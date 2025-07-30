Aptean 的食品和饮料合作伙伴网络推动 ERP 增长创历史新高；促进合作伙伴计划的全球扩展

阿尔法利塔，乔治亚州, July 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean 是一家以人工智能为核心的公司，也是全球领先的关键企业软件解决方案提供商，该公司宣布扩展其全球食品和饮料 ERP 合作伙伴计划。 在现有合作伙伴网络强劲表现的推动下，Aptean 在新的 ERP 客户获取方面实现了破纪录的增长。 为进一步扩大这一成就，公司正在扩展该计划，以满足全球对本地化和行业专研解决方案日益增长的需求。

通过创新资源、战略合作和新的发展机遇，优化计划将在成熟的基础上为合作伙伴创造更大的价值。 Aptean 的最新成果旨在为合作伙伴在不断变化的行业环境中赋能，确保其获得最大化成就所需的工具和支持。

有意了解更多信息，或加入 Aptean 日益壮大的经销商和服务交付合作伙伴网络的机构可访问： Aptean 全球合作伙伴计划——成为合作伙伴

Aptean 在最先进的工具、全面的支持和创新技术（包括嵌入式人工智能）方面进行了大量投资，优化了合作伙伴计划，使渠道合作伙伴能够无缝适应并领先于食品和饮料行业不断变化的需求。 这一强大框架使合作伙伴能够提供卓越服务、部署先进技术并提供专家指导，确保全球 ERP 客户实现持久价值和持续创新。

Aptean 还斥巨资打造了一项强大且全面的合作伙伴计划，由专门的全球团队和在线合作伙伴集中门户网站提供支持。 该计划结合丰富的赋能资源、培训、市场推广策略和持续支持，确保合作伙伴拥有驱动成功并为食品和饮料行业提供卓越价值所需的一切。

全球合作伙伴计划副总裁 Kara McClain 表示：“我们对该合作伙伴计划的投资彰显了我们对合作伙伴成功的承诺。 通过合作，我们可以实现显著增长，为客户创造卓越价值。 Aptean 对我们合作伙伴的未来进行了深入投资，为他们提供所需的支持和行业专业知识，帮助他们充满信心地驾驭变革，持续取得成功。”



Aptean 全球合作伙伴计划的优势

市场领先地位 ：Aptean 凭借业界领先的食品和饮料 ERP 解决方案，为合作伙伴提供了拓展新市场和提高成功率的机会。 通过利用 Aptean 的专业知识和声誉，合作伙伴可获得竞争优势，在 快速发展的行业 中推动增长并取得 成功 。

：Aptean 凭借业界领先的食品和饮料 ERP 解决方案，为合作伙伴提供了拓展新市场和提高成功率的机会。 通过利用 Aptean 的专业知识和声誉，合作伙伴可获得竞争优势，在 中推动增长并取得 。 全球支持 ：Aptean 的业务遍及全球，可确保始终如一地提供卓越的客户体验。 合作伙伴将受益于食品和饮料行业无与伦比的专业知识，获得在 不断变化的市场 中推动 成功 所需的洞察力和资源。

：Aptean 的业务遍及全球，可确保始终如一地提供卓越的客户体验。 合作伙伴将受益于食品和饮料行业无与伦比的专业知识，获得在 中推动 所需的洞察力和资源。 发展机遇 ：Aptean 的全面解决方案套件（包括其 Beyond ERP 产品）可帮助合作伙伴拓展业务并深化客户关系。通过利用这些先进的行业专用工具，合作伙伴可以开辟新的收入来源，提高市场份额，并为客户运营带来变革性价值。这使合作伙伴在竞争激烈的食品和饮料市场中成为战略顾问，推动创新和长期增长。

：Aptean 的全面解决方案套件（包括其 Beyond ERP 产品）可帮助合作伙伴拓展业务并深化客户关系。通过利用这些先进的行业专用工具，合作伙伴可以开辟新的收入来源，提高市场份额，并为客户运营带来变革性价值。这使合作伙伴在竞争激烈的食品和饮料市场中成为战略顾问，推动创新和长期增长。 强化财务激励和福利：Aptean 极具竞争力的定价模式和改革后的薪酬结构为合作伙伴提供了财务激励。 通过最大限度地提高盈利能力并确保长期收入机会，Aptean 使合作伙伴能够在提供高价值解决方案的同时加强其财务稳健性。

Aptean 总裁兼首席运营官 Bob Kocis 在谈到合作伙伴计划的持续扩展时表示：“Aptean 的合作伙伴计划仍然是我们的战略重点，它推动了在不同地区的可扩展性，并加深了我们与重要合作伙伴的关系。我们的 ERP 解决方案专为食品和饮料行业而设计，以强大的 Microsoft Dynamics Business Central 平台为支撑，保障流畅无缝的功能性和适应性。 我们将继续致力于发展并完善这一计划，为我们的合作伙伴提供在动态市场中蓬勃发展所需的工具、资源和支持。”

合作伙伴感言 - Adroit：

作为 Aptean 的长期合作伙伴，Adroit North America 首席执行官 Richard Sides 分享道：

“我们成立 Adroit 时特别关注食品和饮料行业。我们的使命是提供‘从农场到餐桌’的综合流程和系统转型体验。我们特别寻求与 Aptean 建立合作伙伴关系，这是基于我们在其传统的 JustFood ERP 系统中积累的经验，以及我们对其在整个供应链中全面构建产品的战略愿景的理解。”

他继续说道：

“我们将共同利用我们在企业资源规划、供应链、电子商务和硬件解决方案方面的综合专长。 Aptean 的全新食品和饮料 ERP（包括 TMS、OEE 和 EAM 等‘超越 ERP’的解决方案）为我们提供了一套全面集成的领先解决方案。 在过去的四年里，我们成功地与 Aptean 共同创造了各种机会，并通过多个项目周期的合作，为我们的共同客户提供了卓越价值。 他们在合作伙伴计划发展方面的持续投资只会加强我们的合作伙伴关系，为我们的成功奠定基础。”

与 Aptean 携手迈出下一步

如您有兴趣加入 Aptean 食品和饮料全球合作伙伴计划，或欲了解更多信息，请访问： Aptean 全球合作伙伴计划——成为合作伙伴 。

关于 Aptean

Aptean 是行业专用软件的全球供应商，可帮助制造商和分销商有效经营和发展业务。Aptean 的解决方案和服务帮助各种规模的企业实现 “Ready for What’s Next, Now®”（现在做好准备，迎接未来的挑战和机遇）。Aptean 总部位于乔治亚州阿尔法利塔，在北美、欧洲和亚太地区均设有办事处。如需了解有关 Aptean 和我们所服务市场的更多信息，请访问 www.aptean.com 。

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