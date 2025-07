OP Ryhmä

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2025

Pörssitiedote 30.7.2025 klo 9.00

OP Ryhmän puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2025: Vahva tulos toimintaympäristön epävakaudesta huolimatta

Liikevoitto oli 990 miljoonaa euroa (1 229). Liikevoitto laski vertailukaudesta 19 % eli 239 miljoonaa euroa.

Korkokate laski 12 % 1 194 miljoonaan euroon (1 353). Vakuutuspalvelutulos kasvoi 83 % 68 miljoonaan euroon (37), ja nettopalkkiotuotot kasvoivat 1 % 404 miljoonaan euroon (400). Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuspalvelutulos ja nettopalkkiotuotot laskivat yhteensä 7 % 1 665 miljoonaan euroon (1 790).

Saamisten arvonalentumisia palautui 19 miljoonaa euroa. Vertailukaudella saamisten arvonalentumisia oli 67 miljoonaa euroa. Saamisten arvonalentumiset olivat -0,04 % luotto- ja takauskannasta (0,13).

Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 36 % 206 miljoonaan euroon (323).

Kulut yhteensä kasvoivat 6 % 1 169 miljoonaan euroon (1 104). Kulu-tuottosuhde heikkeni ja oli 55 % (46).

Luottokanta kasvoi vuodessa 2 % 99,7 miljardiin euroon (97,7), ja talletukset kasvoivat vuodessa 7 % 81,0 miljardiin euroon (75,3).

CET1-vakavaraisuus oli 20,8 % (21,5), joka ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 6,1 prosenttiyksiköllä. Vakavaraisuutta laskivat muutokset vakuuksien hallintaprosessissa. EU:n vakavaraisuusasetuksen muutoksilla (CRR3), jotka tulivat voimaan 1.1.2025, oli vähäinen heikentävä vaikutus OP Ryhmän vakavaraisuuteen.

Osuuspankit-segmentin liikevoitto laski 31 % 489 miljoonaan euroon (714). Korkokate laski 17 % 909 miljoonaan euroon (1 093). Saamisten arvonalentumiset olivat 7 miljoonaa euroa (52). Nettopalkkiotuotot kasvoivat 2 % 365 miljoonaan euroon (359). Kulu-tuottosuhde heikkeni ja oli 62 % (49). Luottokanta kasvoi vuodessa 1 % 71,3 miljardiin euroon (70,4), ja talletukset kasvoivat vuodessa 4 % 65,5 miljardiin euroon (62,9). Hallinnoitavat varat kasvoivat vuodessa 7 % 97,7 miljardiin euroon (91,3).

Yrityspankki-segmentin liikevoitto kasvoi 25 % 309 miljoonaan euroon (246). Korkokate kasvoi 9 % 300 miljoonaan euroon (274). Saamisten arvonalentumisia palautui 26 miljoonaa euroa. Vertailukaudella saamisten arvonalentumisia oli 16 miljoonaa euroa. Nettopalkkiotuotot laskivat 9 % 42 miljoonaan euroon (46). Kulu-tuottosuhde oli 34 % (35). Luottokanta kasvoi vuodessa 4 % 28,5 miljardiin euroon (27,4), ja talletukset kasvoivat 25 % 16,2 miljardiin euroon (13,0).

Vakuutus-segmentin liikevoitto laski 31 % 185 miljoonaan euroon (267). Vakuutuspalvelutulos kasvoi 68 miljoonaan euroon (37). Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat ja olivat 115 miljoonaa euroa (232). Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde parani ja oli 92,4 % (100,4).

Ryhmätoimintojen liikevoitto oli 34 miljoonaa euroa (-8). Korkokate kasvoi 5 miljoonaan euroon (-7).

OP Ryhmä korotti vuodelta 2025 kertyviä OP-bonuksia omistaja-asiakkailleen 40 prosentilla vuoden 2022 normaaliin tasoon verrattuna. Lisäksi omistaja-asiakkaat saavat vuonna 2025 päivittäiset pankkipalvelut ilman kuukausimaksuja. Katsauskaudella OP-bonusten ja ilman kuukausimaksua olevien päivittäisten pankkipalveluiden yhteenlaskettu etujen arvo omistaja-asiakkaille oli 208 miljoonaa euroa.

Näkymät: Liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2025 hyvällä tasolla, mutta muodostuvan kuitenkin pienemmäksi kuin vuosien 2023 ja 2024 liikevoitto. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa “Näkymät”.

OP Ryhmän avainlukuja

Milj. € 1–6/2025 1–6/2024 Muutos, % 1–12/2024 Liikevoitto, milj. € 990 1 229 -19,5 2 486 Osuuspankit** 489 714 -31,4 1 328 Yrityspankki** 309 246 25,5 520 Vakuutus 185 267 -30,7 578 Ryhmätoiminnot 34 -8 – 19 Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset, milj. € -162 -154 5,3 -314 Tuotot yhteensä 2 139 2 400 -10,9 4 844 Kulut yhteensä -1 169 -1 104 5,8 -2 262 Kulu-tuottosuhde, %* 54,6 46,0 8,6 46,7 Oman pääoman tuotto (ROE), %* 8,7 11,9 -3,2 11,6 Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %* 10,0 13,3 -3,3 13,0 Koko pääoman tuotto (ROA), %* 0,97 1,24 -0,27 1,24 Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, %* 1,12 1,39 -0,27 1,39 30.6.2025 30.6.2024 Muutos, % 31.12.2024 CET1-vakavaraisuus, %* 20,8 20,8 — 21,5 Luottokanta, mrd. € 99,7 97,7 2,1 98,9 Talletukset, mrd. € 81,0 75,3 7,5 77,7 Hallinnoitavat varat, mrd. €*** 97,7 91,3 7,1 93,3 Järjestämättömät saamiset vastuista, %* 2,31 2,99 -0,68 2,64 Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, %* -0,04 0,13 -0,17 0,09 Omistaja-asiakkaat, 1 000 hlö 2 126 2 100 1,3 2 115

Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2024 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2024 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

* Suhdeluvun muutos on ilmaistu prosenttiyksikköinä.

** OP Varainhoito Oy, OP-Rahastoyhtiö Oy ja OP Kiinteistösijoitus Oy tytäryhtiöineen raportoidaan osana Osuuspankit-segmenttiä 1.1.2025 lähtien. Vertailukauden 2024 tiedot on oikaistu.

*** Hallinnoitavien varojen esitystapaa on muutettu vuoden 2025 alussa. Vertailukauden tiedot on oikaistu vastaamaan nykyistä määrittelyä.

Pääjohtajan kommentit

Geopoliittiset jännitteet, kauppapoliittinen epävarmuus ja markkinaturbulenssi leimasivat alkuvuoden 2025 toimintaympäristöä

Vuoden 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla maailman taloutta ja rahoitusmarkkinoita varjostivat geopoliittiset jännitteet ja kauppapoliittinen epävarmuus. Ukrainan sota, Lähi-idän entisestään kiristynyt tilanne ja Yhdysvaltain uudet tuontitullit luovat poikkeuksellista epävarmuutta maailman talouden kehitysnäkymiin ja ennusteisiin. Talouden perusvire on edelleen kohtuullisen hyvä, mutta sen ympärillä on nähtävissä samaan aikaan sekä merkittäviä riskejä että suuria mahdollisuuksia. Lisääntyvät kaupan esteet kuitenkin hidastavat toteutuessaan maailmantalouden kasvua ja lisäävät inflaatiopaineita.

Euroalueen talous oli epävarmuudesta huolimatta vuoden 2025 alkupuoliskolla verrattain hyvässä kasvussa. Korkojen lasku yhdessä vahvana säilyneiden työmarkkinoiden kanssa tukivat osaltaan talouskasvua. Euroalueen inflaatio oli keskuspankin tavoittelemalla kahden prosentin tasolla.

Myös Suomen talouden kehitys oli alkuvuonna verrattain myönteistä, ja OP Ryhmän ekonomistien ennuste tämän vuoden talouskasvuksi on edelleen yhden prosentin tasolla. Vuodelle 2026 kasvuennuste on 1,5 prosenttia, mutta epävarmasta kauppapoliittisesta tilanteesta johtuen etenkin ensi vuoden talousennusteeseen liittyy tällä hetkellä suurta epävarmuutta.

Markkinakorkojen lasku jatkui edelleen vuoden 2025 toisella vuosineljänneksellä ja asuntoluottojen viitekorkona yleisemmin käytetty 12 kuukauden euriborkorko oli kesäkuun lopussa 2,07 prosenttia eli 1,5 prosenttiyksikköä alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Markkinakorkojen lasku on viime kuukausina hidastunut selvästi. Huoli euroalueen valtioiden velkaantumisen jatkumisesta piti kuitenkin pitkät markkinakorot viime vuodenvaihteen tasolla.

Kuluttajien luottamus ja yritysten investointihalukkuus näyttää olevan epävarmuudesta johtuen edelleen varsin alhaisella tasolla. Asuntomarkkinoilla verkkainen elpyminen vaikuttaa silti jatkuvan.

Osakemarkkinoilla kurssiheilahtelut olivat kauppasodan vauhdittamina poikkeuksellisen suuria. Osakekurssit laskivat erityisen voimakkaasti huhtikuussa Yhdysvaltain ilmoitettua kaavailemistaan uusista tulleista. Kesäkuun loppuun mennessä osakekurssit toipuivat lähes kokonaan huhtikuun voimakkaasta kurssilaskusta. Esimerkiksi MSCI World -osakeindeksi oli kesäkuun lopussa 8,6 prosenttia korkeammalla kuin viime vuoden lopussa. Euroopassa osakekurssit nousivat vuodenvaihteesta 6,7 prosenttia ja Helsingin pörssissä 11,3 prosenttia.

OP Ryhmällä vahva tulos epävakaassa toimintaympäristössä

Toimintaympäristön turbulenssista ja epävarmuudesta huolimatta OP Ryhmän kannattavuus säilyi hyvällä tasolla ja liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 990 miljoonaa euroa. Tulos heikkeni edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta erityisesti korkokatteen laskun myötä 19 prosenttia. Strategiamme mukaisesti pankki- ja vakuutustoimintaan keskittyvä liiketoimintamallimme on osoittautunut erittäin toimivaksi myös epävarmassa toimintaympäristössä.

Vahvan taloudellisen asemamme ansiosta voimme tarjota yli 2,1 miljoonalle omistaja-asiakkaallemme erinomaiset edut myös tänä vuonna. Maksamme vuodelta 2025 kertyvät OP-bonukset 40 prosentilla korotettuina verrattuna vuoden 2022 normaaliin tasoon, emmekä peri vuonna 2025 omistaja-asiakkailtamme lainkaan kuukausimaksuja päivittäispalveluista. Näiden etujen yhteenlaskettu arvo omistaja-asiakkaillemme on kuluvana vuonna arviolta yli 400 miljoonaa euroa. Asiakkaidensa omistaman OP Ryhmän taloudellinen menestys näkyy jatkossakin eri tavoin omistaja-asiakkaille annettavina taloudellisina, ja muina, etuina. Julkistamme uuden omistaja-asiakkaillemme suunnatun etuohjelman loppuvuonna.

OP Ryhmän vahva vakavaraisuus ja erinomainen maksuvalmius tuovat turvaa epävakaassa toimintaympäristössä. OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus oli kesäkuun lopussa 20,8 prosenttia, mikä ylittää 6,1 prosenttiyksiköllä sääntelyn edellyttämän minimitason. OP Ryhmä on yksi vakavaraisimmista suurista pankeista Euroopassa.

Myös maksuvalmius säilyi erinomaisella tasolla. Vahva talletuskehitys paransi maksuvalmiutta, ja katsauskaudella laskettiin liikkeeseen pitkäaikaisia joukkovelkakirjalainoja yhteensä 3,8 miljardin euron edestä. Vahva vakavaraisuus, erinomainen maksuvalmius sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien laaja luottamus ovat tärkeitä tekijöitä niin pankille kuin vakuutusyhtiölle erityisesti tällaisina epävarmoina aikoina. OP Ryhmän osalta kaikki nämä tekijät ovat erinomaisessa kunnossa.

OP Ryhmän asiakasliiketoiminnan tuotot laskivat tammi-kesäkuussa seitsemän prosenttia vuoden takaisesta 1 665 miljoonaan euroon. Korkokate pieneni erityisesti markkinakorkojen laskun myötä 12 prosenttia. Nettopalkkiotuotot kasvoivat yhden prosentin, ollen yhteensä 404 miljoonaa euroa.

Vakuutuspalvelutulos kasvoi vertailuvuodesta 83 prosenttia 68 miljoonaan euroon erityisesti suotuisan vahinkokehityksen johdosta. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde parani ja oli 92,4 prosenttia.

Sijoitustoiminnan tuotot kehittyivät alkuvuonna markkinaturbulenssista huolimatta kohtuullisen hyvin ja olivat 206 miljoonaa euroa. Sijoitustuotot olivat kuitenkin 36 prosenttia vertailukautta heikommat erityisesti pienempien osakesijoitustuottojen johdosta.

OP Ryhmän kulut tammi-kesäkuussa kasvoivat edellisvuodesta kuusi prosenttia ja olivat yhteensä 1 169 miljoonaa euroa. Kuluja kasvattivat erityisesti henkilöstökulujen kasvu sekä lisääntyneet panostukset ICT-kehitystyöhön, jonka painopisteinä ovat olleet pankki- ja vakuutusliiketoiminnan perusjärjestelmien uudistaminen, datakyvykkyyksien kehittäminen ja tekoälyn laajamittainen hyödyntäminen.

OP Ryhmän henkilöstömäärä kasvoi vuodessa lähes 600 henkilöllä. Henkilömäärä on kasvanut myynnin ja asiakaspalvelun, palvelujen kehittämisen, riskienhallinnan ja compliance-toimintojen tehtävissä. OP Ryhmän kulu-tuottosuhde heikkeni edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 55 prosenttia, eli hyvin kilpailukykyisellä tasolla.

Kolmesta liiketoimintasegmentistä alkuvuonna parhaiten menestyi Yrityspankki, jonka liikevoitto tammi-kesäkuussa kasvoi 25 prosenttia vertailukaudesta 309 miljoonaan euroon. Myös Osuuspankit-segmentin liikevoitto oli 31 prosentin liikevoiton heikkenemisestä huolimatta hyvällä tasolla ollen 489 miljoonaa euroa. Segmentin tulosta heikensi erityisesti markkinakorkojen lasku, joka pienensi korkokatetta 17 prosentilla. Vakuutus-segmentin tulos laski 31 prosenttia vuoden takaisesta 185 miljoonaan euroon sijoitustoiminnan tuottojen laskun takia. Sen sijaan vakuutuspalvelutulos kasvoi edellisvuodesta selvästi.

OP Ryhmän asiakkailla näyttää menevän varsin hyvin – luottokanta ja talletukset kasvoivat ja ongelmasaamisten määrä laski

Talletuskanta kasvoi viimeisen 12 kuukauden aikana seitsemän prosenttia ja oli kesäkuun lopussa 81,0 miljardia euroa. Kotitalouksien talletukset kasvoivat vuodessa viisi prosenttia yli 50 miljardiin euroon. OP Ryhmän markkinaosuus talletuksista on viimeisen parin vuoden aikana ollut selvässä kasvussa.

OP Ryhmän luottokanta kasvoi viimeisen 12 kuukauden aikana kaksi prosenttia 99,7 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 13,1 miljardilla eurolla.

OP Ryhmä säilytti vahvan markkinajohtajan asemansa asuntorahoittajana Suomessa yli 39 prosentin markkinaosuudellaan. Asuntoluottomarkkinalla nähtiin alkuvuonna piristymisen merkkejä, kun markkinakorkojen lasku ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu tukivat markkinan elpymistä. OP Ryhmän asiakkaat nostivat alkuvuonna uusia asuntoluottoja lähes kolmella miljardilla eurolla, mikä on yli 19 prosenttia vertailukautta enemmän. OP:n asuntolaina-asiakkaat ovat edelleen kyenneet hoitamaan lainansa mallikelpoisesti.

Yritysten investointien rahoituskysynnässä näkyi alkuvuoden aikana elpymisen merkkejä. Myös käyttöpääomarahoituksen kysyntä oli kasvussa. Yritysluottokanta kasvoi alkuvuonna 1,3 prosenttia vuodenvaihteesta ja oli yli 28 miljardia euroa. Myös yritysluottojen osalta ongelmasaamisten määrä oli laskussa.

Saamisten arvonalentumisia palautui tammi-kesäkuussa poikkeuksellisesti 19 miljoonaa euroa, kun taas vuotta aiemmin saamisten arvonalentumisia kirjattiin 67 miljoonaa euroa. OP Ryhmän lähes 100 miljardin luottokannan laatu on erinomainen ja luottoriskit ovat hyvin hallinnassa.

Säästäminen ja sijoittamisen vahva kasvu jatkui – hallinnoitavat varat kasvoivat seitsemän prosenttia

Säännöllinen rahastosäästäminen kiinnosti OP Ryhmän asiakkaita, ja uusia säästösopimuksia tehtiin alkuvuonna 97 000 kappaletta eli 16 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. OP-sijoitusrahastojen rahasto-osuuden omistajia on jo lähes 1,5 miljoonaa. OP Ryhmän hoidossa olevan sijoitusvarallisuuden arvo kasvoi vuoden takaiseen verrattuna 7 prosenttia ja oli lähes 98 miljardia euroa.

Haluamme strategiamme mukaisesti olla asiakkaillemme parempien taloudellisten valintojen valmentaja. Lanseerasimme kevään aikana digitaalisen OP Sijoituskoulun, jonka avulla valmennamme asiakkaitamme säästämisen ja sijoittamisen perusasioissa. OP Sijoituskoulu on saanut asiakkaidemme keskuudessa erinomaisen vastaanoton, ja sitä on hyödyntänyt tähän mennessä jo lähes 50 000 asiakasta.

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo kasvoi – korvausmeno pieneni edellisvuodesta

Pohjola Vakuutuksen vakuutusmaksutulo kasvoi vuoden takaisesta viisi prosenttia. Henkilöasiakkaiden osalta maksutulon kasvu oli 7,3 prosenttia, kun taas yritysasiakkaiden maksutulo kasvoi 3,5 prosenttia.

Pohjola Vakuutuksen korvausmeno pieneni kahdeksan prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kaikista vahingoista korvattiin 94 prosenttia, mikä oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Panostamme merkittävästi verkkohuijausten torjumiseen – OP-mobiilin käytön kasvu jatkui vahvana

Erilaiset verkkohuijaukset ovat viime vuosina lisääntyneet merkittävästi Suomessa, ja OP Ryhmä haluaa torjua niitä aktiivisesti. Haluamme osaltamme luoda turvallisen digitaalisen ympäristön asiakkaillemme, ja tukea myönteistä kehitystä koko suomalaisessa yhteiskunnassa. Keskeinen osa tätä torjuntatyötä on, että parannamme asiakkaidemme kykyä tunnistaa ennalta yhä paremmin erilaisia huijausyrityksiä. Tätä edistääksemme lanseerasimme esimerkiksi Tunnistatko huijaukset -testin ja järjestimme Verkkohuijauksen vaarat -tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Teemme koko ajan myös asiakkaidemme käytössä oleviin digitaalisiin palveluihin erilaisia uudistuksia, joilla suojaamme asiakkaitamme erilaisilta verkkohuijauksilta entistäkin paremmin.

Digitaalisten palvelujen käyttö kasvoi edelleen selvästi. Sekä henkilö- että yritysasiakkaamme käyttävät yhä useammin niin pankki- kuin vakuutusasiointiinsa digitaalisia kanavia. Pelkästään OP-mobiilin kirjauduttiin kesäkuussa yli 63 miljoonaa kertaa. OP-mobiililla on jo lähes 1,8 miljoonaa aktiivista käyttäjää, joista jokainen kirjautui kesäkuussa keskimäärin noin 36 kertaa käyttämään OP-mobiilissa olevia pankki- ja vakuutuspalveluita.

OP Ryhmä on vetovoimainen ja haluttu työnantaja

OP Ryhmä haluaa olla finanssialan vetovoimaisin työnantaja ja haluttu työpaikka erilaisille osaajille. Olemme työskennelleet strategiamme mukaisesti tämän tavoitteen eteen jo pitkään ja määrätietoisesti: teemme aktiivista oppilaitosyhteistyötä, työllistämme kesätyöntekijöitä sekä kehitämme jatkuvasti OP:n Kiitorata-trainee-ohjelmaa.

OP Ryhmä on useiden vuosien ajan menestynyt erinomaisesti Universumin työantajakuvaa mittaavissa tutkimuksissa. Tuoreimman tutkimuksen mukaan OP Ryhmä on kaupallisen alan opiskelijoiden keskuudessa Suomen houkuttelevin työpaikka. Menestyimme samassa tutkimuksessa hyvin myös IT-alan opiskelijoiden keskuudessa. Aiemmissa tutkimuksissa meidät on noteerattu Suomen houkuttelevimmaksi työpaikaksi myös kaupallisen alan ammattilaisten keskuudessa. Erinomainen työnantajamaine luo osaltaan vahvan pohjan OP Ryhmän tulevalle menestykselle.

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia asiakkaitamme luottamuksesta OP Ryhmää kohtaan alkuvuoden aikana. Haluamme olla luottamuksenne arvoisia jatkossakin. Lämmin kiitos myös henkilöstöllemme ja hallinnollemme erinomaisesta työstä.

Timo Ritakallio

pääjohtaja

Tammi–kesäkuu

OP Ryhmän liikevoitto oli 990 miljoonaa euroa (1 229). Liikevoitto laski vertailukaudesta 19,5 prosenttia eli 239 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, nettopalkkiotuotot ja vakuutuspalvelutulos laskivat yhteensä 7,0 prosenttia 1 665 miljoonaan euroon (1 790). Kulu-tuottosuhde heikkeni ja oli 54,6 prosenttia (46,0). Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset kasvoivat 5,3 prosenttia 162 miljoonaan euroon.

Korkokate laski 11,8 prosenttia 1 194 miljoonaan euroon markkinakorkojen laskettua. Osuuspankit-segmentin korkokate laski 16,8 prosenttia 909 miljoonaan euroon ja Yrityspankki-segmentin kasvoi 9,5 prosenttia 300 miljoonaan euroon. OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 2,1 prosenttia 99,7 miljardiin euroon ja talletukset 7,5 prosenttia 81,0 miljardiin euroon. Kotitalouksien talletukset kasvoivat vuodessa 4,9 prosenttia 50,1 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 13,1 miljardia euroa (10,4).

Saamisten arvonalentumisia palautui 19 miljoonaa euroa erityisesti vastuiden takaisinmaksujen seurauksena. Vertailukaudella saamisten arvonalentumisia oli 67 miljoonaa euroa. Lopullisia luottotappioita oli 36 miljoonaa euroa (25). Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 768 miljoonaa euroa (824), josta johdon harkintaan perustuvia lisävarauksia oli 61 miljoonaa euroa (77). Järjestämättömät saamiset laskivat ja olivat 2,3 prosenttia (3,0) vastuista. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat -0,04 prosenttia (0,13) luotto- ja takauskannasta.

Nettopalkkiotuotot kasvoivat 1,0 prosenttia 404 miljoonaan euroon. Maksuliikkeen nettopalkkiotuotot kasvoivat 5 miljoonaa euroa 118 miljoonaan euroon. Omistaja-asiakkaat ovat saaneet päivittäiset pankkipalvelut ilman kuukausimaksuja lokakuusta 2023 lähtien.

Vakuutuspalvelutulos kasvoi 83,1 prosenttia 68 miljoonaan euroon. Vakuutuspalvelutulos sisältää liiketoiminnan kuluja 269 miljoonaa euroa (263). Vahinkovakuutuksen nettomaksutuotot, sisältäen jälleenvakuutuksen osuuden, kasvoivat 3,0 prosenttia 870 miljoonaan euroon. Nettokorvauskulut jälleenvakuutuksen osuuden jälkeen laskivat 8,5 prosenttia 546 miljoonaan euroon. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde parani 92,4 prosenttiin (100,4).

Tuotot sijoitustoiminnasta eli sijoitustoiminnan nettotuotot, vakuutuksen nettorahoituskulut ja tuotot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista laskivat yhteensä 36,1 prosenttia 206 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan tuottoja laski osakesijoitusten vertailukautta heikommat tuotot. Sijoitustoiminnan nettotuotot ja nettorahoitustuotot yhdessä kertovat vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tuloksellisuuden. OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 1,1 prosenttia (2,6).

Yhteensä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen eli saamistodistusten, osakkeiden ja johdannaisten nettotuotot olivat 100 miljoonaa euroa (1 034), ja sijoitussopimusvelkojen nettotuotot olivat yhteensä -51 miljoonaa euroa (-523). Vakuutuksen nettorahoituskulut olivat 35 miljoonaa euroa (-272).

Pankkitoiminnan kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotuotot kasvoivat 115 miljoonaan euroon (70) johdannaisten arvonmuutosten seurauksena. OP Ryhmä siirsi strukturoitujen joukkovelkakirjalainatuotteiden sekä näitä taloudellisesti suojaavien johdannaisten esittämisen osaksi korkokatteen korkokuluja toisella vuosineljänneksellä. Muutos tehtiin takautuvasti myös vertailuvuodelle 2024. Aikaisemmin kyseiset erät on esitetty kokonaisuudessaan tuloslaskelman kaupankäynnin nettotuotoissa. Korkokuluja siirrettiin vertailukaudella yhteensä 53 miljoonaa euroa. Muutoksesta kerrotaan tarkemmin puolivuosikatsauksen 1.1.–30.6.2025 liitetiedossa 1. Laatimisperiaatteet sekä laatimisperiaatteiden ja esittämisen muutokset.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat -1 miljoonaa euroa (25). Liiketoiminnan muita tuottoja laski potilasvakuutuksen täysomavastuisten sopimusten saamisten arvostuksen oikaisu 23 miljoonaa euroa.

Kulut yhteensä kasvoivat 5,8 prosenttia 1 169 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut kasvoivat 2,9 prosenttia 550 miljoonaan euroon. Kasvuun vaikuttivat henkilöstömäärän kasvu ja palkankorotukset. OP Ryhmän henkilömäärä kasvoi vuodessa lähes 600 henkilöä. Henkilömäärä kasvoi myynnin ja asiakaspalvelun, palvelujen kehittämisen sekä riskienhallinta- ja compliance-toimintojen tehtävissä. Lisäeläkevastuun purkaminen laski henkilöstökuluja 20 miljoonaa euroa. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä laskivat 10,8 prosenttia 61 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 11,2 prosenttia 557 miljoonaan euroon. ICT-kulut olivat 284 miljoonaa euroa (252). Kehittämisen kuluvaikutus oli 204 miljoonaa euroa (171), ja aktivoidut kehittämismenot olivat 28 miljoonaa euroa (31). Viranomaismaksut olivat 0 miljoonaa euroa (1). EU:n yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) ei kerää pankeilta vakausmaksuja vuodelta 2025.



Tulokseen sisältyvät OP-bonukset omistaja-asiakkaille, 154 miljoonaa euroa (147), on jaettu OP-bonusten kertymisen perusteella korkotuottoihin, 75 miljoonaa euroa (76), korkokuluihin 45 miljoonaa euroa (40), sijoitusrahastojen palkkiotuottoihin 26 miljoonaa euroa (23) ja vakuutuspalvelutulokseen 8 miljoonaa euroa (8).

Tuloverot olivat 199 miljoonaa euroa (244). Katsauskauden efektiivinen veroaste oli 20,1 prosenttia (19,9). Laaja tulos verojen jälkeen oli 855 miljoonaa euroa (1 031).

OP Ryhmän oma pääoma oli 18,6 miljardia euroa (18,1). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 3,1 miljardia euroa (3,3), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,2 miljardia euroa (0,4).

OP Ryhmän rahoitusasema ja maksuvalmius ovat vahvoja. OP Ryhmän LCR-suhdeluku oli 213 prosenttia (193) ja NSFR-suhdeluku oli 132 prosenttia (129).

Näkymät

Yhdysvaltain ja EU:n välinen alustava kauppasopimus vähentää kauppapolitiikkaan liittyviä riskejä. Tämä voi kohentaa luottamusta talouteen. Korkeammat tullit heijastuvat kuitenkin kielteisesti talouden näkymiin. Geopoliittisten kriisien laajeneminen tai kaupan esteiden lisääntyminen voivat vaikuttaa sijoitusmarkkinoihin sekä OP Ryhmän ja sen asiakkaiden taloudelliseen toimintaympäristöön.

OP Ryhmän liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2025 hyvällä tasolla, mutta muodostuvan kuitenkin pienemmäksi kuin vuosien 2023 ja 2024 liikevoitto.

OP Ryhmän tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät toimintaympäristön kehitykseen, korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin sekä saamisten arvonalentumisten kehitykseen. Puolivuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.

Lehdistötilaisuus

OP Ryhmän tuloksen esittelee medialle pääjohtaja Timo Ritakallio 30.7. klo 11.00 osoitteessa Gebhardinaukio 1, Vallila.

Lisätiedot: OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi.

OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkaisevat omat puolivuosikatsauksensa.

Taloudellinen informaatio

Vuoden 2025 taloudellisten raporttien julkaisupäivämäärät:



Osavuosikatsaus 1.1.−30.9.2025 28.10.2025



OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 30.6.2025 Viikko 33 OP-yhteenliittymän Pilari 3 -raportti 30.9.2025 Viikko 45

Helsingissä 30.7.2025

OP Osuuskunta

Hallitus

Lisätiedot:

Pääjohtaja Timo Ritakallio, puh. 010 252 4500

Talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Timonen, puh. 010 252 1325

Viestintäjohtaja Piia Kumpulainen, puh. 010 252 7317

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)

LSE London Stock Exchange

Keskeiset tiedotusvälineet

op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 14 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta jo 120 vuoden ajan. www.op.fi