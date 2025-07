Ressources Cerro de Pasco Resources publie les résultats financiers de l’exercice 2025 et ses jalons stratégiques

MONTRÉAL, 30 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE : CDPR) (OTCMKTS : GPPRF) (BVL : CDPR) (« CDPR » ou la « Société ») annonce ses résultats financiers audités pour l’exercice clos le 31 mars 2025.

La Société a considérablement renforcé sa position financière à la suite d’un réalignement stratégique par la vente d’actifs non essentiels, ce qui s’est traduit par un bénéfice net de 24,6 millions $ pour l’exercice. CDPR est désormais bien capitalisée et solidement positionnée pour faire progresser son projet de résidus miniers de Quiulacocha, de classe mondiale.

Faits saillants de l’exercice 2025 (Tous les montants sont en dollars américains)

Bénéfice net de 24,6 millions $ , comparativement à une perte nette de 29,3 millions $ pour la période de quinze mois close le 31 mars 2024 ;

, comparativement à une perte nette de 29,3 millions $ pour la période de quinze mois close le 31 mars 2024 ; Bénéfice par action (de base et dilué) de 0,06 $ , contre une perte de 0,09 $ par action pour la période précédente ;

, contre une perte de 0,09 $ par action pour la période précédente ; Encaisse de 11,5 millions $ , avec un fonds de roulement positif de 6,3 millions $ (comparativement à un déficit de 55,0 millions $ lors de la période précédente) ;

, avec un (comparativement à un déficit de 55,0 millions $ lors de la période précédente) ; Capitaux propres de 6,7 millions $ , en forte amélioration par rapport à un déficit de 40,8 millions $ ;

, en forte amélioration par rapport à un déficit de 40,8 millions $ ; Gain de 35,9 millions $ sur la vente de la mine de Santander , permettant à CDPR de recentrer ses activités et se concentrer sur Quiulacocha ;

, permettant à CDPR de recentrer ses activités et se concentrer sur Quiulacocha ; Réduction significative du passif, incluant le règlement intégral de la débenture convertible et du billet à ordre.

Commentaire du chef de la direction

« L’année écoulée marque un tournant pour Cerro de Pasco Resources », a déclaré Guy Goulet, chef de la direction. « Avec la vente de la mine Santander, nous avons éliminé des passifs importants de notre bilan et recentré notre stratégie sur l’avancement de notre projet de résidus miniers de Quiulacocha, de classe mondiale. La Société est désormais bien capitalisée et solidement positionnée pour exécuter la prochaine phase de développement. »

Développements stratégiques et opérationnels

Vente d’actifs non essentiels : En août 2024, CDPR a complété la vente de ses opérations minières de Santander, éliminant plus de 70 millions $ en passifs connexes et recentrant sa stratégie sur le projet de résidus de Quiulacocha;

Renforcement de la structure du capital : La Société a levé plus de 17 millions $ par voie de placements privés et a bénéficié de l’exercice continu de bons de souscription et d’options, améliorant ainsi sa liquidité et l’alignement avec ses actionnaires ;

: La Société a levé plus de 17 millions $ par voie de placements privés et a bénéficié de l’exercice continu de bons de souscription et d’options, améliorant ainsi sa liquidité et l’alignement avec ses actionnaires ; Progrès dans le développement du projet : En mai 2024, CDPR a signé un accord de servitude avec Activos Mineros S.A.C., permettant le lancement d’activités d’ingénierie et d’un programme de forage de 40 trous à Quiulacocha, soutenus par un paiement de 1 million $ à la Banque nationale du Pérou ;

: En mai 2024, CDPR a signé un accord de servitude avec Activos Mineros S.A.C., permettant le lancement d’activités d’ingénierie et d’un programme de forage de 40 trous à Quiulacocha, soutenus par un paiement de 1 million $ à la Banque nationale du Pérou ; Événements postérieurs à la fin de l’exercise : Entre avril et juillet 2025, 17 009 580 bons de souscription et 400 000 options d’achat d’actions ont été exercés, générant environ 4,1 millions $ CA de produits supplémentaires.

Résumé financier (Tous les montants sont en dollars américains)

Indicateur Exercice 2025 (12 mois) Exercice 2024 (15 mois) Résultat net (perte) 24,6 millions $ (29,3 millions $) Bénéfice (perte) par action 0,06 $ (0,09) $ Trésorerie 11,5 millions $ 0,1 million $ Fonds de roulement 6,3 millions $ (55,0 millions $) Actif total 16,3 millions $ 37,4 millions $ Passif total 9,6 millions $ 78,2 millions $ Capitaux propres (déficit) 6,7 millions $ (40,8 millions $)



Perspectives

CDPR poursuit activement les travaux techniques, environnementaux et les démarches d’obtention de permis supplémentaires à Quiulacocha, avec pour objectif la livraison de son étude de préfaisabilité (PFS) et l’atteinte de jalons de développement à court terme.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco se concentre sur le développement de son principal actif détenu à 100%, la concession minière El Metalurgista, qui comprend des résidus minéraux riches en argent et des stocks extraits pendant plus d'un siècle de l'exploitation minière à ciel ouvert et souterraine de Cerro de Pasco, située au centre du Pérou. L’approche de la Société implique le retraitement et l’assainissement environnemental des déchets miniers historiques, créant ainsi de la valeur tout en soutenant le développement durable. Cet actif représente l'une des plus grandes ressources métalliques en surface au monde.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.pascoresources.com

Pour plus d’informations

Guy Goulet, Chef de la direction Donna Yoshimatsu Tel.: +1-579-476-7000 Conseillère stratégique senior, Relations avec

Cell: +1-514-294-7000 les investisseurs ggoulet@pascoresources.com Cell. : +1-416-722-2456 dyoshi@pascoresources.com

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective telle que « sera », « attendu », ou des variations de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « se produiront ». Les énoncés prospectifs y compris, sans s'y limiter, les objectifs, les buts ou les plans futurs de la Société, incluant le programme d’exploration budgétisé, sont basés sur les estimations de la Société et sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société soient matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. Il n’y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations et informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les déclarations ou informations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.