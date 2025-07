Avis financier 30 06 205

Trente ans d’actions au service du développement de la Touraine et du Poitou

Arrêté du 30 juin 2025 (Communiqué diffusé le 30 juillet 2025)

UNE FORTE MOBILISATION AU QUOTIDIEN POUR ACCOMPAGNER LES PROJETS DE TOUS LES CLIENTS ET DU TERRITOIRE

La Caisse régionale de la Touraine et du Poitou, née de la fusion en 1995 des Caisses de la Vienne et de l’Indre-et-Loire, a célébré ses trente ans au service de toutes les clientèles et du territoire. Ce premier semestre de l’année s’inscrit dans la continuité de son action de toujours, avec une forte mobilisation au quotidien pour accompagner les projets de chacun.

Les crédits décaissés sur les six premiers mois de l’année s’élèvent à 760 m€, en évolution de +13% par rapport au premier semestre 2024. L’immobilier représente près de 360 m€ pour un encours de 7,8 mds€ au bénéfice de tous et notamment des primo-accédants. Par ailleurs, Square Habitat, l’agence immobilière du Crédit Agricole Touraine Poitou, poursuit sa dynamique d’accompagnement des clients dans un marché en amélioration, avec une belle progression de l’activité de transaction et d’administration de biens.

L’activité des professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités publiques a été fortement soutenue avec 320 m€ de réalisations, en progression de 8,3%, pour un encours global de 4,1 mds€. La Caisse régionale renforce également son accompagnement des professionnels et des agriculteurs, avec près de 120 conseillers accompagnés par un management dédié sur le terrain, et l’ouverture de sa première agence pour les professionnels de la santé à Tours ainsi qu’un espace dédié à la viticulture sur Chinon.

Avec plus de 12,4 mds€ d’encours crédits, la Caisse régionale accentue son statut de premier financeur privé de la Touraine et du Poitou.

(en m€) Juin 2024 Juin 2025 Évol. Encours de crédits (dont crédits titrisés) 12 538 12 444 -0,7% Encours de collecte globale

(bilan, assurance vie et titres)

Encours de collecte bilan (dépôts, épargne) 17 450









11 862 17 935









11 871 +2,8%









+0,1%

Ce financement, en circuit court, s’appuie sur la collecte gérée qui marque une progression de +2,8% sur un an glissant, témoignant ainsi de la confiance accordée par les clients dans la gestion de leur épargne.

La Caisse régionale continue aussi à être fortement mobilisée dans la protection de ses clients, avec un portefeuille d’assurance et prévoyance qui avoisine 355 000 contrats (+2,6% sur un an).

Enfin, près de 11 000 nouveaux clients ont rejoint le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou sur ce premier semestre. La relation client, au cœur des préoccupations, s’intensifie tant en physique avec une progression du nombre de rendez-vous en agence, qu’en digital avec plus d’un client sur deux utilisateur de l’application « Ma Banque ».

DES REVENUS EN CROISSANCE, AVEC UN CONTEXTE DE TAUX PLUS FAVORABLE

Comptes individuels en normes françaises (en m€) Juin 2024 Juin 2025 Évol. Produit Net Bancaire 164,0 172,5 +5,2% Charges Générales d’Exploitation -97,4 -100,5 +3,2% Résultat Brut d’Exploitation 66,6 72,0 +8,1% Coût du risque -4,8 -10,9 +126% Résultat Net Social 56,4 57,2 +1,3% Comptes consolidés en normes IFRS (en m€) Juin 2024 Juin 2025 Évol. Résultat net consolidé part du Groupe 66,1 64,6 -2,3% Capitaux propres 2 739 2 966 +8,3% Total bilan 16 938 16 706 -1,4%

Le Produit Net Bancaire s’établit à 172,5 m€, en hausse de 5,2%, porté par une belle inflexion de la marge d’intermédiation (+7,3%) avec un contexte de taux plus favorable, la progression des commissions liées aux offres et services apportés à ses clients (+1,1%), et la dynamique des revenus du portefeuille titres (+9,5%), en lien avec l’accroissement des dividendes versés par Crédit Agricole SA.

Les charges générales d’exploitation sont en hausse maitrisée (100,5 m€, +3,2% par rapport à 2024), cette évolution traduit sa politique d’investissement pour préparer l’avenir, des investissements dans l’humain, le digital et le physique avec le programme de rénovation de l’ensemble du réseau d’agences qui sera achevé d’ici fin 2025.

Le coût du risque à 10,9 m€, est en hausse de 6 m€, concentrée sur quelques dossiers de crédits entrés en défaut. Le taux de défaut demeure bas, et le ratio de couverture des crédits par les provisions reste stable.

Le résultat net social ressort à 57,2 m€, en hausse de 1,3%. Le résultat consolidé (en normes IFRS) est de 64,6 m€, en recul de 2,3% par rapport au premier semestre 2024.

Le ratio de solvabilité à 29,7% (niveau fin mars) soit plus de deux fois le niveau d’exigence réglementaire, est gage de solidité financière et de capacité à accompagner les projets du territoire dans un environnement incertain. Le ratio de liquidité (LCR) s'élève à 115% (moyenne fins de mois sur le semestre) pour un seuil réglementaire à 100%.

PERSPECTIVES 2025

La Caisse régionale poursuivra la mise en œuvre de son projet d’entreprise « Ensemble 2025 » visant à renforcer la satisfaction de

toutes les clientèles, amplifier la proximité et l’accompagnement du territoire ainsi que les transitions sociétales.

En lien avec son engagement d’utilité au territoire, elle a inauguré en février le « Village by CA », lieu dédié à l’innovation, et en mai son premier « Local by CA », modèle de tiers-lieux visant à contribuer à la revitalisation des territoires. Banque des associations avec près d’une sur deux cliente, la Caisse régionale continuera son action en faveur de la cohésion sociale avec notamment le soutien du tissu associatif et des partenaires à hauteur de plus de 1,5 m€.

Elle s’appuiera sur ses fondamentaux solides, sa forte présence territoriale, et plus de 1500 salariés et 730 administrateurs qui agissent chaque jour dans l’intérêt des clients, des sociétaires, de la Touraine et du Poitou.

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 25 juillet 2025. Examen limité des comptes consolidés intermédiaires résumés en cours par les commissaires aux comptes.

Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site www.ca-tourainepoitou.fr dans l’espace « Informations réglementées ».

Chargé des relations investisseurs : Maamar Mestoura - 02 47 39 84 84.

CCI Crédit Agricole Touraine-Poitou : NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C –– ISIN FR0000045304

