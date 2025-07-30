Bitget Launchpool 上线 GAIA，提供超 470 万枚代币奖励

维多利亚，塞舌尔, July 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布在其 Launchpool 上推出 Gaia (GAIA) 并开放现货交易。 Gaia 是一座去中心化计算基础设施，让每个人都可以创建、部署、扩展自己的人工智能代理并从中获利。 GAIA/USDT 交易对将于 2025 年 7 月 30 日 09:00 (UTC) 正式开盘。

Bitget 的 GAIA Launchpool 活动总计提供 4,741,300 枚 GAIA 作为奖励。 符合条件的用户可在活动期间通过锁定 BGB 代币参与，活动时间为 2025 年 7 月 30 日 09:00 至 8 月 1 日 09:00 (UTC)。 在 BGB 锁定池中，用户可锁定 5 至 50,000 枚 BGB，最高锁定限额由用户的 VIP 等级决定，并有机会瓜分 3,858,300 枚 GAIA 代币。

除上线交易外，Bitget 还将启动 CandyBomb 活动，奖池总额为 633,000 枚 GAIA。 其中，211,000 枚 GAIA 将分配至面向新用户的 GAIA、BTC 及 BGB 交易池，另有 422,000 枚 GAIA 将在面向现有用户的 GAIA 交易池中供用户瓜分。 该活动时间为 2025 年 7 月 30 日 09:00 至 8 月 6 日 09:00 (UTC)。

Bitget 还将举办一场 X 平台抽奖活动，750 名符合条件的用户将有机会瓜分 125,000 枚 GAIA。 活动时间为 2025 年 7 月 30 日 09:00 至 8 月 1 日 09:00 (UTC)。 有意参与上述活动的用户必须在 X 平台上关注 Bitget 和 Gaia，转发该抽奖贴文并带上话题标签 #GAIAxBitgetLaunchpool，然后@一位好友，完成注册，在 Bitget 上存入或交易 GAIA，并填写贴文链接中的表单。

此外，一项社区活动将于 2025 年 7 月 30 日 09:00 至 8 月 6 日 09:00 (UTC) 开展，额外提供 125,000 枚 GAIA，由 750 名符合条件的用户瓜分。 如欲参与活动，用户需同时成为 Bitget Discord 和 BGB 持有者群组的成员，完成注册，净充值超过 100 USDT，并完成任意一笔 GAIA/USDT 现货交易。

Gaia 是一个去中心化的人工智能网络，能让用户在安全透明的环境中托管、拥有自主人工智能代理并与之交互。 Gaia 基于区块链技术构建，确保每个人工智能节点独立运行，同时为更广泛的互联生态系统贡献力量。 用户可以部署 Qwen2 0.5B Instruct 等先进模型，并利用个人或企业数据对其进行定制，从而打造个性化的人工智能服务。

Gaia 将数据主权与隐私置于首位，开创了去中心化人工智能开发与变现的全新模式。 其用户友好型基础设施让个人能够轻松安装节点软件、配置模型，并参与基于领域的人工智能协作，为 Web3 领域的创新解锁了新的可能性。

Bitget 持续拓展其产品体系，致力于成为领先的加密货币交易平台。 该交易所以其创新解决方案而闻名，助力用户在安全的 CeDeFi（集中式去中心化金融）生态体系中探索加密货币的世界。

目前 Bitget 已上线逾 800 种加密货币交易对，并承诺将交易对数量扩展至 900 对以上，为用户架起通往比特币、以太坊、Solana、Base 及 TON 等多个生态体系的桥梁。 将 Gaia 纳入 Bitget 的产品版图，标志着其在拓展生态系统方面迈出了重要一步——通过拥抱去中心化人工智能创新，赋予用户更强的数据隐私掌控权，并为下一代由人工智能驱动的 Web3 应用提供支持。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

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