Nexans annonce le départ de son Directeur Général Adjoint et Directeur Financier, et lance la recherche d’un successeur pour le poste de Directeur Financier

Paris, le 30 juillet 2025 – Nexans annonce aujourd'hui que Jean-Christophe Juillard quittera ses fonctions de Directeur Général Adjoint et Directeur Financier dans les prochains mois.

Avec sa contribution, Nexans a significativement amélioré sa profitabilité, renforcé sa structure financière et accéléré la mise en œuvre de sa stratégie de création de valeur durable. Son leadership, son expertise et son engagement ont été des éléments clés de notre succès collectif.

Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans, déclare : « Je tiens à remercier chaleureusement Jean-Christophe pour son remarquable engagement et sa contribution essentielle à la transformation de Nexans à nos côtés. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futures aventures professionnelles. »

Nexans a d'ores et déjà lancé le processus de recherche approfondi d'un successeur de premier plan pour le poste de Directeur Financier, afin de poursuivre cette dynamique positive et d’assurer une transition fluide et efficace. Le Groupe reste pleinement engagé à maintenir une gouvernance financière exemplaire, en adéquation avec ses ambitions stratégiques et ses objectifs de croissance durable. Nous communiquerons ultérieurement sur l'évolution de ce processus.

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2024, Nexans a généré 7,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : PWR-Transmission, PWR-Grid, PWR-Connect et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe est reconnu comme un leader mondial en faveur de l'action climatique et s'est engagé à atteindre zéro émission nette d'ici 2050, approuvé par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts :

Relations investisseurs

Audrey Bourgeois

Tél. : +33 (0)1 78 15 00 43

audrey.bourgeois@nexans.com

Communication

Mael Evin (Havas Paris)

Tél. : +33 (0)6 44 12 14 91

nexans_h@havas.com

Maellys Leostic

maellys.leostic@nexans.com

Olivier Daban

olivier.daban@nexans.com

Pièce jointe