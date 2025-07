Kering : Communiqué de presse - Résultats semestriels 2025

Kering Communiqué - Résultats Semestriels 2025 - 29 07 2025









RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025





Chiffre d’affaires du Groupe : 7 587 M€

-16% en données publiées et -15% en comparable

Résultat opérationnel courant : 969 M€

Résultat net part du Groupe : 474 M€





« Le premier semestre 2025 a été marqué par des décisions structurantes pour Kering. Sur le plan de la gouvernance, j’ai proposé au Conseil d’administration, qui a accepté, de confier la direction générale du Groupe à Luca de Meo, tandis que je conserverai la présidence. Sur le plan créatif, des équipes renforcées, sous la conduite de nouveaux directeurs artistiques dans trois de nos principales Maisons, œuvrent avec passion et détermination à intensifier la désirabilité de l’ensemble de nos marques, en puisant dans leur riche héritage. Sur les plans opérationnel et financier, nous avons poursuivi la rationalisation de notre distribution et de notre base de coûts, dans un contexte de marché particulièrement exigeant et, conformément à notre feuille de route, nous avons pris des mesures fortes pour renforcer notre structure financière. Si les résultats publiés restent encore bien en deçà de notre potentiel, nous sommes convaincus que les efforts déployés depuis deux ans ont permis de poser des bases solides pour les prochaines étapes du développement de Kering. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général

Le chiffre d’affaires de Kering s’élève à 7,6 milliards d’euros au premier semestre 2025 (-16% en données publiées et -15% en comparable).

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2025 atteint 3,7 milliards d’euros, -18% en données publiées et -15% en comparable. La variation du chiffre d’affaires en données publiées comprend un effet de change négatif de 3%. L’activité dans le réseau en propre est en retrait de 16% en comparable, en ligne avec la performance du premier trimestre 2025. Les tendances en Amérique du Nord (-10%) et en Asie-Pacifique (-19%) s’améliorent par rapport au premier trimestre 2025, tandis que l’Europe de l’Ouest (-17%) et le Japon (-29%) décélèrent séquentiellement en raison notamment d’une forte baisse des flux touristiques. Le chiffre d’affaires Wholesale et Autres est en baisse de 12% en comparable.

atteint 3,7 milliards d’euros, -18% en données publiées et -15% en comparable. La variation du chiffre d’affaires en données publiées comprend un effet de change négatif de 3%.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s’élève à 969 millions d’euros au premier semestre. La marge opérationnelle courante s’établit à 12,8%, une dilution de 470 points de base par rapport à l’année dernière.

Le résultat net part du Groupe au premier semestre 2025 atteint 474 millions d’euros.

Le cash-flow libre opérationnel s’établit à 2,4 milliards d’euros sur le semestre, dont 1,3 milliard d’euros lié à la finalisation de transactions immobilières.

Performances opérationnelles





Chiffre d’affaires



(En millions d’euros) S1 2025 S1 2024 Variation en publié Variation en comparable

(1) Gucci 3 027 4 085 -26% -25% Yves Saint Laurent 1 288 1 441 -11% -10% Bottega Veneta 846 836 +1% +2% Autres Maisons 1 459 1 717 -15% -14% Kering Eyewear et Corporate 1 092 1 067 +2% +3% Eliminations (125) (128) - - KERING 7 587 9 018 -16% -15%

À périmètre et taux de change comparables.

Résultat opérationnel courant



(En millions d’euros) S1 2025 S1 2024 Variation Gucci 486 1 007 -52% Yves Saint Laurent 262 316 -17% Bottega Veneta 127 121 +5% Autres Maisons (29) 44 - Kering Eyewear et Corporate 126 101 +25% Eliminations (3) (7) - KERING 969 1 582 -39%





Gucci

Au premier semestre 2025, Gucci a enregistré un chiffre d’affaires de 3,0 milliards d’euros (-26% en données publiées et -25% en comparable). Les ventes dans le réseau de distribution en propre sont en baisse de 24% en comparable. L’activité Wholesale est en retrait de 42% en comparable.

Au deuxième trimestre 2025, les ventes de la Maison reculent de 25% en comparable. Les ventes dans le réseau en propre sont en baisse de 23% en comparable, une légère amélioration séquentielle portée par l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique. Alors que les ventes de carryovers restent en retrait, les nouvelles lignes de maroquinerie rencontrent un vif succès. Le Giglio, dévoilé lors de la collection Cruise 2026, s’est notamment déjà positionné comme l’un des lancements les plus réussis de la Maison. Les ventes du réseau Wholesale sont en retrait de 50% sur le trimestre.

Le résultat opérationnel courant de Gucci atteint 486 millions d’euros au premier semestre 2025. La marge opérationnelle courante s’établit à 16,0% sur le semestre, une baisse de 8,7 points par rapport au premier semestre 2024, en partie contenue grâce à un effort important réalisé sur la base de coûts.

Yves Saint Laurent

Le chiffre d’affaires d’Yves Saint Laurent au premier semestre 2025 s’élève à 1,3 milliard d’euros,

(-11% en données publiées et -10% en comparable). En comparable, l’activité dans le réseau en propre de la Maison est en baisse de 10%, tandis que le réseau Wholesale affiche un recul de 17%.

Au deuxième trimestre 2025, les ventes s’inscrivent en baisse de 10% en comparable et de 12% dans le réseau en propre. Les nouveautés reçoivent un très bon accueil, notamment le prêt-à-porter et les chaussures. L’activité Wholesale est en recul de 5% sur le trimestre.

Yves Saint Laurent enregistre un résultat opérationnel courant de 262 millions d’euros au premier semestre, soit une marge opérationnelle courante de 20,4%, en recul de 1,6 point par rapport au 30 juin 2024.

Bottega Veneta

Bottega Veneta réalise un chiffre d’affaires de 846 millions d’euros (+1% en données publiées et +2% en comparable) au premier semestre 2025. L’activité dans le réseau en propre est en hausse de 3% en comparable. Les ventes dans le réseau Wholesale sont en retrait de 3% en comparable.

Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d’affaires de la Maison augmente de 1% en comparable. Dans le réseau en propre, les ventes sont stables en comparable, avec une très forte croissance en Amérique du Nord. Les ventes du réseau Wholesale progressent de 4%.

Sur le semestre, le résultat opérationnel courant de Bottega Veneta s’établit à 127 millions d’euros, portant la marge opérationnelle courante à 15,0%, en hausse de 0,5 point par rapport au premier semestre 2024.





Autres Maisons

Le chiffre d’affaires des Autres Maisons au premier semestre 2025 s’établit à 1,5 milliard d’euros

(-15% en données publiées et -14% en comparable). Les ventes en comparable sont en baisse de 11% dans le réseau en propre et de 23% dans le réseau Wholesale.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2025 est en retrait de 16% en comparable, avec des performances contrastées selon les Maisons. Le chiffre d’affaires réalisé dans le réseau en propre du segment Autres Maisons baisse de 12% en comparable. Les ventes de Balenciaga dans son réseau en propre sont résilientes en Amérique du Nord et en légère amélioration en Asie-Pacifique, tandis que l’Europe de l’Ouest et le Japon marquent une décélération. McQueen accélère la rationalisation de son réseau de magasins. Brioni est en croissance sur ses principaux marchés. Les ventes des Maisons de Joaillerie restent solides, et Boucheron continue son développement aux Etats-Unis, tandis que Pomellato a présenté une collection de Haute Joaillerie remarquée en collaboration avec Gucci. Enfin, Qeelin est en nette croissance. Le chiffre d’affaires Wholesale des Autres Maisons est en retrait de 28% en comparable.

Au premier semestre 2025, le résultat opérationnel courant des Autres Maisons affiche une perte de 29 millions d’euros, principalement due à McQueen. Un contrôle strict des coûts a permis d’atténuer cette baisse.

Kering Eyewear et Corporate

Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires total du segment Kering Eyewear et Corporate, qui inclut Kering Beauté, s’élève à 1,1 milliard d’euros, en hausse de 2% en données publiées et de 3% en comparable.

Le chiffre d’affaires de Kering Eyewear au premier semestre 2025 atteint 921 millions d’euros, en hausse de 1% en données publiées et de 2% en comparable. Au deuxième trimestre, les ventes de Kering Eyewear sont en hausse de 1% en comparable.

Kering Beauté réalise sur le semestre un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros, en progression de 9% en données publiées et en comparable. Au deuxième trimestre, les ventes sont en croissance de 12% en comparable, portées notamment par le dynamisme des parfums féminins de Creed.

Au premier semestre 2025, le résultat opérationnel courant de Kering Eyewear s’élève à 186 millions d’euros, contre 196 millions d’euros au premier semestre 2024. Le résultat opérationnel courant du segment atteint 126 millions d’euros, en hausse de 25%, après prise en compte du résultat opérationnel courant solide de Kering Beauté et des coûts du Corporate qui s’inscrivent en baisse.





Performances financières

Au premier semestre 2025, les autres produits et charges opérationnels non courants sont positifs à hauteur de 32 millions d’euros. Ils comprennent d’une part les gains relatifs aux cessions d’actifs non stratégiques et la plus-value de cession d’un immeuble au Japon. D’autre part, les charges sont principalement constituées de dépréciations d’actifs non courants et de charges de restructuration, ainsi que de la dotation d’une provision, basée sur la meilleure estimation à ce jour de la Société du risque relatif à l'enquête en cours de la Commission européenne sur le secteur de la mode, à propos de laquelle la Société a publié un communiqué de presse le 19 avril 20231.

Les charges financières nettes s’élèvent à 280 millions d'euros, soit 163 millions hors intérêts sur les contrats de location. Le coût de la dette nette s’établit à 164 millions d'euros, en légère hausse par rapport à l'année précédente. Les charges d'intérêts sont restées pratiquement inchangées, avec une augmentation très limitée du coût moyen de la dette, mais des taux plus bas sur les dépôts de trésorerie.

Le taux d’impôt effectif sur résultat courant s’élève à 27,5%.

Le résultat net part du Groupe est de 474 millions d’euros.

Flux de trésorerie et structure financière

Au premier semestre 2025, le cash-flow libre opérationnel du Groupe s’établit à 2,4 milliards d’euros, incluant la cession d'actifs immobiliers à hauteur de 1,3 milliard d’euros.

Au 30 juin 2025, Kering affiche un endettement financier net de 9,5 milliards d’euros.

Perspectives

S’inscrivant dans une vision de long terme, Kering investit pour développer ses Maisons afin qu’elles renforcent sans cesse leur désirabilité et l’exclusivité de leur distribution, assurent le parfait équilibre entre innovation créative et héritage, et garantissent à leurs clients les plus hauts standards de qualité, de durabilité et d’expérience.

Dans un environnement économique et géopolitique qui demeure incertain, Kering continue de déployer sa stratégie avec la volonté de s’inscrire durablement dans une trajectoire de croissance profitable.

Le Groupe s’attache à intensifier les initiatives nécessaires au développement et à la croissance de ses Maisons, tout en mettant en œuvre avec détermination les actions requises pour accroître son efficience. Ces actions impliquent une vigilance particulière en matière de discipline financière, qu’il s’agisse du contrôle de la base de coûts, du choix de ses investissements et de la gestion de son bilan.

***

Le Conseil d'administration de Kering s'est réuni le 29 juillet 2025 sous la présidence de François-Henri Pinault, et a arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2025, qui ont fait l'objet d'un examen limité.









ANNEXES







EXTRAIT DES COMPTES CONSOLIDÉS ET AUTRES

INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025



SITUATION AU 30 JUIN 2025







Sommaire page Annonces intervenues depuis la dernière publication 8 Compte de résultat consolidé 9 État du résultat global consolidé 10 Bilan consolidé 11 Tableau des flux de trésorerie consolidés 12 Répartition du chiffre d’affaires 13 Principales définitions 14





PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS ET ANNONCES INTERVENUS DEPUIS LA DERNIÈRE PUBLICATION

Kering publie sa première Stratégie Eau

Le 28 avril, Kering a publié sa première Stratégie Eau, s’engageant à atteindre un impact positif net dans ses principaux bassins d’exploitation d’ici 2035, et à l’échelle mondiale d’ici 2050. Avec une approche fondée sur la science, Kering réaffirme sa volonté d’aborder les enjeux de l’eau, en lien direct avec le climat et la biodiversité, afin de limiter les risques au sein de sa chaîne de valeur, tout en générant des effets positifs à long terme.

Pierpaolo Piccioli nommé Directeur artistique de Balenciaga

Le 19 mai, Pierpaolo Piccioli a été nommé Directeur artistique de Balenciaga. Cette nomination est effective depuis le 10 juillet 2025.

Émission d’un emprunt obligataire pour un montant total de 750 millions d’euros

Le 20 mai, dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe et concourant à l’accroissement de sa flexibilité financière, le Groupe a annoncé une émission obligataire en une tranche pour un montant total de 750 millions d'euros à 4,5 ans, assortie d’un coupon de 3,125 %.

Kering Eyewear poursuit sa stratégie de développement industriel

Au premier semestre 2025, Kering Eyewear a procédé à certaines acquisitions stratégiques visant à consolider sa position de leader de la lunetterie de luxe et à structurer une chaîne de valeur intégrée.

Le 3 avril, Kering Eyewear a signé un accord avec deux fabricants de lunettes italiens, prévoyant l’acquisition de 100 % du capital de Visard et une prise de participation minoritaire dans Mistral, avec une option d’acquisition totale d’ici 2030. L'opération est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence compétentes et devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2025. Kering Eyewear a également annoncé, le 10 juin, l’acquisition de Lenti, fabricant italien de verres solaires, notamment, renforçant encore ses capacités industrielles.

Kering annonce la nomination de Luca de Meo au poste de Directeur général

Le 16 juin, le Conseil d’administration de Kering a approuvé la nomination de Luca de Meo au poste de Directeur général du Groupe. Cette décision, voulue par François-Henri Pinault, marque une étape majeure dans l’évolution de la gouvernance de Kering et renforce le pilotage du Groupe dans cette nouvelle phase de son développement. Dans le cadre d’une gouvernance renouvelée, la présidence du Conseil d’administration, exercée par François-Henri Pinault, sera séparée de la fonction de Directeur général. Cette organisation de la gouvernance s’inscrit dans le respect des meilleures pratiques en vigueur dans les grandes entreprises cotées. Ces changements prendront effet par décision du Conseil d’administration tenu à l’issue de l’Assemblée générale qui sera convoquée le 9 septembre 2025. Sous réserve de ces approbations, Luca de Meo prendra ses fonctions le 15 septembre 2025.





COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

(en millions d’euros) 1er semestre 2025 1er semestre 2024 ACTIVITÉS POURSUIVIES Chiffre d’affaires 7 587 9 018 Coût des ventes (2 048) (2 310) Marge brute 5 539 6 708 Autres charges de personnel (1 453) (1 547) Autres produits et charges opérationnels courants (3 117) (3 579) Résultat opérationnel courant 969 1 582 Autres produits et charges opérationnels non courants 32 (13) Résultat opérationnel 1 001 1 569 Résultat financier (280) (288) Résultat avant impôt 721 1 281 Charge d’impôt (199) (345) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 1 4 Résultat net des activités poursuivies 523 940 dont part du Groupe 474 878 dont part des intérêts minoritaires 49 62 ACTIVITÉS ABANDONNÉES Résultat net des activités abandonnées - - dont part du Groupe - - dont part des intérêts minoritaires - - TOTAL GROUPE Résultat net 523 940 dont part du Groupe 474 878 dont part des intérêts minoritaires 49 62





(en millions d’euros) 1er semestre 2025 1er semestre 2024 Résultat net, part du Groupe 474 878 Résultat de base par action (en euros) 3,86 7,16 Résultat dilué par action (en euros) 3,86 7,16 Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe 474 878 Résultat de base par action (en euros) 3,86 7,16 Résultat dilué par action (en euros) 3,86 7,16 Résultat net des activités poursuivies hors éléments non courants, part du Groupe 450 888 Résultat de base par action (en euros) 3,67 7,24 Résultat dilué par action (en euros) 3,67 7,24





ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

(en millions d’euros) 1er semestre 2025 1er semestre 2024 Résultat net 523 940 dont part du Groupe 474 878 dont part des intérêts minoritaires 49 62 Variation des écarts de conversion des filiales consolidées : (309) 11 variation des écarts de conversion (309) 11 montants transférés au compte de résultat - - Variation des couvertures de flux de trésorerie futurs en devises : 162 (63) variation de juste valeur 222 (16) montants transférés au compte de résultat (12) (52) effets d’impôt (47) 5 Variation des autres éléments du résultat global des sociétés mises en équivalence : - - variation de juste valeur - - montants transférés au compte de résultat - - Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, transférables au compte de résultat (147) (52) Variation des provisions pour retraites et autres avantages similaires : 1 (6) variation des écarts actuariels 1 (8) effets d’impôt - 2 Variation des actifs financiers évalués à la juste valeur : (2) 15 variation de juste valeur (2) 13 effets d’impôt 1 2 Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, non transférables au compte de résultat (1) 9 Total Gains et pertes enregistrés en capitaux propres (148) (43) RÉSULTAT GLOBAL 375 897 dont part du Groupe 343 834 dont part des intérêts minoritaires 32 63





BILAN CONSOLIDÉ

Actif

(en millions d’euros) 30/06/2025 31/12/2024 Écarts d’acquisition 6 227 6 277 Marques et autres immobilisations incorporelles 9 171 9 287 Droits d’utilisation sur contrats de location 5 625 5 615 Immobilisations corporelles 5 886 6 537 Participations dans les sociétés mises en équivalence 1 927 1 762 Actifs financiers non courants 567 492 Actifs d’impôt différé 1 678 1 651 Autres actifs non courants 20 27 Actifs non courants 31 101 31 648 Stocks 3 890 3 992 Créances clients et comptes rattachés 951 1 003 Créances d’impôt courant 630 680 Actifs financiers courants 207 42 Autres actifs courants 1 413 1 388 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 240 3 518 Actifs courants 11 331 10 623 Actifs détenus en vue de la vente - 1 075 TOTAL ACTIF 42 432 43 346

Passif et capitaux propres

(en millions d’euros) 30/06/2025 31/12/2024 Capitaux propres – Part du Groupe 14 769 14 904 Capitaux propres – Part des intérêts minoritaires 841 826 Capitaux propres 15 610 15 730 Emprunts et dettes financières à long terme 10 750 10 556 Passifs non courants sur contrats de location 5 125 5 056 Passifs financiers non courants 38 13 Provisions non courantes pour retraites et autres avantages similaires 86 85 Provisions non courantes 57 51 Passifs d’impôt différé 2 026 1 985 Autres passifs non courants 177 278 Passifs non courants 18 259 18 024 Emprunts et dettes financières à court terme 2 993 3 479 Passifs courants sur contrats de location 1 018 1 051 Passifs financiers courants 13 343 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 990 2 098 Provisions courantes pour retraites et autres avantages similaires 14 13 Provisions courantes 289 191 Dettes d’impôt courant 611 528 Autres passifs courants 1 635 1 889 Passifs courants 8 563 9 592 Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente - - TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 42 432 43 346





TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

(en millions d’euros) 1er semestre 2025 1er semestre 2024 Résultat net des activités poursuivies 523 940 Dotations nettes courantes aux amortissements et provisions sur actif opérationnel non courant 1 042 1 013 Autres (produits)/charges sans contrepartie en trésorerie (234) 10 Capacité d’autofinancement 1 331 1 963 Charges/(produits) d’intérêts financiers 268 229 Dividendes reçus - (2) Charge d’impôt courant 296 312 Capacité d’autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts 1 895 2 502 Variation du besoin en fonds de roulement (261) 44 Impôt payé (162) (100) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 1 472 2 446 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (431) (1 391) Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 1 342 - Acquisitions de filiales et d’entreprises associées nettes de la trésorerie acquise (268) (23) Cessions de filiales et d’entreprises associées nettes de la trésorerie cédée 343 - Acquisitions d’autres actifs financiers (17) (35) Cessions d’autres actifs financiers 6 97 Intérêts et dividendes reçus 31 30 Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement 1 006 (1 322) Augmentation (diminution) de capital social et autres opérations - - Dividendes versés aux actionnaires de Kering SA (736) (1 716) Dividendes versés aux intérêts minoritaires des filiales consolidées (7) (6) Transactions avec les intérêts minoritaires (14) (3) (Acquisitions)/cessions d’actions Kering auto-détenues - 3 Émissions d’emprunts obligataires et bancaires 772 1 750 Remboursements d’emprunts obligataires et bancaires (775) (512) Émissions/(remboursements) des autres dettes financières (126) 153 Remboursements des passifs sur contrats de location (536) (530) Intérêts versés et assimilés (295) (254) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (1 717) (1 116) Flux nets liés aux activités abandonnées (1) - Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie 109 37 Variation nette de la trésorerie 869 46 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 3 309 3 650 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 4 178 3 696









CHIFFRE D’AFFAIRES DES PREMIER ET DEUXIÈME TRIMESTRES

(En millions d’euros)



S1 2025 S1 2024



Variation

en publié Variation en comparable

(1) T2 2025 T2 2024



Variation

en publié Variation en comparable

(1) T1 2025 T1 2024 Variation

en publié Variation en comparable

(1) Gucci 3 027 4 085 -26% -25% 1 456 2 006 -27% -25% 1 571 2 079 -24% -25% Yves Saint Laurent 1 288 1 441 -11% -10% 609 701 -13% -10% 679 740 -8% -9% Bottega Veneta 846 836 +1% +2% 441 448 -1% +1% 405 388 +4% +4% Autres Maisons 1 459 1 717 -15% -14% 726 893 -19% -16% 733 824 -11% -11% Kering Eyewear et Corporate 1 092 1 067 +2% +3% 534 531 +1% +3% 558 536 +4% +3% Eliminations (125) (128) - - (62) (65) - - (63) (63) -- -- KERING 7 587 9 018 -16% -15% 3 704 4 514 -18% -15% 3 883 4 504 -14% -14%

(1)À périmètre et taux de change comparables.









PRINCIPALES DÉFINITIONS

Croissance « publiée » et croissance « comparable »

La croissance « publiée » du Groupe correspond à la variation de son chiffre d’affaires publié (précédemment qualifié de « réel ») entre deux périodes.

Le Groupe mesure la croissance « comparable » (également nommée « croissance organique » ou « croissance en comparable ») de ses activités en comparant l’évolution du chiffre d’affaires entre deux périodes à périmètre et taux de change constants.

Les effets de périmètre sont traités de la manière suivante, pour les périodes concernées :

en excluant du chiffre d’affaires de la période actuelle, la part relative aux entités acquises ;

en excluant du chiffre d’affaires de la période précédente, la part relative aux entités cédées ou en cours de cession.

Les effets de change sont calculés en appliquant les taux de change moyens de la période actuelle aux montants de la période précédente.

Résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel du Groupe inclut l’ensemble des produits et des charges directement liés à ses activités, que ces produits et charges soient récurrents ou qu’ils résultent de décisions ou de transactions ponctuelles ou atypiques.

Les autres produits et charges opérationnels non courants regroupent, en raison de leur nature, de leur montant ou de leur fréquence, des éléments susceptibles d’affecter la pertinence du suivi de la performance opérationnelle du Groupe reflétée par le résultat opérationnel courant. Ils comprennent les effets des variations de périmètre, les dépréciations d’écarts d’acquisition et de marques et, lorsqu’ils sont significatifs, des dépréciations d’immobilisations incorporelles et corporelles, des plus ou moins-values de cession d’actifs immobilisés, des coûts de restructuration et de litiges.

En conséquence, le Groupe utilise comme indicateur alternatif de performance majeur le résultat opérationnel courant, défini comme la différence entre le résultat opérationnel et les autres produits et charges opérationnels non courants. Cet indicateur permet de faciliter la compréhension de la performance opérationnelle du Groupe et de ses Maisons, pouvant ainsi servir à une approche prévisionnelle de la performance récurrente. Il est présenté de façon constante et stable dans le temps et selon le principe de continuité et de pertinence de l’information financière.

EBITDA courant et EBITDA courant ajusté

Le Groupe utilise, pour le suivi de sa performance opérationnelle, un indicateur alternatif de performance intitulé EBITDA courant. Cet indicateur financier correspond au résultat opérationnel courant augmenté des dotations nettes aux amortissements et des provisions sur actifs opérationnels non courants, comptabilisées en résultat opérationnel courant.

Le groupe utilise un EBITDA courant ajusté des écritures IFRS 16.

Cet indicateur est utilisé, à des fins de meilleure comparabilité, dans le calcul d'un ratio d'endettement financier net, qui rapporte la dette financière nette (excluant les dettes locatives) à l'EBITDA courant ajusté.

Cash-flow libre opérationnel, cash-flow disponible opérationnel et cash-flow disponible

Le Groupe utilise un agrégat intermédiaire pour le suivi de sa performance financière dénommé cash-flow libre opérationnel. Cet indicateur financier correspond aux flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles sous déduction des investissements opérationnels nets (définis comme les acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles).

Le Groupe a également défini un agrégat supplémentaire, le cash-flow disponible opérationnel, afin de prendre en compte le remboursement des loyers fixes capitalisés (principal et intérêts) en application de la norme IFRS 16 et ainsi refléter l’intégralité de ses flux opérationnels.

Le cash-flow disponible correspond ainsi au cash-flow disponible opérationnel augmenté des intérêts et dividendes reçus et diminué des intérêts versés et assimilés (hors contrats de location).

Endettement financier net

L’endettement financier net est un des principaux indicateurs financiers suivis par le Groupe. Il comprend les emprunts et dettes financières diminués de la trésorerie et équivalents de trésorerie. Les passifs sur contrats de location ne sont pas inclus dans le calcul de cet indicateur. Les emprunts et dettes financières incluent les options de vente accordées à des intérêts minoritaires. Le coût de l’endettement financier net correspond à l’ensemble des charges et produits financiers attachés à ces éléments, y compris l’effet des instruments dérivés utilisés à des fins de couverture de juste valeur des emprunts et dettes financières.

Taux d’impôt effectif sur le résultat courant

Le taux d’impôt effectif sur le résultat courant correspond au taux d’impôt effectif hors effet d’impôt relatif aux autres produits et charges opérationnels non courants.









1 Voir notes 4 et 13, chapitre 3 du rapport financier semestriel 2025.









