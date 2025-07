WENDEL : Activité et résultats du 1er semestre 2025

Activité et résultats du 1er semestre 2025 :

Poursuite du déploiement stratégique avec la montée en puissance de la gestion d’actifs pour compte de tiers :

le groupe Wendel gère désormais plus de 45 Mds€,

dont 39 Mds€ d'actifs privés pour compte de tiers

Actif net réévalué par action de 167,7 € au 30 juin 2025

Mise en place d’un acompte semestriel sur dividende dès 2025, avec versement de 1,50 € en novembre 2025

En tenant compte du versement du dividende de 4,7 €, l’Actif Net Réévalué dilué1 au 30 juin 2025 est en baisse de 2,4 % par rapport à fin mars 2025 et stable à taux de change constant

L’impact de change induit par le renforcement de l'euro par rapport au dollar américain est de -4,7 € par action au deuxième trimestre. À taux de change constant, les principales composantes de l’ANR ont évolué comme suit :

Gestion pour compte propre : Actifs cotés (38 % de l’Actif Brut Réévalué hors trésorerie) : +5,0 % par rapport au T1 2025 grâce à la hausse des cours des actions Bureau Veritas, IHS et Tarkett Actifs non cotés (38 % de l’ABR hors trésorerie) : en baisse de 4,8 % par rapport au T1 2025, reflétant principalement l'évolution des multiples et des performances opérationnelles

Activités de gestion d'actifs (22 % de l’ABR hors trésorerie) : valorisation totale en hausse de +9,0 % par rapport au T1 2025, induite par l'évolution des multiples et des agrégats

Gestion pour compte propre : performance portée par les sociétés cotées au 1er semestre 2025

Contribution positive des sociétés cotées du Groupe, portée par la hausse des cours de toutes les sociétés sur la période

Les sociétés du Groupe affichent une croissance organique de 3,9 %

Nomination de nouveaux dirigeants pour CPI et Scalian, avec des profils solides et expérimentés adaptés aux enjeux de croissance de ces deux sociétés







Gestion pour compte de tiers : forte dynamique dans la levée de fonds et la croissance du chiffre d’affaires

La plateforme de gestion d’actifs atteint 39,1 Mds€ d'actifs sous gestion, focalisés sur le mid-market. Au total, IK Partners et Monroe Capital ont levé environ 4,3 Mds€ de nouveaux fonds sur différentes stratégies au cours du premier semestre 2025, sans apport de sponsor money par Wendel. IK Partners a atteint les hardcaps sur ses fonds Midcap et Small Cap au 1 er semestre 2025 et Monroe Capital a levé 4 Mds$

semestre 2025 et Monroe Capital a levé 4 Mds$ Les commissions de gestion se sont élevées à 152 M€ et les FRE2 ont atteint 59 M€, soit plus du triple par rapport à l'année dernière, grâce à une croissance organique et à de forts effets de périmètre

Mise en œuvre dynamique des orientations stratégiques

Gestion pour compte propre : succès d’une vente à terme préfinancée de 6,7 % du capital de Bureau Veritas à un prix de 27,25 € par action le 12 mars 2025 Wendel a conclu une opération de « Call Spread » afin de bénéficier jusqu’à environ 15 % de la hausse du cours de l’action sur les trois prochaines années sur un montant d’actions équivalent à celles sous-jacentes à la vente à terme Liquidités nettes immédiates pour Wendel de 750 M€ Wendel conserve 26,5 % du capital et 41,2 % des droits de vote de Bureau Veritas

: succès d’une vente à terme préfinancée de 6,7 % du capital de Bureau Veritas à un prix de 27,25 € par action le 12 mars 2025 Gestion d’actifs pour compte de tiers : avec la finalisation de l’acquisition de Monroe Capital, la plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers de Wendel représente 39,1 Mds€ d'actifs sous gestion 3 Le 31 mars 2025, Wendel a investi 1,13 4 Mds$ pour l’acquisition de 72 % des actions de Monroe Capital, ainsi que le droit à environ 20 % du carried interest généré sur les fonds passés et futurs

: avec la finalisation de l’acquisition de Monroe Capital, la plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers de Wendel représente 39,1 Mds€ d'actifs sous gestion

Une politique de dividende plus attractive pour les actionnaires : mise en place d’un acompte semestriel sur dividende dès 2025

Dividende ordinaire de 4,70 € par action pour l'exercice 2024, en hausse de 17,5 % par rapport à 2023, versé en mai 2025, représentant une distribution aux actionnaires de 200 M€

Acompte sur dividende de 1,50 € versé en novembre 2025 Afin de refléter les flux de trésorerie récurrents générés par son modèle d'activité dual, Wendel a décidé de verser un acompte sur dividende de 1,50 € en novembre 2025 au titre de l'exercice 2025, correspondant à environ un tiers du dividende total de l’exercice précédent Le solde du dividende 2025, sera versé en mai 2026, en ligne avec la politique de dividende de Wendel Cette nouvelle politique de versement d’acompte sur dividende sera récurrente







Structure financière solide, engagement de rester Investment Grade

Maturité moyenne de la dette de 3,1 ans et un coût moyen de 2,4 %

Ratio LTV de 18,5 5 % en pro forma

% en pro forma Le 31 mars 2025, S&P a révisé la perspective de Wendel de ‘Négative’ à ‘Stable’ en raison de la réduction de la dette et a réaffirmé sa notation à ‘BBB’





Chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2025 : 4 177,6 M€, en hausse de +7,2 % globalement et de +3,9 % en organique depuis le début de l'année

Résultat opérationnel net part du Groupe en baisse de 17,9 % à 86,0 M€

Résultat net consolidé part du Groupe de 4,3 M€ au S1 2025, impacté par un effet de périmètre négatif lié à la cession de Constantia Flexibles (419 M€ de gain de cession en part du Groupe) au premier semestre 2024, alors que la plus-value réalisée sur la vente à terme de 6,7 % du capital de Bureau Veritas en mars 2025 n’est pas comptabilisée en résultat mais dans les capitaux propres

Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, a déclaré :



« Avec la finalisation de l'acquisition de Monroe Capital, Wendel concrétise sa stratégie de développement de la gestion d'actifs pour compte de tiers aux côtés de son activité d'investissement pour compte propre.



Avec Monroe Capital et IK Partners représentant 39 milliards d'euros d'actifs sous gestion et 4,3 milliards d’euros levés au premier semestre, nous construisons un acteur solide et important du secteur générant des revenus récurrents et prévisibles, améliorant ainsi significativement le profil de création de valeur de Wendel. IK Partners a clôturé ses stratégies Midcap et Small Cap à leur objectif maximum, finalisant sa levée de fonds 2024/2025 à 6 milliards d'euros, conforme à l’ambition annoncée lors de l'acquisition par Wendel en octobre 2023. Nous poursuivons le développement d’un pipeline d'acquisitions de grande qualité afin d'étendre nos activités de gestion d'actifs pour compte de tiers.



Nous accompagnons activement le développement des sociétés de notre portefeuille pour compte propre, dans un environnement macroéconomique qui reste complexe.



Nos équipes sont pleinement mobilisées sur nos priorités : générer plus de valeur dans le portefeuille actuel et mettre en place notre plateforme de gestion d'actifs, tout en conservant un profil financier solide.



Notre transformation stratégique s’accompagne d'un renforcement régulier du retour aux actionnaires, comme en témoigne le dividende de 4,70 € par action versé en mai, en hausse de 17,5 % par rapport à celui versé en 2024. Compte tenu de la récurrence et de la prédictibilité de la génération de cash-flow de Wendel, nous avons décidé de mettre en place une politique de versement semestriel d’acompte sur dividende dès 2025. »

Actif net réévalué de Wendel au 30 juin 2025 : 167,7€ par action fully diluted

L’actif net réévalué (ANR) de Wendel au 30 juin 2025 a été préparé par Wendel en conformité avec sa méthodologie et en utilisant les dernières données de marché disponibles à cette date et à sa connaissance.

L’actif net réévalué fully diluted s’élève à 167,7 € par action au 30 juin 2025 (détails dans le tableau ci-après), contre 176,7 € par action au 31 mars 2025, ce qui correspond à une baisse de -5,1 % sur le trimestre et stable retraité du dividende payé en mai 2025 et à taux de change constant. La décote sur l’ANR au 30 juin 2025 ressort à - 48,4 % par rapport à la moyenne 20 jours du cours de bourse de Wendel au 30 juin 2025.

L’impact taux de change a eu un impact négatif de -4,7 € par action sur le 2ème trimestre en raison de l'évolution du dollar par rapport à l'euro.

Bureau Veritas est en légère hausse sur le trimestre (+1,2 %) en moyenne 20 jours. L’impact des cours de bourse d’IHS Towers (+29,5 %) et de Tarkett (+3 %) ont également contribué positivement à l’ANR. La création de valeur totale par action des actifs cotés se monte ainsi à +3,5 € à taux de change constant et sur une base fully diluted au deuxième trimestre 2025.

La contribution des actifs non cotés à l'ANR a été négative sur le deuxième trimestre, avec une variation de valeur totale par action de -5,0 € à taux de change constant, reflétant les performances opérationnelles de certains actifs et la baisse des multiples de marché.

Les activités de gestion d'actifs pour compte de tiers ont contribué positivement à l’ANR, +3,8 €, à taux de change constant, en raison de l'évolution positive des multiples combinés d'IK Partners et de Monroe Capital et de la bonne génération de FRE. Au total 49 M€ de sponsor money ont été inclus dans l’ANR à fin juin, pour IK Partners et Monroe Capital.

Les charges opérationnelles, les produits financiers et autres d’éléments ont eu un impact de -1,9 € sur l’ANR, à taux de change constant, Wendel ayant eu un bon contrôle de ses coûts et bénéficiant d'un portage positif.

Sur le premier semestre de l’année, l’évolution de l'ANR par action s'est élevée à -13,2 €, retraité du dividende de 4,7 € retourné aux actionnaires en mai 2025, soit une baisse de 6,2 € à taux de change constant.

ANR de 167,7 € fully diluted au 30 juin 2025

(en millions d’euros) 30/06/2025 31/03/2025 Participations cotées Nombre de titres Cours (1) 3 088 2 965 Bureau Veritas 89,9(2) M / 120,3 M 29,2 € / 28,5 € 2 630 2 565 IHS 63,0 M / 63,0 M 5,7 $ / 4,4 $ 307 254 Tarkett 16,9 € / 16,4 € 151 146 Participations non cotées (3) 3 071 3 346 Activités d’Asset Management (4) 1 824 1 778 Asset Managers (IK Partners & Monroe Capital) 1 775 1 749 Sponsor Money 49 29 Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (5) 150 161 Trésorerie et placements financiers (6) 1 770 2 058 Actif Brut Réévalué 9 903 10 308 Dette obligataire Wendel et intérêts courus - 2 373 - 2 378 Paiement différé d’IK Partners et earnout Monroe Capital - 235 - 244 Actif Net Réévalué 7 295 7 686 Dont dette nette - 838 - 564 Nombre d’actions au capital 44 461 997 44 461 997 Actif Net Réévalué par action 164,1 € 172,9 € Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 86,6 € 92,0 € Prime (Décote) sur l’ANR - 47,2 % - 46,8 % Nombre de titres fully diluted 42 457 994 42 456 176 Actif Net Réévalué par action, fully diluted 167,7 € 176,7 € Prime (Décote) sur l’ANR fully diluted - 48,4 % - 47,9 %

(1) Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 30 juin 2025 et au 31 mars 2025.

(2) Nombre d’actions ajusté de la vente à terme préfinancées de 30 357 140 actions Bureau Veritas. La valeur du « Call Spread » permettant de bénéficier, jusqu’à environ 15% de la hausse du cours de l’action sur un montant d’actions équivalent est pris en compte dans la ligne « Autres actifs et Passifs de Wendel et de ses holdings ».

(3) Participations non cotées (Stahl, Crisis Prevention Institute, ACAMS, Scalian, Globeducate, Wendel Growth). Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réévalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16.

(4) Activité d’IK Partners et de Monroe Capital (hors cash à distribuer aux actionnaires). Valorisée en tant que plateforme sur la base des multiples de résultat net/ bénéfice distribuable.

(5) Dont 2 004 003 actions propres Wendel au 30 juin 2025 et 2 005 821 actions propres Wendel au 31 mars 2025

(6) Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings

Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de l’ANR.

La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte dans le calcul de l’ANR. Voir page 285 du document de référence 2024.

Rotation du portefeuille géré pour compte propre

Le 12 mars 2025, Wendel a réalisé avec succès un placement d’actions Bureau Veritas dans le cadre d’une vente à terme préfinancée d’une durée de trois ans représentant environ 6,7 % du capital, augmentant sa flexibilité financière en réduisant son ratio loan-to-value en pro forma à environ 17 %. Cette transaction a permis de dégager des liquidités nettes immédiates d’environ 750 M€ pour Wendel.

Wendel a investi en fonds propres pour un total de 41,5 M€ depuis le début de l’année pour soutenir la croissance externe et renforcer le bilan de Scalian.

Évolution de la plateforme de gestion d'actifs pour compte de tiers

Acquisition de la participation de contrôle dans Monroe Capital LLC finalisée, une opération transformante, en ligne avec la feuille de route stratégique

Wendel a finalisé le 31 mars 2025 l’accord de partenariat définitif incluant l'acquisition, avec AXA IM Prime, de 75 % de Monroe Capital LLC ("Monroe Capital" ou "la société") et la participation aux futures levées de fonds à hauteur de 800 M$ pour accélérer la croissance de Monroe Capital, et d’investir jusqu’à 200 M$ d’engagements du General Partner.

Avec IK Partners et Monroe Capital, la plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers de Wendel a atteint 39,1 Mds€ d'actifs sous gestion6, et devrait générer en 2025, en année pleine, environ 4557 M€ de revenus pour environ 160 M€ de FRE avant impôts, soit environ 100 M€ de FRE part de Wendel, et a pour objectif d’atteindre 150 M€ de FRE en 2027, part de Wendel.

Plateforme de gestion d’actifs pour compte de tiers : 22 % de l’Actif Brut Réévalué hors trésorerie

Au premier semestre 2025, la plateforme de gestion d’actifs pour compte de tiers de Wendel (IK Partners et Monroe Capital), focalisée sur les marché privés midmarket, a connu une activité particulièrement soutenue, avec un total de 152,0 M€ de commissions de gestion et autres éléments (+355 % par rapport au 1er semestre 2024), grâce à une bonne croissance organique et des effets périmètre très significatifs : seule IK Partners était consolidée sur 2 mois au 1er semestre 2024, alors qu’au 1er semestre 2025, IK Partners est consolidée sur tout le semestre, et Monroe Capital sur le 2ème trimestre.

Par conséquent, les FRE consolidés de la plateforme se sont élevés à 59,9 M€ au 1er semestre 2025, en progression de 318 % par rapport à l’année passée, et le résultat avant impôt s’est monté à 60,2 M€, en progression de 303 %.

La plateforme de Gestion pour compte de tiers a connu une forte dynamique en termes de levée de fonds avec 4,3 Mds€ levés au cours du semestre, sans apport de Sponsor Money par Wendel.

IK Partners a clôturé ses stratégies Midcap et Small Cap à leur plafond. Cela clôt le cycle de levée de fonds d'IK (2024/2025) à 6 Mds€, conforme à l’objectif annoncé lors de l'acquisition de la société en octobre 2023. Monroe Capital a également maintenu sa forte dynamique avec 4 Mds$ d'actifs levés en 6 mois, avec une bonne diversification en termes de stratégies et de zones géographiques.

Au 30 juin 2025, la plateforme de Gestion d'actifs pour compte de tiers8 de Wendel représentait un total d'actifs sous gestion de 39,1 Mds€ (dont 10,1 Mds€ de Dry Powder9), et des FPAuM10 de 29,0 Mds€, ajusté des effets de change, en croissance de +187 % depuis le début de l’année. Au cours de la période, 5,0 Mds€ de nouveaux actifs sous gestion produisant des commissions ont été générés et environ 3 Mds€ de sorties et de remboursements ont été réalisés.

Sponsor money investi par Wendel

Wendel a engagé 434 M€ en 2024 dans les fonds d’IK Partners, dont 300 M€ dans IK X. Au 30 juin 2025, les montants tirés représentent une valeur de 49 M€ de fonds dans les fonds d’IK Partners et de Monroe Capital.

Création de valeur et performance des sociétés du portefeuille pour compte propre

Les chiffres présentés sont après IFRS 16, sauf mentions contraires.

Actifs cotés : 38 % de l’Actif Brut Réévalué hors trésorerie

Bureau Veritas – Croissance organique robuste du chiffre d’affaires et forte augmentation de la marge au premier semestre 2025, l’exécution de la stratégie LEAP | 28 s’accélère ; Perspectives 2025 confirmées

(Intégration globale)

Le chiffre d'affaires du Groupe au premier semestre 2025 s’élevait à 3 192,5 M€, en augmentation de 5,7 % par rapport à l’année dernière. Sur une base organique, le chiffre d’affaires au premier semestre 2025 a augmenté de 6,7 % (incluant une hausse de 6,2 % au deuxième trimestre) et une croissance organique généralisée dans la plupart des activités et des zones géographiques.

Le résultat opérationnel semestriel ajusté a augmenté de 8,8 %, atteignant 491,5 M€, en croissance de 55 points de base à taux de change constant. Cela représente une marge opérationnelle ajustée de 15,4 %, soit une hausse de 44 points de base par rapport au premier semestre 2024.

Au 30 juin 2025, la dette financière nette ajustée s’élève à 1 254,7 M€. Le ratio dette financière nette ajustée/EBITDA a été maintenu à un niveau bas de 1,11x (contre 1,06x au 31 décembre 2024)

Programme de rachat d’actions 2025

Le Groupe a exécuté le programme de rachat d’actions d’un montant total de 200 M€, annoncé le 24 avril 2025. Bureau Veritas a ainsi fait l’acquisition, sur le marché, d’environ 1,5 % de son capital social en circulation (6,7 millions d’actions) pendant les mois de mai et juin 2025. Le rachat a été réalisé à un prix moyen de 29,77 euros par action.

Perspectives 2025 confirmées

Sur la base d'une performance robuste au premier semestre, d'un carnet de commandes solide et d'une forte dynamique des fondamentaux du marché sous-jacent, et conformément aux ambitions financières de LEAP | 28, Bureau Veritas s'attend toujours à réaliser, pour l’ensemble de l'exercice 2025 :

Une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires,

Une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant,

Des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion11 du cash supérieur à 90 %.





Pour plus d’informations : group.bureauveritas.com

IHS Towers publiera ses résultats du 1er semestre au mois d’août 2025

Tarkett a publié ses résultats le 29 juillet 2025.

Pour une information complète : https://www.tarkett-group.com/fr/investisseurs/

Actifs non cotés : 38 % de l’Actif Brut Réévalué hors trésorerie

(en millions) Chiffres d’affaires EBITDA Dette nette S1 2024 S1 2025 S1 2024 incluant IFRS 16 S1 2025 incluant IFRS 16 Δ À fin juin incluant IFRS 16 Stahl 464,7 € 462,9 € 106,7 € 90,8 € -14,9 % 357,8 € CPI 66,9 $ 69,5 $ 28,4 $ 29,9 $ +5,3 % 370,8 $ ACAMS 48,7 $ 53,4 $ 8,9 $ 13,7 $ +53,9 % 161,2 $ Scalian 271,8 € 257,6 € 30,3 € 28,9 € -4.6 % 354,8 € Globeducate(1) 202,6 € 224,7 € na 77,7 € na 739,6 €

(1) L'acquisition de Globeducate a été finalisée le 16 octobre 2024. L'exercice fiscal de Globeducate se termine en août, et les chiffres présentés correspondent aux six derniers mois clos à la fin mai 2025. Les activités de l’Inde sont déconsolidées et comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.





Stahl – Chiffre d'affaires en légère baisse de 0,4 % au premier semestre 2025 dans des conditions de marché difficiles en particulier pour le secteur automobile et les produits de luxe. Solide marge d'EBITDA de 19,6 %.

(Intégration globale)

Stahl, leader mondial des revêtements et traitements de surface pour les matériaux souples, a réalisé un chiffre d'affaires total de 462,9 M€ au S1 2025, soit une baisse totale de -0,4 % par rapport au S1 2024.

En croissance organique, le chiffre d'affaires a reculé de -5,9 %, dans un contexte de moindre demande sur les marchés finals en raison du niveau très élevé d’incertitude autour des droits de douane et au déstockage dans les chaînes d’approvisionnement desservies par Stahl, tandis que les effets de change ont impacté la croissance à hauteur de -2,0 %. Les acquisitions ont contribué positivement (+7,6 %) à la variation du chiffre d'affaires total, grâce à l'acquisition de Weilburger Graphics GmbH finalisée en septembre 2024.

L'EBITDA12 du premier semestre 2025 s'est élevé à 90,8 M€ (-14,9 % par rapport au S1 2024), ce qui se traduit par une solide marge EBITDA de 19,6 %, grâce à une gestion rigoureuse des marges et des coûts fixes, ainsi qu'à une bonne diversification géographique et sectorielle.

La dette nette au 30 juin 2025 s'élevait à 357,8 M€13, contre 383,8 M€ à la fin de 2024, et l’effet de levier s'élevait à 1,9x14.

CPI enregistre une croissance de + 4,0 % de son chiffre d'affaires et de + 5,3 % de son EBITDA. Andee Harris deviendra la nouvelle CEO de CPI à compter du 20 août 2025.

(Intégration globale)

CPI a enregistré au premier semestre 2025 un chiffre d'affaires de 69,5 M$, en hausse de +4% par rapport au premier semestre 2024. Sur cette augmentation, +3,2 % provient de la croissance organique,

-0,2 % des fluctuations des taux de change et +1,1 % de l'effet de périmètre lié à l'acquisition de Verge en Norvège en janvier 2025. Malgré la supervision fédérale continue et l'incertitude quant au financement de certains clients américains de CPI, qui ont pu entraîner un report des dépenses liées à l'expansion de la formation, la base installée de formateurs certifiés (« Certified Instructors ») de CPI a continué à se renouveler et à renforcer leur certification tout en formant leurs collègues. La croissance au premier semestre a donc entraîné une augmentation du chiffre d’affaires provenant des renouvellements et du matériel pédagogique en Amérique du Nord, ainsi qu'une croissance à deux chiffres sur les marchés hors Amérique du Nord.

L'EBITDA du premier semestre 2025 s'est élevé à 29,9 M$15, soit une marge de 43,0 %. L'EBITDA a augmenté de +5,3 % par rapport au S1 2024, tandis que les marges ont légèrement augmenté grâce à une politique de contrôle des coûts rigoureuse et en dépit d’une croissance du chiffre d'affaires inférieure aux prévisions.

Au 30 juin 2025, la dette nette s'élevait à 370,8 M$16, soit 4,7 fois l'EBITDA tel que défini dans la convention de crédit de CPI. Début juillet, CPI a levé 60 M$ grâce à un prêt à terme supplémentaire afin de financer le versement d'un dividende d'environ 33 M$ à Wendel d’ici la fin de l’année et le rachat partiel des actions du management. Le versement des dividendes et le rachat des actions devraient avoir lieu en septembre.

Le 20 août 2025, Andee Harris deviendra la nouvelle CEO de CPI et membre du conseil d'administration de la société.

Andee Harris succédera à Tony Jace, l'actuel CEO de CPI, qui prend sa retraite après avoir dirigé l'expansion significative de CPI au cours des 16 dernières années. Tony restera membre du conseil d'administration de CPI jusqu'à la fin de l'année 2025.

Andee Harris était CEO de Challenger, un leader mondial dans les domaines de la formation, de la technologie et du conseil. Mme Harris apportera plus de 20 ans d'expérience dans la croissance et le développement d'entreprises de services et de technologies. Elle a précédemment dirigé plusieurs entreprises, en tant que CEO et vice-présidente senior, pendant des périodes de croissance rapide du chiffre d'affaires, de transformation numérique, de levée de fonds critiques et d'acquisitions.

ACAMS – Chiffre d'affaires en hausse de +9,6 % au premier semestre, reflétant une croissance à deux chiffres dans les segments clés Amériques et APAC, générant une très forte croissance de l'EBITDA.

(Intégration globale)

ACAMS, le leader mondial de la formation et des certifications pour les professionnels de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la prévention de la criminalité financière, a généré un chiffre d'affaires total de 53,4 M$ pour le premier semestre 2025, en croissance de +9,6% sur le premier semestre. L’activité du premier semestre a été stimulée par une croissance à deux chiffres dans les zones Amériques et APAC, tant auprès des clients bancaires que non bancaires, ainsi que par l'amélioration des ventes liées aux conférences et aux salons professionnels.

Cette croissance reflète également la dynamique issue des récents changements stratégiques et organisationnels, notamment l'arrivée de nouveaux dirigeants en 2024, la réorientation vers la vente de solutions destinées aux grandes entreprises, l'expansion du marché grâce à l'introduction de la certification CAFS (Certified Anti-Fraud Specialist) et les investissements dans la plateforme technologique.

L'EBITDA17 pour le premier semestre était d'environ 13,7 M$, en hausse de 53,9% par rapport à la même période de 2024 et reflétant une marge de 25,7%, en hausse de 740 points de base d'une année sur l'autre. La forte augmentation de la profitabilité au premier semestre reflète en grande partie la croissance du chiffre d'affaires mentionnée ci-dessus ainsi que la maîtrise rigoureuse des coûts par les équipes de management de la société.

Au 30 juin 2025, la dette nette s'élevait à 161,2 M$18, contre 165,0 M$ à fin 2024, ce qui représente 4,8 fois l'EBITDA tel que défini dans la convention de crédit d’ACAMS, avec une grande marge de manœuvre par rapport au niveau de covenant de 9,5 fois.

ACAMS prévoit une croissance continue de ses revenus à un chiffre, dans une fourchette moyenne à haute pour 2025. Afin de soutenir son développement à long terme, qui devrait se traduire par une accélération de la croissance et de la rentabilité au cours des prochaines années, des investissements et des embauches supplémentaires seront réalisés au second semestre 2025, ce qui permettra de générer une marge normative d’environ 25 % pour l'ensemble de l'année.

Scalian - Baisse du chiffre d'affaires total de -5,2 % au premier semestre 2025 reflétant des conditions de marché toujours difficiles pour les services d’ingénierie et les ESN. Apports en fonds propres pour un total de 41,5 M€ par Wendel depuis le début de l’année pour soutenir la croissance externe et renforcer le bilan de Scalian.

Evolution de la gouvernance avec la nomination d’un nouveau CEO.

(Intégration globale)

Scalian, un leader du conseil en transformation digitale et performance opérationnelle a réalisé un chiffre d'affaires total de 257,6 M€ au 30 juin 2025, soit une baisse de -5,2 % par rapport à l'année dernière. Le recul de l’activité continue d’être généralisé sur plusieurs secteurs et zones géographiques, en particulier en France et sur l’automobile en Allemagne. Les ventes sont en baisse de -11,1 % à périmètre constant (y compris effet négatif liés à l’évolution des taux de change) et ont bénéficié d'un effet de périmètre positif de +5,9 % porté par des acquisitions relutives en termes de croissance et de marge.

Les autres pays européens et la zone Amérique du Nord continuent d’enregistrer une croissance soutenue, amplifiée par l’effet de l’acquisition de Mannarino, dont le dynamisme de l’activité a fortement contribué sur le semestre.

Sur les six premiers mois, Scalian a généré un EBITDA19 de 28,9 M€. La marge d’EBITDA s’établit à 11,2% du chiffre d’affaires, en ligne avec le niveau enregistré sur l’ensemble de l’année 2024 grâce à une gestion stricte des coûts. Au 30 juin 2025, la dette nette20 s’établit à 354,8 M€ (levier de 6,7x21 l’EBITDA).

Ces 24 derniers mois, des actions vigoureuses de transformation de Scalian ont été engagées, qui se sont accélérées en 2025 face à une dégradation du contexte de marché :

Mise en place d’une équipe dédiée aux grands comptes stratégiques et aux secteurs à fort potentiel de croissance

Développement de la plateforme de best shoring

Lancement du plan One Motion, transformation visant à améliorer l’efficacité du modèle Scalian sur 3 axes (sales & staffing, automation for productivity et finance & opérations)

Gestion dynamique du taux d’intercontrat

Intégration accélérée des acquisitions et réalisation des synergies associées

Actions ciblées de réduction des coûts indirects

Discipline renforcée sur la gestion du besoin en fonds de roulement





Ces initiatives, qui visent à renforcer le modèle d’affaires et l’attractivité de Scalian, se sont d’ores et déjà traduites par des effets positifs et ont permis de remporter des succès commerciaux significatifs au cours des derniers mois, dont des référencements importants dans le domaine de l’aéronautique et de la défense.

Depuis le début de l’année, Wendel a injecté 41,5 M€ de fonds propres supplémentaires pour soutenir la croissance externe et renforcer le bilan de Scalian.

Wendel annonce par ailleurs ce jour une évolution importante de la gouvernance de Scalian avec la nomination d’un nouveau CEO, à compter du 1er octobre au plus tard, date à laquelle Yvan Chabanne quittera le groupe après dix années d’intense développement. Ceci a pour objectif de projeter Scalian dans un prochain cycle de croissance et de transformation avec un nouveau CEO, d’ores et déjà engagé, lui aussi dirigeant très expérimenté du conseil en ingénierie dont le nom sera communiqué très prochainement.

David Darmon, président du Comité de surveillance de Scalian a déclaré :

« Au nom du groupe Wendel, je tiens à remercier très chaleureusement Yvan Chabanne pour son action remarquable et son engagement sans faille à la tête de Scalian, marque dont il est à l’origine. Sous sa direction, le groupe a connu une transformation exceptionnelle : il s’est fortement développé à l’international, est devenu l’un des leaders du conseil en ingénierie, en transformation digitale et en performance opérationnelle, a renforcé ses positions auprès de ses grands clients, multiplié son chiffre d’affaires par près de dix fois, dont la moitié à travers une douzaine d’acquisitions, pour atteindre aujourd’hui environ 530 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé. Nous sommes très heureux d’accueillir prochainement un nouveau CEO au sein de Scalian. Son parcours international, sa connaissance fine de nos métiers et sa capacité à fédérer les équipes seront des atouts clés pour accompagner le développement futur du groupe. Nous sommes impatients de travailler à ses côtés sur un plan ambitieux de création de valeur, qui devra libérer tout le potentiel de cette magnifique entreprise, portée par l’expertise, l’engagement et le talent de ses équipes. »

Globeducate – Chiffre d'affaires en hausse de +10,9 %22 sur le semestre clos le 31 mai 2025. Marge EBITDA annualisée d'environ 25 %23, conforme aux attentes.

(Mise en équivalence).

L’acquisition de Globeducate a été finalisée le 16 octobre 2024. Les activités indiennes sont déconsolidées et comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence en raison de l’absence de chiffres audités pour l’exercice. Chiffre d'affaires et EBITDA semestriels du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025.

Globeducate, l’un des principaux groupes bilingues d’éducation de la maternelle au secondaire, a réalisé un chiffre d'affaires total de 224,7 M€1 pour le semestre clos le 31 mai 2025, soit une augmentation totale de +10,9 % par rapport à l'année dernière. Cette augmentation est due pour +3,3 % à des opérations de M&A relutives.

L'EBITDA2 pour la même période s'est élevé à 77,7 M€. L'EBITDA est toujours particulièrement élevé à cette période de l'année en raison de la saisonnalité de l'activité (les revenus sont comptabilisés sur l'année scolaire tandis que les coûts sont répartis sur l'ensemble de l'exercice) et se stabilisera au cours du prochain trimestre. L'EBITDA est conforme aux prévisions et garantit une marge EBITDA annualisée d'environ 25 %. Cette solide performance financière a été alimentée par une combinaison de croissance organique et externe ainsi que par un contrôle strict des coûts.

Depuis le début de l'exercice fiscal de Globeducate (1er septembre 2024 - 31 août 2025), le Groupe a réalisé trois acquisitions : Olympion School et l'International School of Paphos à Chypre, ainsi que l'Ecole des Petits au Royaume-Uni.

Au 31 mai 2025, la dette nette s'élevait à 739,6 M€24 et le levier à 6,3x25.

États financiers consolidés

Le Conseil de surveillance s’est réuni le 30 juillet 2025 sous la présidence de Nicolas ver Hulst pour examiner les comptes consolidés condensés de Wendel, tels qu’ils ont été approuvés par le Directoire le 25 juillet 2025. Les comptes semestriels ont fait l’objet d’un examen limité de la part des Commissaires aux comptes avant d’être publiés.

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2025 s’est élevé à̀ 4 177,6 M€, en hausse de + 7,2 %, dont + 3,9 % de croissance organique. La contribution du change a été de - 2,1 % tandis que les variations de périmètre ont représenté un effet de + 5,4 %.

Le résultat net des activités, part du groupe, s’est élevé à 86,0 M€, en baisse de 17,9%.

Le total des frais financiers, frais généraux et impôts enregistrés au niveau de Wendel s’élève à 46,0 M€, en hausse de 13,2 M€ par rapport au 1er semestre 2024 (32,9 M€), principalement en raison de la diminution du rendement de la trésorerie. Les frais généraux sont quant à eux en baisse de 15,6%, grâce à une bonne maîtrise des charges de fonctionnement.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 4,3 M€ au 1er semestre 2025, contre 388,2 M€ au 1er semestre 2024, qui reflétait alors le gain de cession de 418,6 M€ part du Groupe relatif à la vente de Constantia Flexibles au 1er semestre 2024. Au 1er semestre 2025, l’impact (part du groupe) des dépréciations sur les participations est limité sur la période ; en effet, la reprise sur Tarkett Participation compense la dépréciation comptabilisée sur Scalian dans un contexte de ralentissement de ses marchés. Le gain de cession réalisé sur la vente à terme de titres Bureau Veritas réalisée en 2025 et la variation positive de juste valeur d’IHS ne sont pas comptabilisés dans le compte de résultat, mais en capitaux propres.

Estimation de l’impact des nouvelles taxes douanières sur les activités de Wendel

Les sociétés composant le groupe Wendel sont principalement des sociétés de services, et sont donc faiblement directement impactées par les conflits autour des droits de douane. En ce qui concerne les sociétés industrielles (Stahl et Tarkett), ces deux sociétés disposent d’unités de production généralement localisées dans les pays dans lesquels elles réalisent leur chiffre d’affaires. D’après les informations dont nous disposons, l’impact direct pour ces deux sociétés est limité. Le manque de visibilité sur l’évolution des droits de douane, leur impact réel sur la croissance de l’économie mondiale et l’évolution des taux de change par rapport au dollar, constituent le principal risque sur la création de valeur potentielle des actifs. Sur le deuxième trimestre 2025, le principal effet indirect des taxes douanières aura été sur la parité de change euro-dollar, qui a impacté la valorisation de certaines de nos participations, principalement les participations américaines ou cotées aux USA. Les impacts des droits de douane spécifiques à chaque société sont décrits dans les paragraphes qui leurs sont dédiés de ce communiqué.

Agenda

Jeudi 23 octobre 2025

Activité du T3 2025 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2025 (après bourse)

Vendredi 12 décembre 2025

Investor Day 2025

Mercredi 25 février 2026

Résultats annuels 2025 – Publication de l’ANR au 31 décembre 2025, et comptes annuels consolidés (après bourse)

Mercredi 22 avril 2026

Chiffre d’affaires T1 2026 – Publication de l’ANR au 31 mars 2026 (après bourse)

Jeudi 21 mai 2026

Assemblée générale

Mercredi 29 juillet 2026

Résultats semestriels 2026 – Publication de l’ANR au 30 juin 2026 et comptes semestriels consolidés (après bourse)

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % d’IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025. Au 30 juin 2025, le Groupe gère 39 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, et environ 6,2 Mds d’euros investis pour compte propre

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012. Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel

Contacts journalistes Contacts analystes et investisseurs Christine Anglade: + 33 6 14 04 03 87 Olivier Allot: +33 1 42 85 63 73 c.anglade@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com Caroline Decaux: +33 1 42 85 91 27 Lucile Roch: +33 1 42 85 63 72 c.decaux@wendelgroup.com l.roch@wendelgroup.com Primatice Olivier Labesse: +33 6 79 11 49 71 olivierlabesse@primatice.com Hugues Schmitt: +33 6 71 99 74 58 huguesschmitt@primatice.com Kekst CNC Todd Fogarty: +1 212 521 4854 todd.fogarty@kekstcnc.com

Annexe 1 : Chiffres d’affaires et résultats consolidés

Chiffre d’affaires consolidé du S1 2025

(en millions d’euros) S1 2024 S1 2025 Δ Organique Δ Bureau Veritas 3,021.7 3,192.5 +5.7% +6.7% Stahl 464,7 462.9 -0.4% -5.9% Scalian (1) 271.8 257.6 -5.2% -11.1% CPI 61,9 63.7 +3.0%. +3.2% ACAMS 44,5 48.8 +9.6% +9.8% IK Partners (2) 33,4 91.2 n.a. n.a. Monroe Capital (3) n.a. 60.8 n.a. n.a. Chiffre d’affaires consolidé 3,897.9 4,177.6 +7.2% +3.9%

(1) Scalian, qui avait une date de clôture différente de celle de Wendel (voir les états financiers consolidés 2023 - Note 2 - 1. « Changements dans le périmètre de consolidation en 2023 »), a aligné sa date de clôture sur celle du groupe Wendel. En conséquence, la contribution du chiffre d'affaires correspond à 6 mois de chiffre d'affaires entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2025. La contribution publiée l'année dernière (278,2 M€) correspondait à 6 mois de chiffre d'affaires entre le 1er octobre 2024 et le 31 mars 2025.

(2) Acquisition d'IK Partners en mai 2024. Contribution au chiffre d'affaires de 2 mois en 2024 contre 6 mois en 2025.

(3) Contribution au chiffre d'affaires de 3 mois du 1er avril 2025 au 30 juin 2025. Incluant les PRE.

Chiffre d’affaires consolidé S1 2025 des sociétés mises en équivalence

(en millions d’euros) S1 2024 S1 2025 Δ Δ Organique Tarkett (4) 1,558.7 1,573.5 +0.9% -0.2% Globeducate (5) n.a. 224.7 n.a. n.a.

(4) Les ajustements de prix de vente dans les pays de la CEI sont historiquement destinés à compenser les mouvements de change et sont donc exclus de l’indicateur de « croissance organique ».

(5) Contribution au chiffre d'affaires de 6 mois, du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025, excluant l'Inde.

Résultats consolidés S1 2025

(en millions d’euros) S1 2024 S1 2025 Contribution de l’asset management 11,6 49.0 Contribution des participations consolidées 364,6 353.8 Frais financiers, frais généraux et impôts - 32,9 -46.0 Résultat net des activités (1) 343,4 356.8 Résultat net des activités, part du Groupe 104,8 86.0 Résultat non récurrent 643,4 15.7 Effets liés aux écarts d’acquisition - 50,4 -65.1 Impairment - 90,6 -39.4 Résultat net total (2) 845,8 268.0 Résultat net part, du Groupe 388,2 4.3

(1) Résultat net avant les écritures d’allocation des écarts d’acquisition et les éléments non récurrents.

(2) IHS est comptabilisée comme un actif financier en OCI

Résultat net des activités du 1er semestre 2025

(en millions d’euros) S1 2024 S1 2025 Var. IK Partners 11.6 30.3 +161.8% Monroe Capital n.a. 18.7 n.a. Total contribution de l’asset management 11.6 49.0 n.a. dont part du Groupe 5.9 29.3 +153.2% Bureau Veritas 302,5 307.9 +1.8% Stahl 52,6 36.0 -31.6% Scalian 0.3 -6.5 n.a. CPI 4,8 6.0 +23.7% ACAMS - 3,0 -1.3 n.a. Tarkett (mise en équivalence) 7,4 3.7 -50.4% Globeducate (mise en équivalence) n.a. 8.0 n.a. Total contribution des sociétés 364,6 353.8 -3.0% dont part du Groupe 131,6 102.5 -22.1% Frais généraux nets des managements fees - 38,2 -32.2 -15.6% Impôts - 1,7 -2.1 +21.3% Frais financiers 19,0 -1.0 -105.3% Eléments sans incidences sur la trésorerie - 11,9 -10.5 -11.2% Résultat net des activités 343,4 356.8 +3.9% dont part du Groupe 104,8 86.0 -17.9%

Annexe 2: Tableau de rapprochement du résultat économique et du résultat comptable

Voir tableau 5.1 des états financiers consolidés.

Annexe 3 : Glossaire

AUM (Actifs sous gestion) : Correspond, pour un fonds donné, à l'engagement total des investisseurs (pendant la période d'investissement du fonds) ou au montant total investi (après la période d'investissement).





: Correspond, pour un fonds donné, à l'engagement total des investisseurs (pendant la période d'investissement du fonds) ou au montant total investi (après la période d'investissement). FRE ( Fee-Related Earnings ) : Résultat généré par les commissions perçues (principalement les frais de gestion). Il exclut les revenus plus volatils liés à la performance.





: Résultat généré par les commissions perçues (principalement les frais de gestion). Il exclut les revenus plus volatils liés à la performance. GP (General Partner) : Entité en charge de la gestion globale, de l'administration et de l'investissement des fonds. Le GP est rémunéré par des frais de gestion prélevés sur les actifs sous gestion (AuM)







1 Entièrement dilué des rachats d'actions et des actions propres. L'ANR non dilué s'élève à 7 295 M€ et à 164,1 euros par action.

2 Fee Related Earnings, résultat (avant impôts) générés des commissions de gestion.

3 A fin juin 2025, Fonds sous gestion d’IK Partners et de Monroe Capital.

4 Montant incluant les ajustements habituels lors de closings.

5 Incluant les engagements d'investissements relatifs au sponsor money dans IK (-434 M€ partiellement tirés au 30 juin 2025) et des engagements prévus dans Monroe Capital pour l'année 2025 (-200 M$ partiellement tirés au 30 juin 2025), la contrepartie différée de la transaction IK Partners (-131 M€), l'acquisition de 100 % de Monroe Capital (y compris les compléments de prix estimés et les puts sur le capital résiduel, i.e. -527M$) et pro forma du paiement du dividende Bureau Veritas en juillet (+80,9 M€).

6 A fin juin 2025

7 Taux de conversion EURUSD de 1,08

8 IK Partners et Monroe Capital

9 Engagements non encore investis

10 Fee Paying AuM: Actif sous gestion générant des commissions

11 (Flux net de trésorerie généré par l’activité – remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté.

12 EBITDA incluant l'impact de la norme IFRS 16, l'EBITDA hors IFRS 16 s'élève à 87,6 M€.

13 Incluant l'impact de la norme IFRS 16. La dette nette hors impact de la norme IFRS 16 s'élève à 341,8 M€.

14 Ratio d’endettement tel que défini dans la documentation de crédit.

15 EBITDA incluant IFRS 16. L'EBITDA excluant les impacts IFRS 16 s'élevait à 29,3 M$.

16 Après impact IFRS 16. La dette nette avant impact IFRS 16 s'élevait à 367,9 M$.

17 EBITDA incluant IFRS 16. EBITDA excluant IFRS16 s’élève à 13,1 M$.

18 Incluant IFRS 16. La dette nette hors IFRS 16 est de 159.5M$.

19 EBITDA après impact de la norme IFRS 16. Avant impact de la norme IFRS 16, l’EBITDA s’élève à 24,2 M€.

20 Dette nette après impact de la norme IFRS 16. Avant impact de la norme IFRS 16, la dette nette s’élève à 324,0 M€.

21 Levier d’après la documentation de crédit (avant IFRS 16).

22 Chiffre d'affaires semestriel du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025. Les activités en Inde sont déconsolidées et comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence en l'absence de chiffres audités. Ces chiffres sont comparés à ceux de la même période de l'année précédente et sont estimés et non audités.

23 EBITDA incluant l'impact de la norme IFRS 16 et excluant les activités en Inde.

24 Incluant l'impact de la norme IFRS 16. Hors impacts IFRS 16, la dette nette s'élevait à 572,1 M€.

25 Levier financier tel que défini dans la documentation de crédit.

