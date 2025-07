Communiqué de presse des résultats semestriels 2025 de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Communiqué de presse

Strasbourg, le 30 juillet 2025

1er semestre 2025 :

une activité très dynamique et des résultats solides,

pénalisés par la surtaxe exceptionnelle d’impôt sur les sociétés

Crédit Mutuel Alliance Fédérale enregistre des résultats solides au premier semestre 2025 démontrant la puissance de son modèle de bancassureur universel et la pertinence de son plan stratégique Ensemble Performant Solidaire 2024-2027.

Les résultats d’activité du groupe mutualiste atteignent des niveaux record, avec un produit net bancaire de 8,8 milliards d'euros (+6,2 %) et un résultat avant impôt de 2,9 milliards d'euros (+8,4 %). Pénalisé à hauteur de 314 millions d’euros par la surtaxe exceptionnelle d’impôt sur les sociétés introduite par la loi de finances 2025, le résultat net atteint 1,8 milliard d’euros (-10,1 %).

Tous les métiers enregistrent des performances solides. Les réseaux bancaires ont notamment été soutenus par l’amélioration de la marge d’intérêt et la conquête commerciale en rebond. L’assurance et les métiers spécialisés demeurent solides alors qu’ils ont été particulièrement pénalisés par la surtaxe.

Le coût du risque total se stabilise à 902 millions d’euros (-5,8 %). Il reste sur des niveaux élevés liés aux difficultés que connaissent les entreprises dans la situation économique actuelle. Avec 67,7 milliards d’euros de capitaux propres et un CET1 de 19,5 % estimé au 30 juin 2025, le groupe figure parmi les banques les plus solides de la zone euro.

Les frais généraux atteignent 5 milliards d’euros (+6,7 %). Ils reflètent les investissements de Crédit Mutuel Alliance Fédérale pour maintenir son avance technologique, se développer en France et en Europe avec le projet d’acquisition de la banque allemande OLB, et pérenniser un pacte social fort.

Première banque engagée dans la démarche de l’entreprise à mission, Crédit Mutuel Alliance Fédérale a amplifié son action pour le bien commun. Vingt engagements forts ont été adoptés par la Chambre syndicale et interfédérale, son Parlement mutualiste. Parmi eux, le Dividende sociétal qui mobilise, chaque année, 15 % de son résultat annuel net consolidé pour bâtir un monde plus juste et plus durable.

Résultats au 30 juin 2025 30/06/2025 30/06/2024 Évolution Produit net bancaire record 8 768 M€ 8 257 M€ +6,2 % dont banque de détail 6 466 M€ 6 094 M€ +6,1% dont assurance 812 M€ 701 M€ +15,9% dont métiers spécialisés 2 1 532 M€ 1 491 M€ +2,8 % Frais généraux reflétant les investissements -5 026 M€ -4 712 M€ +6,7 % Coût du risque stabilisé -902 M€ -957 M€ -5,8 % Résultat avant impôt record 2 863 M€ 2 641 M€ +8,4 % Résultat net en baisse avec l'effet surtaxe d'IS 1 826 M€ 2 032 M€ -10,1 % dont surtaxe de l'IS - 314 M€ N/A N/A





REPRISE DE LA CROISSANCE DES FINANCEMENTS3 : + 1,1 % Crédits à l'habitat Crédits à l'équipement Crédits à la consommation 263,6 Md€ 146,9 Md€ 58,3 Md€





UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE Ratio CET14 Capitaux propres 19,5 % 67,7 Md€





1Comptes non audités, les procédures d’examen limité menées par les commissaires aux comptes sont en cours. La réunion du conseil d’administration arrêtant les comptes s’est tenue le 30 juillet 2025. L’ensemble de la communication financière est disponible sur le site Internet : www.bfcm.creditmutuel.fr et est publiée par Crédit Mutuel Alliance Fédérale en application des dispositions de l’article L451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF). 2 Les métiers spécialisés regroupent la banque de financement, les activités de marché, le capital-investissement, la gestion d'actifs et banque privée. 3 Évolution des encours calculée sur 12 mois. 4 Estimé au 30 juin 2025, l’intégration du résultat dans les fonds propres est soumise à l’approbation de la BCE.

