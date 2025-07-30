Aptean 飲食合作夥伴網絡推動 ERP 破紀錄增長；促成合作夥伴計劃的全球擴張

阿爾法利塔，喬治亞州, July 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean 是一間以人工智能 (AI) 為先的公司，亦是全球關鍵任務企業軟件解決方案供應商，早前宣佈擴大其全球飲食企業資源規劃 (ERP) 合作夥伴計劃。 在現有合作夥伴網絡的出色表現推動下，Aptean 的 ERP 新客吸納量正創下破紀錄增長。 為了進一步拓展成功佳績，公司正擴大計劃以滿足全球對行業專屬本地化解決方案愈來愈大的需求。

在有目共睹的基礎上，這個升級計劃帶來創新資源、策略合作及新發展機會，從而為合作夥伴創造更高價值。 為了協助合作夥伴在產業變局中強化實力，Aptean 的最新發展確保其具備創下成功巔峰所需的工具及支援。

有興趣了解詳情或加入 Aptean 不斷拓展的經銷與服務交付合作夥伴網絡，請瀏覽： Aptean 全球合作夥伴計劃 - 成為合作夥伴

透過對頂尖工具、全面支援及創新技術（包括嵌入式 AI）的龐大投資，Aptean 的升級合作夥伴計劃使通路合作夥伴能無縫適應飲食業界日新月異的需求，並早著先機。 此框架堅實穩健，使合作夥伴得以提供卓越服務、運用先進技術並給予專業指引，確保全球 ERP 客戶獲得持久價值並不斷創新。

Aptean 亦大力投資建立強大周密的合作夥伴計劃，由專屬全球團隊及集中式網上合作夥伴入門網站提供支援。 配合豐富的賦能資源、培訓、市場拓展策略及持續支援，這個計劃確保合作夥伴擁有推動成功的一切要素，為飲食界帶來頂尖價值。

全球合作夥伴計劃副總裁 Kara McClain 指出：「我們對此合作夥伴計劃的投資，彰顯對推動合作夥伴成功的堅定支持。 透過合作，我們能釋放超卓增長動力，為客戶帶來非凡價值。 Aptean 全力投入合作夥伴的長遠發展，賦予自信駕馭變局所需的支援及業界專長，穩健實現持久成功。」



Aptean 全球合作夥伴計劃的好處

市場領先優勢 ：Aptean 為合作夥伴帶來進軍新市場的機遇，運用行內領先的飲食 ERP 系統提高贏單率。 憑藉 Aptean 的專業知識及聲譽，合作夥伴搶佔競爭優勢，在快速 變化的產業 中推動發展和 成功 。

：Aptean 為合作夥伴帶來進軍新市場的機遇，運用行內領先的飲食 ERP 系統提高贏單率。 憑藉 Aptean 的專業知識及聲譽，合作夥伴搶佔競爭優勢，在快速 中推動發展和 。 全球支援 ： Aptean 的廣泛據點遍佈全球，確保提供貫徹一致的優越客戶體驗。 合作夥伴受惠於飲食領域獨步業界的專業能力，掌握 市場變局 中創造 成功 佳績必備的洞察分析及資源工具。

Aptean 的廣泛據點遍佈全球，確保提供貫徹一致的優越客戶體驗。 合作夥伴受惠於飲食領域獨步業界的專業能力，掌握 中創造 佳績必備的洞察分析及資源工具。 發展機遇 ：Aptean 的完整解決方案系列（包括 Beyond ERP 解決方案）使合作夥伴能壯大事業，並鞏固客戶關係。 透過善用這些先進的產業專屬工具，合作夥伴能開拓新收入來源，提高客戶消費份額，並為客戶營運帶來革新效益。 這讓合作夥伴在競爭激烈的飲食市場中成為策略顧問，推動創新及長期增長

：Aptean 的完整解決方案系列（包括 Beyond ERP 解決方案）使合作夥伴能壯大事業，並鞏固客戶關係。 透過善用這些先進的產業專屬工具，合作夥伴能開拓新收入來源，提高客戶消費份額，並為客戶營運帶來革新效益。 這讓合作夥伴在競爭激烈的飲食市場中成為策略顧問，推動創新及長期增長 更大的經濟誘因及優勢：Aptean 的競爭定價方案及革新的補償機制，為合作夥伴帶來財務誘因。 透過極致提升盈利能力並保障經常性收入機會，Aptean 使合作夥伴能夠提供高價值解決方案，同時強化財務狀況。

針對合作夥伴計劃的持續擴展，Aptean 總裁兼營運總監 Bob Kocis 表示：「Aptean 的合作夥伴計劃仍是策略重點，推動跨區域的擴展能力，並深化與重要合作夥伴的關係。 我們的 ERP 解決方案專為飲食界打造，以堅實的 Microsoft Dynamics Business Central 平台為核心，確保順暢運作和靈活調整。 我們堅持致力發展和強化此計劃，為合作夥伴提供在動態市場中蓬勃發展所需的工具、資源及支援。」

合作夥伴感言 - Adroit：

身為 Aptean 的長期合作夥伴，Adroit North America 行政總裁 Richard Sides 分享道：

「我們創立 Adroit 時明確鎖定飲食界， 使命是提供從農場到餐桌的一體化流程及系統轉型體驗。 憑藉在 Aptean 原有 JustFood ERP 系統的使用經驗，以及對其建構全供應鏈解決方案策略藍圖的認知，我們特別尋求與他們合作。」

他續說：

「我們合力發揮在 ERP 系統、供應鏈、電商平台及硬件解決方案的專業優勢。 Aptean 全新的飲食 ERP 系統，包括 TMS、OEE 和 EAM 等「Beyond ERP」解決方案，現在為我們提供完全一體化的尖端解決方案組合。 在過去四年，我們成功發掘機會，並透過多個項目週期與 Aptean 合作，為共同客戶提供卓越價值。 他們對合作夥伴計劃開發的不斷投入，更進一步鞏固我們之間的合作關係，幫助我們創造成功條件。」

與 Aptean 攜手邁向下一步

如有興趣參與 Aptean 全球飲食合作夥伴計劃或欲知詳情，請瀏覽：Aptean 全球合作夥伴計劃 - 成為合作夥伴

關於 Aptean

Aptean 是全球產業專用軟件供應商，協助製造商和經銷商有效營運並促進業務增長。 Aptean 的解決方案及服務幫助各種規模的企業 Ready for What’s Next, Now®。 Aptean 總部位於喬治亞州阿爾法利塔，在北美、歐洲和亞太地區設有辦事處。 如欲進一步了解 Aptean 及我們服務的市場，請瀏覽 www.aptean.com 。

媒體查詢

MediaRelations@Aptean.com