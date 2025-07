Foundation Wealth Partners accueille Michael Lynn à titre de nouvel associé 

TORONTO et KAMLOOPS, Colombie-Britannique, 30 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Foundation Wealth Partners Inc. (« Foundation Wealth Partners » ou « Foundation Wealth ») est fière d’annoncer la promotion de Michael Lynn, CIMMD, FCSIMD, PFPMD, au rang d’associé. Établi à Kamloops, en Colombie-Britannique, Michael compte plus de 17 ans d’expérience en planification financière et en gestion de portefeuille. Il a a joué un rôle clé dans la croissance du bureau de l’intérieur de la Colombie-Britannique de Foundation Wealth Partners, contribuant à bâtir sa réputation pour l’excellence de ses conseils personnalisés en gestion de patrimoine de premier ordre aux clients de la région.

Reconnu pour son approche rigoureuse, son sens du détail et esprit novateur, Michael s’est forgé une réputation en offrant des stratégies de gestion de patrimoine réfléchies et personnalisées qui aident les clients à atteindre un succès à long terme. Ancien joueur de hockey, il apporte le même niveau de concentration et le même esprit d’équipe à son rôle chez Foundation Wealth, dirigeant une équipe collaborative et priorisant constamment les résultats pour les clients.

« Devenir associé chez Foundation Wealth est une prochaine étape passionnante », a déclaré Lynn. « J’ai toujours cru que les conseils indépendants et les relations solides avec les clients sont les pierres angulaires d’une planification de patrimoine réussie. Le cabinet et sa plateforme me donnent accès à une infrastructure numérique, à des outils, à une technologie et à une autonomie de pointe pour faire ce qu’il y a de mieux pour les familles et les propriétaires d’entreprise avec lesquels je travaille — et je suis fier de contribuer à façonner l’avenir du cabinet de l’intérieur. »

La promotion de Michael au rang d’associé témoigne de l’engagement continu de Foundation Wealth envers l’actionnariat des conseillers, la participation des conseillers à l’actionnariat, la planification de la relève à long terme et une plateforme entrepreneuriale axée sur le client. Les associés du cabinet acquièrent une participation au capital et ont leur mot à dire dans l’élaboration de l’orientation stratégique, tout en restant axés sur la prestation d’une expérience client personnalisée et de haut niveau.

« Nous sommes ravis d’accueillir Michael au sein du groupe des associés », a déclaré Jeff Gans, chef de la direction de Foundation Wealth. Il incarne les valeurs que nous recherchons chez nos dirigeants : indépendance, intégrité et un profond engagement envers les clients. Alors que nous continuons de croître dans l’Ouest canadien, le leadership de Michael nous aidera à bâtir un cabinet plus solide et plus résilient pour la prochaine génération de conseillers et de clients. »

Pour en savoir plus sur Foundation Wealth Partners et ses services, visitez le site foundationwealth.ca.

À propos de Foundation Wealth Partners

Foundation Wealth Partners est une société indépendante de gestion de portefeuille axée sur la technologie qui travaille avec des particuliers fortunés, des entreprises familiales, des sociétés, des régimes de retraite privés et des fiducies. La solution clés en main offerte par Foundation Wealth Partners procure aux gestionnaires de portefeuille une plus grande indépendance et une occasion d’améliorer l’expérience client. La plateforme numérique de la société améliore l’efficacité opérationnelle et donne aux conseillers la liberté de gérer leurs pratiques de la meilleure façon possible pour répondre aux besoins de leurs clients et de leurs entreprises. Les associés obtiennent une participation dans le cabinet et reçoivent un soutien opérationnel et d’intégration dédié pendant leur transition. Foundation Wealth Partners a des bureaux à Vancouver, Calgary, Kamloops, Toronto et Oakville.

Contact média

Hayley Suchanek

hayley.suchanek@kaiserpartners.com