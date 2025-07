Crédit Agricole d'Ile-de-France : Résultats Financiers au 30 juin 2025

ACCÉLÉRATION DE L’ACTIVITÉ, REVENUS EN HAUSSE

ET REBOND DU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

Paris, le 29 juillet 2025,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce mardi 29 juillet pour arrêter les comptes du premier semestre 2025.

> Une accélération de l’activité pour accompagner les besoins des Franciliens

Avec 48 700 nouveaux clients au 1er semestre, le taux de conquête brute progresse sur un an.

Porté par la nouvelle organisation de notre réseau d’agences, et par la reprise du marché immobilier francilien, l’équipement de nos clients particuliers accélère, avec +36% d’ouvertures de contrats de banque au quotidien (vs. 1er semestre 2024) et +8% d’ouvertures d’assurances IARD.

L’encours de collecte progresse de 2,3% sur un an, avec une dynamique marquée sur la collecte hors bilan, notamment grâce au conseil en assurance vie (+57% de collecte brute sur les supports Predica vs. 1er semestre 2024). Côté collecte de bilan, les encours de Dépôts à Terme continuent de progresser (+8%), et le Livret Engagé Sociétaire dépasse 1 Md€ d’encours (+57% sur un an), illustrant l’engouement de nos clients pour les placements servant à financer les transitions environnementales et sociétales.

Les encours de crédit progressent de +3,5% sur un an, en lien avec le rebond de la demande de crédit, tant sur les particuliers (2,7 Mds€ de réalisations habitat au 1er semestre) que sur les entreprises. Ces dernières sont accompagnées par une nouvelle organisation distributive au plus près de leurs besoins, illustrée par la création d’un nouveau centre d’affaires à La Défense.

> Un RNPG en rebond de 17,5% grâce à la progression du PNB et à un coût du risque modéré

Le Produit Net Bancaire consolidé s’établit à 540,8 M€, en augmentation de 5,0%, grâce au redressement de la marge d’intermédiation liée à l’activité commerciale dans un contexte de repentification des taux favorable. La performance des titres de participation du Groupe et l’évolution de la juste valeur du portefeuille de private equity y contribuent également.

L’augmentation globale des frais généraux de 5,8% s’explique par les investissements réalisés dans les charges de personnel pour accompagner la dynamique commerciale, et par le volume d’activité impactant à la hausse les charges de fonctionnement.

Le coût du risque sur un an glissant représente 12 bp des encours de crédit. Malgré un contexte économique encore fragile, le taux de créances dépréciées sur encours brut baisse de 0,4 pt.

Par ailleurs, le niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises s’établit à 144%, illustration de la politique de provisionnement prudente de la Caisse Régionale.

Le résultat net consolidé du semestre s’établit à 137,4 M€, en progression de 17,5%, malgré une surtaxe d’IS estimée à 3,7 M€.

Le résultat social, à 144,7 M€, est affecté par un effet de base sur la plus-value de cession d’un immeuble qui avait impacté favorablement le PNB de l’exercice 2024.

> Des fondamentaux financiers solides

Avec un ratio de fonds propres CET1 au 30 juin 2025 de 23,7%(1), et une situation de liquidité maîtrisée, la Caisse Régionale d’Île-de-France s’appuie sur une structure financière très solide pour accompagner l’économie francilienne dans un contexte macro-économique qui demeure incertain.

> Le Crédit Agricole d’Ile-de-France, banque engagée pour ses clients et utile à son territoire

Attentive aux nouveaux usages bancaires, la Caisse Régionale facilite les déplacements internationaux de ses clients. Les détenteurs d’une formule Essentiel, Premium ou Prestige sont désormais exonérés de frais sur les paiements et retraits par carte bancaire à l’étranger. Une réponse concrète aux attentes d’une clientèle de plus en plus mobile, connectée et soucieuse de maîtriser son budget.

Partenaire du développement des start-ups, le Crédit Agricole d’Ile-de-France renouvelle son partenariat avec RAISE Sherpas et engage la troisième édition du prêt participatif Expansion. Une enveloppe de 10 millions d’euros pour soutenir les start-ups franciliennes à impact, notamment dans les domaines de la santé, du bien vieillir et de l’environnement.

Le fonds de dotation Environnement & Mobilité soutient l’Institut Parasport Santé (IPS). Ce financement contribue au développement du premier centre de référence national pour la prévention par l’activité physique et sportive des personnes en situation de handicap. Une initiative pionnière au service de l’inclusion durable sur notre territoire.

Retrouvez toute l’actualité de la Caisse Régionale, les actions mutualistes locales et le mécénat sur le site ca-paris.com.



ACTIVITÉ

(en milliards d’euros) 30/06/

2024 30/06/

2025 Encours de collecte(2) 88,2 90,2 +2,3% Encours de crédit 55,0 57,0 +3,5% Total encours crédits + collecte 143,2 147,2 +2,8%





COMPTES CONSOLIDÉS COMPTES INDIVIDUELS (en millions d’euros) 6M 2024 6M 2025 6M 2024 6M 2025 Produit Net Bancaire 515,0 540,8 +5,0% 538,8 542,3 +0,6% Frais Généraux

326,1 345,0 +5,8% 319,5 338,5 +5,9% Résultat Brut d’Exploitation 189,0 195,8 +3,6% 219,3 203,8 -7,1% Résultat avant impôts 131,1 157,1 +19,8% 162,7 168,9 +3,8% Résultat Net 117,0 137,4 +17,5% 152,9 144,7 -5,4% Coefficient d’exploitation 63,3% 63,8% 59,3% 62,4%





FONDAMENTAUX FINANCIERS 30/06/

2024 30/06/

2025 Ratio de solvabilité(3) 24,7% 23,7%(1) Capitaux propres en M€ 7 943 8 543 +7,6% Total bilan en M€ 73 287 76 417 +4,3% Ratio Crédit Collecte 109,2% 112,2% Taux de créances dépréciées sur

encours brut 1,5% 1,1%

(1) Estimation.

(2) Bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients.

(3) Ratio fonds propres CET1 pour une exigence phasée de 11,47% depuis mars 2024.

ANNEXE – indicateurs alternatifs de performance

Le coefficient d’exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire. Le ratio crédit collecte correspond au rapport entre les créances clientèle et la collecte de bilan diminuée de l’épargne réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours de crédit bruts comptables. Le ratio provisions sur pertes attendues bâloises correspond au rapport entre les provisions pour risque de crédit hors FRBG et l’EL bâlois.

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur ca-paris.com, rubrique Informations réglementées (accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l’opérateur).

Contact communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr

