BIC : Résultats du premier semestre 2025

Clichy, France – le 30 juillet 2025

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2025

Évolution du chiffre d’affaires de -2,4% à taux de change constants au 1er semestre et marge d’exploitation ajustée à 13,7%

Retour à la croissance au 2e trimestre à taux de change constants, avec une amélioration séquentielle dans toutes les divisions et régions, malgré un environnement commercial difficile. Chiffre d’affaires de 598 millions d’euros au 2e trimestre, en hausse de 1,4 % à taux de change constants (-2,7 % à base comparable). Chiffre d’affaires de 1 077 millions d’euros au 1er semestre, en baisse de 2,4 % à taux de change constants (-6,4 % à base comparable).

Human Expression : chiffre d’affaires de 253 millions d’euros au 2e trimestre, en baisse de 6,1 % à taux de change constants, en raison de tendances de marché difficiles à travers le monde, avec toutefois une amélioration séquentielle de la performance dans les régions clés. Chiffre d’affaires de 406 millions d’euros au 1er semestre (-7,8 % à taux de change constants).





Flame for Life : amélioration de la croissance de 15 points au 2 e trimestre par rapport au T1. Chiffre d’affaires de 183 millions d’euros, en baisse de 0,9 % à taux de change constants, impacté principalement par les États-Unis et le Brésil. Chiffre d’affaires de 354 millions d’euros au 1 er semestre, en baisse de 8,6 % à taux de change constants.





Tangle Teezer a contribué à la croissance du Groupe au 1 er semestre à hauteur de 4,0 points, avec une performance solide sur ses marchés clés, comme les États-Unis et l’Europe.

Résultat d’exploitation ajusté à 147 millions d’euros au 1er semestre 2025, et marge d’exploitation ajustée résiliente à 13,7 % (vs 14,9 % au 1er semestre 2024).

Bénéfice par action ajusté à 2,35 euros au 1er semestre 2025 (vs 2,95 euros au 1er semestre 2024).

Flux nets de trésorerie disponible de -14 millions d’euros (vs 37 millions d’euros au 1er semestre 2024) en raison d’une marge opérationnelle moins bonne et de l’impact négatif du besoin en fonds de roulement.

Chiffres clés financiers du Groupe

en millions d’euros T2 2024 T2 2025 S1 2024 S1 2025 Chiffre d’affaires 618 598 1 139 1 077 Variation en publié (3,2) % (3,1) % (3,2) % (5,5) % Variation à base comparable +1,1% (2,7) % +3,3% (6,4) % Variation à taux de change constants +1,1% +1,4% +3,3% (2,4) % Résultat d’exploitation ajusté - - 170 147 Marge d’exploitation ajustée - - 14,9% 13,7% Flux nets de trésorerie disponible

(avant acquisitions et cessions) - - 37 (14)

Gonzalve Bich, Directeur Général, a commenté :

« Le premier semestre 2025 a été marqué par un contexte commercial mondial volatil et un ralentissement de la consommation. Au second trimestre, BIC a renoué avec la croissance, avec une hausse de +1,4 % à taux de change constants, en net rebond par rapport au premier trimestre. Toutes les catégories et toutes les régions ont contribué à cette amélioration séquentielle, notamment grâce aux progrès significatifs observés dans la division Flame for Life aux États-Unis et à l’excellente dynamique de Tangle Teezer, qui a contribué pour quatre points à la croissance du Groupe sur le semestre.

A travers une exécution rigoureuse, nous avons délivré une marge d’exploitation ajustée résiliente de 13,7 % au premier semestre.

Grâce à notre modèle opérationnel solide et au dévouement de nos équipes à travers le monde, je suis confiant quant à l’atteinte de nos objectifs 2025. »

Perspectives 2025 confirmées

La croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants devrait être comprise entre +0 % et +3 % .

devrait être comprise . La marge d’exploitation ajustée devrait être d’environ 15,0 % .

devrait être . La génération de flux nets de trésorerie disponible devrait être supérieure à 240 millions d’euros.





Ces perspectives ne tiennent pas compte des effets potentiels de l'environnement commercial fluctuant, en particulier des droits de douane américains.

Eléments clés financiers

en millions d’euros S1 2024 S1 2025 Chiffre d’affaires 1 139 1 077 Marge brute 562 522 Taux de marge brute 49,3% 48,5% EBITDA 202 189 Résultat d’exploitation (EBIT) 155 122 Marge d’exploitation 13,6% 11,3% Éléments non récurrents1 15 25 Résultat d’exploitation ajusté 170 147 Marge d’exploitation ajustée 14,9% 13,7%

La marge brute s’est établie à 48,5 % au 1er semestre 2025, contre 49,3 % au 1er semestre 2024, en raison de l’augmentation des coûts des matières premières et de l’électricité, ainsi que de l’impact défavorable de la fluctuation des devises. Ceci a été partiellement compensé par l’impact favorable du prix et du mix, par la poursuite de l’optimisation du processus de production ainsi que par l’impact positif de Tangle Teezer.

La marge d’exploitation ajustée s’est établie à 13,7 % au 1er semestre 2025, contre 14,9 % au 1er semestre 2024, en raison principalement de la baisse de la marge brute.

Résultat net et Bénéfice par action (BPA)

en millions d’euros S1 2024 S1 2025 Résultat d’exploitation (EBIT) 155 122 Résultat financier 0 (11) Résultat avant impôts 155 111 Résultat net part du Groupe 111 76 Résultat net part du Groupe ajusté 123 97 Bénéfice par action Groupe ajusté

(en euros) 2,95 2,35 Bénéfice par action Groupe (en euros) 2,67 1,85

Le résultat financier du 1er semestre 2025 était de -11 millions d’euros, en raison principalement de l’impact défavorable des ajustements de la juste valeur des actifs financiers libellés en dollar américain, ainsi que des charges d’intérêt.

Le taux d’imposition effectif s’est établi à 31,6 % au 1er semestre 2025. Excluant l’impact négatif de la dépréciation d’actifs de Rocketbook, ce taux est de 29,9 %, en hausse par rapport à 28,0 % au 1er semestre 2024, principalement en raison de la contribution exceptionnelle d’impôt sur le revenu en France.

Évolution de la position nette de trésorerie

en millions d’euros S1 2024 S1 2025 Position nette de trésorerie (début de période) 385 189 Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation +69 +20 Dont marge brute d’autofinancement +228 +199 Dont variation du besoin en fonds de roulement (105) (141) Dont autres2 (54) (38) Investissements industriels (32) (34) Flux nets de trésorerie disponible (avant acquisitions et cessions) 37 (14) Paiement des dividendes (119) (127) Programme de rachat d’actions (29) (13) Autres éléments (12) (14) Position nette de trésorerie (fin de période) 262 21

Les flux nets de trésorerie disponible (avant acquisitions et cessions) au 1er semestre 2025 se sont élevés à -14 millions d’euros, contre 37 millions d’euros au 1er semestre 2024, en raison d’une baisse de 29 millions d’euros de la marge brute d’autofinancement, mais aussi de la variation négative du besoin en fonds de roulement par rapport à l’année dernière, liée principalement à l’impact négatif de la variation des stocks.

À fin juin 2025, la position nette de trésorerie était de 21 millions d’euros, à comparer à 262 millions d’euros à fin juin 2024 et à 189 millions d’euros à fin décembre 2024.



Tendances opérationnelles par division

Human Expression

en millions d’euros T2 2024 T2 2025 S1 2024 S1 2025 Chiffre d’affaires 279 253 453 406 Variation en publié (1,5) % (9,3) % (1,7) % (10,3) % Variation à base comparable3 +2,3% (6,1) % +6,1% (7,8) % Variation à taux de change constants +2,3% (6,1) % +6,1% (7,8) % Résultat d’exploitation ajusté - - 52 45 Marge d’exploitation ajustée - - 11,4% 11,0%

Le chiffre d’affaires de la division Human Expression au 2e trimestre 2025 a reculé de 6,1 % à taux de change constants, en raison de tendances de marché difficiles, notamment en Amérique du Nord et en Amérique latine.

Le chiffre d’affaires de la division Human Expression au 1er semestre 2025 a reculé de 7,8 % à taux de change constants.

En Europe , le chiffre d’affaires du 1 er semestre 2025 a enregistré une baisse légère à un chiffre, impacté négativement par une contraction de la demande dans la grande distribution en France et par une diminution des ventes en ligne au Royaume-Uni. Cependant, la poursuite des gains de distribution dans les enseignes de discount, notamment en Allemagne, a contribué positivement sur le trimestre. Les récentes innovations, telles que le surligneur Flat, les 4-Couleurs Smooth et Pastel ainsi que les marqueurs Intensity Paint, ont été lancées avec succès dans divers pays.





Au Moyen-Orient et en Afrique, le chiffre d’affaires est resté stable au 1er semestre. La solide exécution commerciale au Nigeria, en particulier avec le succès du stylo emblématique BIC Cristal, ainsi que les gains de distribution au Maroc ont largement contribué à la performance. Néanmoins le chiffre d’affaires a été impacté par la dégradation du marché et par la concurrence accrue au Kenya et en Afrique du Sud.





La marge d’exploitation ajustée de la division Human Expression au 1er semestre 2025 a diminué de 40 points de base à 11,0 %, en raison de l’augmentation du coût des matières premières, de l’impact défavorable de la performance de Rocketbook et de la fluctuation des devises. Cela a été partiellement compensé par l’impact favorable du prix et du mix et de la baisse des dépenses d’exploitation.

Flame for Life

en millions d’euros T2 2024 T2 2025 S1 2024 S1 2025 Chiffre d’affaires 195 183 402 354 Variation en publié (5,2) % (6,4) % (7,4) % (11,9) % Variation à base comparable5 (2,0) % (0,9) % (3,8) % (8,6) % Variation à taux de change constants (2,0) % (0,9) % (3,8) % (8,6) % Résultat d’exploitation ajusté - - 127 101 Marge d’exploitation ajustée - - 31,5% 28,6%

Le chiffre d’affaires de la division Flame for Life au 2e trimestre 2025 a reculé de 0,9 % à taux de change constants, en amélioration significative par rapport au 1er trimestre. Malgré des tendances de marché toujours difficiles aux États-Unis et la concurrence en Amérique latine, BIC a fait preuve de résilience, avec une amélioration séquentielle dans toutes les régions et un retour à la croissance en Europe ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique.

Le chiffre d’affaires de la division Flame for Life au 1er semestre 2025 a reculé de 8,6 % à taux de change constants.

La marge d’exploitation ajustée de la division Flame for Life au 1er semestre 2025 s’est établie à 28,6 %, contre 31,5 % au 1er semestre 2024, principalement en raison de la baisse du chiffre d’affaires, de l’augmentation du coût des matières premières, d’une absorption moins favorable des coûts fixes et de la fluctuation des devises.

Blade Excellence

en millions d’euros T2 2024 T2 2025 S1 2024 S1 2025 Chiffre d’affaires 139 157 271 302 Variation en publié (3,6) % +13,7% +1,0% +11,6% Variation à base comparable7 +3,2% +1,6% +10,1% (1,4) % Variation à taux de change constants +3,2% +19,9% +10,1% +15,6% Résultat d’exploitation ajusté - - 38 45 Marge d’exploitation ajustée - - 14,1% 14,7%

Le chiffre d’affaires de la division Blade Excellence au 2e trimestre 2025 a progressé de 19,9 % à taux de change constants, porté par Tangle Teezer. En excluant Tangle Teezer, le chiffre d’affaires a progressé de 1,6 % à base comparable, tiré par une croissance solide en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que par une croissance légère en Europe. En Amérique du Nord, la performance a été moins bonne en raison des conditions de marché difficiles et de la concurrence.

Le chiffre d’affaires de la division Blade Excellence au 1er semestre 2025 a progressé de 15,6 % à taux de change constants et reculé de 1,4 % à base comparable.

La marge d’exploitation ajustée de la division Blade Excellence au 1er semestre 2025 a atteint 14,7 %, soit une amélioration de 60 pb par rapport au 1er semestre 2024, grâce à l’impact favorable du prix et du mix, de l’absorption des coûts fixes et de l’optimisation du processus de production. En revanche, les coûts des matières premières et d’électricité ont eu un impact défavorable.

Annexes

Chiffre d’affaires par zone géographique (en millions d'euros)

2024 2025 % en publié % à base comparable % à taux de change constants T2 Groupe 618 598 (3,1) % (2,7) % +1,4% Europe 212 226 +6,6% (0,2) % +6,8% Amérique du Nord 233 218 (6,7) % (7,2) % (2,7) % Amérique latine 107 92 (14,3) % +0,1% +0,1% Moyen-Orient et Afrique 41 42 +2,6% +6,2% +6,2% Asie et Océanie 25 20 (14,5) % (8,6) % (8,6) % S1 Groupe 1 139 1 077 (5,5) % (6,4) % (2,4) % Europe 373 394 +5,8% (1,6) % +5,9% Amérique du Nord 424 385 (9,3) % (12,4) % (8,1) % Amérique latine 218 180 (17,7) % (5,1) % (5,1) % Moyen-Orient et Afrique 81 80 (1,2) % (0,6) % (0,6) % Asie et Océanie 43 38 (11,7) % (7,9) % (7,9) %

Chiffre d’affaires par division (en millions d'euros)

2024 2025 % en publié Impact de change (pts) Impact de périmètre (pts) % à base comparable T2 Groupe 618 598 (3,1) % (4,5) +4,1 (2,7) % Human Expression 279 253 (9,3) % (3,2) +0,0 (6,1) % Flame for Life 195 183 (6,4) % (5,5) +0,0 (0,9) % Blade Excellence 139 157 +13,7% (6,2) +18,3 +1,6% Autres produits 5 5 (0,9) % +0,3 +0,0 (1,2) % S1 Groupe 1 139 1 077 (5,5) % (3,1) +4,0 (6,4) % Human Expression 453 406 (10,3) % (2,5) +0,0 (7,8) % Flame for Life 402 354 (11,9) % (3,3) +0,0 (8,6) % Blade Excellence 271 302 +11,6% (4,0) +17,0 (1,4) % Autres produits 14 14 +2,4% +0,1 +0,0 +2,3%

Impact des changements de périmètre et fluctuations des taux de change sur le chiffre d’affaires

en % T2 2024 T2 2025 S1 2024 S1 2025 Périmètre (0,0) +4,1 (0,0) +4,0 Devises (1,5) (4,5) (1,9) (3,1) Dont USD +0,4 (1,5) (0,0) (0,4) Dont BRL (0,3) (0,9) (0,0) (1,1) Dont MXN +0,1 (0,9) +0,3 (0,8) Dont ARS (2,8) (0,5) (4,6) (0,5) Dont NGN (0,8) (0,1) (0,9) (0,1) Dont TRY (0,7) (0,2) (0,7) (0,2) Dont RUB et UAH (0,3) +0,1 (0,4) +0,0

Résultat d’exploitation et Résultat d’exploitation ajusté par division

Résultat d’exploitation Résultat d’exploitation ajusté en millions d’euros S1 2024 S1 2025 S1 2024 S1 2025 Groupe 155 122 170 147 Marge 13,6% 11,3% 14,9% 13,7% Human Expression 45 25 52 45 Marge 10,0% 6,2% 11,4% 11,0% Flame for Life 121 101 127 101 Marge 30,1% 28,6% 31,5% 28,6% Blade Excellence 35 39 38 45 Marge 13,0% 12,8% 14,1% 14,7% Autres produits (2) (1) (2) (1) Coûts non alloués (44) (42) (45) (43)

Compte de résultat condensé

en millions d’euros S1 2024 S1 2025 Chiffre d’affaires 1 139 1 077 Coût des ventes 577 555 Marge brute 562 522 Charges d’exploitation et autres charges 407 400 Résultat d’exploitation (EBIT) 155 122 Résultat financier 0 (11) Résultat avant impôts 155 111 Impôts (44) (35) Résultat net part du Groupe 111 76 Bénéfice par action Groupe (en euros) 2,67 1,85 Nombre moyen d’actions en circulation (net des actions propres) 41 775 924 41 198 105

Bilan

en million d’euros 30 juin 2024 31 décembre

2024 30 juin 2025 Actifs Immobilisations corporelles nettes 600 610 583 Immeubles de placement 1 1 1 Goodwill et immobilisations incorporelles nets 387 557 507 Autres actifs non courants 154 157 143 Actif non courant 1 142 1 325 1 234 Stock et en-cours 558 539 532 Clients et autres créances 564 456 584 Autres actifs courants 48 52 50 Autres actifs financiers courants et instruments dérivés 4 6 25 Trésorerie et équivalents de trésorerie 385 456 310 Actif courant 1 559 1,509 1 501 Total de l'Actif 2 701 2,834 2 735 Passifs et Capitaux Propres Capitaux propres 1 806 1 793 1 679 Emprunts et dettes financières non courants 43 168 174 Autres dettes non courantes 165 189 179 Passif non courant 208 357 353 Fournisseurs et comptes rattachés 182 173 183 Emprunts et dettes financières courants 143 167 190 Autres dettes courantes 362 344 330 Passif courant 687 684 703 Total du Passif et des Capitaux Propres 2 701 2 834 2 735

Besoin en fonds de roulement et tableau des flux de trésorerie

Besoin en fonds de roulement

(en millions d’euros) S1 2024 S1 2025 Besoin en fonds de roulement 663 669 Dont stocks 558 532 Dont clients et autres créances 564 584 Dont fournisseurs et comptes rattachés (182) (183)





Tableau des flux de trésorerie

(en millions d’euros) S1 2024 S1 2025 Résultat net part du Groupe 111 76 Amortissements et provisions 59 57 Autres opérations sans incidence sur la trésorerie 58 66 Flux de trésorerie liés à l’activité d’exploitation 228 199 (Augmentation) / diminution du fonds de roulement net courant (105) (141) Autres (54) (38) Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation (A) 69 20 Investissements industriels (32) (34) Acquisitions 0 0 Autres 8 5 Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement (B) (24) (29) Dividendes payés (119) (127) Emprunts/(Remboursements)/ (Prêts) 33 25 Programme de rachat d’actions (29) (13) Autres flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement (7) (11) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (C) (122) (126) Flux nets de trésorerie net des découverts bancaires (A+B+C) (77) (135) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture, net des découverts bancaires 468 456 Flux nets de trésorerie net des découverts bancaires (A+B+C) (77) (135) Différence de change (6) (11) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture, net des découverts bancaires 385 310

Réconciliation avec les indicateurs alternatifs de performance

Réconciliation du résultat d’exploitation ajusté (en millions d’euros) S1 2024 S1 2025 Résultat d’exploitation (EBIT) 155 122 Prime exceptionnelle versée aux employés9 +8 - Ajustement de la juste valeur des inventaires de Tangle Teezer - +6 Coûts de restructuration +5 - Virtual Power Purchase Agreement en Grèce et contrat d’achat d’électricité (PPA) en France10 +2 - Perte de valeur Rocketbook11 - +19 Résultat d’exploitation ajusté 170 147





Réconciliation du BPA ajusté (en euros) S1 2024 S1 2025 BPA Groupe 2,67 1,85 Application de la norme IAS 29 d’hyperinflation en Argentine - +0,03 Prime exceptionnelle versée aux employés9 +0,13 - Ajustement de la juste valeur des inventaires de Tangle Teezer - +0,11 Coûts de restructuration +0,09 - Virtual Power Purchase Agreement en Grèce et contrat d’achat d’électricité (PPA) en France10 +0,06 - Perte de valeur Rocketbook11 - +0,36 BPA ajusté Groupe 2,95 2,35





Réconciliation de la position nette de trésorerie (en millions d’euros) 30 juin 2024 30 juin 2025 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1)12 +387 +313 Emprunts et dettes financières courants (2) (125) (172) Emprunts et dettes financières non courants (3) - (120) Position nette de trésorerie (1) - (2) – (3) 262 21

Programme de rachats d’actions

Société BIC



Nombre d’actions achetées



Prix moyen pondéré

(en euros)



Montant

(en millions d’euros)



Janvier 2025 - - - Février 2025 28 126 59,90 1,7 Mars 2025 85 046 62,17 5,3 Avril 2025 97 649 59,73 5,8 Mai 2025 - - - Juin 2025 - - - Total 210 821 60,74 12,8

Capital et droits de vote

Au 30 juin 2025, le capital social de Société BIC est composé de 41 621 162 actions, représentant :

58 342 007 droits de vote

57 941 174 droits de vote nets des actions privées de droits de vote

Le nombre total d’actions détenues en autocontrôle à fin juin 2025 est de 400 833.

Glossaire

Ajusté : Ajusté signifie hors éléments non-récurrents.

Ajusté signifie hors éléments non-récurrents. À base comparable : Variation signifie à taux de change et périmètre constants.

Variation signifie à taux de change et périmètre constants. À taux de change constants : Les variations à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens de l’année précédente.

Les variations à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens de l’année précédente. Résultat d’exploitation (EBIT) : Résultat avant intérêts et impôts.

Résultat avant intérêts et impôts. Marge d’exploitation ajustée : Résultat d’exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires.

Résultat d’exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires. BPA : Bénéfice par action.

Bénéfice par action. Flux nets de trésorerie disponible ou Free Cash Flow : Marge brute d’autofinancement moins la variation du besoin en fonds de roulement & autres moins les investissements industriels.

Marge brute d’autofinancement moins la variation du besoin en fonds de roulement & autres moins les investissements industriels. Position nette de trésorerie : Liquidités/découverts + autres actifs financiers courants – emprunts courants – emprunts non courants (excluant les passifs financiers selon la définition d’IFRS 16).

Les comptes consolidés de Société BIC au 30 juin 2025 ont été approuvés par le Conseil d’Administration le 30 juillet 2025. Une présentation relative à cette annonce est également disponible sur le site internet de BIC (www.bic.com). Le présent document contient des prévisions. Bien que BIC estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations sont soumises à de nombreux risques et incertitudes. Une description des risques supportés par BIC apparaît dans la rubrique « Facteurs de risques et gestion des risques » du Document d’Enregistrement Universel 2024 de BIC déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 27 mars 2025.

Conférence téléphonique

Gonzalve Bich, Directeur Général, et Chris Dayton, Directeur Financier par intérim, commenteront les résultats du 1er semestre 2025 de BIC lors d’une conférence téléphonique et d’un webcast le jeudi 31 juillet 2025 à 08h30 CET :

Pour participer au webcast : https://channel.royalcast.com/landingpage/bic/20250731_1/

Pour participer à la conference téléphonique :

Depuis la France : +33 (0) 1 70 37 71 66 Depuis le Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200 Depuis les États-Unis : +1 786 697 3501 Code d’accès : BIC





À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 13 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, BodyMark®, Cello®, Cristal®, Inkbox®, BIC Kids®, Lucky™, Rocketbook®, Tattly®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

Pièce jointe