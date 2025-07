English Hebrew

DebitMyData השלימה סבב גיוס ראשוני עם רישום יתר - משיקה התרחבות גלובלית של Human Energy Grid בהיקף של מיליארד דולר

הגיוס הראשוני הגיע ל-200% מהמטרה וממקם את DebitMyData Digital Identity LLM (DID-LLM) עבור שותפויות ורישוי גלובלי