés de Siris et de nos partenaires prêteurs ».

L’opération élimine plus de 1,3 milliard de dollars de dette et permet d’obtenir 300 millions de dollars de nouveau financement senior, ainsi qu’une facilité subordonnée plus modeste fournie par Siris et les prêteurs participants. Grâce à une structure de capital plus stable, des liquidités accrues et un endettement net considérablement réduit, Mavenir est en mesure de poursuivre sa croissance et de garantir sa réussite à long terme.

Siris reste l’actionnaire majoritaire de Mavenir et continuera à être un partenaire actif de la concrétisation de la vision de Mavenir d’un réseau cloud-natif et basé sur l’IA.

De son côté, Hubert de Pesquidoux, Président exécutif de Mavenir et Partenaire exécutif chez Siris précise : « La finalisation de cette transaction reflète la confiance et l’engagement de Mavenir et sa mission ». « Grâce au renforcement significatif de son bilan et au soutien constant de Siris, Mavenir continuera d’intensifier sa position de leader dans le secteur du logiciel ».



À propos de Mavenir

Mavenir façonne aujourd’hui l’avenir des réseaux en utilisant des solutions cloud natives et compatibles avec l’IA, mais aussi respectueuses de l’environnement par leur conception même, ce qui permet aux opérateurs de profiter des avantages de la 5G et de mettre en place des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et innovateur du secteur, Mavenir et ses solutions primées assurent l’automatisation et la monétisation des réseaux mobiles dans le monde entier, accélérant la transformation des réseaux logiciels auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.mavenir.com

À propos de Siris

Siris est une société de capital-investissement de premier plan qui cible les investissements de contrôle dans les entreprises nord-américaines de taille moyenne du secteur des technologies et des services technologiques. Siris s’appuie sur son réseau de partenaires exécutifs exclusifs pour identifier, valider et atteindre les objectifs opérationnels et stratégiques de ses investissements. Basée à New York et à West Palm Beach, Siris a investi environ 9 milliards de dollars depuis sa création, le 31 décembre 2024. www.siris.com



Contacts

Pour Mavenir :

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com



Pour Siris :

Dana Gorman

dana.gorman@h-advisors.global