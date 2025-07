GTT : Résultats du 1er semestre 2025 - Forte progression du chiffre d’affaires et de l’EBITDA

Résultats du 1er semestre 2025 :

Forte progression du chiffre d’affaires et de l’EBITDA

Chiffre d’affaires : 389 millions d’euros, +32 % par rapport au 1 er semestre 2024

EBITDA : 264 millions d’euros, +49 % par rapport au 1 er semestre 2024

Confirmation des objectifs 2025

Dix méthaniers et sept éthaniers de grande capacité commandés au 1 er semestre

Acquisition de Danelec, société Danoise spécialisée dans le Digital

Acompte sur dividende : 4 euros par action, en ligne avec notre politique de distribution du dividende

Paris – Le 29 juillet 2025. GTT, l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre 2025.

Commentant ces résultats, Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré :

« GTT affiche une très bonne performance financière au premier semestre 2025, grâce aux nombreuses commandes reçues au cours des dernières années.

Avec 17 commandes enregistrées au premier semestre 2025, la performance commerciale sur notre activité principale reste solide, malgré un contexte géopolitique incertain. Aux États-Unis, la levée du moratoire sur les nouveaux projets de GNL a relancé les décisions d’investissement : trois nouveaux projets de liquéfaction ont ainsi été validés, représentant une capacité totale de 36 Mtpa et induisant des besoins additionnels de méthaniers.

Nous poursuivons par ailleurs nos efforts constants en matière de R&D et d’innovation, comme en témoignent les récentes approbations de principe obtenues au premier semestre pour des solutions compatibles avec le transport d’éthane et l’utilisation d’ammoniac. Ces avancées renforcent notre position de partenaire technologique clé pour accompagner la transition énergétique du secteur maritime.

L’activité digitale a connu une dynamique soutenue, portée par des contrats significatifs avec des acteurs de premier plan. Par ailleurs, l’acquisition de la société danoise Danelec, spécialiste de la collecte et de l’analyse des données maritimes, confère à GTT une position de leader mondial dans la gestion de la performance des navires et les enregistreurs de données de voyage, créant ainsi un nouveau pilier de croissance pour le Groupe.

Portés par un carnet de commandes solide, nous enregistrons une croissance de 32 % de notre chiffre d’affaires au cours du premier semestre 2025. L‘EBITDA progresse de 49%, avec une marge de 68 %, illustrant la rigueur du Groupe en matière de maîtrise des coûts.

Fort de la dynamique affichée par GTT au premier semestre, et en l’absence de retards significatifs dans les plannings de construction des navires, le Groupe confirme ses objectifs 2025. »

Évolution des activités du Groupe au cours du premier semestre 2025

- Méthaniers et éthaniers

À la suite d’une année 2024 qui constituait la deuxième année record en termes de prise de commandes, et dans un contexte géopolitique incertain, GTT a réalisé au premier semestre 2025 une performance commerciale qui reste solide sur son activité principale avec dix commandes de méthaniers et sept commandes d’éthaniers de grande capacité.

À noter, parmi ces dix commandes de méthaniers, celles de six navires de très grande capacité, de

271 000 m3 contre 174 000 m3 pour les navires standards, auprès du chantier naval chinois Hudong-Zhonghua, qui intégreront le système de confinement à membranes NO96 Super+. La livraison de ces dix méthaniers est prévue entre 2027 et 2031.

Les éthaniers de grande capacité (VLEC) offriront chacun une capacité totale de 100 000 m3, soit la plus grande à ce jour pour un VLEC, et intégreront le système de confinement à membranes Mark III. La livraison de ces éthaniers interviendra en 2027 et 2028.

- GNL carburant : croissance du marché des porte-conteneurs alimentés au GNL

Après avoir reçu une commande en février de HD Hyundai Heavy Industries pour la conception des réservoirs cryogéniques (12 750 m³) de 12 nouveaux porte-conteneurs propulsés au GNL, destinés à un armateur européen, GTT a annoncé une nouvelle commande reçue au cours du deuxième trimestre, émanant de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering et portant sur la conception des réservoirs cryogéniques (8 000 m³) de six nouveaux porte-conteneurs propulsés au GNL, pour le compte de l’armateur Capital.

L’ensemble de ces réservoirs de GNL seront équipés du système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT, ainsi que du design « 1 barg »1, qui permet une pression d’exploitation allant jusqu'à 1 barg (contre 0,7 barg auparavant). Cette innovation apporte une réponse concrète aux futures réglementations sur le raccordement électrique des navires à quai, confirmant sa valeur ajoutée pour l’industrie maritime.

- Digital : succès commerciaux et changement d’échelle avec Danelec

Au cours du premier semestre écoulé, le Groupe a enregistré plusieurs succès commerciaux dans le domaine du digital. Le groupe TMS a notamment choisi la solution de smart shipping2 d’Ascenz Marorka pour équiper l’ensemble de sa flotte, soit plus de 130 navires (pétroliers, vraquiers, transporteurs de gaz liquéfiés et porte-conteneurs).

China Merchants Energy Shipping (CMES) a également retenu les solutions digitales d’Ascenz Marorka pour équiper une série de huit méthaniers, dont les livraisons s’échelonneront de fin 2025 à mi-2027.

Ces solutions comprennent une suite complète de systèmes embarqués, une plateforme de suivi en temps réel de la performance des navires et ses services associés, des modules de gestion de cargaison GNL, des applications de routage météorologique et d’optimisation de la navigation, ainsi que des

services de conseil spécialisés.

Par ailleurs, Ascenz Marorka a étendu son service de surveillance en temps réel des performances des flottes à la zone Amériques, depuis Vancouver. Avec des opérations désormais sur trois zones stratégiques, Ascenz Marorka accompagne armateurs, affréteurs et gestionnaires de flotte dans l’optimisation de leurs activités à l’échelle mondiale.

La bonne performance commerciale se reflète dans la marge brute dégagée par l’activité digitale, qui atteint 57 % au premier semestre 2025 contre 48 % pour l’ensemble de l’année 2024.

Enfin, en mai 2025, GTT a annoncé l’acquisition de Danelec, un acteur de référence de la collecte et de l’analyse des données maritimes. Cette opération permet au groupe GTT de devenir leader mondial de la gestion de la performance des navires et de se positionner parmi les tout premiers acteurs sur le segment critique des enregistreurs de données de voyage (VDR3), avec une part de marché couvrant 15 %4 de la flotte mondiale.

- Elogen : recentrage du modèle économique

Dans un communiqué publié le 10 février 2025, le groupe GTT a présenté les premières conclusions de la revue stratégique des activités de sa filiale Elogen. Cette revue a été approfondie au premier semestre 2025 et a mis en évidence la nécessité de recentrer le modèle économique d’Elogen sur la recherche et développement, afin de renforcer la différenciation et la compétitivité de ses produits en améliorant l’efficacité des solutions et en réduisant les coûts. Le Groupe prévoit ainsi de se concentrer sur la production de stacks de grande puissance sur le site des Ulis, que peu d’acteurs sont en mesure de proposer. Ces développements permettent à Elogen de se positionner sur des contrats de taille significative à marge positive.

Les procédures d’information-consultation des instances représentatives du personnel se sont achevées en juillet. Un plan de sauvegarde de l’emploi, prévoyant la suppression de 110 postes sur 160, sera mis en place au second semestre. Il débutera par une phase de départs volontaires afin de limiter les départs contraints. À ce titre, le groupe GTT a enregistré, au premier semestre 2025, des charges opérationnelles non courantes de 45 millions d’euros principalement liées à l’arrêt définitif de la construction de la Gigafactory à Vendôme et au plan de réduction des effectifs.

- Innovation : des avancées technologiques reconnues par les sociétés de classification

Au cours du premier semestre 2025, GTT a obtenu plusieurs approbations de principe de sociétés de classification :

Deux de Bureau Veritas pour ses systèmes de confinement optimisés pour le transport d’éthane, Mark III Slim TM et NO96 Slim TM . Ces approbations confirment des avantages majeurs : une capacité de cuve accrue, une réduction des coûts et un temps de construction optimisé.

et NO96 Slim . Ces approbations confirment des avantages majeurs : une capacité de cuve accrue, une réduction des coûts et un temps de construction optimisé. Une de DNV pour la conception de réservoirs à membranes à 1 bar de pression effective (1 barg), destinés aux navires propulsés au GNL. Ce concept offre plusieurs bénéfices pour les armateurs : temps de rétention prolongé, soutage à température plus élevée et conformité aux exigences de branchement à quai (cold ironing).

Une de Lloyd’s Register pour la notation « NH₃-ready5 » du système de confinement Mark III applicable aux navires propulsés au GNL ainsi qu’aux méthaniers (LNGC), éthaniers (VLEC) et navires d'avitaillement. Cette innovation accroit la flexibilité des navires en leur permettant d’exploiter ou de transporter ou utiliser de l’ammoniac (NH₃), une alternative énergétique moins émettrice en CO₂, au cours de leur cycle de vie.





- GTT Strategic Ventures : deux nouvelles participations pour accélérer la transition énergétique

maritime

Depuis le début de l’année, le fonds d’investissement GTT Strategic Ventures a pris des participations minoritaires dans deux sociétés innovantes :

novoMOF (avril) : spécialisée dans les Metal Organic Frameworks (MOFs), des matériaux à haute performance permettant de concevoir des systèmes de captage du CO₂ à la source, particulièrement adaptés aux environnements contraints comme le transport maritime, en raison de leur compacité.

CorPower Ocean (juillet) : dont la technologie houlomotrice unique exploite l’énergie des vagues, avec une grande résilience face aux tempêtes et une efficacité énergétique optimisée dans des conditions océaniques normales. Cette solution offre une production d'électricité stable et répond aux principaux défis des énergies marines renouvelables.

Carnet de commandes au 30 juin 2025

Au 1er janvier 2025, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, comptait 332 unités. Il a évolué de la façon suivante depuis le 1er janvier :

Livraisons réalisées : 36 méthaniers, 5 réservoirs terrestres ;

Commandes obtenues : 10 méthaniers et 7 éthaniers.

Au 30 juin 2025, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s’établit ainsi à 308 unités, dont :

280 méthaniers ;

23 éthaniers ;

3 FSRU ;

2 FLNG.

En ce qui concerne le GNL carburant, avec la commande de 18 navires et la livraison de 14 navires, le nombre de navires en commande au 30 juin 2025 s’élève à 54 unités.



Évolution du chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2025

(en millions d'euros) S1 2025 S1 2024 Var. Chiffre d'affaires 388,7 294,8 +31,9 % Constructions neuves 364,8 271,0 +34,6 % dont méthaniers / éthaniers 345,7 250,7 +37,9 % dont FSRU6 / FSU7 3,3 - na dont FLNG8 4,3 1,4 na dont réservoirs terrestres et GBS 0,0 1,7 na dont navires propulsés au GNL 11,5 17,2 -33,5 % Electrolyseurs 2,5 6,1 -59,1 % Digital 9,4 6,9 +35,9 % Services 12,0 10,8 +10,8 %

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2025 s’élève à 389 millions d’euros, en hausse de 32 % par rapport au premier semestre 2024.

Le chiffre d’affaires lié aux constructions neuves s’établit à 365 millions d’euros, en hausse de 35 % par rapport au chiffre d’affaires du premier semestre 2024. Les redevances des méthaniers et éthaniers atteignent 346 millions d’euros, en progression de 38 %, portée par l’augmentation du nombre de méthaniers en construction. Celles des FLNG s’élèvent à 4 millions d’euros et celles des FSRU à 3 millions d’euros. L’activité GNL carburant génère 11 millions d’euros, en recul par rapport à 2024, en raison d’une base de comparaison élevée avec la livraison de 20 navires propulsés au GNL au premier semestre 2024.

L’activité électrolyseurs enregistre un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros, contre 6 millions d’euros au premier semestre 2024.

L’activité Digitale progresse fortement à 9 millions d’euros, soit une hausse de 36 %, portée par les ventes d’équipements et l’augmentation des abonnements pour des solutions digitales.

Enfin, les services génèrent 12 millions d’euros, en hausse de 11 % par rapport au premier semestre 2024, grâce notamment aux services d’assistance pour les navires en opération et aux certifications.

Analyse du compte de résultat consolidé du premier semestre 2025

Compte de résultat consolidé résumé

(en millions d'euros, sauf résultat par action) S1 2025 S1 2024 Var. Chiffre d'affaires 388,7 294,8 +31,9 % Résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (EBITDA) 264,5 177,2 +49,2 % Marge d’EBITDA (sur chiffre d’affaires, %) 68,0 % 60,1 % Résultat opérationnel (EBIT) 257,1 172,2 +49,3 % Marge d’EBIT (sur chiffre d’affaires, %) 66,1 % 58,4 % Autres produits et charges opérationnels non courants -48,2 21,0 Résultat net 180,0 170,3 +5,7 % Marge nette (sur chiffre d’affaires, %) 46,2 % 57,8 % Résultat net par action9 (en euros) 4,86 4,61

Le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (EBITDA) atteint 264 millions d’euros au premier semestre 2025, en hausse de 49 % par rapport au premier semestre 2024. La marge d’EBITDA atteint 68 %, contre 60 % un an plus tôt, portée par la croissance du chiffre d’affaires et la bonne maîtrise des coûts.

Le résultat opérationnel (EBIT) atteint 257 millions d’euros, en progression de 49 % par rapport aux

172 millions d’euros enregistrés au premier semestre 2024.

Le résultat net s’établit à 180 millions d’euros au premier semestre 2025, en hausse de 6 % par rapport aux 170 millions d’euros enregistrés un an plus tôt. Il est affecté par des charges opérationnelles non courantes liées principalement à la restructuration d’Elogen, et notamment l’arrêt définitif de la construction de la Gigafactory et le plan de réduction des effectifs.

Autres données financières consolidées

(en millions d'euros) S1 2025 S1 2024 Dépenses d’investissements (dont acquisitions d’immobilisations) (25,4) (33,4) Dividendes payés (142,0) (93,0) Situation de trésorerie nette 360,0 303,1 Variation de trésorerie (vs 31/12) +16,7 +35,5

Les dépenses d’investissements s’établissent à 25 millions d’euros au premier semestre 2025, contre 33 millions d’euros l’an dernier. Elles comprennent principalement les travaux de réhabilitation de bâtiments au siège social de GTT et des prises de participations via le fonds d’investissement GTT Strategic Ventures.

Au 30 juin 2025, la trésorerie nette s’élève à 360 millions d’euros.

Acompte sur dividende

Le Conseil d’administration du 29 juillet 2025 a décidé la distribution d’un acompte sur dividende de 4 euros par action au titre de l’exercice 2025, payable en numéraire selon le calendrier suivant :

9 décembre 2025 : date de détachement ;

11 décembre 2025 : date de paiement.

Objectifs 2025 confirmés

Au 30 juin 2025, le Groupe dispose d’une très forte visibilité sur son chiffre d’affaires grâce au carnet de commandes de son activité principale. Celui-ci correspond à un chiffre d’affaires de 1 698 millions d’euros sur la période 2025-2028 et au-delà, se répartissant comme suit : 349 millions d’euros au deuxième semestre 2025, 602 millions d’euros en 2026, 430 millions d’euros en 2027, 317 millions d’euros en 2028 et au-delà.

En l’absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT confirme ses objectifs pour l’exercice 2025, hors contribution de Danelec10 :

un chiffre d’affaires consolidé 2025 compris dans une fourchette de 750 à 800 millions d’euros,

un EBITDA consolidé 2025 compris dans une fourchette de 490 à 540 millions d’euros,

un objectif de distribution, au titre de l’exercice 2025, d’un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé11.





Présentation des résultats financiers du premier semestre 2025

Philippe Berterottière, Président-Directeur général, et Thierry Hochoa, Directeur administratif et financier, commenteront les résultats du premier semestre 2025 de GTT et répondront aux questions de la communauté financière à l’occasion d’une conférence téléphonique en anglais qui se tiendra mercredi 30 juillet 2025, à 8h30, heure de Paris.

Cette conférence sera retransmise en direct sur le site Internet de GTT.

Pour participer à la conférence téléphonique, vous devrez composer l’un des numéros suivants environ cinq à dix minutes avant le début de la conférence :

France : +33 1 70 91 87 04

Royaume-Uni : +44 1 212 818 004

États-Unis : +1 718 705 87 96





Code de confirmation : 140215

Le support de présentation sera disponible sur le site internet le 30 juillet 2025 à 8h30.

Agenda financier

Activité du troisième trimestre 2025 : le 31 octobre 2025 (après clôture de bourse)

Résultats annuels 2025 : le 19 février 2026 (après clôture de bourse)

Activité du premier trimestre 2026 : le 22 avril 2026 (après clôture de bourse)





A propos de GTT

GTT, groupe de technologie et d’ingénierie, est l'expert des systèmes de confinement cryogénique à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis 60 ans, le groupe GTT innove pour concevoir les technologies d’excellence qui équipent les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Engagé dans la construction d’un monde durable, GTT développe par ailleurs de nouvelles solutions pour accompagner les armateurs et les énergéticiens dans leur trajectoire vers un futur décarboné. Ainsi, le Groupe propose des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant pour les navires de commerce, développe des solutions digitales de pointe pour améliorer la performance économique et environnementale des navires, et accélère son innovation dans le domaine des solutions bas-carbone.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices CAC Next 20, SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.



Contact Relations Investisseurs

information-financiere@gtt.fr / +33 1 30 23 20 87

Contact Presse :

press@gtt.fr / +33 1 30 23 48 45

Pour plus d’information, consulter le site www.gtt.fr

Avertissement important

Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et communiqués aux marchés par GTT. La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction de GTT estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres GTT sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GTT qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GTT auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de risques » du document d’enregistrement universel de GTT déposé auprès de l’AMF le 25 avril 2025, et du rapport financier semestriel mis à disposition ce jour. L’attention des investisseurs et des porteurs de titres GTT est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur GTT.

Annexes (états financiers consolidés IFRS)

Annexe 1 : Bilan consolidé

(en milliers d'euros) 30 juin 2025 31 décembre 2024 Immobilisations incorporelles 41 216 37 336 Goodwill 18 966 18 966 Immobilisations corporelles 58 996 56 466 Participations dans les entreprises mises en équivalence 9 973 10 405 Actifs financiers non courants 10 896 8 236 Impôts différés actifs 4 203 5 157 Actifs non courants 144 249 136 566 Stocks 22 939 29 790 Clients 214 251 186 020 Créance d'impôts exigibles 87 784 82 707 Autres actifs courants 24 685 35 990 Actifs financiers courants 406 390 Trésorerie et équivalents 360 040 343 328 Actifs courants 710 104 678 224 TOTAL DE L'ACTIF 854 353 814 789 (en milliers d'euros) 30 juin 2025 31 décembre 2024 Capital 371 371 Primes liées au capital 6 853 6 853 Actions autodétenues (4 550) (7 418) Réserves 317 654 113 826 Résultat net 179 961 347 760 Capitaux propres - part du Groupe 500 289 461 392 Capitaux propres - part revenant aux intérêts non contrôlés 70 75 Capitaux propres d’ensemble 500 359 461 467 Provisions - part non courante 3 685 6 210 Passifs financiers - part non courante 13 329 13 840 Impôts différés passifs 1 091 1 154 Passifs non courants 18 105 21 204 Provisions - part courante 14 680 4 486 Fournisseurs 40 125 44 558 Avances sur subventions 1 479 1 479 Dettes d'impôts exigibles 13 818 9 782 Passifs financiers courants 2 159 2 142 Autres passifs courants 263 629 269 671 Passifs courants 335 889 332 118 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 854 353 814 789

Annexe 2 : Compte de résultat consolidé

(en milliers d'euros) 30 juin 2025 30 juin 2024 Produits des activités ordinaires (chiffre d'affaires) 388 692 294 780 Autres produits d'exploitation 122 471 Total Produits d'exploitation 388 814 295 251 Achats consommés (7 836) (11 871) Charges externes (49 583) (51 027) Charges de personnel (64 570) (58 848) Impôts et taxes (2 943) (2 117) Dotations aux amortissements et provisions (9 803) (3 535) Autres produits et charges opérationnels courants 2 984 4 349 Résultat opérationnel courant (EBIT) 257 063 172 202 Marge d'EBIT sur chiffre d'affaires (%) 66,1% 58,4 % Autres produits et charges opérationnels non courants (48 169) 21 000 Résultat opérationnel courant et non courant 208 894 193 202 Résultat financier 6 809 5 551 Quote-part dans le résultat des entités associées (361) (182) Résultat avant impôt 215 342 198 571 Impôts sur les sociétés (35 386) (28 266) Résultat net 179 957 170 306 Résultat net de base par action (en euros) 4,86 4,61

Annexe 3 : Flux de trésorerie consolidés



(en milliers d'euros) 30 juin 2025 30 juin 2024 Résultat de la société 179 957 170 306 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie : Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 361 182 Dotations (Reprises) amortissements, provisions, dépréciations 39 669 4 085 Valeur nette comptables des immobilisations corporelles et incorporelles cédées - - Charges (Produits) financiers (6 809) (5 551) Charge (Produit) d'impôt de l'exercice 35 386 28 266 Paiements par remise d'actions 3 368 1 503 Autres produits et charges (140) - Marge brute d'autofinancement 251 790 198 790 Impôt de l'exercice décaissé (41 489) (36 686) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité : - Stocks et en cours 6 851 (6 736) - Créances clients et comptes rattachés (28 231) (17 342) - Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4 121) 2 836 - Autres actifs et passifs opérationnels (5 166) 4 392 Flux net de trésorerie généré par l'activité (Total I) 184 735 145 254 Opérations d'investissement Acquisition d'immobilisations (22 874) (26 479) Subvention d'investissement - 16 000 Cession d'immobilisations - - Prise de contrôle sur des filiales nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie acquis - (20 622) Perte de contrôle sur des filiales nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie cédés - - Investissements financiers (2 556) (2 266) Cessions d'actifs financiers - - Actions auto détenues (8) (72) Variation des autres immobilisations financières 40 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (Total II) (25 438) (33 400) Opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires (141 956) (92 996) Augmentation de capital - 4 383 Remboursement de dettes financières (1 511) (1 670) Augmentation de dettes financières - 8 362 Intérêts décaissés (73) (308) Intérêts reçus 6 353 5 944 Variation des concours bancaires - - Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (Total III) (137 187) (76 284) Incidence des variations de cours des devises (IV) (298) (36) Variation de trésorerie (I+II+III+IV) 16 712 35 534 Trésorerie d'ouverture 343 328 267 529 Trésorerie de clôture 360 040 303 063 Variation de trésorerie 16 712 35 534

Annexe 4 : Estimation de commandes à 10 ans

En unités Estimations commandes (1) Méthaniers Plus de 450 Ethaniers 25-40 FSRU ≤10 FLNG ≤10 Réservoirs terrestres et sous-marins (GBS) 25-30

(1) Période 2025 à 2034. La Société rappelle que le nombre de nouvelles commandes peut faire l’objet de fortes variations d’un trimestre à l’autre, voire d’une année sur l’autre, sans pour autant que soient remis en cause les fondamentaux sur lesquels repose son modèle économique.

1 Unité de mesure, abréviation de l’anglais « bar gauge ». Pression effective en français.

2 Le Smart Shipping désigne un ensemble de services de navigation, de gestion opérationnelle des navires, de maintenance prédictive, de gestion de l’énergie à bord et de gestion de flotte, destinés aux affréteurs, armateurs et opérateurs.

3 Voyage Data Recorder.

4 La part de marché de Danelec sur le marché des Voyage Data Recorders (VDR) s’établit à 15 % de la base installée totale, dont environ 30% des retrofits annuels (source : Arkwright).

5 Compatible avec l’ammoniac.

6 Floating Storage Regasification Unit : unité flottante de stockage et de regazéification du GNL.

7 Floating Storage Unit : unité flottante de stockage de GNL.

8 Floating Liquefied Natural Gas vessel : unité de liquéfaction de GNL.

9 Pour le premier semestre 2025, le résultat net par action a été calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation (hors actions auto-détenues), soit 37 035 825 actions.

10 Dont l’acquisition n’est pas finalisée à date.

11 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale et du résultat net distribuable dans les comptes sociaux de GTT SA.

Pièce jointe