Mavenir 完成全面資本重組

此交易消除超過 13 億美元的現有債務，並獲得 3 億美元的優先級新融資，顯著改善 Mavenir 的資產負債表。

Mavenir 已為持續發展和長期成功做好準備。

在 Mavenir 現有主要貸方機構的支持下，Siris 保持控股股東地位。

李察遜，德州, July 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力建立網絡未來的雲端原生網絡基礎設施供應商 Mavenir 及其現有投資者 Siris 今天宣佈已與 Mavenir 的貸方完成早前公佈的全面資本重組計劃。Siris 是一間專注於投資和推動科技公司創造價值的頂尖私募股權公司。

Mavenir 總裁兼行政總裁 Pardeep Kohli 表示：「Mavenir 長期引領雲端轉型，如今財務基礎更加穩固，將能更有效地持續為全球客戶積極創新。 我們期待繼續與 Siris 及貸款夥伴共同革新未來網絡。」

此交易消除超過 13 億美元的現有債務，並獲得 3 億美元的優先級新融資，此外還將獲得由 Siris 和相關貸方所提供較小規模的次級融資。 由於資本結構更加穩定、流動資金增加以及淨槓桿率大幅降低，Mavenir 將為持續發展和長期成功做好準備。

隨著 Mavenir 在實現有關雲端原生、AI 賦能網絡的願景方面不斷前進，Siris 仍然保持其在 Mavenir 的控股權地位，並將繼續擔任積極的合作夥伴。

Mavenir 執行主席兼 Siris 執行合夥人 Hubert de Pesquidoux 說：「此交易圓滿達成，體現 Siris 及貸方對 Mavenir及其使命的堅定信心及矢志承諾。 在資產負債表顯著改善及 Siris 持續合作和支持下，Mavenir 將繼續加快鞏固其在軟件界的領先地位。」



關於 Mavenir

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案構建當今網絡的未來，讓營運商發揮 5G 的優勢，實現智能、自動化及可編程的網絡。 作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者，Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化，為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型，這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com

關於 Siris

Siris 是一家頂尖的私募股權公司，注重對北美、中型科技公司和科技賦能服務公司的控制權投資。 Siris 利用其獨家執行合夥人網絡來確定、驗證並實現投資的營運和策略目標。 Siris 的總部位於紐約和西棕櫚灘，自成立以來截至 2024 年 12 月 31 日已投資約 90 億美元。 www.siris.com



聯絡人

Mavenir：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com



Siris：

Dana Gorman

dana.gorman@h-advisors.global