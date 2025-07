Communiqué de presse des résultats semestriels 2025 de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Résultats au 30 juin 20251 Communiqué de presse Strasbourg, le 30 juillet 2025

Résultats du 1er semestre 2025 :

une activité très dynamique et des résultats solides,

pénalisés par la surtaxe exceptionnelle d'impôt sur les sociétés

Résultats au 30 juin 2025 30/06/2025 30/06/2024 Évolution Produit net bancaire record 6 549 M€ 6 178 M€ +6,0 % dont banque de détail 4 427 M€ 4 159 M€ +6,4 % dont assurance 822 M€ 711 M€ +15,7 % dont métiers spécialisés 2 1 532 M€ 1 491 M€ +2,8 % Frais généraux reflétant les investissements -3 405 M€ -3 208 M€ +6,1 % Coût du risque stabilisé -782 M€ -799 M€ -2,1 % Résultat avant impôt record 2 402 M€ 2 210 M€ +8,7 % Résultat net en baisse avec l'effet surtaxe d'IS 1 638 M€ 1 714 M€ -4,4 % dont surtaxe d'IS 192 M€ N/A N/A





REPRISE DE LA CROISSANCE DES FINANCEMENTS3 : + 1,8 % Crédits à l'habitat Crédits à l'équipement Crédits à la consommation 119,8 Md€ 119,4 Md€ 49,1 Md€





UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE Ratio CET14 Capitaux propres 19,5 % 46,7 Md€

Contacts presse :

Aziz Ridouan – 06 01 10 31 69 – aziz.ridouan@creditmutuel.fr

Relations presse – 03 88 14 84 00 – com-alliancefederale@creditmutuel.fr

Contact investisseurs :

Banque Fédérative du Crédit Mutuel – bfcm-web@creditmutuel.fr

1.1. Résultats financiers

(en millions d’euros) 30/06/2025 30/06/2024 Évolution Produit net bancaire 6 549 6 178 +6,0 % Frais de fonctionnement -3 405 -3 208 +6,1% Résultat brut d’exploitation 3 144 2 970 +5,9 % Coût du risque -782 -799 -2,1% coût du risque avéré -733 -782 -6,3 % coût du risque non avéré -49 -17 n.s Résultat d’exploitation 2 363 2 171 +8,8 % Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE (1) 39 39 +0,8 % Résultat avant impôt 2 402 2 210 +8,7 % Impôt sur les bénéfices -764 -496 +54,0 % Résultat net 1 638 1 714 -4,4 % Intérêts minoritaires 191 189 +1,0 % Résultat net part du groupe 1 447 1 524 -5,1 %

(1) MEE = Mises en équivalence = quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence.

Produit net bancaire

Au 30 juin 2025, le produit net bancaire de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel s’élève à 6,5 milliards d’euros en hausse de +6,0 % par rapport à 1ᵉʳ semestre 2024, s'appuyant sur une bonne dynamique des réseaux bancaires et de l'assurance.



Les revenus de la banque de détail sont en progression de +6,4 % tirés par la bonne performance des réseaux bancaires (+6,7 %) et du crédit à la consommation (dont Cofidis Group +12,4 %).

La contribution de l'activité assurance au produit net bancaire, à 822 millions d'euros, est en progression de +15,7 %, la hausse étant portée par l'ensemble des branches d'activité (assurance de biens, assurance-vie).



La gestion d'actifs et banque privée enregistre un produit net bancaire en hausse globale de +5,1 %, les deux activités contribuant favorablement : gestion d'actifs, +6,5 % grâce à une collecte commerciale positive et banque privée, +3,9 % grâce à la bonne progression des commissions.



La banque de financement affiche un produit net bancaire en recul de -3,7 % comparé à un premier semestre 2024 favorable notamment sur la marge d'intérêt.



Le produit net bancaire des activités de marché présente une bonne évolution de +11,0 % du fait notamment de la forte progression des revenus du métier commercial.



Le total des produits générés par l'activité capital-investissement demeure élevé à 211 millions d'euros même s'il recule faiblement par rapport au premier semestre 2024.

Frais de fonctionnement et résultat brut d’exploitation

Les frais de fonctionnement sont en hausse de +6,1 % pour s'établir à -3 405 millions d'euros au premier semestre 2025.

Pour accompagner la croissance, les frais de personnel (54 % des frais de fonctionnement) progressent de +7,5 % tandis que les autres charges d'exploitation sont maîtrisées à +4,6 %.

L'effet de ciseaux est légèrement négatif de 0,1 point de pourcentage et le coefficient d'exploitation reste bas à 52,0 %.

Le résultat brut d'exploitation est en hausse de +5,9 % à 3 144 millions d'euros.

Coût du risque et résultat d’exploitation

Au premier semestre 2025, le coût du risque s'établit à -782 millions d'euros contre -799 millions d'euros, en léger recul de -2,1 %.

Il se décompose en une dotation de -733 millions d'euros de coût du risque avéré (statut 3) et une dotation de -49 millions d'euros relative au coût du risque non avéré(provisionnement de prudence) sur des créances saines (statuts 1 et 2).

Le coût du risque avéré est en recul de -6,3 % au 30 juin 2025. Il est en baisse sur les réseaux bancaires, qui représentent 24 % du coût du risque avéré (vs 35 % en juin 2024). Le crédit à la consommation représente toujours une part importante du coût du risque avéré (71 %). Les métiers spécialisés (2 % du coût du risque avéré) ont un faible niveau de coût du risque avéré à -17 millions d'euros.

Dans la continuité de l'exercice 2024, le provisionnement pour risques futurs s'inscrit en dotation nette dans un contexte comportant certaines incertitudes (notamment économiques et relatives au commerce international) à court et moyen terme.

Compte tenu d'un maintient de l'activité et l'efficacité opérationnelle, le résultat d’exploitation est en hausse de 8,8 % sur un an à 2 363 millions d’euros.

Autres éléments

Le poste « Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE » s’établit à 39 millions d’euros.

Résultat avant impôt

Grâce à la progression des revenus et à la maîtrise des risques, le résultat avant impôt est en hausse de +8,7 % sur un an, à 2 402 millions d’euros

Résultat net

L'impôt sur les sociétés (-764 millions d'euros au premier semestre 2025 contre -496 millions au premier semestre 2024) est impacté par la contribution exceptionnelle introduite par la loi de finances française 2025 sur les bénéfices des grandes entreprises réalisant un bénéfice supérieur à 1 milliard d'euros en France. La Banque Fédérative, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, reste une banque et un employeur fortement ancré sur le territoire français. Le groupe est ainsi redevable de 192 millions d'euros de surtaxe au 30 juin 2025.

Le résultat net affiche un recul de -4,4 % à 1 638 milliards d’euros. En neutralisant la surtaxe il serait en progression de +6,8 %.

1.2. Structure financière

Les capitaux propres de la Banque Fédérative de Crédit Mutuel s’élèvent à 46,7 milliards d’euros à fin juin 2025 contre 45,2 milliards d'euros en fin d'année 2024.



La BFCM est une filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Pour ce dernier, à fin juin 2025, le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) est de 19,5 %2.

La solidité financière et la pertinence du modèle d’affaires sont reconnues par les trois agences de notation qui notent Crédit Mutuel Alliance Fédérale et le groupe Crédit Mutuel :

Contrepartie LT/CT** Émetteur/Dette senior préférée LT Perspective Dette senior préférée CT Notation intrinsèque *** Date de la dernière publication Standard & Poor’s (1) AA-/A-1+ A+ Stable A-1 a 07/11/2024 Moody’s (2) Aa3/P-1 A1 Stable P-1 a3 19/12/2024 Fitch Ratings * (3) AA- AA- Stable F1+ a+ 17/06/2025

* La note Issuer Default Rating est stable à A+.

** Les notes de contrepartie correspondent aux notations des agences suivantes : Resolution Counterparty Rating chez Standard & Poor’s, Counterparty Risk Rating chez Moody’s et Derivative Counterparty Rating chez Fitch Ratings.

*** La notation intrinsèque correspond à la note Stand Alone Credit Profile (SACP) chez Standard & Poor’s, à la note Adjusted Baseline Credit Assessment (Adj. BCA) chez Moody’s et à la note Viability Rating chez Fitch.

(1) Standard & Poor’s : note groupe Crédit Mutuel.

(2) Moody’s : notes Crédit Mutuel Alliance Fédérale/BFCM et CIC.

Dans le détail des notations Moody's, certains instruments du groupe ont été dégradés le 17 décembre 2024, à savoir : le Counterparty Risk Rating (à Aa3), le Counterparty Risk Assessment (à Aa3(cr)), les dépôts junior (à A1) et la dette senior préférée (à A1).

(3) Fitch Ratings : note Crédit Mutuel Alliance Fédérale (en tant qu'entité prépondérante du Groupe Crédit Mutuel).

Malgré un début d'année 2025 encore marqué par une action sur le rating souverain de la France (perspective abaissée à « négative » le 28 février 2025 pour S&P), ces agences ont confirmé, en 2024 (le 07 novembre 2024 pour S&P et le 19 décembre 2024 pour Moody’s), en 2025 (le 17 juin 2025 pour Fitch Ratings) les notations externes et les perspectives stables attribuées à Crédit Mutuel Alliance Fédérale et au groupe Crédit Mutuel. Ceci reflète l’efficacité opérationnelle, la récurrence des résultats basée sur un modèle d'affaires diversifié, ainsi que la solidité des fondamentaux financiers.

Pour rappel, Moody's avait dégradé le rating souverain de la France le 14 décembre 2024 avec des conséquences mécaniques sur les banques françaises les mieux notées (perte du support gouvernemental dont elles bénéficiaient selon la méthodologie de l'agence).

L'annonce d'acquisition d’OLB (Oldenburgische Landesbank AG) le 20 mars 2025, a été favorablement accueillie par les trois agences de notation. La réalisation de cette acquisition est soumise à l’approbation des autorités règlementaires et en particulier de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Commission européenne. Cette opération renforcerait encore la diversification de Crédit Mutuel Alliance Fédérale avec un impact en CET1, qui ne serait pas de nature à altérer l'appréciation par les agences des scores de capital de Crédit Mutuel Alliance Fédérale ou du groupe Crédit Mutuel.

1.3. Résultats par métiers

Banque de détail

Le produit net bancaire de la banque de détail progresse de 6,4 % à 4,4 milliards d’euros. Les frais de fonctionnement s'élèvant à -2,6 milliards d’euros évoluent moins rapidement que le produit net bancaire à 4,9 %. Le coût du risque est en hausse à -801 millions d’euros dont -716 millions sur le risque avéré (en baisse de -1,8 %) et -85 millions d’euros sur le risque non avéré. La banque de détail affiche un résultat net en léger gain à 643 millions d’euros.

Assurance

Le produit net assurance progresse de +15,7 % porté par la hausse du résultat des assurances de personnes et de l’assurance-vie ainsi que par l’augmentation du résultat financier (hausse des dividendes perçus du Mouvement Desjardins, partenaire historique de Crédit Mutuel Alliance Fédérale au Canada). Les frais généraux sont de -92 millions d’euros, ils correspondent aux seuls frais non rattachables aux contrats. Le résultat net contributif à 495 millions d’euros est en hausse de +0,5 % par rapport à fin juin 2024.

Gestion d’actifs et banque privée

Le produit net bancaire global des deux activités progresse de +5,1 % à 667 millions d’euros. La banque privée affiche un produit net bancaire en hausse de 3,9 % à 365 millions d’euros ; celui de la gestion d'actif progresse de +6,5 % (à 302 millions d’euros) en raison de gain sur les commissions. Les frais généraux sont en hausse de +9,0 % à -498 millions d'euros dont +8,2 % pour la banque privée et +9,9 % pour la gestion d’actifs. Le résultat net atteint 129 millions d’euros en hausse de 14,3 % par rapport au 1ᵉʳ semestre 2024.

Banque de financement

Le produit net bancaire est en baisse de -3,7 %, à 323 millions d’euros, à fin juin 2025, dans un contexte de baisse des taux, malgré la hausse des commissions (+9,8 %). Le coût du risque (+15 M€ contre -40 M€ à juin 2024) est en reprise avec un effet significatif de reprise sur le non avéré de provisions OEL. Le résultat net est stable à 158 millions d’euros en 2025, contre 156 millions d’euros au 1ᵉʳ semestre 2024.

Activités de marché

Les deux métiers investissement et commercial poursuivent leur croissance avec un produit net bancaire global en progression de +11,0 % à 331 millions d’euros. Les frais généraux sont en hausse de +5,5 %, à -150 millions d’euros.

Le résultat net ressort à 124 millions d’euros en progression de 3,1 %.

Capital-investissement

Sur le plan financier, 174 millions d’euros ont été investis au premier semestre 2025 dans une vingtaine d’opérations, en France comme à l’international. Le rythme des cessions s 'est rationalisé par rapport au niveau exceptionnellement élevé de 2024. Le total des produits reste solide avec 211 millions d'euros au premier semestre 2025, composé au deux tiers de plus-values générées par le portefeuille et complété de revenus récurrents.



Au 1er semestre 2025, la contribution au résultat net s’établit à 169 millions d’euros, un niveau proche de celui du premier semestre 2024

1.4. Chiffres clés

Banque Fédérative du Crédit Mutuel3

(en millions d'euros) 30/06/2025 31/12/2024 Structure financière et activité Total du bilan 732 747 734 840 Capitaux propres (yc résultat de l'exercice et avant distribution) 46 698 45 203 Crédits nets à la clientèle 343 888 342 285 Épargne totale 670 633 665 478 - dont dépôts de la clientèle 287 627 295 099 - dont épargne assurance 55 168 53 650 - dont épargne financière bancaire (gérée et conservée) 327 838 316 730 30/06/2025 31/12/2024 Chiffres clés Nombre de points de vente 2 090 2 123 Nombre de clients (en millions) 22,4 22,2 Ratios clés Coefficient d'exploitation (au 30/06/2025 vs 30/06/2024) 52,0 % 51,9 % Crédits / dépôts 119,6 % 116,0 % Ratio global de solvabilité2 (estimé pour 06/2025) 21,8 % 21,0 % Ratio CET12 (estimé pour 06/2025) 19,5 % 18,8 %

1.5 États financiers de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Bilan actif

(en millions d’euros) 30/06/2025 31/12/2024 Caisse, Banques centrales 75 012 86 190 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 41 077 39 653 Instruments dérivés de couverture 1 588 1 701 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 46 814 44 421 Titres au coût amorti 5 952 5 680 Prêts et créances sur les établissements de crédits et assimilés au coût amorti 61 836 61 897 Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 343 888 342 285 Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 284 209 Placements financiers des activités d’assurance 140 977 135 472 Contrats d’assurance émis – Actif 8 10 Contrats de réassurance détenus – Actif 247 284 Actifs d’impôts courants 780 1 002 Actifs d’impôts différés 858 1 005 Compte de régularisation et actifs divers 7 077 8 682 Actifs non courants destinés à être cédés 0 0 Participations dans les entreprises mises en équivalence 929 911 Immeubles de placement 56 36 Immobilisations corporelles 2 556 2 606 Immobilisations incorporelles 494 483 Écarts d’acquisition 2 315 2 315 TOTAL DE L'ACTIF 732 747 734 840

Bilan passif

(en millions d’euros) 30/06/2025 31/12/2024 Banques centrales 15 18 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 26 847 26 643 Instruments dérivés de couverture 2 660 3 261 Dettes représentées par un titre au coût amorti 158 853 163 710 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés au coût amorti 50 404 46 031 Dettes envers la clientèle au coût amorti 287 627 295 099 Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux -16 -15 Passifs d’impôts courants 425 450 Passifs d’impôts différés 478 481 Compte de régularisation et passifs divers 12 010 12 671 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 0 0 Contrats d’assurance émis – passif 129 868 125 195 Provisions 3 285 2 913 Dettes subordonnées au coût amorti 13 593 13 180 Capitaux propres totaux 46 698 45 203 Capitaux propres – Part du groupe 41 997 40 737 Capital et réserves liées 6 568 6 568 Réserves consolidées 33 822 30 959 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 161 195 Résultat de l’exercice 1 447 3 015 Capitaux propres – Intérêts minoritaires 4 701 4 466 TOTAL DU PASSIF 732 747 734 840

Au 31 décembre 2024, un reclassement de 2 030 millions de livres sterling (2 448 millions d'euros) a été effectué par le CIC Londres de la ligne "Dettes représentées par un titre au coût amorti" vers la ligne "Passifs financiers à la juste valeur par résultat".

Compte de résultat

(en millions d’euros) 30/06/2025 30/06/2024 Intérêts et produits assimilés 14 617 17 055 Intérêts et charges assimilées -11 235 -13 787 Commissions (produits) 2 389 2 332 Commissions (charges) -743 -698 Gains nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 839 497 Gains ou pertes nets sur actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 16 -13 Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation des actifs financiers au coût amorti 2 0 Produits des contrats d’assurance émis 3 901 3 712 Charges afférentes aux contrats d’assurance émis -3 170 -3 085 Produits et charges afférentes aux contrats de réassurance détenus -67 -51 Produits financiers ou charges financières des contrats d’assurance émis -2 992 -3 073 Produits financiers ou charges afférents à des contrats de réassurance détenus 3 4 Produits nets des placements financiers liés aux activités d’assurance 3 115 3 189 Produits des autres activités 659 371 Charges des autres activités -784 -275 Produit net bancaire 6 549 6 178 dont Produit net des activités d'assurance 789 695 Charges générales d’exploitation -3 231 -3 041 Dot/Rep sur amortissements et dépréciations des immos corporelles et incorporelles -174 -166 Résultat brut d’exploitation 3 144 2 970 Coût du risque de contrepartie -782 -799 Résultat d’exploitation 2 363 2 171 Quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence 37 40 Gains ou pertes sur autres actifs 0 -2 Variations de valeur des écarts d’acquisition 1 0 Résultat avant impôt 2 402 2 210 Impôts sur les bénéfices -764 -496 Résultat net 1 638 1 714 Résultat – Intérêts minoritaires 191 189 RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE) 1 447 1 524

Au 30 juin 2024, un reclassement d'une charge de 244 millions d"euros a été effectué de la ligne "Gains nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat" vers la ligne "Intérêts et charges assimilées".

1Comptes non audités, les procédures d’examen limité menées par les commissaires aux comptes sont en cours. La réunion du conseil d’administration arrêtant les comptes s’est tenue le 30 juillet 2025. L’ensemble de la communication financière est disponible sur le site Internet : www.bfcm.creditmutuel.fr et est publiée par Crédit Mutuel Alliance Fédérale en application des dispositions de l’article L451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

2 Les métiers spécialisés regroupent la banque de financement, les activités de marché, le capital-investissement, la gestion d'actifs et banque privée.

3 Évolution des encours calculée sur 12 mois.

4 Ratio estimé au 30 juin 2025 de Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui intègre la BFCM dans son périmètre de consolidation.

2 Ratio estimé au 30 juin 2025 de Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui intègre la BFCM dans son périmètre de consolidation.

3 Chiffres consolidés de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et de ses principales filiales : CIC, ACM, BECM, TARGOBANK, Cofidis Group, informatique…

2 Estimé au 30 juin 2025 pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale, l’intégration du résultat dans les fonds propres est soumise à l’approbation de la BCE.

Pièce jointe