Dr. Falk Pharma und Allianthera (Suzhou) Biopharmaceuticals gehen strategische Partnerschaft für die Entwicklung eines neuartigen AhR-Agonisten ein

Freiburg (Deutschland), Suzhou (China) und Boston (USA), 30. Juli 2025:

Dr. Falk Pharma GmbH und Allianthera (Suzhou) Biopharmaceuticals Co., Ltd. geben strategische Partnerschaft für die Entwicklung eines neuartigen AhR-Agonisten zur Behandlung mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa bekannt.

Dr. Falk Pharma GmbH, ein forschungsbasiertes Pharmaunternehmen und Spezialist für Verdauungs- und Stoffwechselmedizin, und Allianthera (Suzhou) Biopharmaceuticals Co., Ltd., sowie sein verbundenes Unternehmen Allianthera Boston, Inc., ein Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf klinischer Forschung und Entwicklung neuartiger Arzneimittel im Bereich Immunologie und entzündlicher Erkrankungen (Allianthera), geben die Unterzeichnung eines Vertrages über die gemeinsame Entwicklung, mögliche Lizenzierung, Herstellung und Vermarktung des neuartigen, niedermolekularen Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor-(AhR-)Agonisten ATB102 bekannt, der gegenwärtig eine klinische Studie der Phase I in den USA durchläuft.

Im Rahmen des neu unterzeichneten Vertrags werden Dr. Falk Pharma und Allianthera gemeinsam an der Entwicklung von ATB102 zur Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen mit anfänglichem Fokus auf refraktärer, mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa (CU) arbeiten. Dr. Falk Pharma erhält die Exklusivrechte für die Lizenzierung, Herstellung und Vermarktung von ATB102 auf der ganzen Welt, mit Ausnahme von Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan. Allianthera erhält eine Einmalzahlung bei Vertragsunterzeichnung, Zahlungen bei der Erreichung wesentlicher Entwicklungsmeilensteine sowie eine Lizenzgebühr und anschließend, während der Vermarktung, bestimmte Meilensteinzahlungen und gestaffelte Lizenzgebühren.

Bei dem von Allianthera entwickelten Wirkstoff ATB102 handelt es sich um einen auf den Darm beschränkten AhR-Agonisten, der einen neuen therapeutischen Ansatz bei entzündlichen Darmerkrankungen darstellt. Er richtet sich speziell gegen Entzündungen und Schleimhautschäden im Gastrointestinaltrakt, mit besonderem Schwerpunkt auf der Behandlung refraktärer, mittelschwerer bis schwerer CU. Aus präklinischen Daten geht hervor, dass ATB102 die Immunhomöostase unterstützt, die Integrität der Schleimhautbarriere wiederherstellt und zudem antifibrotischen und antioxidativen Nutzen mit sich bringt, was diesen Wirkstoff zu einer potenziellen neuen Therapieoption für Patient*innen macht, die nicht auf bestehende Therapien ansprechen oder ein Rezidiv erlitten haben.

Dr. Falk Pharma wird, in Zusammenarbeit mit seiner 100%igen Tochtergesellschaft Losan Pharma GmbH, einem international führenden Auftragsentwicklungs- und -herstellungspartner (CDMO) und Galenikexperten, eine innovative Formulierung von ATB102 mit gezielter Freisetzung im Darm entwickeln, um die derzeitige Formulierung, die auf einer sofortigen Freisetzung beruht, zu ergänzen.

„Der Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor stellt einen wahrhaft neuartigen Wirkmechanismus dar, um auf den erheblichen unerfüllten medizinischen Bedarf bei entzündlichen Darmerkrankungen, und insbesondere bei Colitis ulcerosa, einzugehen. Das ATB-Team hat einen unserer Ansicht nach erstklassigen AhR-Agonisten entdeckt, der hinsichtlich der Sicherheit, Anreicherung im Darm und therapeutischen Wirkung optimiert ist. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Dr. Falk Pharma, einem Unternehmen mit tiefgehender Fachkompetenz in Formulierung und klinischer Entwicklung. Wir sind davon überzeugt, dass wir dieses Programm durch die Kombination unserer komplementären Stärken beschleunigen können und den Patient*innen damit schneller als je zuvor eine dringend benötigte Therapie von hoher Qualität zur Verfügung stellen können“, erklärt Yuanhua Ding, CEO von Allianthera.

Dr. Kai Pinkernell, Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Science & Innovation bei Dr. Falk Pharma, fügt hinzu: „Wir sind begeistert, unsere F&E-Pipeline um ATB102 ergänzen zu können, und freuen uns darauf, das Potenzial dieses neuartigen Moleküls in zukünftigen klinischen Studien gemeinsam mit Allianthera zu erforschen. Die Partnerschaft mit Allianthera steht für die Kraft wissenschaftlicher Exzellenz, gegenseitiges Vertrauen und eine gemeinsame Vision, Menschen mit entzündlichen Darmerkrankungen zu besserer Lebensqualität zu verhelfen. Diese Zusammenarbeit spiegelt nicht nur unsere wachsende weltweite Entwicklung und unser Engagement für Innovation in Bereichen mit hohem unerfüllten medizinischen Bedarf wider, sondern wird auch das Wirkstoffportfolio von Dr. Falk Pharma für die Behandlung von Erkrankungen des Verdauungstrakts erweitern.“

Über Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa gehört zur Gruppe der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED). Weitere Erkrankungen aus dieser Gruppe sind Morbus Crohn sowie die mikroskopischen Kolitiden lymphozytäre und kollagene Kolitis.

Colitis ulcerosa ist auf den Dickdarm beschränkt und beginnt typischerweise im Rektum, wobei sich die Entzündung kontinuierlich über den restlichen Teil des Dickdarms ausbreiten kann. Die genaue Ursache der Colitis ulcerosa ist noch unklar; jedoch werden derzeit eine Fehlfunktion des Immunsystems, genetische Faktoren, ein Ungleichgewicht des Darmmikrobioms sowie eine Dysregulation der Integrität der intestinalen Schleimhaut oder Umweltfaktoren als mögliche Auslöser untersucht.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Dr. Falk Pharma: https://de.drfalkpharma.com/de/indikationen/colitis-ulcerosa/

Über Allianthera

Allianthera wurde im November 2020 mit einem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Suzhou, China, und einer Tochtergesellschaft in Boston, USA, gegründet. Allianthera hat es sich zum Ziel gesetzt, weltweit führend in therapeutischer Innovation zu werden, indem es sein umfassendes pathophysiologisches Wissen und seine führende Expertise in der Forschung und Entwicklung neuartiger Wirkstoffe mit Technologien von Kooperationspartnern kombiniert und gleichzeitig einzigartige Stärken in verschiedenen Regionen, in Ost oder West, nutzt. Das Unternehmen baut durch interne F&E-Programme und externe Partnerschaften ein starkes Wirkstoffportfolio auf, wobei der anfängliche Fokus auf der Behandlung immunologischer und entzündlicher Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf liegt.





Weitere Informationen zu Allianthera finden Sie auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/allianthera-suzhou-biopharmaceutical-co-ltd

Partnerschaften mit Dr. Falk Pharma

Dr. Falk Pharma kooperiert mit zuverlässigen Partnern, um innovative Behandlungskonzepte mit Potenzial zu entwickeln und umzusetzen. Diese können aus jeglichen pharma-kologischen Konzepten hervorgehen: von „Small Molecules“ bis hin zu Biologika oder neuartigen Drug-Delivery-Technologien. In seinen Partnerschaftsprojekten betrachtet das Familienunternehmen verschiedenste Entwicklungsschritte in allen Phasen der prä-klinischen/klinischen Entwicklung und Vermarktung, die ihren Ursprung in der akademischen Forschung, im klinischen Einsatz, in Start-ups oder auch in etablierten Firmen haben können.

Dr. Falk Pharma ist ein Branchenführer für innovative Arzneimittelformulierungen, die Wirkstoffe zu bestimmten funktionalen Abschnitten des Magen-Darm-Traktes transportieren. Viele ihrer Produkte gelten als Behandlungsstandard. Das Unternehmen baut auf die langjährige enge Zusammenarbeit mit renommierten klinischen Zentren und wichtigen akademischen und klinischen Meinungsbildnern in den Bereichen Gastroenterologie, Hepatologie und Stoffwechselerkrankungen.

Mehr Informationen und Kontaktdaten gibt es unter https://de.drfalkpharma.com/de/partnering/

Über die Dr. Falk Pharma GmbH

Die Dr. Falk Pharma GmbH mit Sitz in Freiburg entwickelt und vertreibt seit über 60 Jahren innovative Arzneimittel für verschiedene Erkrankungen der Leber, der Gallenwege, des Darms und der Speiseröhre. Als internationaler Spezialist für Verdauungs- und Stoffwechselmedizin bringt das Unternehmen Ärztinnen und Ärzte, Wissenschaftler*innen und Patient*innen zusammen, um neue und wirkungsvolle Ansätze der Versorgung der Betroffenen zu entwickeln. Im Fokus der Forschungsinvestitionen und Studien steht das Ziel, die klinische Praxis und das Leben der Patient*innen nachhaltig zu verbessern. Das stetig wachsende Familienunternehmen mit globaler Vernetzung und 10 Tochtergesellschaften in Europa und Australien forscht und entwickelt in Freiburg. Hergestellt werden die pharmazeutischen Produkte in Europa, größtenteils in Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz. Das mit der Region Breisgau tief verbundene Unternehmen beschäftigt rund 1400 Mitarbeiter*innen, davon 340 in Freiburg.

Weitere Informationen über die Dr. Falk Pharma finden Sie unter: www.drfalkpharma.de