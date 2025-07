OP Gruppen

Halvårsrapport 1.1–30.6.2025

Börsmeddelande 30.7.2025 kl. 9.00



OP Gruppens halvårsrapport 1.1–30.6.2025: Starkt resultat trots instabiliteten i omvärlden

Rörelsevinsten uppgick till 990 miljoner euro (1 229). Rörelsevinsten minskade med 19 %, dvs. med 239 miljoner euro från jämförelseperioden.

Räntenettot minskade med 12 % till 1 194 miljoner euro (1 353). Resultatet från försäkringstjänster ökade med 83 % till 68 miljoner euro (37), och provisionsnettot ökade med 1 % till 404 miljoner euro (400). Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, resultatet från försäkringstjänster och provisionsnettot minskade totalt med 7 % till 1 665 miljoner euro (1 790).

Nedskrivningar av fordringar återfördes för 19 miljoner euro. Under jämförelseperioden uppgick nedskrivningarna av fordringar till 67 miljoner euro. Nedskrivningar av fordringar utgjorde -0,04 % i kredit- och garantistocken (0,13).

Placeringsintäkterna minskade med 36 % till 206 miljoner euro (323).

De totala kostnaderna ökade med 6 % till 1 169 miljoner euro (1 104). Kostnads-intäktsrelationen försvagades till 55 % (46).

Utlåningen ökade på ett år med 2 % till 99,7 miljarder euro (97,7) och inlåningen med 7 % till 81,0 miljarder euro (75,3).

CET1-kapitaltäckningen var 20,8 % (21,5), vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 6,1 procentenheter. Kapitaltäckningen försvagades av förändringar i hanteringsprocesserna för säkerheter. Ändringarna i EU:s tillsynsförordning (CRR3) som trädde i kraft 1.1.2025 försvagade OP Gruppens kapitaltäckning en aning.

Segmentet Andelsbankers rörelsevinst minskade med 31 % till 489 miljoner euro (714). Räntenettot minskade med 17 % till 909 miljoner euro (1 093). Nedskrivningarna av fordringar utgjorde 7 miljoner euro (52). Provisionsnettot ökade med 2 % till 365 miljoner euro (359). Kostnads-intäktsrelationen försvagades till 62 % (49). Utlåningen ökade på ett år med 1 % till 71,3 miljarder euro (70,4) och inlåningen med 4 % till 65,5 miljarder euro (62,9). De förvaltade medlen ökade på ett år med 7 % till 97,7 miljarder euro (91,3).

OP Gruppens nyckeltal

Mn € 1–6/2025 1–6/2024 Förändr. % 1–12/2024 Rörelsevinst, mn € 990 1 229 -19,5 2 486 Andelsbanker** 489 714 -31,4 1 328 Företagsbank** 309 246 25,5 520 Försäkring 185 267 -30,7 578 Gruppfunktioner 34 -8 – 19 Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € -162 -154 5,3 -314 Intäkter totalt 2 139 2 400 -10,9 4 844 Kostnader totalt -1 169 -1 104 5,8 -2 262 Kostnads-intäktsrelation, %* 54,6 46,0 8,6 46,7 Räntabilitet på eget kapital (ROE), %* 8,7 11,9 -3,2 11,6 Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, %* 10,0 13,3 -3,3 13,0 Räntabilitet på totalt kapital (ROA), %* 0,97 1,24 -0,27 1,24 Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, %* 1,12 1,39 -0,27 1,39

30.6.2025 30.6.2024 Förändr. % 31.12.2024 CET1-kapitaltäckning, %* 20,8 20,8 — 21,5 Utlåning, md € 99,7 97,7 2,1 98,9 Inlåning, md € 81,0 75,3 7,5 77,7 Förvaltade medel, md €*** 97,7 91,3 7,1 93,3 Nödlidande fordringar av exponeringarna, %* 2,31 2,99 -0,68 2,64 Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, %* -0,04 0,13 -0,17 0,09 Ägarkunder, 1 000 pers. 2 126 2 100 1,3 2 115

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2024. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2024 om inte annat nämns.

*Förändringen i relationstalet anges i procentenheter.

**OP Kapitalförvaltning Ab, OP-Fondbolaget Ab och OP Kiinteistösijoitus Oy med dotterföretag rapporteras som en del av segmentet Andelsbanker från och med 1.1.2025. Uppgifterna för jämförelseperioden 2024 har justerats.

***Uppställningen av förvaltade medel har ändrats i början av 2025. Jämförelseperiodens uppgifter har justerats så att de motsvarar det nuvarande redovisningssättet.

Chefdirektörens kommentarer

Geopolitiska spänningar, handelspolitisk osäkerhet och marknadsturbulens präglade omvärlden under början av 2025

Under den första hälften av 2025 kastade geopolitiska spänningar och handelspolitisk osäkerhet sin skugga över världsekonomin och finansmarknaden. Kriget i Ukraina, det allt spändare läget i Mellanöstern och Förenta staternas nya importtullar skapar en exceptionell osäkerhet i de världsekonomiska utsikterna och prognoserna. Den grundläggande ekonomiska trenden är fortfarande relativt positiv, men samtidigt förekommer det både betydande risker och stora möjligheter. Om handelshindren ökar, kommer de dock att bromsa upp tillväxten inom världsekonomin och öka inflationstrycket.

Den ekonomiska tillväxten i euroområdet var förhållandevis god under den första hälften av 2025, trots osäkerheten. Nedgången av räntorna i kombination med den fortsatt starka arbetsmarknaden bidrog till att stödja den ekonomiska tillväxten. Inflationen inom euroområdet låg på centralbankens målsatta nivå, som är två procent.

Den ekonomiska utvecklingen under början av året var tämligen positiv även i Finland. Enligt den oförändrade prognosen från OP Gruppens ekonomer kommer den ekonomiska tillväxten i år att vara en procent. För 2026 är tillväxtprognosen 1,5 procent, men på grund av det osäkra handelspolitiska läget är framför allt den ekonomiska prognosen för nästa år för närvarande förknippad med stor osäkerhet.

Marknadsräntorna fortsatte att sjunka under det andra kvartalet 2025. Den vanligaste referensräntan för bolån, 12 månaders Euribor, var vid slutet av juni 2,07 procent, alltså 1,5 procentenheter lägre än året innan. Nedgången i marknadsräntorna blev klart långsammare under de senaste månaderna. Oron över att skuldsättningen bland staterna i euroområdet ska fortsätta höll emellertid de långa marknadsräntorna på samma nivå som vid årsskiftet.

Konsumenternas förtroende och företagens investeringsvilja verkar fortfarande ligga på en rätt låg nivå till följd av osäkerheten. På bostadsmarknaden ser den långsamma återhämtningen ändå ut att fortsätta.

På aktiemarknaden var kursfluktuationerna exceptionellt stora på grund av handelskriget. Aktiekurserna sjönk särskilt kraftigt i april efter att Förenta staterna tillkännagivit sina planer på nya tullar. Före slutet av juni hade aktiekurserna återhämtat sig nästan helt från den kraftiga kursnedgången i april. Exempelvis aktieindexet MSCI World var vid slutet av juni 8,6 procent högre än vid slutet av fjolåret. I Europa steg aktiekurserna med 6,7 procent från årsskiftet. På Helsingforsbörsen var uppgången 11,3 procent.

Starkt resultat för OP Gruppen i den instabila omvärlden

Trots turbulensen och osäkerheten i omvärlden var OP Gruppens lönsamhet fortfarande god, och rörelsevinsten uppgick i januari–juni till 990 miljoner euro. Resultatet försvagades från motsvarande tidpunkt året innan särskilt av att räntenettot minskade med 19 procent. Vår affärsmodell, som i enlighet med vår strategi fokuserar på bank- och försäkringsverksamhet, har visat sig fungera mycket väl också i en osäker omvärld.

Tack vare vår starka finansiella ställning kan vi erbjuda våra över 2,1 miljoner ägarkunder utmärkta förmåner även i år. Vi betalar den OP-bonus som samlas för 2025 med en förhöjning på 40 procent jämfört med normalnivån 2022, och under 2025 tar vi inte alls ut några månadsavgifter för dagliga tjänster av våra ägarkunder. De här förmånernas sammanlagda värde för våra ägarkunder är under innevarande år uppskattningsvis över 400 miljoner euro. OP Gruppen ägs av sina kunder, och gruppens ekonomiska framgång kommer även framöver att ta sig uttryck i olika ekonomiska och andra förmåner för ägarkunderna. Vi kommer att offentliggöra ett nytt förmånsprogram för våra ägarkunder under slutet av året.

OP Gruppens starka kapitaltäckning och utmärkta likviditet skapar trygghet i en instabil omvärld. OP Gruppens CET1-kapitaltäckning var 20,8 procent vid slutet av juni, vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 6,1 procentenheter. OP Gruppen är en av de mest solida stora bankerna i Europa.

Även likviditeten var fortsatt utmärkt. Den starka utvecklingen inom inlåningen förbättrade likviditeten, och under rapportperioden emitterades långfristiga obligationslån för totalt 3,8 miljarder euro. En stark kapitaltäckning, en utmärkt likviditet samt kundernas och andra intressentgruppers breda förtroende är viktiga faktorer såväl för en bank som för ett försäkringsbolag i synnerhet i osäkra tider som dessa. Hos OP Gruppen är alla de här faktorerna i utmärkt skick.

Intäkterna från OP Gruppens kundrörelse minskade i januari–juni med sju procent från året innan till 1 665 miljoner euro. Räntenettot minskade med 12 procent främst till följd av nedgången i marknadsräntorna. Provisionsnettot ökade med en procent till totalt 404 miljoner euro.

Resultatet från försäkringstjänster ökade från jämförelseåret med 83 procent till 68 miljoner euro framför allt som en följd av en gynnsam skadeutveckling. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent förbättrades och var 92,4 procent.

Intäkterna från placeringsverksamheten utvecklades relativt bra under det första halvåret trots marknadsturbulensen och uppgick till 206 miljoner euro. Placeringsintäkterna var dock 36 procent svagare än under jämförelseperioden främst på grund av minskade aktieplaceringsintäkter.

OP Gruppens kostnader i januari–juni ökade från året innan med sex procent och var totalt 1 169 miljoner euro. Kostnaderna ökade särskilt som en följd av högre personalkostnader och ökade satsningar på arbetet för ICT-utveckling. Där har tyngdpunkten legat på att uppgradera bassystemen för bank- och försäkringsverksamheten, förbättra datakompetensen och använda AI på bred front.

Antalet anställda i OP Gruppen ökade på ett år med nästan 600 personer. Antalet anställda har ökat inom försäljningen och kundservicen, tjänsteutvecklingen, riskhanteringen samt compliance-funktionen. OP Gruppens kostnads-intäktsrelation försvagades från motsvarande period året innan och var 55 procent, alltså på en mycket konkurrenskraftig nivå.

Av våra tre rörelsesegment presterade Företagsbank bäst under början av året. Segmentets rörelsevinst i januari–juni ökade från jämförelseperioden med 25 procent till 309 miljoner euro. Också segmentet Andelsbankers rörelsevinst låg på en god nivå, 489 miljoner euro, trots att rörelsevinsten försvagades med 31 procent. Segmentets resultat försvagades särskilt av sjunkande marknadsräntor, som minskade räntenettot med 17 procent. Segmentet Försäkrings resultat minskade med 31 procent från året innan till 185 miljoner euro på grund av minskade intäkter från placeringsverksamheten. Däremot ökade resultatet från försäkringstjänster klart från föregående år.

Det ser ut att gå rätt bra för OP Gruppens kunder – utlåningen och inlåningen ökade och problemfordringarna minskade

Inlåningen ökade på ett år med sju procent och uppgick till 81,0 miljarder euro vid slutet av juni. Inlåningen från hushåll ökade på ett år med fem procent till över 50 miljarder euro. OP Gruppens marknadsandel av inlåningen har under de senaste par åren klart ökat.

OP Gruppens utlåning ökade på ett år med två procent till 99,7 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 13,1 miljarder euro.

OP Gruppen behöll sin starka position som marknadsledande inom bostadsfinansiering i Finland med en marknadsandel på över 39 procent. Bolånemarknaden visade tecken på återhämtning under det första halvåret tack vare sjunkande marknadsräntor och hushållens ökade disponibla inkomster. OP Gruppens kunder tog ut nya bolån för inemot tre miljarder euro under årets första hälft. Det är över 19 procent mer än under jämförelseperioden. OP:s bolånekunder har fortfarande klarat av att sköta sina lån föredömligt.

Efterfrågan på finansiering för företagens investeringar visade tecken på återhämtning under det första halvåret. Även efterfrågan på finansiering av rörelsekapital ökade. Utlåningen till företag ökade under det första halvåret med 1,3 procent från årsskiftet och var över 28 miljarder euro. Problemfordringarna minskade också inom företagskrediter.

Under januari–juni återfördes undantagsvis nedskrivningar av fordringar för 19 miljoner euro. Ett år tidigare däremot bokfördes nedskrivningar av fordringar för 67 miljoner euro. Kvaliteten på OP Gruppens kreditstock på närmare 100 miljarder är utmärkt, och kreditriskerna är väl under kontroll.

Den kraftiga ökningen inom sparande och placering fortsatte – de förvaltade medlen ökade med sju procent

Regelbundet fondsparande intresserade OP Gruppens kunder. Under den första hälften av året ingicks det 97 000 nya sparavtal, vilket är 16 procent fler än under jämförelseperioden. Antalet fondandelsägare i OP:s placeringsfonder är nu nästan 1,5 miljoner. Värdet av de placeringstillgångar som förvaltas av OP Gruppen ökade med 7 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till nästan 98 miljarder euro.

I enlighet med vår strategi vill vi coacha våra kunder till bättre ekonomiska val. Under våren lanserade vi OP Placeringsskolan, en digital kurshelhet som lär ut grunderna i sparande och placeringen till våra kunder. OP Placeringsskolan har fått ett väldigt gott mottagande bland våra kunder, och nästan 50 000 av dem har redan använt den.

Skadeförsäkringens premieinkomst ökade – skadekostnaden minskade från året innan

Pohjola Försäkrings premieinkomst ökade med fem procent jämfört med ett år tidigare. För privatkundernas del ökade premieinkomsten med 7,3 procent medan den för företagskundernas del ökade med 3,5 procent.

Pohjola Försäkrings skadekostnad minskade med åtta procent från motsvarande period föregående år. Av alla skador ersattes 94 procent, vilket är samma ersättningsnivå som året innan.

Vi gör betydande satsningar för att förebygga nätbedrägerier – användningen av OP-mobilen fortsatte att öka kraftigt

Olika nätbedrägerier har ökat betydligt i Finland under de senaste åren, och OP Gruppen vill aktivt bekämpa dem. Vi vill bidra till att skapa en trygg och säker digital miljö för våra kunder och stödja en positiv utveckling i det finländska samhället. En viktig del av det förebyggande arbetet är att förbättra kundernas förmåga att identifiera olika bedrägeriförsök på förhand. För det ändamålet har vi exempelvis lanserat testet Känner du igen bedrägerier? och ordnat temakvällar på olika håll i Finland kring farorna med nätbedrägerier. Vi uppgraderar också regelbundet våra kunders digitala tjänster. Tack vare uppgraderingarna kan vi bättre skydda kunderna mot olika nätbedrägerier.

Användningen av digitala tjänster fortsatte klart att öka. Såväl våra privatkunder som våra företagskunder använder allt oftare digitala kanaler för sina bank- och försäkringsärenden. Antalet inloggningar enbart i OP-mobilen var över 63 miljoner i juni. OP-mobilen har nu nästan 1,8 miljoner aktiva användare. I juni loggade varje användare in i snitt 36 gånger för att använda de bank- och försäkringstjänster som finns i OP-mobilen.

OP Gruppen är en attraktiv och eftertraktad arbetsgivare

OP Gruppen vill vara finansbranschens mest attraktiva arbetsgivare och en eftertraktad arbetsplats för olika experter. I enlighet med vår strategi har vi redan länge arbetat målmedvetet för att nå det målet: Vi bedriver ett aktivt samarbete med läroinrättningar, anställer sommarjobbare och utvecklar kontinuerligt OP:s traineeprogram Startbanan.

OP Gruppen har flera år klarat sig utmärkt i Universums undersökning som mäter arbetsgivarimagen. Enligt den senaste undersökningen är OP Gruppen den mest attraktiva arbetsplatsen i Finland bland studerande i handelsbranschen. Vi klarade oss bra också bland IT-studerande i samma undersökning. I tidigare undersökningar har vi fått omnämnandet Finlands mest attraktiva arbetsplats även bland experter inom handelsbranschen. OP Gruppens utmärkta anseende som arbetsgivare bidrar till att skapa en stark grund för gruppens framtida framgång.

Jag vill rikta mitt varma tack till alla våra kunder för visat förtroende för OP Gruppen under det första halvåret. Vi vill vara värda ert förtroende också i fortsättningen. Ett varmt tack också till våra anställda och förvaltningspersoner för ert utmärkta arbete.

Timo Ritakallio

chefdirektör



Januari–juni

OP Gruppens rörelsevinst uppgick till 990 miljoner euro (1 229). Rörelsevinsten minskade med 19,5 procent, dvs. med 239 miljoner euro från jämförelseperioden. Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, provisionsnettot och resultatet från försäkringstjänster minskade totalt med 7,0 procent till 1 665 miljoner euro (1 790). Kostnads-intäktsrelationen försvagades till 54,6 procent (46,0). Den nya OP-bonus som samlats av ägarkunderna ökade med 5,3 procent till 162 miljoner euro.

Räntenettot minskade med 11,8 procent till 1 194 miljoner euro efter en nedgång i marknadsräntorna. I segmentet Andelsbanker minskade räntenettot med 16,8 procent till 909 miljoner euro och ökade i segmentet Företagsbank med 9,5 procent till 300 miljoner euro. OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 2,1 procent till 99,7 miljarder euro och inlåningen med 7,5 procent till 81,0 miljarder euro. Inlåningen från hushåll ökade på ett år med 4,9 procent till 50,1 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 13,1 miljarder euro (10,4).

Nedskrivningar av fordringar återfördes för 19 miljoner euro framför allt som en följd av återbetalade exponeringar. Under jämförelseperioden uppgick nedskrivningarna av fordringar till 67 miljoner euro. De slutgiltiga kreditförlusterna uppgick till 36 miljoner euro (25). Förlustreserven var vid slutet av rapportperioden 768 miljoner euro (824), varav 61 miljoner euro (77) var extra avsättningar enligt ledningens bedömning. De nödlidande fordringarna minskade och uppgick till 2,3 procent (3,0) av exponeringarna. Nedskrivningarna av fordringar för krediter och övriga fordringar var -0,04 procent (0,13) av kredit- och garantistocken.

Provisionsnettot ökade med 1,0 procent till 404 miljoner euro. Provisionsnettot från betalningstjänster ökade med 5 miljoner euro till 118 miljoner euro. Ägarkunderna har fått dagliga banktjänster utan månadsavgifter sedan oktober 2023.

Resultatet från försäkringstjänster ökade med 83,1 procent till 68 miljoner euro. I resultatet från försäkringstjänster ingår rörelsekostnader på 269 miljoner euro (263). Skadeförsäkringens nettopremieintäkter inklusive återförsäkringens andel ökade med 3,0 procent till 870 miljoner euro. Nettoförsäkringsersättningarna efter återförsäkringens andel minskade med 8,5 procent till 546 miljoner euro. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent förbättrades till 92,4 procent (100,4).

Placeringsintäkterna, dvs. nettointäkterna från placeringsverksamheten, de finansiella nettokostnaderna för försäkringsavtal och intäkterna från finansiella tillgångar som innehas för handel, minskade med totalt 36,1 procent till 206 miljoner euro. Placeringsintäkterna minskade på grund av sämre intäkter från aktieplaceringar än under jämförelseperioden. Nettointäkterna från placeringsverksamheten tillsammans med finansiella nettointäkter visar resultatet från försäkringsverksamhetens placeringsverksamhet. OP Gruppens försäkringsbolags totala avkastning på placeringar till verkligt värde var -1,1 procent (2,6).

De totala nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, dvs. nettointäkterna från skuldebrev, aktier och derivat, uppgick till 100 miljoner euro (1 034), och de totala nettointäkterna från skulder för placeringsavtal var -51 miljoner euro (-523). De finansiella nettokostnaderna för försäkringsavtal var 35 miljoner euro (-272).

Bankrörelsens nettointäkter från finansiella tillgångar som innehas för handel ökade till 115 miljoner euro (70) till följd av värdeförändringar i derivat. OP Gruppen överförde i uppställningen strukturerade obligationslån och derivat som säkrar dem ekonomiskt till räntekostnaderna för räntenettot under andra kvartalet. Ändringen gjordes retroaktivt också för jämförelseåret 2024. Tidigare har posterna i fråga presenterats i sin helhet i nettointäkterna från handel i resultaträkningen. Räntekostnader överfördes för sammanlagt 53 miljoner euro under jämförelseperioden. Ändringen beskrivs i mer detalj i not 1 till halvårsrapporten 1.1–30.6.2025, Redovisningsprinciper samt ändringar i redovisningsprinciperna och uppställningen.

De övriga rörelseintäkterna utgjorde -1 miljon euro (25). De övriga rörelseintäkterna minskade på grund av en värderingsjustering på 23 miljoner euro för fordringar relaterade till patientförsäkringsavtal med full självrisk.

De totala kostnaderna ökade med 5,8 procent till 1 169 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 2,9 procent till 550 miljoner euro. Till ökningen bidrog en ökning i antalet anställda och löneförhöjningar. Antalet anställda i OP Gruppen ökade på ett år med nästan 600 personer. Antalet anställda ökade inom försäljningen och kundtjänsten, tjänsteutvecklingen samt riskhanterings- och compliancefunktionerna. Upplösning av tilläggspensionsansvar minskade personalkostnaderna med 20 miljoner euro. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar minskade med 10,8 procent till 61 miljoner euro. De övriga rörelsekostnaderna ökade med 11,2 procent till 557 miljoner euro. ICT-kostnaderna var 284 miljoner euro (252). Utvecklingsinsatserna hade en kostnadseffekt på 204 miljoner euro (171), och de aktiverade utvecklingsutgifterna uppgick till 28 miljoner euro (31). Myndighetsavgifterna uppgick till 0 miljoner euro (1). EU:s gemensamma resolutionsnämnd (Single Resolution Board, SRB) samlar inte in stabilitetsavgifter av bankerna för 2025.

Ägarkundernas OP-bonus som ingår i resultatet, 154 miljoner euro (147), har delats upp baserat på hur OP-bonusen insamlats: 75 miljoner euro (76) under ränteintäkter, 45 miljoner euro (40) under räntekostnader, 26 miljoner euro (23) under provisionsintäkter från placeringsfonder och 8 miljoner euro (8) under resultat från försäkringstjänster.

Inkomstskatten uppgick till 199 miljoner euro (244). Rapportperiodens effektiva skattekvot var 20,1 procent (19,9). Totalresultatet efter skatt var 855 miljoner euro (1 031).

OP Gruppens eget kapital uppgick till 18,6 miljarder euro (18,1). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 3,1 miljarder euro (3,3), av dem bestod 0,2 miljarder euro (0,4) av uppsagda Avkastningsandelar.

OP Gruppens finansieringsposition och likviditet är starka. OP Gruppens LCR-relationstal var 213 procent (193) och NSFR-relationstalet var 132 procent (129).



Utsikter

Det preliminära handelsavtalet mellan USA och EU minskar de handelspolitiska riskerna. Det här kan förbättra förtroendet för ekonomin. De högre tullarna har dock en negativ inverkan på de ekonomiska utsikterna. Geopolitiska kriser som utvidgas eller ökade handelshinder kan påverka placeringsmarknaden samt OP Gruppens och dess kunders ekonomiska omvärld.

OP Gruppens rörelsevinst uppskattas ligga på en god nivå 2025 men ändå bli mindre än rörelsevinsten 2023 och 2024.

De största osäkerhetsfaktorerna för OP Gruppens resultatutveckling gäller utvecklingen i omvärlden, förändringarna i ränte- och placeringsmiljön samt utvecklingen i nedskrivningar av fordringar. Prognoserna och bedömningarna i den här halvårsrapporten grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.



