NioBay conclut un placement privé accréditif de bienfaisance de 2,2 millions de dollars

MONTRÉAL, 29 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF), a le plaisir d'annoncer qu'elle a clôturé le financement par placement privé sans courtier pour un produit total brut de 2 238 231,52 $ (le « placement »). Dans le cadre du placement, NioBay a émis 23 808 846 unités de la Société sur une base d'unités accréditives de bienfaisance (les « unités accréditives de bienfaisance ») au prix de 0,094 $ par unité accréditive de bienfaisance. Chaque unité accréditive de bienfaisance est composée d'une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») qui se qualifie d’« action accréditive » en vertu du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de l’article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec) et d'un bon de souscription d'action ordinaire de la Société (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire sur une base non accréditive à un prix d'exercice de 0,10 $ pour une période de 24 mois.

À la cloture, la Société a payé (i) une commission d’intermédiaire en espèces de 14 000 $ à Wealth Creation Preservation and Donation Inc., (ii) une commission d’intermédiaire en espèces de 57 654 $ et a émis 621 600 bons de souscription d’intermédiaire (les « bons de souscription d’intermédiaire ») à La Financière EMD inc., et (iii) une commission d’intermédiaire en espèces de 3 500 $ et a émis 53 846 bons de souscription d’intermédiaire à Alpha Bronze, LLC. Chaque bon de souscription d’intermédiaire peut être exercé pour acheter une action ordinaire au prix d’exercice de 0,10 $ par action pour une période de 24 mois.

La Société a l’intention d’utiliser le produit du placement pour financier les travaux d’exploration sur ses propriétés situées au Québec.

Le président et chef de la direction de Niobay, Jean-Sébastien David, a déclaré ce qui suit : « Nous sommes très heureux de l’appui reçu pour ce financement et ayant reçu l’appui de gens ou société qui vise le long terme tel SIDEX. Ces sommes nous permettront de poursuivre l’avancement de notre projet de métaux critiques et stratégiques, Crevier. Nous allons préparer du minerai pour un deuxième essai pilote afin de pouvoir fournir des échantillons supplémentaires et faire une mise à jour des ressources. Nous avons bon espoir d’obtenir des résultats positifs suivant les travaux terrain effectués ces dernières années. »

Le placement a été réalisé conformément aux dispenses de prospectus des lois applicables en matière de valeurs mobilières et est sujet à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX. Les titres émis dans le cadre du placement sont assujettis à une période de détention règlementaire expirant le 30 novembre 2025.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file en matière d’environnement, de développement durable, de gouvernance et d’inclusion autochtone en soutenant le développement de mines à faible empreinte carbone et des pratiques de gestion responsable de l’eau et de la faune. Le consentement et la pleine participation des communautés autochtones dans lesquelles nous exerçons nos activités seront essentiels à notre succès.

La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

