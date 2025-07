Hermès International : Résultats du 1er semestre 2025

Rapport d’informations semestrielles à fin juin 2025

Croissance solide des ventes et

hausse de 6 % du résultat opérationnel courant

Le chiffre d’affaires atteint 8 Mds€

(+8 % à taux de change constants et +7 % à taux de change courants)

Le résultat opérationnel courant s’élève à 3,3 Mds€ (41,4 % des ventes)

Paris, le 30 juillet 2025

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe au premier semestre 2025 s’élève à 8 Mds€, en croissance de 8 % à taux de change constants et de 7 % à taux de change courants par rapport à la même période en 2024. Toutes les régions sont en croissance. Le résultat opérationnel courant s’établit à 3,3 Mds€ (41,4 % des ventes), en hausse de 6 %.

Les ventes du deuxième trimestre atteignent 3,9 Mds€ et progressent de 9 % à taux de change constants, en amélioration par rapport au premier trimestre. Toutes les régions sont en progression.

Axel Dumas, gérant d’Hermès, a déclaré : « La solidité des résultats du premier semestre dans toutes les régions reflète la force du modèle Hermès. Je tiens à remercier nos clients pour leur confiance et tous nos collaborateurs pour leur engagement. Nous allons continuer à investir et à recruter pour faire perdurer le succès de la maison. »

Activité à fin juin par zone géographique

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin juin 2025, toutes les régions sont en croissance. Le développement qualitatif du réseau de distribution exclusif s’est poursuivi.

L’Asie hors Japon (+3 %) est en progression au deuxième trimestre dans l’ensemble des pays de la zone, malgré le contexte difficile. La région a bénéficié de la loyauté de la clientèle locale et de la stratégie de valeur. En juin, le magasin, rénové et agrandi, de Macao dans le Four Seasons a rouvert ses portes après la réouverture fin mars du magasin de Taichung à Taiwan. En Thaïlande, le magasin, rénové et agrandi du mall Central Embassy à Bangkok a rouvert en janvier. L’événement itinérant Hermès in the Making a fait escale à Shenzhen en mai, permettant à nos clients de découvrir les savoir-faire et matières d’exception de la maison.





Le Japon (+16 %) poursuit sa croissance remarquable, fort de la fidélité de sa clientèle locale et de son réseau de distribution qualitatif.





L’Amérique (+12 %) confirme sa belle dynamique dans un contexte plus volatil, portée par une croissance à deux chiffres aux États-Unis. En juin, New York a accueilli l’événement Mystery at the Grooms’, une expérience ludique et interactive illustrant la créativité des 16 métiers de la maison.





L’Europe hors France (+13 %) réalise une progression solide, soutenue par la fidélité de la clientèle locale et par la dynamique des flux touristiques. La France (+9 %) a bénéficié d’une belle croissance dans les magasins du groupe. Le Saut Hermès a célébré lors de sa 15e édition son retour au Grand Palais à Paris avec la victoire de nos cavaliers partenaires. En Italie, le magasin de Florence, rénové et agrandi, a rouvert en février.







La zone Autres (+17 %), qui comprend essentiellement le Moyen-Orient, affiche une performance particulièrement solide.

Activité à fin juin par métier

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin juin 2025, la Maroquinerie-Sellerie et les Autres métiers Hermès, réalisent des progressions

notables.

La Maroquinerie-Sellerie (+12 %) affiche une progression solide, en ligne avec sa trajectoire annuelle, grâce à l’augmentation des capacités de production et à une demande soutenue dans toutes les régions. Les collections se sont enrichies de nouveaux formats avec les sacs Faubourg Express, P’tit Arçon, Médor et Bolide Messenger. L’augmentation des capacités de production se poursuit avec l’inauguration prévue en septembre de la maroquinerie de L’Isle-d’Espagnac (Charente), et la poursuite des travaux des maroquineries de Loupes (Gironde) et de Charleville-Mézières (Ardennes) à horizon 2026 et 2027. La maison a également annoncé la création d’un 10 e pôle maroquinier en Normandie, avec l’ouverture d’un nouveau site à Colombelles (Calvados) en 2028. Hermès continue ainsi de renforcer son ancrage en France en développant l’emploi et la formation.





pôle maroquinier en Normandie, avec l’ouverture d’un nouveau site à Colombelles (Calvados) en 2028. Hermès continue ainsi de renforcer son ancrage en France en développant l’emploi et la formation. Le métier Vêtement et Accessoires (+6 %) a bénéficié du succès des dernières collections de prêt-à-porter. La collection femme automne-hiver 2025 a été présentée avec succès début mars à la Garde républicaine, suivie par le second chapitre de la collection en juin à Shanghai. Présenté en juin au Palais d’Iéna, à Paris, le défilé homme été 2026 a été très bien accueilli.





Le métier Soie et Textiles (+4 %) poursuit sa croissance, porté par la dynamique des formats, la richesse des matières et la diversité des créations.





Le métier Parfum et Beauté (-4 %) se compare à un deuxième trimestre 2024 qui avait bénéficié des lancements des parfums Barénia, Hermessence Oud Alezan et H24 Herbes Vives. Les collections Parfum se sont enrichies avec la création Terre d’Hermès Eau de Parfum Intense, et la Beauté Hermès a accueilli le nouveau rouge à lèvres Rouge Brillant Silky.





Dans un environnement toujours difficile, l’Horlogerie (-8 %) a poursuivi son développement avec notamment le succès des nouvelles versions de la ligne Hermès H08 et de l’Arceau Le temps voyageur. La maison a également dévoilé au salon Watches & Wonders à Genève en avril, deux nouvelles expressions de sa complication emblématique Le temps suspendu, sur les lignes Arceau et Hermès Cut. Hermès a par ailleurs annoncé début juillet le renforcement de ses capacités de production avec l’extension de son site horloger du Noirmont à horizon 2028.





Les Autres métiers Hermès (+10 %) qui regroupent la Bijouterie et l’univers de la Maison, enregistrent une croissance solide, portée par l’identité singulière et la dynamique créative propre à la maison, avec notamment la ligne de bijoux Adage en or blanc. Les collections Maison ont rayonné lors du Salone del Mobile mi-avril, révélant la singularité et l’excellence des savoir-faire de la maison. Hermès a également annoncé fin mai la pose de la première pierre de la nouvelle manufacture de Couzeix, dédiée aux Arts de la Table.





Résultats robustes au premier semestre 2025

Le résultat opérationnel courant s’élève à 3,3 Mds€ contre 3,1 Mds€ au premier semestre 2024, en hausse de 6 %. La rentabilité opérationnelle courante, malgré l’impact négatif du change, atteint 41,4 % contre 42,0 % à fin juin 2024.

Le résultat net part du groupe s’élève à 2,2 Mds€ contre 2,4 Mds€ au premier semestre 2024 en raison de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France. Retraité de cette contribution exceptionnelle, le résultat net part du groupe s’élève à 2,5 Mds€, en progression de 6 % par rapport au premier semestre 2024.

Le cash flow lié à l’activité atteint 2,3 Mds€ et progresse de 4 %, à un rythme proche de celui du résultat opérationnel. Après prise en compte des investissements opérationnels (0,3 Md€) et du remboursement des dettes de loyers (0,2 Md€), le cash flow disponible ajusté atteint 1,8 Mds€.

Après distribution des dividendes ordinaire et exceptionnel pour 2,7 Mds€, la trésorerie nette retraitée s’élève à 10,7 Mds€ à fin juin 2025, contre 12,0 Mds€ à fin décembre 2024.

Un modèle durable et responsable

Fidèle à ses engagements d’employeur responsable, le groupe Hermès poursuit ses créations d’emplois et a renforcé ses effectifs de plus de 500 personnes au premier semestre, dont 300 en France. À fin juin 2025, le groupe emploie 25 700 personnes, dont 15 900 en France. La maison a distribué en février une prime de 4 500 € à l’ensemble de ses collaborateurs dans le monde au titre de 2024 afin de partager les fruits de la croissance avec celles et ceux qui y contribuent au quotidien.

Hermès poursuit ses engagements en faveur de la diversité et de l’inclusion des personnes en situation de handicap : le taux d’emploi direct atteint 7,90 % en France, soit plus de 1 000 collaborateurs.

Hermès continue la mise en œuvre de ses initiatives pour faire face au changement climatique et préserver les ressources. Par ailleurs, Hermès accompagne les acteurs de sa chaîne de valeur et continue à encourager leurs démarches environnementales et sociales.

Enfin, la maison a été récompensée à nouveau par les Transparency Awards, et se distingue dans la catégorie « CAC Large 60 » pour ses pratiques exemplaires en matière de communication financière, extra-financière et éthique.

Autres faits marquants

À fin juin 2025, l’évolution des parités monétaires représente un impact défavorable de 77 M€ sur le chiffre d’affaires.

Hermès International n’a procédé à aucun rachat d’actions, hors mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité.

Perspectives

À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.

Dans un contexte économique et géopolitique plus incertain, le groupe poursuit son développement avec confiance, fort de son modèle artisanal fortement intégré, de son réseau de distribution équilibré, de la créativité de ses collections et de la fidélité de sa clientèle.

Grâce à son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Le thème de l’année est Le dessin sous toutes ses coutures. Du point sellier au trait, le dessin est le commencement de toutes choses chez Hermès.

Les comptes consolidés semestriels résumés ont fait l’objet d’un examen limité

par les commissaires aux comptes conformément à la réglementation en vigueur.

Le rapport semestriel d’activité, le communiqué de presse et la présentation des résultats semestriels 2025 sont disponibles sur le site internet du groupe : https://finance.hermes.com

Prochains événements :

23 octobre 2025 : publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025

12 février 2026 : publication des résultats annuels 2025

15 avril 2026 : publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2026

17 avril 2026 : Assemblée générale des actionnaires



CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2025

En millions d'euros 1er semestre 2025 2024 1er semestre 2024 Chiffre d'affaires 8 034 15 170 7 504 Croissance à taux courant vs n-1 7,1 % 13,0 % 12,0 % Croissance à taux constant vs n-1 (1) 8,1 % 14,7 % 15,1 % Résultat opérationnel courant (2) 3 327 6 150 3 148 en % du chiffre d'affaires 41,4 % 40,5 % 42,0 % Résultat opérationnel 3 327 6 150 3 148 en % du chiffre d'affaires 41,4 % 40,5 % 42,0 % Résultat net - Part du groupe 2 246 4 603 2 368 en % du chiffre d'affaires * 28,0 % 30,3 % 31,6 % Capacité d'autofinancement 2 733 5 378 2 829 Investissements opérationnels 316 1 067 319 Cash flow disponible ajusté (3) 1 847 3 767 1 776 Capitaux propres - Part du groupe 16 602 17 327 15 052 Trésorerie nette (4) 10 319 11 642 9 477 Trésorerie nette retraitée (5) 10 723 12 039 10 033 Effectifs (en nombre de personnes) (6) 25 697 25 185 23 874

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l’actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS 16.

(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.

(6) Les effectifs correspondent aux salariés en CDI et à ceux en CDD sans condition d’ancienneté (23 242 publié fin juin 2024 hors CDD de moins de 9 mois avant changement de méthodologie CSRD).

* 31,2 % au 1er semestre 2025 après retraitement de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France.

Informations par Zone GÉographique (a)

À fin juin Évolutions /2024 En M€ 2025 2024 Publiées À taux de change constants France 740 680 8,7 % 8,7 % Europe (hors France) 1 088 970 12,1 % 12,6 % Total Europe 1 828 1 651 10,7% 11,0 % Japon 815 693 17,6 % 16,0 % Asie-Pacifique (hors Japon) 3 574 3 521 1,5 % 3,0 % Total Asie 4 389 4 213 4,2 % 5,1 % Amériques 1 455 1 329 9,5 % 11,7 % Autres (Moyen-Orient) 362 311 16,3 % 17,2 % TOTAL 8 034 7 504 7,1 % 8,1 %





2e trimestre Évolutions /2024 En M€ 2025 2024 Publiées À taux de change constants France 383 368 4,1 % 4,1 % Europe (hors France) 588 526 11,7 % 12,6 % Total Europe 971 894 8,6 % 9,1 % Japon 394 336 17,4 % 14,7 % Asie-Pacifique (hors Japon) 1 603 1 601 0,1 % 5,2 % Total Asie 1 997 1 937 3,1 % 6,9 % Amériques 760 715 6,3 % 12,3 % Autres (Moyen-Orient) 177 153 15,7 % 20,4 % TOTAL 3 905 3 699 5,6 % 9,0 %

(a) Ventes par destination.





Informations par MÉtier

À fin juin Évolutions /2024 En M€ 2025 2024 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 3 578 3 215 11,3 % 12,4 % Vêtement et Accessoires (2) 2 255 2 162 4,3 % 5,5 % Soie et Textiles 447 436 2,6 % 3,5 % Autres métiers Hermès (3) 1 056 967 9,2 % 10,3 % Parfum et Beauté 248 259 (4,1) % (3,8) % Horlogerie 281 308 (8,9) % (7,9) % Autres produits (4) 168 157 7,2 % 7,5 % TOTAL 8 034 7 504 7,1 % 8,1 %





2e trimestre Évolutions /2024 En M€ 2025 2024 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 765 1 588 11,2 % 14,8 % Vêtement et Accessoires (2) 1 106 1 101 0,4 % 3,8 % Soie et Textiles 192 194 (1,2) % 2,2 % Autres métiers Hermès (3) 512 462 11,0 % 14,9 % Parfum et Beauté 119 129 (8,0) % (7,2) % Horlogerie 130 142 (8,9) % (5,5) % Autres produits (4) 82 83 (2,0) % (0,4) % TOTAL 3 905 3 699 5,6 % 9,0 %

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs féminins et masculins, les articles de voyage, la petite maroquinerie et les accessoires, les selles, les brides, et l’ensemble des objets et vêtements d’équitation.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.

RAPPEL – PREMIER TRIMESTRE 2025

Informations par Zone GÉographique (a)

1er trimestre Évolutions /2024 En M€ 2025 2024 Publiées À taux de change constants France 357 312 14,2 % 14,2 % Europe (hors France) 501 444 12,7 % 12,7 % Total Europe 857 757 13,3 % 13,3 % Japon 421 357 17,9 % 17,2 % Asie-Pacifique (hors Japon) 1 971 1 920 2,7 % 1,2 % Total Asie 2 392 2 277 5,1 % 3,7 % Amériques 695 614 13,3 % 11,0 % Autres (Moyen-Orient) 185 158 16,8 % 14,1 % TOTAL 4 129 3 805 8,5 % 7,2 %

(a) Ventes par destination.





Informations par mÉtier

1er trimestre Évolutions /2024 En M€ 2025 2024 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 813 1 628 11,4 % 10,0 % Vêtement et Accessoires (2) 1 149 1 061 8,3 % 7,2 % Soie et Textiles 256 242 5,6 % 4,5 % Autres métiers Hermès (3) 544 505 7,6 % 6,1 % Parfum et Beauté 129 130 (0,1 %) (0,5 %) Horlogerie 151 166 (9,0 %) (10,0 %) Autres produits (4) 87 74 17,5 % 16,5 % TOTAL 4 129 3 805 8,5 % 7,2 %

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs féminins et masculins, les articles de voyage, la petite maroquinerie et les accessoires, les selles, les brides, et l’ensemble des objets et vêtements d’équitation.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.

ANNEXE - EXTRAIT DES COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDÉS

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

En millions d’euros 1er semestre 2025 1er semestre 2024 Chiffre d’affaires 8 034 7 504 Coût des ventes (2 356) (2 206) Marge brute 5 678 5 298 Frais administratifs et commerciaux (1 832) (1 682) Autres produits et charges (519) (467) Résultat opérationnel courant 3 327 3 148 Autres produits et charges non courants - - Résultat opérationnel 3 327 3 148 Résultat financier 148 141 Résultat avant impôt 3 475 3 289 Impôt sur les résultats (1 230) (927) Part dans le résultat des entreprises associées 26 16 RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ 2 271 2 378 Intérêts ne conférant pas le contrôle (25) (10) RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE 2 246 2 368 Résultat de base par action (en euros) 21,43 22,61 Résultat dilué par action (en euros) 21,39 22,58

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

En millions d’euros 1er semestre 2025 1er semestre 2024 RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ 2 271 2 378 Variation des écarts de conversion (501) 42 Couvertures des flux de trésorerie futurs en devises 1 250 (17) Eléments recyclables en résultat (250) 25 Actifs évalués à la juste valeur 1 (25) 30 Gains et pertes actuariels 1 - - Eléments non recyclables en résultat (25) 30 Autres éléments du résultat global (275) 55 RÉSULTAT GLOBAL NET 1 996 2 433 dont part du groupe 1 976 2 423 dont intérêts ne conférant pas le contrôle 21 10 (1 ) Net d’impôts.

BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF

En millions d’euros 30/06/2025 31/12/2024 Goodwill 203 228 Immobilisations incorporelles 229 237 Droits d’utilisation 1 724 1 786 Immobilisations corporelles 2 945 2 980 Immobilisations financières 1 059 1 050 Participations dans les entreprises associées 229 238 Actifs d’impôts différés 887 929 Autres débiteurs non courants 183 159 Actifs non courants 7 458 7 608 Stocks et en-cours 2 732 2 797 Créances clients et comptes rattachés 461 478 Créances d’impôts exigibles 45 28 Autres débiteurs 366 398 Instruments financiers dérivés 446 132 Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 321 11 642 Actifs courants 14 370 15 476 TOTAL ACTIF 21 828 23 084

PASSIF

En millions d’euros 30/06/2025 31/12/2024 Capital social 54 54 Primes 50 50 Actions d’autocontrôle (675) (670) Réserves 14 375 12 464 Écarts de conversion (145) 355 Écarts de réévaluation 697 471 Résultat net – part du groupe 2 246 4 603 Capitaux propres – part du groupe 16 602 17 327 Intérêts ne conférant pas le contrôle 16 7 Capitaux propres 16 617 17 334 Emprunts et dettes financières à plus d’un an 30 61 Dettes de loyers à plus d’un an 1 695 1 781 Provisions non courantes 34 33 Engagements de retraites et autres avantages au personnel à plus d’un an 181 173 Passifs d’impôts différés 5 5 Autres créditeurs non courants 76 69 Passifs non courants 2 021 2 120 Emprunts et dettes financières à moins d’un an 2 0 Dettes de loyers à moins d’un an 334 332 Provisions courantes 88 96 Engagements de retraites et autres avantages au personnel à moins d’un an 16 16 Fournisseurs et comptes rattachés 659 832 Instruments financiers dérivés 143 161 Passifs d’impôts exigibles 715 773 Autres créditeurs courants 1 235 1 419 Passifs courants 3 190 3 629 TOTAL PASSIF 21 828 23 084

ÉTAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

En millions d’euros





Nombre d’actions





Capital





Primes





Actions d’auto- contrôle Réserves consolidées et résultat net – part

du groupe





Écarts actuariels Écarts de conversion Écarts de réévaluation Capitaux propres

part du groupe Intérêts ne

conférant

pas le contrôle Capitaux propres Investis- sements et placements financiers Couvertures de flux de trésorerie futurs en devises Au 1er janvier 2024 105 569 412 54 50 (698) 15 130 (75) 189 521 32 15 201 2 15 203 Résultat net - - - - 4 603 - - - - 4 603 28 4 631 Autres éléments du résultat global - - - - - (18) 166 30 (111) 67 2 69 Résultat global - - - - 4 603 (18) 166 30 (111) 4 670 29 4 700 Variation de capital et primes associées - - - - - - - - - - - - Acquisition ou cession de titres d'autocontrôle - - - 28 (64) - - - - (36) - (36) Paiements en actions - - - - 142 - - - - 142 - 142 Distributions effectuées - - - - (2 642) - - - - (2 642) (63) (2 705) Autres - - - - (7) (2) - - - (9) 39 30 Au 31 décembre 2024 105 569 412 54 50 (670) 17 163 (95) 355 551 (80) 17 327 7 17 334 Résultat net du 1er semestre 2025 - - - - 2 246 - - - - 2 246 25 2 271 Autres éléments du résultat global du 1er semestre 2025 - - - - - - (497) (25) 250 (271) (4) (275) Résultat global du

1er semestre 2025 - - - - 2 246 - (497) (25) 250 1 976 21 1 996 Variation de capital et primes associées - - - - - - - - - - - - Acquisition ou cession de titres d'autocontrôle - - - (5) (2) - - - - (7) - (7) Paiement en actions - - - - 66 - - - - 66 - 66 Distributions effectuées - - - - (2 753) - - - - (2 753) (12) (2 764) Autres - - - - (5) - (3) - - (8) 0 (8) AU 30 JUIN 2025 105 569 412 54 50 (675) 16 717 (95) (145) 526 171 16 602 16 16 617





Au 1er janvier 2024 105 569 412 54 50 (698) 15 130 (75) 189 521 32 15 201 2 15 203 Résultat net du 1er semestre 2024 - - - - 2 368 - - - - 2 368 10 2 378 Autres éléments du résultat global du 1er semestre 2024 - - - - - (0) 42 30 (17) 55 1 56 Résultat global du 1er semestre 2024 - - - - 2 368 (0) 42 30 (17) 2 423 10 2 433 Variation de capital et primes associées - - - - - - - - - - - - Acquisition ou cession de titres d'autocontrôle - - - (0) 0 - - - - 0 - 0 Paiement en actions - - - - 69 - - - - 69 - 69 Distributions effectuées - - - - (2 641) - - - - (2 641) (9) (2 650) Autres - - - - (0) - - - - (0) 23 22 Au 30 Juin 2024 105 569 412 54 50 (698) 14 925 (75) 231 551 14 15 052 26 15 078

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

En millions d’euros 1er semestre 2025 1er semestre 2024 Résultat net – part du groupe 2 246 2 368 Amortissements des immobilisations, droits d'utilisation et pertes de valeur 463 383 Gains et pertes de change sur variations de juste valeur 23 (19) Mouvements des provisions 7 2 Part dans le résultat net des entreprises associées (26) (16) Part revenant aux intérêts ne conférant pas le contrôle 25 10 Plus ou moins-values de cession et incidence des variations de périmètre (3) 52 Variation des impôts différés (41) (5) Charges et produits cumulés liés au paiement en actions 66 69 Produits de dividendes (27) (16) Autres (0) (0) Capacité d’autofinancement 2 733 2 829 Variation du besoin en fonds de roulement (403) (584) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'ACTIVITÉ (A) 2 330 2 244 Investissements opérationnels (316) (319) Acquisitions de titres consolidés (56) (218) Acquisitions d’autres immobilisations financières (46) (28) Cessions d’immobilisations opérationnelles 1 0 Cessions de titres consolidés et incidence des pertes de contrôle - - Cessions d’autres immobilisations financières 7 - Variation de dettes et de créances liées aux opérations d’investissement (26) (80) Dividendes reçus 51 19 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (B) (384) (626) Dividendes versés (2 764) (2 650) Remboursement des dettes de loyers (167) (149) Rachats d’actions propres nets de cessions (6) (0) Souscriptions d’emprunts 9 - Remboursements d’emprunts (9) (1) Autres 1 2 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (C) (2 937) (2 799) Variation de change (D) (331) 33 VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (A) + (B) + (C) + (D) (1 322) (1 147) Trésorerie nette à l’ouverture 11 642 10 625 Trésorerie nette à la clôture 10 319 9 477

Pièce jointe