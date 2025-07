Groupe Casino : CHIFFRE D’AFFAIRES T2 ET RESULTATS S1 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES T2 ET RESULTATS S1 2025

Le nouveau Casino : un premier semestre 2025 en progression

Croissance du chiffre d’affaires : +2,4% en comparable au T2 et +0,5% au S1

Porté par un environnement de marché plus favorable au deuxième trimestre et les premiers résultats du plan Renouveau 2028, le Groupe renoue avec la croissance pour la première fois depuis sa restructuration financière. Le deuxième trimestre s’inscrit en progression pour toutes les marques de proximité.

Déploiement des nouveaux concepts de magasins 32 magasins Franprix déployés au concept « Oxygène » au S1 9 magasins Naturalia rénovés au concept « La Ferme » au S1 Lancement du nouveau concept « Origines » de Spar

Accélération de la restauration à emporter 3 inaugurations de « La Cantine » chez Monoprix 5 ouvertures de corners « Cœur de blé » chez Casino 6 magasins Naturalia entrés en phase de test d’un concept snacking bio

Développement d’offres et de services pour nos franchisés Mise en place de nouvelles offres promotionnelles Perfectionnement des outils de pilotage de la performance Renforcement de la collaboration avec les franchisés



Progression de +12% de l’EBITDA ajusté





Les premières mesures d’assainissement du parc et d’économies de coûts portent leurs fruits et permettent au Groupe de faire croître son EBITDA ajusté sur le semestre :

Assainissement du parc : sortie de 832 points de vente, ouverture de 92 magasins et transfert de 55 magasins intégrés en franchise ou location-gérance

: sortie de 832 points de vente, ouverture de 92 magasins et transfert de 55 magasins intégrés en franchise ou location-gérance Premiers achats sous contrats Aura Retail depuis le 1 er mars

depuis le 1 mars Economies de coûts au niveau des sièges, disynergies réduites et mise en œuvre de plans d’action pour baisser la démarque 1 avec un effet positif depuis le début de l’année

au niveau des sièges, disynergies réduites et mise en œuvre de plans d’action pour baisser la démarque avec un effet positif depuis le début de l’année Montée en puissance des Centres de Services Partagés pour les périmètres Informatique, Comptabilité, Paie, juridique social, RH, Communication et RSE

Cash-flow et endettement





Amélioration de +366 M€ du cash-flow libre avant frais financiers à -48 M€, soutenue par la progression de l’EBITDA ajusté après loyers, des APCO2 sous contrôle et une base de comparaison pénalisée par le paiement au T1 2024 de 153 M€ de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023.

Après frais financiers, le cash-flow libre ressort néanmoins à -131 M€.

Le Groupe a par ailleurs décaissé -185 M€ au titre de ses activités abandonnées HM/SM, portant sa dette financière nette à 1 407 M€ et son ratio de levier net à 9,75x.

En M€ S1 2024 S1 2025 Variation Chiffre d’affaires 4 192 4 077 +0,5% (var.comparable3), -2,7% (var. totale) Volume d’affaires3 6 056 5 958 -1,6% EBITDA ajusté3 255 286 +12,2% EBITDA ajusté après loyers3 26 55 +115,7% ROC3 (56) (11) +80,9% Résultat net, part du Groupe

(ensemble consolidé) 39 (210) -249 M€ Cash-flow libre

(avant frais financiers) 3 (413) (48) +366M€

(+213 M€ en excluant le paiement au T1 2024 de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023)





En M€ Décembre 2024 Juin 2025 Variation Dette financière nette4 (1 203) (1 407) -205 M€ dont -185 M€ décaissés

au titre des activités abandonnées HM/SM5 Liquidité 1 518 1 236 -282 M€

En date du 29 juillet 2025, le Conseil d’administration a arrêté et autorisé la publication des états financiers consolidés de Casino, Guichard-Perrachon pour le semestre se terminant le 30 juin 2025. Les procédures d’examen limité sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Leur rapport d’examen limité sans réserve ni observation est en cours d’émission.

Philippe Palazzi, Directeur Général du groupe Casino, a déclaré :

« Les résultats opérationnels et financiers du deuxième trimestre 2025 sont encourageants. Nous poursuivons la transformation du Groupe grâce au succès de nos nouveaux concepts, au déploiement de nouvelles offres de restauration à emporter et à la poursuite de l’assainissement de notre parc. Les performances enregistrées sur les derniers

mois montrent la pertinence de notre plan stratégique Renouveau 2028 et notre positionnement sur le commerce de proximité, centré sur nos trois marchés clés : les courses alimentaires du quotidien, la restauration à emporter et les nouveaux services de la vie quotidienne »

CHIFFRE D’AFFAIRES DU T2 ET RÉSULTATS DU S1 2025





Au T2 2025, le chiffre d’affaires ressort à 2 077 M€, en hausse de +2,4% en données comparables et en recul de

-0,4% au total, après prise en compte d’un effet calendaire de -0,3 pt et d’un effet assainissement du parc des marques de proximité d’environ -2,5 pts.

Les marques de proximité (Monoprix, Franprix, Casino et Naturalia) font état d’un chiffre d’affaires en progression de +2,7% en données comparables au T2 , soutenu par un environnement de marché favorable et les premiers résultats du plan stratégique. Le poids des ventes grossistes (ventes aux franchisés par les entrepôts des marques de proximité) dans le chiffre d’affaires atteint 31,3% au T2 (vs 30,3% en moyenne en 2024).





(Monoprix, Franprix, Casino et Naturalia) , soutenu par un environnement de marché favorable et les premiers résultats du plan stratégique. (ventes aux franchisés par les entrepôts des marques de proximité) atteint (vs 30,3% en moyenne en 2024). Cdiscount enregistre un chiffre d’affaires de 226 M€ sur le trimestre, quasiment stable par rapport au T2 2024.





Au S1 2025, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 4 077 M€, en progression de +0,5% en données comparables et en recul de -2,7% au total, après prise en compte d’un effet calendaire de -0,7 pt (année bissextile 2024) et d’un effet assainissement du parc des marques de proximité d’environ -2,5 pts.



T2 2025 / 2024 S1 2025 / 2024

CA HT par marque

(en M€)





T2

2025





Variation S1

2025 Variation

Comparable Totale Comparable Totale

Monoprix 1 025 +2,9% +3,2% 2 012 +1,1% +0,8% Franprix 403 +1,7% -1,4% 779 0,0% -4,4% Casino 322 +2,0% -8,3% 626 -0,1% -10,5% Naturalia 80 +7,8% +3,3% 160 +7,5% +3,0% Marques de proximité 1 830 +2,7% 0,0% 3 577 +1,0% -2,4% Cdiscount 226 -0,1% -0,1% 457 -2,4% -2,4% Autres 21 +0,4% -28,7% 43 +2,4% -26,0% GROUPE CASINO 2 077 +2,4% -0,4% 4 077 +0,5% -2,7%

L’EBITDA ajusté Groupe s’établit à 286 M€ (+12,2%), reflétant une marge de 7,0% (+93 bps).

(en M€) S1 2024 S1 2025 Variation Monoprix

marge 169

8,4% 186

9,2% +10,1%

+78 bps Franprix

marge 50

6,1% 60

7,7% +21,5%

+165 bps Casino

marge 24

3,3% 14

2,2% -41,8%

-110 bps Naturalia

marge 9

6,0% 12

7,6% +30,9%

+160 bps Marques de proximité

marge 252

6,9% 273

7,6% +8,2%

+75 bps Cdiscount

marge 30

6,4% 27

6,0% -9,5%

-45 bps Quatrim 11 5 -52,8% Autres -39 -19 +49,7% dont disynergies -25 - -. EBITDA ajusté Groupe

marge 255

6,1% 286

7,0% +12,2%

+93 bps

L’EBITDA ajusté après loyers Groupe s’établit à 55 M€ (vs 26 M€ au S1 2024).

(en M€) S1 2024 S1 2025 Monoprix 37 50 Franprix 8 20 Casino 2 -8 Naturalia 1 4 Marques de proximité 48 65 Cdiscount 18 15 Quatrim 7 2 Autres -47 -27 dont disynergies -25 - EBITDA ajusté après loyers Groupe

marge 26

0,6% 55

1,4%

Monoprix

MONOPRIX

Monoprix enregistre une progression de +2,9% de son chiffre d’affaires en comparable sur le T2 2025 (+1,1% au S1 2025), reflétant le retour à la croissance de Monoprix City (+2,8%) et la poursuite du dynamisme de Monop (+5,9%). Les ventes alimentaires sont en progression de +2,0% chez Monoprix City, portées par une bonne performance des produits frais dont les fruits et légumes, qui ont bénéficié d’un repositionnement prix et de mesures opérationnelles destinées à promouvoir ces produits en magasin. Les ventes non alimentaires (+4,8%) ont une nouvelle fois soutenu la tendance, tirées par le segment Mode & Maison (+8,0%) et en particulier par le textile (+10,5%). Sur le trimestre, la marque enregistre une hausse de +3,3% du trafic client (vs -1,2% au T1 et -1,0% au T4 2024).





L’assainissement du parc s’est traduit chez Monoprix par la fermeture de 10 magasins et l’ouverture de 7 nouveaux points de vente au T2 2025 (13 fermetures et 11 ouvertures au S1 2025).

Le fait marquant du trimestre pour Monoprix a été l’inauguration des trois premiers magasins pilotes de son concept de restauration « La Cantine » début avril, à Paris (Beaugrenelle) et en région parisienne (Neuilly-sur-Seine et Colombes), avec des premiers résultats prometteurs et un effet positif constaté sur les autres rayons des magasins pilotes. Monoprix prévoit d’atteindre une dizaine de magasins au concept d’ici la fin de l’année.

L’EBITDA ajusté ressort à 186 M€ au S1 2025, en hausse de +17 M€ sur un an. En excluant l’impact de

-8M€ lié aux disynergies, l’EBITDA ajusté serait en progression de +25 M€, porté par la réduction de la démarque suite au plan lancé depuis l’année dernière, l’effet volume positif, l’amélioration de la marge liée à un effet mix favorable (Mode & Maison) et par des économies qui compensent partiellement l’inflation et la hausse des frais de personnel en magasins.





Franprix

FRANPRIX

Les ventes de Franprix s’inscrivent en hausse de +1,7% en données comparables au T2 2025 (stable au S1 2025), soutenues notamment par une météo favorable (impact de +0,6 pt sur le trimestre) et la bonne performance des magasins convertis au concept « Oxygène » (+0,4 pt). Les magasins passés au nouveau concept surperforment le reste du parc, avec une progression de +13,3% du volume d’affaires sur le trimestre (vs. -2,4% sur l’ensemble du parc). Le concept a été étendu à 19 magasins supplémentaires ce trimestre, portant le nombre de magasins passés au nouveau concept à 50 à fin juin 2025 (soit 6% du parc Franprix).





Le trafic client est en forte hausse de +7,2% au T2 (après +2,4% au T1 et +1,8% au T4 2024) résultant de la dynamique de l’offre commerciale : (i) initiative « prix francs » au T1, avec la baisse et le blocage des prix sur 30 référence MDD, (ii) lancement du nouveau programme de fidélité « le +bibi » en mai 2025, (iii) développement des services avec le lancement du service de reproduction de clés « franpclés » fin juin et la réactivation pour l’été du service de gardiennage de bagages (Nannybag).

L’assainissement du parc Franprix s’est poursuivi ce trimestre avec la fermeture de 22 magasins, l’ouverture de 9 magasins et 1 transfert de magasins intégrés en franchise ou location-gérance (40 fermetures, 17 ouvertures et 6 transferts au S1 2025).

Durant le semestre, la marque Franprix a également poursuivit des actions à destination des franchisés, notamment 7 opérations promotionnelles B2B.

L’EBITDA ajusté ressort à 60 M€ au S1 2025, en progression de +11 M€ sur un an. En excluant l’impact de

-3 M€ lié aux disynergies, l’EBITDA ajusté serait en hausse de +14 M€, porté par des économies de coûts et une moindre dépréciation des créances favorisée par la rationalisation du parc.





Casino

CASINO

Le chiffre d’affaires des marques Casino, Spar, Vival ressort en variation comparable de +2,0% au T2 2025 (-0,1% au S1 2025), marquant un retour à la croissance pour la première fois depuis fin 2023. La performance a été soutenue par le dynamisme des magasins Sherpa en avril et un début de saison réussi sur les magasins saisonniers. Sur le trimestre, le trafic client des marques Casino, Spar, Vival se redresse à -0,2% (vs -2,9% au T1 et -1,8% au T4 2024).





Le parc de magasins fait état de 332 sorties sur le T2 2025 (dont 263 points de vente du master franchisé Magne), 45 ouvertures et 37 transferts de magasins intégrés en franchise ou location-gérance (768 sorties, 64 ouvertures et 48 transferts au S1 2025).

Durant le semestre, les marques Casino, Spar, Vival ont mené des actions à destination des franchisés, notamment (i) la mise en place d’opérations promotionnelles B2B dédiées, et (ii) le développement de fonctionnalités additionnelles dans l’outil de commandes CPRO (proposition de substitution de produits, affichage des dates de retours en stock pour les ruptures, affichage des dates limite de consommation réelles lors des commandes, mise en place de déstockages avec remises aux franchisés) et (iii) renforcement de la collaboration avec les franchisés via leur implication dans des comités de réflexion sur la logistique et la fidélité notamment.

Le semestre a également été marqué par le déploiement de nouveaux concepts : (i) l’unification des marques Le Petit Casino et Casino Shop autour d’une seule et même marque Casino en zones urbaines, (ii) le déploiement du concept de restauration à emporter « Cœur de Blé » avec 5 ouvertures au S1 de Corners Cœurs de Blé dans des magasins et 70 ouvertures prévues d’ici la fin de l’été, et (iii) le lancement du nouveau concept Spar « Origines », ancré dans la vie locale, flexible et humain, proposant notamment une offre densifiée, une augmentation de la surface dédiée à la restauration rapide et des services pratiques pour la vie quotidienne.

L’EBITDA ajusté ressort à 14 M€ au S1 2025, en baisse de -10 M€ sur un an. En excluant l’impact de

-10M€ de disynergies sur les coûts de fonctionnement et -12M€ de disynergies logistiques, l’EBITDA ajusté progresserait de +12M€, soutenu par la rationalisation du parc de magasins.





Naturalia

NATURALIA

Naturalia enregistre une croissance comparable de son chiffre d’affaires de +7,8% sur le T2 2025 (+7,5% au S1 2025), portée par l’alimentaire (+8,2%), en particulier les produits frais. Outre une bonne dynamique constatée sur le marché du bio, la marque a bénéficié de l’efficacité des mesures prises en termes d’offre et d’assortiment, ainsi que du succès de son concept « La Ferme », avec une progression sur le trimestre de +21% du chiffre d’affaires comparable des magasins déjà convertis en 2024. Le concept a été déployé au sein de 4 nouveaux magasins ce trimestre, dont un premier franchisé à Boulogne, (20 magasins déployés à fin juin 2025) et la marque prévoit une dizaine de nouveaux déploiements en 2025.





Les ventes e-commerce sont également bien orientées au T2, avec une croissance à deux chiffres sur le site de la marque (+13,9%), tandis que le partenariat avec Uber Eats sur le quick commerce poursuit son déploiement et s’étend à 38 magasins à fin juin 2025.

La marque continue de bénéficier d’une solide progression du trafic client (+8,5% au T2, vs. +8,2% au T1 et +6,7% au T4 2024) et d’une clientèle fidèle (74% du chiffre d’affaires réalisé par les détenteurs de la carte de fidélité).

A l’image des autres marques du Groupe, Naturalia a également développé son offre de restauration à emporter ce semestre, avec l’entrée en phase de test d’un concept snacking bio dans 6 magasins (dont 3 à fin juin). Les premiers résultats sont encourageants, avec une croissance du chiffre d’affaires supplémentaire constatée sur les premières semaines d’activité dans les 3 premiers magasins pilotes.

Naturalia a fermé 2 magasins au T2 2025 (11 fermetures et 1 transfert de magasins intégré en location-gérance sur le semestre).

L’EBITDA ajusté ressort à 12 M€ au S1 2025, en hausse de +3 M€ sur un an, porté par l’effet volume et la très bonne tenue des coûts.





Cdiscount

CDISCOUNT

Soutenu par la stratégie de relance initiée au T3 2024, Cdiscount continue d’être porté par une dynamique positive depuis le début de l’année 2025 avec un GMV global en croissance de +5% au T2 2025. Le GMV de la Marketplace continue de soutenir la tendance avec un trimestre en forte progression de +11% (+7% au T1), pour atteindre désormais 68% du GMV Produit6 sur le second trimestre (+2 pts vs. 2024). Suite à une stratégie assumée de rationalisation depuis 2022, le GMV des ventes directes renoue avec la croissance sur le trimestre (+2% vs -7% au T1), tiré notamment par la très bonne performance de la catégorie jeux vidéo.





Ces performances ont bénéficié du renforcement significatif de la marque, porté par la relance marketing, notamment un plan média ambitieux lors des périodes de soldes d'été et d'hiver, et l’excellence opérationnelle (NPS record, renforcement de l'assortiment et du SAV) qui a permis la poursuite de la dynamique positive sur l'acquisition de nouveaux clients (+37 % au S1 2025), permettant à la base de clients actifs de repartir en croissance.

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires de Cdiscount, qui restait logiquement impacté par la stratégie de rationalisation des ventes directes les précédents trimestres, est désormais stable au T2 2025 confirmant l’amélioration séquentielle observée depuis plus d’un an. Cette performance est également soutenue par la croissance de +9% des revenus de Cdiscount Advertising au T2 2025, tandis que les revenus B2B de C-Logitics et Octopia7 reculent de -7%.

L’EBITDA ajusté ressort à 27 M€ au S1 2025, en baisse de -3 M€ liés à la hausse des coûts marketing dans le cadre du plan de réinvestissement, qui est partiellement compensée par l'amélioration du taux de marge et une baisse des coûts.





Autres et Quatrim

QUATRIM & AUTRES

L’EBITDA ajusté de Quatrim ressort à 5 M€ au S1 2025, en baisse de -6 M€ sur un an, liée aux baisses de loyers suite aux cessions.

L’EBITDA ajusté des autres filiales et de la holding ressort à -19 M€ au S1 2025, en amélioration de +20 M€, dont

+24 M€ liés aux disynergies de coûts de sièges, suite à leur réallocation aux marques (mise en place des services mutualisés)8.

Le ROC Groupe s’établit à -11 M€ (vs -56 M€ au S1 2024).

(en M€) S1 2024 S1 2025 Monoprix 17 37 Franprix -1 13 Casino -10 -20 Naturalia -2 2 Marques de proximité 4 32 Cdiscount -15 -14 Quatrim 5 1 Autres -50 -30 ROC Groupe -56 -11

Autres produits et charges opérationnels

Les autres produits et charges opérationnels s’établissent à -20 M€ au S1 2025 (vs -609 M€ au S1 2024), dont (i) +70 M€ liés aux cessions d’actifs, principalement des cessions d’actifs immobiliers, (ii) -66 M€ de perte de valeur des actifs dont -47 M€ de dépréciation de goodwill, et (iii) -14 M€ de frais de restructuration.

Résultat financier

Le Résultat financier est de -179 M€ au S1 2025, contre 3 262 M€ au S1 2024 (dont 3 486 M€ liés à la conversion des dettes au capital et à la mise à la juste valeur des dettes réinstallées). Le résultat financier se décompose principalement en (i) un coût de l’endettement financier net de -94 M€, (ii) des charges d’intérêt sur les passifs de loyers pour -74 M€ et (iii) le coût financier de CB4X9 (Cdiscount) pour -8 M€.

Résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe

Le Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe s’établit ainsi à -204 M€ (contre 2 549 M€ au S1 2024).

Le Résultat net des activités abandonnées, part du Groupe est de -6 M€ au S1 2025 (contre -2 511 M€ au S1 2024), résultant (i) pour +16 M€ des hypermarchés et supermarchés et (ii) pour -21 M€ du résultat de GPA.

Le Résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe s’établit à -210 M€ (contre 39 M€ au S1 2024).

Cash-flow libre avant frais financiers – Activités poursuivies

Au S1 2025, le cash-flow libre avant frais financiers ressort à -48 M€ (-413 M€ au S1 2024), en progression de +366 M€. En excluant le remboursement au S1 2024 de 153 M€ de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023, le cash-flow libre augmenterait de 213 M€.

(en M€) S1 2024 S1 2025 Capacité d’autofinancement (CAF)10 -13 34 dont EBITDA ajusté après loyers 26 55 dont APCO cash10 -42 -28 dont autres éléments CAF 3 6 Capex nets -159 -102 Impôts -16 -4 Variation de BFR -227 24 Cash-flow libre avant frais financiers -413 -48

Situation financière au 30 juin 2025

La dette financière nette du Groupe s’établit à 1,4 Md€, en hausse de 205 M€ par rapport au 31 décembre 2024, notamment impactée par les cessions immobilières (+111 M€), les flux de trésorerie des activités abandonnées HM/SM (-185 M€), les frais financiers (-83 M€) et un cash-flow libre avant frais financiers de -48 M€.

Au 30 juin 2025, la trésorerie du Groupe (y compris équivalents de trésorerie) est de 522 M€, dont 307 M€ de trésorerie immédiatement disponible11.

En M€ Mars 2024 Juin 2024 Déc. 2024 Juin 2025 Dettes financières brutes (3 354) (2 375) (2 040) (1 980) RCF Monoprix réinstallé (711) - - (70) Term Loan réinstallé (1 410) (1 352) (1 380) (1 390)12 Obligations HY Quatrim (491) (491) (300) (218) RCF Monoprix exploitation (123) (8) (7) - Autres lignes confirmées de Monoprix Holding (36) - - - PGE Cdiscount (60) (60) (60) (60) Autres (523) (464) (293) (242) Autres actifs financiers 107 259 74 50 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 654 1 077 763 522 Trésorerie disponible 1 300 724 499 307 Trésorerie non centralisée + trésorerie en transit 354 353 264 215 Dette financière nette (1 593) (1 040) (1 203) (1 407)











La maturité de la dette hors Quatrim est de 1,88 année sans option d’extension et de 2,03 années avec option d’extension. Au regard de ces éléments, le groupe portera dans les prochains mois une attention renforcée à l’évolution de sa structure financière.

Liquidité au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025, la liquidité du Groupe s’élève à 1,24 Md€ :

307 M€ de trésorerie disponible au niveau de Casino Finance ; 641 M€ de RCF Monoprix réinstallé non tiré ; 288 M€ d’autres lignes de financement non tirées (autres que l'affacturage, l'affacturage inversé et les programmes similaires), dont 157 M€ de découverts, 95 M€ de RCF Monoprix Exploitation et 36 M€ de lignes bilatérales Monoprix Holding.





au niveau de Casino Finance ;

Ces montants sont disponibles immédiatement en totalité.

Activités abandonnées

Au S1 2025, le Groupe a décaissé 185 M€ au titre des activités abandonnées HM/SM, reflétant principalement le dénouement progressif des plans de sauvegarde de l’emploi, des coûts de fermeture et du BFR.

A la date du 30 juin 2025, le montant net restant à décaisser au titre des activités abandonnées HM/SM est estimé à 300 M€, dont principalement (i) 160 M€ au titre des plans de sauvegarde de l’emploi et (ii) 120 M€ de coûts de résiliation des contrats dans le cadre de la cession des HM/SM.

Covenants

Ratio de levier net 13

Il est rappelé que, bien que son calcul soit requis par la documentation bancaire depuis le T1 2024, le covenant est indicatif (« holiday period ») jusqu’au 30 septembre 2025 (exclu). Le périmètre de test du covenant correspond au Groupe retraité de Quatrim et, dans une moindre mesure, des filiales Mayland en Pologne et Wilkes au Brésil.

(en M€) Au 31 décembre 2024 Au 31 mars 2025 Au 30 juin 2025 EBITDA ajusté covenant (12 mois) 13,14 97 90 130 DFN covenant 13 1 143 1 314 1 267 DFN covenant / EBITDA ajusté covenant 11,73x 14,63x 9,75x

Le ratio DFN covenant / EBITDA ajusté covenant ressort ainsi à 9,75x, les prévisions d’EBITDA du T3 2025 devant assurer le respect du prochain test (niveau de ratio à respecter de 8,34x au 30 septembre 2025).

Montant minimum de liquidité

La liquidité est de 1,24 Md€ au 30 juin 2025.

Pour rappel, le dernier jour de chaque mois, la liquidité doit être de 100 M€ minimum.

Prévisions de liquidité

Les prévisions de liquidité sont de 0,97 Md€ minimum au T3 2025.

Pour rappel, à la fin de chaque trimestre, les prévisions de trésorerie doivent faire état d’une liquidité de 100 M€ minimum à la fin de chaque mois du trimestre suivant.

Environnement de marché

Les tendances de marché dans lequel le Groupe évolue sont les suivantes :

Un marché hautement concurrentiel sur les prix

Une évolution des modes de consommation vers le commerce de proximité

L’accélération des investissements des acteurs de la grande distribution sur le marché de la proximité

Un niveau de consommation incertain, dépendant de l’évolution de l’inflation et de la confiance des ménages

Objectifs

Le Groupe maintient son objectif de retour à l’équilibre du cash-flow libre avant frais financiers en 2026, comme indiqué dans son Plan Stratégique « Renouveau 2028 ».

Le communiqué et la présentation du plan sont disponibles sur le site internet du Groupe.



AUTRES FAITS MARQUANTS DU S1 2025

Nouvelle politique RSE

Le Groupe continue de faire évoluer ses engagements et ses projets RSE pour soutenir au mieux son plan stratégique Renouveau 2028 et a lancé sa politique RSE 2025-2030 « + Proches + Engagés », basée sur 4 piliers :

Équipe

En lien avec les enjeux sociaux et sociétaux propres aux activités du Groupe, ce pilier couvre notamment les sujets liés à l’égalité, la diversité et la lutte contre les discriminations :

Signature avec les partenaires sociaux, le 29 avril 2025, d’un accord de mise en place d’un comité de Groupe au sein duquel toutes les marques du Groupe sont représentées. Le Comité de Groupe s’est réuni pour la première fois le 23 juin 2025

Publication le 1er mars 2025 de l’Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : Note globale à l’échelle du Groupe de 92/100 (soit +4 pts vs. l’Index moyen publié en France : 88/100)







Territoire

Ce pilier fait référence à l’empreinte territoriale du Groupe et à la réponse aux besoins des populations notamment au travers de ses actions de solidarité :

Lancement de la Fondation groupe Casino dont la mission est de renforcer le lien social et soutenir le développement humain au cœur des territoires

Mobilisation des marques du Groupe via notamment l’arrondi en caisse autour de causes communes : droits des femmes (Fondation des Femmes et Maison des Femmes) et soutien à l’entrepreneuriat (association Germinal)

Collecte de 176 tonnes de produits alimentaires et plus de 450 000 produits d’hygiène au S1 2025 au profit des Restos du Cœur, de la Protection civile de Paris et de la Fondation des Femmes.





Produit

Le Groupe propose une offre engagée en faveur de l’environnement (produits à base de matière durable, offre végétale…), de la santé (meilleur profil nutritionnel, sans antibiotique ou substances controversées…) et de la société (soutien à la production française et aux producteurs locaux, bien-être animal, produits solidaires…) :

Au S1 2025, la quote-part du « chiffre d’affaires Engagé » alimentaire du Groupe représente environ 14 % 15

Cdiscount confirme son engagement sociétal en faveur de la consommation plus durable avec des produits plus responsables qui représentent désormais 26,4% du GMV Produits au S1 2025 (+4,7 pts vs. S1 2024)

Déploiement en 2025 et 2026 du logo Origin’Info sur l’ensemble des produits de marques du Groupe

Engagement de Monoprix de doubler son approvisionnement en laine certifiée d’ici à 2027.

Planète

Ce pilier est dédié aux enjeux climatiques, de biodiversité et de protection des ressources naturelles :

Collecte de données CO 2 : pionnier dans la démarche, le Groupe s’est engagé avec 8 autres enseignes de distribution dans le programme L.E.S.S (Low Emission Sustainable Sourcing)

: pionnier dans la démarche, le Groupe s’est engagé avec 8 autres enseignes de distribution dans le programme L.E.S.S (Low Emission Sustainable Sourcing) Décarbonation des émissions directes : installation de meubles froid au CO 2 , renouvellement de l’engagement de Franprix à réduire les émissions liées au transport de marchandises de 12 % d’ici 2027

, renouvellement de l’engagement de Franprix à réduire les émissions liées au transport de marchandises de 12 % d’ici 2027 Réduction des emballages : Monoprix participe au projet « RE USE » en partenariat avec CITEO, ainsi qu’au défi « VRAC » mené conjointement avec 4 fournisseurs de marques nationales

Lutte contre le gaspillage : plus de 450 000 paniers sauvés depuis janvier 2025 avec Too Good To Go.

Ce semestre a également été marqué par la reconnaissance des actions RSE du Groupe par des acteurs externes :

Naturalia : certification B-Corp renouvelée avec l’atteinte d’un score de 87, en amélioration de près de 10% par rapport à la certification précédente

Trophées SIRIUS (juin 2025) organisés par l’Institut du Commerce : Les marques du Groupe ont été mises en avant pour leur collaboration avec Café Joyeux, en remportant le Sirius de l’Offre Responsable et le Sirius des Consommateurs Franprix a été mis en avant pour son programme d’insertion avec Convergence France en remportant le Sirius de l’Inclusion Social



Objectifs RSE à horizon 2030

Planète Équipe Produit Réduction de 42% d’émissions carbone (Scope 1 et 2) et 25% (Scope 3) entre 2023 et 2030 Parité 50% de femmes cadres





20% du chiffre d’affaires responsable Objectif de 50% d’énergie renouvelable

Partenariats

Au cours de ce semestre, le groupe Casino a renouvelé des partenariats stratégiques en s’associant avec des partenaires qui partagent ses ambitions en matière de qualité et d’excellence opérationnelle :

Renouvellement du partenariat avec AVIA

En février 2025, Casino et Avia Thevenin & Ducrot ont renouvelé leur partenariat historique pour une période de 3 ans. Depuis près de 20 ans, cette collaboration permet d’offrir aux clients des boutiques Avia Thevenin & Ducrot une sélection variée de produits Casino. Ce partenariat couvre 46 stations autoroutières (dont 39 sous enseigne Casino Express) et 41 stations urbaines ou péri-urbaines (dont 11 sous enseigne Casino Express).

Accord prévoyant le passage en franchise de 27 magasins Monop’





En mai 2025, Monoprix et la Famille Zouari ont conclu un accord prévoyant le passage en franchise de 27 magasins Monop’, au sein de la Joint-Venture commune à Monoprix et la Famille Zouari. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Monoprix de renforcer la dynamique commerciale de son réseau et d’accélérer son développement en s’appuyant sur un partenaire historique.

Développement au Maroc





Le groupe Casino a signé en mai 2025, un partenariat stratégique avec le groupe marocain H&S Invest Holding, prévoyant l’ouverture de plus de 210 points de vente, sous les marques Franprix et Monoprix au Maroc d’ici à dix ans.

Alliance Aura Retail

Les premiers achats sous contrats Aura Retail sont effectifs depuis le 1er mars 2025.

Pour rappel, Intermarché, Auchan, et le groupe Casino ont conclu le 23 septembre 2024 un partenariat de long terme aux achats avec la création de l’alliance Aura Retail, offrant des partenariats aux achats entre les trois groupes pour une durée de 10 ans (voir le communiqué).

Cessions immobilières

Le Groupe a réalisé 132 M€ de cessions immobilières au S1 2025, dont 92 M€ par Quatrim et ses filiales :

Cession de 61 actifs immobiliers au Groupement Les Mousquetaires ou à des acquéreurs substitués au cours du T1 2025 pour un montant de 71 M€ , dans le cadre de l’accord signé fin 2024, portant sur la cession d’un portefeuille immobilier de 69 actifs pour un prix de cession de 77 M€. Les cessions des derniers actifs du portefeuille seront finalisées une fois les conditions suspensives usuelles levées.

au cours du T1 2025 pour un , dans le cadre de l’accord signé fin 2024, portant sur la cession d’un portefeuille immobilier de 69 actifs pour un prix de cession de 77 M€. Les cessions des derniers actifs du portefeuille seront finalisées une fois les conditions suspensives usuelles levées. Cession d’actifs immobiliers situés sur 10 sites à Icade dont 9 actifs le 31 mars 2025 et 1 actif le 27 juin 2025 pour un montant de 39 M€ , dans le cadre de l’accord signé en décembre 2024 portant sur la cession d’un portefeuille immobilier de 11 sites pour un prix de cession de 50 M€. Le Groupe Casino et Icade Promotion ont également signé des accords pour confier la gestion immobilière de ce portefeuille à Casino Immobilier, pendant une durée de 4 ans. Sur les 11M€ restant à finaliser, un actif a été retiré de la vente, les conditions précédentes n'ayant pas été remplies (4,5M€). La cession de deux actifs restants (6,7M€) se poursuit et est prévue au S2 2025, une fois les conditions préalables remplies. Autres cessions immobilières générant des revenus directs ou indirects pour un montant total de 22 M€.





dont 9 actifs le 31 mars 2025 et 1 actif le 27 juin 2025 pour un , dans le cadre de l’accord signé en décembre 2024 portant sur la cession d’un portefeuille immobilier de 11 sites pour un prix de cession de 50 M€. Le Groupe Casino et Icade Promotion ont également signé des accords pour confier la gestion immobilière de ce portefeuille à Casino Immobilier, pendant une durée de 4 ans. Sur les 11M€ restant à finaliser, un actif a été retiré de la vente, les conditions précédentes n'ayant pas été remplies (4,5M€). La cession de deux actifs restants (6,7M€) se poursuit et est prévue au S2 2025, une fois les conditions préalables remplies.

Le Groupe a réalisé, au cours du S1 2025, 102M€ de paiements aux créanciers de son obligation sécurisée Quatrim, permettant de réduire le nominal de cette obligation à 218M€ au 30 juin 2025. Un remboursement supplémentaire de 20 M€ est programmé le 1er août, qui permettra de réduire ce montant à 198M€.

Offre volontaire de rachat et radiation de Cnova NV

Suite à l’offre volontaire de rachat visant les actions de la société Cnova NV au prix unitaire de 0,0958 euro par action incluant les intérêts statutaires initiée par Casino, et conformément au jugement de la Chambre des Entreprises de la Cour d'appel d'Amsterdam au Pays-Bas daté du 11 février 2025, les actions de Cnova NV non apportées à l’offre (soit 504 252 actions Cnova au total) ont été transférées à Casino le 19 juin 2025 suite au dépôt des fonds correspondants (soit un montant total de 48 307,34 €) au Fonds de consignation néerlandais.

Casino détenant en conséquence 100% du capital et des droits de vote de la société Cnova, les actions Cnova NV ont été radiées d’Euronext le 24 juin 2025 tel qu’annoncé dans le communiqué du 20 juin 2025 (lien du communiqué).

ANNEXES – VOLUME D’AFFAIRES

Volume d’affaires par marque

Volume d’affaires TTC

Par marque estimé (en M€, y compris essence) T2 2025 Variation

(y compris calendaire) S1 2025 Variation

(y compris calendaire) Monoprix

1 199 +3,2% 2 345 +1,0% Franprix

532 -2,4% 1 026 -4,6% Casino

589 -6,2% 1 123 -8,0% Naturalia

93 +3,4% 186 +2,8% TOTAL MARQUES DE PROXIMITE 2 414 -0,5% 4 680 -2,5% Cdiscount16

620 +5,5% 1 230 +3,2% Autres

23 -28,7% 48 -26,0% TOTAL GROUPE CASINO

3 057 +0,4% 5 958 -1,6%

ANNEXES – PARC DE MAGASINS

Parc de magasins des activités poursuivies



30 juin 2024 30 sept. 2024 31 déc. 2024 31 mars 2025 30 juin 2025 Monoprix 618 620 625 620 617 dont Intégrés France

Franchisés / LG 322

296 323

297 322

303 321

299 318

299 Franprix 1 179 1 127 1 054 1 044 1 031 dont Intégrés France

Franchisés / LG France

Affiliés international17 316

758

105 306

716

105 306

644

104 302

638

104 299

628

104 Casino

dont Intégrés France

Franchisés / LG France

Affiliés International18 5 751

389

5 220

142 5 717

369

5 203

145 5 541

348

5 050

143 5 125

330

4 65119

144 4 844

285

4 41120

148 Naturalia

dont Intégrés France

Franchisés / LG 224

168

56 223

168

55 222

164

58 219

155

64 217

154

63 Autres activités21 5 5 5 5 5 TOTAL 7 777 7 692 7 447 7 013 6 714 dont intégrés 1 195 1 166 1 140 1 108 1 056 dont franchisés / LG 6 582 6 526 6 307 5 905 5 658 % de franchisés / LG 85% 85% 85% 84% 84%

LG : Location-gérance

ANNEXES – INFORMATIONS COMPTABLES

Activités abandonnées



En application de la norme IFRS 5, les résultats des activités suivantes sont présentés en activités abandonnées sur les périodes 2024 et 2025 :



Hypermarchés et Supermarchés Casino (y compris Codim en 2024) dans le cadre de la cession des hypermarchés et supermarchés

(y compris Codim en 2024) dans le cadre de la cession des hypermarchés et supermarchés Activités de Leader Price en France

GPA : l'augmentation de capital de 704 MBRL a été finalisée le 14 mars 2024, date à laquelle le groupe Casino a perdu le contrôle. Depuis cette opération, le groupe détient 22,5% du capital de GPA, comptabilisés selon la méthode de mise en équivalence.

l'augmentation de capital de 704 MBRL a été finalisée le 14 mars 2024, date à laquelle le groupe Casino a perdu le contrôle. Depuis cette opération, le groupe détient 22,5% du capital de GPA, comptabilisés selon la méthode de mise en équivalence. Grupo Éxito (uniquement en 2024) : dans le cadre des offres publiques d’achats lancées aux Etats-Unis et en Colombie par Grupo Calleja sur le capital de Grupo Éxito, le groupe Casino a réalisé le 26 janvier 2024 la cession de sa participation de 47,36% (dont 13,31% de participation indirecte à travers GPA).









Compte de résultat consolidé

en millions d'euros

30 juin 2025 30 juin 2024 ACTIVITES POURSUIVIES

Chiffre d’affaires, hors taxes

4 077 4 192 Autres revenus

32 29 Revenus totaux

4 109 4 221 Coût d’achat complet des marchandises vendues

(2 935) (3 062) Marge des activités courantes

1 174 1 159 Coûts des ventes

(778) (806) Frais généraux et administratifs

(407) (409) Résultat opérationnel courant

(11) (56) Exprimé en % du CA HT

-0,3% -1,3%





Autres produits opérationnels

92 12 Autres charges opérationnelles

(113) (621) Résultat opérationnel

(31) (665) Exprimé en % du CA HT

-0,8% -15,9%





Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

5 10 Coût de l’endettement financier brut

(99) (147) Produit net de juste valeur des dettes converties et dettes réinstallées

- 3 486 Coût de l’endettement financier net

(94) 3 349 Autres produits financiers

19 25 Autres charges financières

(105) (112) Résultat avant impôt

(210) 2 597 Exprimé en % du CA HT

-5,2% 62,0%





Produit (Charge) d’impôt

(4) (47) Quote-part de résultat net des entreprises associées et des coentreprises

9 (1) Résultat net des activités poursuivies

(206) 2 550 Exprimé en % du CA HT

-5,0% 60,8% dont, part du Groupe

(204) 2 549 dont, intérêts ne donnant pas le contrôle

(1) - ACTIVITES ABANDONNEES





Résultat net des activités abandonnées

(6) (2 575) dont, part du Groupe

(6) (2 511) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle

- (65) ENSEMBLE CONSOLIDE





Résultat net de l’ensemble consolidé

(211) (26) dont, part du Groupe

(210) 39 dont, intérêts ne donnant pas le contrôle

(1) (64)

Résultat net par action

en euros

30 juin 2025 30 juin 2024 Des activités poursuivies, part du Groupe

de base

(0,51) 12,60 dilué

(0,48) 10,93 De l’ensemble consolidé, part du Groupe



de base (0,52) 0,19 dilué (0,49) 0,17

État de la situation financière consolidée

ACTIFS







30 juin 2025





31 décembre 2024





en millions d'euros Goodwill

1 561 1 602 Immobilisations incorporelles

972 1 001 Immobilisations corporelles

803 802 Immeubles de placement

31 27 Actifs au titre de droits d’utilisation

1 395 1 518 Participations dans les entreprises associées et les coentreprises

73 71 Autres actifs non courants

166 187 Actifs d'impôts différés

22 22 Actifs non courants

5 022 5 230 Stocks

777 770 Créances clients

396 457 Autres actifs courants

669 720 Créances d'impôts courants

20 14 Trésorerie et équivalents de trésorerie

522 763 Actifs détenus en vue de la vente

186 308 Actifs courants 2 568 3 032 TOTAL ACTIFS 7 590 8 262



CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS







30 juin 2025





31 décembre 2024





en millions d'euros Capital social

4 4 Primes, titres auto-détenus, autres réserves et résultats

968 1 192 Capitaux propres part du Groupe

972 1 196 Intérêts ne donnant pas le contrôle

(1) (11) Capitaux propres

971 1 185 Provisions pour retraites et engagements assimilés non courantes

129 133 Autres provisions non courantes

30 37 Dettes financières brutes non courantes

1 773 1 825 Passifs de loyers non courants

1 157 1 254 Dettes non courantes liées aux engagements de rachat d'intérêts ne donnant pas le contrôle

55 57 Autres dettes non courantes

76 82 Passifs d'impôts différés

12 12 Passifs non courants

3 233 3 399 Provisions pour retraites et engagements assimilés courantes

7 7 Autres provisions courantes

593 734 Dettes fournisseurs

1 305 1 277 Dettes financières brutes courantes

206 215 Passifs de loyers courants

346 358 Dettes courantes liées aux engagements de rachat d'intérêts ne donnant pas le contrôle

6 1 Dettes d'impôts exigibles 6 2 Autres dettes courantes

914 1 071 Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente

3 12 Passifs courants 3 386 3 677 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 7 590 8 262



État des flux de trésorerie consolidés

en millions d’euros

30 juin 2025 30 juin 2024 retraité Résultat avant impôt des activités poursuivies

(210) 2 597 Résultat avant impôt des activités abandonnées

19 (2 548) Résultat avant impôt de l’ensemble consolidé

(191) 49 Dotations aux amortissements

297 311 Dotations aux provisions et dépréciation

77 479 Pertes / (gains) liés aux variations de juste valeur

1 - Autres charges / (produits) calculés

(11) 7 Résultats sur cessions d’actifs

(67) 1 Pertes / (profits) liés à des variations de parts d’intérêts de filiales avec prise / perte de contrôle

(2) 4 Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises

7 2 Coût de l’endettement financier net

94 (3 349) Intérêts financiers nets au titre des contrats de location

74 68 Coût de non tirage, coûts de mobilisation de créances sans recours et opérations assimilées

12 16 Résultats de cession et retraitements liés aux activités abandonnées

(31) 2 373 Capacité d’Autofinancement (CAF)

258 (39) Impôts versés

(4) (16) Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

18 (255) Impôts versés et variation du BFR liés aux activités abandonnées

(47) (649) Flux nets de trésorerie générés par l’activité 225 (959) Dont activités poursuivies

285 (136) Décaissements liés aux acquisitions :



d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement

(108) (164) d’actifs financiers

(4) (7) Encaissements liés aux cessions :



d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement

117 6 d’actifs financiers

32 100 Incidence des variations de périmètre avec changement de contrôle

(5) (2) Incidence des variations de périmètre en lien avec des entreprises associées et des coentreprises

5 47 Variation des prêts et avances consentis

- (7) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités abandonnées

(117) 754 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement

(80) 727 Dont activités poursuivies

37 (27) Dividendes versés :





aux actionnaires de la société mère

- - aux intérêts ne donnant pas le contrôle

- (1) aux porteurs de TSSDI

- - Augmentation et diminution de capital de la société mère

- 1 199 Transactions entre le Groupe et les intérêts ne donnant pas le contrôle

(3) (2) Cessions / (acquisitions) de titres auto-détenus

- - Augmentation emprunts et dettes financières

80 31 Diminution emprunts et dettes financières

(128) (1 102) Remboursement des passifs de loyer

(158) (164) Intérêts financiers nets versés

(156) (183) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités abandonnées

(12) (286) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (379) (508) Dont activités poursuivies

(366) (222) Incidence des variations monétaires sur la trésorerie des activités poursuivies (13) (3) Incidence des variations monétaires sur la trésorerie des activités abandonnées

- (4) Variation de trésorerie

(246) (747) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets d’ouverture

748 1 755 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités poursuivies

748 853 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités détenues en vue de la vente

- 902 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets de clôture

502 1 007 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités poursuivies

502 1 008 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités détenues en vue de la vente

- (1)

ANNEXES – LEXIQUE

Croissance comparable

Le chiffre d’affaires comparable comprend les ventes e-commerce et les ventes de marchandises hors essence des magasins ouverts depuis au moins 12 mois. Il s'entend à taux de change constant, hors effets calendaires et hors taxes.

Volume d’affaires (GMV - « Gross Merchandise Volume »)

Pour les activités des marques de proximité, le volume d’affaires correspond au chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des points de vente intégrés et franchisés et par les sites marchands, toutes taxes comprises. Pour Cdiscount, le volume d’affaires correspond au chiffre d'affaires réalisé directement sur les sites internet du groupe Cdiscount et par les vendeurs indépendants des Marketplaces.

EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté est défini comme le résultat opérationnel courant (ROC) augmenté de la dotation aux amortissements opérationnels courants présentée en ROC.

EBITDA ajusté après loyers ou EBITDA ajusté après loyers payés

L’EBITDA ajusté après loyers ou l’EBITDA ajusté après loyers payés sont définis comme le résultat opérationnel courant (ROC) augmenté de la dotation aux amortissements opérationnels courants présentée en ROC et diminué par les remboursements des passifs de loyer et les intérêts financiers nets versés sur passifs de loyer.

Résultat opérationnel courant (ROC)

Le résultat opérationnel courant (ROC) correspond au résultat opérationnel avant (i) d’une part les éléments qui par nature ne rentrent pas dans l’appréciation de la performance opérationnelle courante des « business units », tels que les cessions d’actifs non courants, les pertes de valeur d’actifs non courants et les incidences d’opérations de périmètre et (ii) d’autre part les éléments majeurs intervenus pendant la période comptable qui sont de nature à fausser la lecture de la performance de l’activité récurrente de l’entreprise (il s’agit de produits et charges en nombre limité, inhabituels, anormaux ou peu fréquents et de montants significatifs, comme par exemple les coûts de restructuration et les provisions et charges pour litiges et risques).

Cash-flow libre avant / après frais financiers

Le cash-flow libre avant frais financiers correspond aux flux de trésorerie générés par l’activité tels que présentés dans l’état des flux de trésorerie consolidés diminués des capex nets, des loyers versés au titre des contrats de location faisant l’objet d’un retraitement IFRS 16 et ajustés des effets liés au plan de cession stratégique et de la restructuration financière.

Le cash-flow libre après frais financiers s’obtient en déduisant du cash-flow libre avant frais financiers les intérêts financiers nets versés, hors ceux relatifs aux contrats de location retraités selon IFRS 16.

Dette financière nette

La dette financière nette comprend les dettes financières brutes incluant les dérivés passifs de couverture de juste valeur et les dettes fournisseurs conventionnés, diminués (i) de la trésorerie et équivalents de trésorerie, (ii) des actifs financiers de gestion de trésorerie et placements financiers, (iii) des dérivés actifs de couverture de juste valeur, et (iv) des actifs financiers consécutifs à une cession significative d’actifs non courants.

Covenant – Ratio de levier net

Le covenant est défini comme le ratio entre la « dette financière nette covenant » et l’ « EBITDA ajusté covenant ». Le périmètre de test du covenant correspond au Groupe retraité de Quatrim et, dans une moindre mesure des filiales Mayland en Pologne et Wilkes au Brésil.

EBITDA ajusté covenant

L’ « EBITDA ajusté covenant » ou EBITDA pro forma (selon la documentation) correspond à l’EBITDA ajusté après loyers relatif au périmètre du covenant, hors des éventuelles incidences d’effets de périmètre et de retraitements pro forma correspondant à des futures économies/synergies à réaliser dans les 18 mois.

Dette financière nette covenant

La « dette financière nette covenant » correspond aux dettes financières brutes attachées au périmètre covenant (en ce compris les emprunts des sociétés dudit périmètre auprès des autres sociétés du Groupe), (i) augmentées des passifs financiers qui ont, en substance, une nature de dettes financières, (ii) ajustées du tirage moyen sur les lignes revolving du Groupe au cours des douze derniers mois (à compter de la date de la restructuration) et (iii) diminuées de la trésorerie et équivalents de trésorerie des entités du périmètre covenant et des mobilisations de créances non déconsolidantes relatives aux programmes de financements opérationnels réinstallés dans le cadre de la restructuration.

Pièce jointe