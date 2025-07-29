Mavenir 完成全面资本重组

此次交易将消除超过 13 亿美元的现有债务，并获得 3 亿美元的优先级新融资，从而显著改善 Mavenir 的资产负债情况。

Mavenir 将为实现持续增长和长期成功做好充分准备。

在 Mavenir 现有主要贷方的支持下，Siris 仍为控股股东。

理查森，德克萨斯州, July 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于构建网络未来的云端原生网络基础设施供应商 Mavenir 及其现有投资者 Siris 今天宣布，他们已与 Mavenir 的贷方完成此前宣布的全面资本重组。Siris 是一家专注于科技公司投资并推动其价值创造的领先私募股权公司。

Mavenir 总裁兼首席执行官 Pardeep Kohli 表示：“Mavenir 一直处于云转型的前沿。凭借更加稳固的财务基础，我们将更有能力继续为全球客户群体提供创新解决方案。 我们期待着与 Siris 以及我们的贷方合作伙伴继续携手合作，重新定义未来网络。”

此次交易将消除超过 13 亿美元的现有债务，并获得 3 亿美元的优先级新融资，此外还将获得由 Siris 和相关贷方提供的较小规模的次级融资。 凭借更稳健的资本结构、提升的流动性以及大幅降低的净杠杆率，Mavenir 为实现持续增长和长期成功做好了充分准备。

Siris 仍为 Mavenir 的控股股东，并将继续作为积极的合作伙伴，为 Mavenir 实现其构建云端原生、人工智能赋能网络的愿景提供支持。

Mavenir 执行主席兼 Siris 执行合伙人 Hubert de Pesquidoux 表示：“此次交易的完成反映了 Siris 和贷方对 Mavenir 及其使命的信心和承诺。 凭借显著改善的资产负债情况以及 Siris 的持续合作与支持，Mavenir 将继续巩固其在软件行业中的领先地位。”



关于 Mavenir

Mavenir 致力于利用云端原生、人工智能解决方案构建当今网络的未来。这些解决方案以绿色环保为设计理念，助力运营商发挥 5G 的优势，实现智能、自动化、可编程的网络。 作为 Open RAN 的先驱和公认的行业变革者，Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现，加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家/地区的软件网络转型，这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。 如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

关于 Siris

Siris 是一家领先的私募股权公司，注重对北美、中型科技公司和科技赋能服务公司的控制权投资。 Siris 利用其独家执行合伙人网络来确定、验证并实现投资的运营和战略目标。 Siris 的总部位于纽约和西棕榈滩，自成立以来至 2024 年 12 月 31 日，已投资约 90 亿美元。 www.siris.com



联系方式

Mavenir：

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PR@mavenir.com



Siris：

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dana.gorman@h-advisors.global