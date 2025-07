Paris, le 30 juillet 2025, 18h30

Eramet : priorité à l’efficacité opérationnelle après un 1er semestre 2025 sous forte pression

Solide performance en matière de sécurité au S1 2025, avec un TF2 1 Groupe de 0,6

EBITDA ajusté (hors SLN) à 191 M€ en baisse de 45 % par rapport au S1 2024, principalement en raison de la contribution réduite de PT WBN (- 92 M€, soit près de 2/3 de la baisse) s'expliquant par : Le démarrage prévu de nouveaux sites de production minière à Weda Bay en Indonésie, conjugué à des limitations dans les permis d'exploitation, conduisant à une dégradation significative de la teneur en nickel (de 2,0 % à 1,6% pour les saprolites), ainsi qu'à une hausse des coûts opérationnels Un mix produit défavorable ayant impacté les volumes vendus (- 8 %)

à en baisse de 45 % par rapport au S1 2024, principalement en raison de la contribution réduite de PT WBN (- 92 M€, soit près de 2/3 de la baisse) s’expliquant par :

Tendance positive pour les autres activités minières au T2 : Au T2, des progrès significatifs ont été réalisés dans la résolution des difficultés logistiques rencontrées au port au Gabon depuis fin 2024, avec une évolution positive par rapport au T1, renforçant notre confiance dans notre capacité à délivrer au S2 Poursuite de la solide performance opérationnelle des sables minéralisés avec une croissance des volumes vendus (environ + 20 %) Franchissement d’étapes clés de notre site de production de lithium en Argentine, renforçant la robustesse du procédé d’extraction directe (« DLE ») développé par Eramet, dont le fonctionnement à l’échelle industrielle est désormais démontré



Lancement en juin d’une revue opérationnelle approfondie avec pour objectif de renforcer la performance en toute sécurité et de manière réactive

Résultat Net part du Groupe (hors SLN) 2 négatif à hauteur de - 101 M€

Free Cash-Flow ajusté de - 266 M€ du fait notamment de la finalisation des investissements de croissance de l'usine de Centenario. Levier ajusté de 2,7x, avec un niveau de liquidité qui reste élevé

Environnement macro-économique incertain continuant de peser sur les marchés finaux du Groupe, notamment en raison de l'évolution de l'industrie de l'acier en Chine, et de celle des taux de change Ajustement des objectifs de volume 2025 : Minerai de manganèse transporté : entre 6,5 et 7,0 Mt ; cash cost FOB compris entre 2,1 et 2,3 $/dmtu, reflétant l'évolution défavorable du taux de change €/USD (objectif inchangé à taux constant) Minerai de nickel vendu à l'externe : entre 36 et 39 Mth, reflétant la révision récente du permis octroyé pour 2025, soit 10 Mth supplémentaires de latérite Carbonate de lithium produit : entre 4 et 7 kt-LCE, compte tenu du délai dans la mise en service de l'unité d'évaporation forcée au S1

sur les marchés finaux du Groupe, notamment en raison de l’évolution de l’industrie de l’acier en Chine, et de celle des taux de change

Maitrise du plan de capex 2025 réaffirmée : entre 400 M€ et 450 M€





Paulo CASTELLARI, Directeur Général du Groupe :

Les résultats du premier semestre ne sont clairement pas à la hauteur de notre ambition. Aujourd’hui plus que jamais, les équipes sont pleinement mobilisées pour capitaliser sur la dynamique positive amorcée à la fin du deuxième trimestre.

Depuis mon arrivée chez Eramet, j’ai été profondément impressionné par la compétence de nos collaborateurs, la qualité de nos actifs, ainsi que par l’énergie et l’engagement qui portent notre détermination à améliorer la performance opérationnelle. Ces atouts fondamentaux me rendent pleinement confiant dans notre capacité à réaligner Eramet sur une trajectoire de création de valeur durable et à long terme.

Engagements RSE

Sécurité

La performance du Groupe en matière de sécurité reste bonne au S1 2025. Le TF21 du Groupe à 0,6 est nettement meilleur que la limite de la feuille de route RSE (<1,0). Les activités alliages de manganèse de Porsgrunn et de Kvinesdal en Norvège réalisent un semestre sans aucun accident. Le Groupe réitère que la sécurité de ses employés et de ses sous-traitants reste sa priorité numéro une.

Transparence ESG

En complément de son rapport de durabilité, Eramet choisit de publier la majeure partie de ses indicateurs ESG dans un outil interactif permettant à l’utilisateur d’analyser l’évolution de ses données environnementales, sociales et de gouvernance. La page dédiée au reporting des indicateurs de la feuille de route « Act for Positive Mining » et du rapport de durabilité 2024 est accessible à toutes les parties prenantes d’Eramet sur le site Reporting ESG - Eramet.

Environnement marin

En juin 2025, à l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur l’Océan, Eramet a rappelé sa position de principe sur la préservation des milieux marins.

Santé

Dans le cadre de sa feuille de route « Act for Positive Mining », et plus particulièrement de son premier pilier « Care for People », le Groupe poursuit activement ses actions de prévention santé. Ces initiatives répondent aux engagements pris dans le cadre de l’accord de socle commun de protection sociale « Eramet Global Care » signé en juin 2024, qui prévoit deux actions annuelles de dépistage et/ou de prévention, des campagnes de vaccination, ainsi que des programmes ciblant le surpoids, la sédentarité et les addictions.

Environnement

Le programme Gabon Green Generation by Lékédi s’est clôturé en juin, après une année scolaire riche en apprentissages et en actions concrètes pour la biodiversité et l’environnement, avec plus de 1 200 élèves formés au Gabon.

En avril, les start-ups britanniques Mozaic Earth et Gentian ont remporté le premier prix de l’édition 2025 du Challenge Open Innovation grâce à leur plateforme de collecte et d'analyse de données écologiques, recueillies via satellite, drone et smartphone. Leur solution pourrait être testée prochainement sur les sites d’Eramet au Gabon.

Sociétal

Déployé en Afrique, puis en Argentine, le programme Femmes d’Avenir, créé par Eramet en coopération avec des organisations locales de la société civile reconnues, franchit une nouvelle étape en 2025 avec son lancement en Indonésie au T2. Son objectif : favoriser l’autonomie économique des femmes entrepreneures en leur donnant accès à des formations, à un réseau solide et à des opportunités concrètes pour développer leur activité.

Notations extra-financières

En juillet, l’agence Sustainalytics a mis à jour sa notation en matière de risques ESG révisant légèrement la note d’Eramet à 31,0 (vs. 30,9 précédemment, le score le plus bas étant le mieux).

Notations financières et financement

En mai 2025, Eramet a procédé à l’émission d’obligations liées au développement durable (sustainability-linked bonds) pour un montant nominal de 100 M€, assimilables aux obligations émises en mai 2024, venant à échéance en novembre 2029 et avec un coupon annuel de 6,5 %. Ce placement porte ainsi à 600 M€ le montant nominal total de ces obligations. Ces nouvelles obligations ont des modalités identiques à celles émises en mai 2024 (à l’exception du prix d’émission)6 et ont reçu les notations Ba3 par Moody’s et BB par Fitch, avec des perspectives négatives. Le produit net de cette opération s’élève à 75 M€, après remboursement du Term Loan (25 M€), et sera affecté aux besoins généraux du Groupe.

Chiffres clés du groupe Eramet

Millions d’euros1 S1 2025 S1 2024 Var. (M€) Var.1 (%) Chiffre d’affaires ajusté (hors SLN)2 1 528 1 640 - 112 - 7 % Chiffre d’affaires 1 404 1 452 - 48 - 3 % EBITDA ajusté (hors SLN)2 191 345 - 154 - 45 % EBITDA 71 102 - 31 - 30 % Résultat Opérationnel Courant (hors SLN)2 9 88 - 79 - 90 % Résultat Net part du Groupe - 152 - 41 - 111 n.a. Résultat Net part du Groupe (hors SLN)2 - 101 31 - 132 n.a. Free Cash-Flow du Groupe - 414 - 521 + 107 n.a. Free Cash-Flow ajusté2,3 - 266 - 291 + 25 n.a. Millions d’euros1 30/06/25 31/12/24 Var. (M€) Var.1 (%) Endettement net (Trésorerie nette) 1 716 1 297 + 419 + 32 % Capitaux propres 1 760 2 139 - 379 - 18 % Levier ajusté2 (Endettement net retraité4 / EBITDA ajusté hors SLN) 2,7x 1,8x n.a. + 0,9 pt Levier (Endettement net / EBITDA) 5,0x 3,5x n.a. + 1,5 pts Gearing (Endettement net / capitaux propres) 98 % 61 % n.a. + 37 pts Gearing au sens des covenants bancaires5 94 % 57 % n.a. + 37 pts ROCE (ROC / capitaux employés6 de l’année n-1) 2 % 3 % n.a. - 1 pt

1 Données arrondies au million le plus proche ou au % supérieur ou inférieur.

2 A compter de 2024, les indicateurs clés de performance du Groupe sont présentés en excluant la SLN, car l'entité calédonienne n'a plus d'impact sur la performance financière et économique du Groupe. Les tableaux de réconciliation avec les comptes IFRS sont présentés en Annexe 1. Les définitions figurent dans le glossaire financier en Annexe 9.

3 Net des apports en capital de Tsingshan pour le projet Centenario (85 M€ au S1 2024) et des financements accordés par l’Etat français à la SLN en quasi-fonds propres (145 M€ au S1 2024 et 148 M€ au S1 2025).

4 Retraité de la trésorerie nette de la SLN au 30 juin 2025 (90 M€) ; la dette nette consolidée s’établit ainsi à 1 807 M€ pour le calcul du levier ajusté.

5 Ratio endettement net sur capitaux propres, hors impact IFRS 16.

6 Somme des capitaux propres, de l’endettement financier net, des provisions pour remise en état des sites, pour restructuration et autres risques sociaux, diminuée des immobilisations financières, hors capitaux employés PT WBN.

Nota : l’ensemble des variations commentées du 1er semestre 2025 (« S1 2025 ») sont calculées par rapport au 1er semestre 2024 (« S1 2024 »), sauf indication contraire. Les mentions T1, T2, T3 et T4 font référence aux quatre trimestres de l’année.

Le chiffre d’affaires ajusté (hors SLN)2 s’élève à 1 528 M€ au S1 2025, en baisse de 7 % (- 6 % à périmètre et change constants7). Cette baisse reflète d’une part, un effet volume négatif (- 3 %) pour les activités de manganèse et de nickel, partiellement compensé par la croissance des ventes de sables minéralisés, et d’autre part, un effet prix négatif (- 2 %).

L’EBITDA ajusté (hors SLN)2 s’élève à 191 M€, en baisse de 45 %, reflétant :

Une performance intrinsèque négative de - 117 M€, principalement liée à une forte baisse de la teneur en nickel conjuguée à une moindre productivité sur les nouveaux sites miniers à PT WBN (- 89 M€), une baisse des volumes (- 14 M€), ainsi qu'une hausse des autres coûts opérationnels, notamment du fait des difficultés logistiques rencontrées au Gabon et de la montée en puissance de Centenario (- 39 M€ combiné), partiellement compensée par une amélioration de la teneur en HMC des sables minéralisés (+ 21 M€) et des gains sur achats (+ 16 M€) ;

de , principalement liée à une forte baisse de la teneur en nickel conjuguée à une moindre productivité sur les nouveaux sites miniers à PT WBN (- 89 M€), une baisse des volumes (- 14 M€), ainsi qu’une hausse des autres coûts opérationnels, notamment du fait des difficultés logistiques rencontrées au Gabon et de la montée en puissance de Centenario (- 39 M€ combiné), partiellement compensée par une amélioration de la teneur en HMC des sables minéralisés (+ 21 M€) et des gains sur achats (+ 16 M€) ; Un impact négatif des facteurs externes de - 37 M€, compte tenu notamment de l’impact négatif du permis d’exploitation limité de PT WBN (- 36 M€), une hausse du coût des intrants (- 24 M€) et un effet change et inflation négatif (- 20 M€), partiellement compensé par un effet prix favorable lié aux primes plus élevées sur le minerai de PT WBN (+ 42 M€) ainsi que la baisse du coût du fret maritime (+ 20 M€).

Le résultat net part du Groupe s’établit à - 152 M€ sur le S1 2025, incluant la quote-part de résultat de PT WBN (36 M€) ainsi que les pertes liées à la SLN (- 51 M€). Le résultat net part du Groupe (hors SLN)2 s’établit à - 101 M€ en recul de 132 M€, compte tenu principalement de la baisse de l’EBITDA, et de la contribution limitée de PT WBN.

Les investissements financés par le Groupe9 s’élèvent à 215 M€ (vs. 224 M€ au S1 2024) et comprennent 141 M€ d’investissements de croissance, principalement en Argentine (64 M€) et au Gabon (57 M€) ; les investissements de maintenance s’élèvent à 74 M€.

Le Free Cash-Flow ajusté2 (« FCF ajusté ») s’établit à - 266 M€. Il inclut les dividendes reçus de PT WBN à hauteur de 19 M€ (en ligne avec la forte baisse de l’EBITDA), ainsi que des décaissements d’impôt de 120 M€, dont 92 M€ versés à l’Etat gabonais au S1, correspondant, d’une part, au versement du solde d’IS de l’année 2024 et, d’autre part, à un redressement fiscal au titre de la période 2019-2022.

En avril 2025, dans le cadre de l’accord de financement de la SLN signé avec Eramet en 2024, l’État français a souscrit à 100 M€ de Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (« TSDI ») supplémentaires, portant le total des financements reçus au titre de l’année 2025 à 238 M€ (pour rappel, en décembre 2024, la SLN avait reçu par anticipation 138 M€ pour financer une partie des pertes de 2025).

La dette nette du Groupe s’élève à 1 716 M€ au 30 juin 2025, après décaissement lié au versement de dividendes au titre de l’année 2024 aux actionnaires d’Eramet (- 43 M€) ainsi qu’aux actionnaires minoritaires de Comilog (- 55 M€). Retraitée de la trésorerie nette de la SLN au 30 juin 2025 (90 M€), la dette nette du Groupe s’élève à 1 807 M€. Le ratio de levier ajusté2 affiche ainsi 2,7x.

La liquidité du Groupe, y compris les lignes de financement non tirées, reste élevée à 1,7 Mds€ au 30 juin 2025.

Chiffres clés par activité10

Millions d’euros1 S1 2025 S1 2024 Var.

(M€) Var.1

(%) Manganèse





CA 949 996 - 47 - 5 % EBITDA 197 225 - 28 - 12 % Nickel (hors SLN)





CA ajusté (hors SLN)2 231 285 - 54 - 19 % EBITDA ajusté (hors SLN)2 51 143 - 92 - 64 % Sables minéralisés





CA 135 141 - 6 - 4 % EBITDA 53 50 + 3 + 6 % Lithium





CA 4 0 + 4 n.a. EBITDA - 37 - 11 - 26 n.a.

1 Données arrondies au million le plus proche et au % supérieur ou inférieur.

2 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 9.

Manganèse

L’EBITDA de l’activité Manganèse s’établit à 197 M€ sur le semestre, en baisse de 12 % par rapport au S1 2024 :

Minerai : EBITDA à 175 M€ (- 6 %), impacté par la baisse des volumes vendus (- 8 %) tandis que le prix de vente moyen réalisé reste quasiment stable (- 1 % vs. S1 2024, en ligne avec l’indice CIF Chine 44% décalé d’un mois et retraité de l’effet change)

Alliages : EBITDA à 22 M€ (- 44 %), reflétant le recul des volumes vendus (- 4 %) avec un mix produit moins favorable, conjugué à la hausse significative du coût du minerai consommé (+ 20 %11).





Minerai de manganèse S1 2025 S1 2024 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires - M€1 525 562 - 37 - 7 % EBITDA - M€2 175 186 - 11 - 6 % Transport de minerai et aggloméré - Mt 3,0 3,2 - 0,2 - 5 % Ventes externes de minerai - Mt 2,7 2,9 - 0,2 - 8 % Cash cost FOB (nouvelle définition) - $/dmtu3 2,3 2,0 + 0,3 + 14 % Alliages de manganèse S1 2025 S1 2024 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires - M€ 424 434 - 10 - 2 % EBITDA - M€ 22 39 - 17 - 44 % Ventes d’alliages - kt 310 322 - 12 - 4 % Dont affinés - % 50% 54% - 4 pts - 7 %

1 Chiffre d’affaires lié aux ventes externes de minerai de manganèse uniquement, y compris 35 M€ liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (vs. 35 M€ au S1 2024).

2 Dont 24 M€ liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (21 M€ au S1 2024).

3 Définition mise à jour (cf. Glossaire financier en Annexe 9), excluant désormais les taxes et les redevances minières (non-contrôlables) qui représentent 6 % du chiffre d’affaires FOB.

Tendances de marché12 & prix13

La production mondiale d’acier au carbone, principal débouché du manganèse, affiche une baisse de près de 2 % à 958 Mt au S1 2025.

La Chine, qui représente la moitié de la production mondiale d’acier, est en recul d’environ 3 % par rapport au S1 2024, face à une demande domestique toujours en baisse et malgré la hausse continue des exports d’acier. La production en Inde (+ 8 %) et en Amérique du Nord (+ 2 %) est en hausse, en partie soutenue par les mesures protectionnistes annoncées, alors que l’Europe est en baisse (- 2 %) avec une demande toujours atone, dans un contexte macro-économique incertain et face à la pression continue d’imports à prix compétitifs.

La consommation de minerai de manganèse progresse pour s’établir à 9,9 Mt-Mn au S1 2025 (+ 4 %), tirée principalement par la demande liée à la production d’alliages de manganèse (près de 90 % de la consommation totale). Les stocks d’alliages de manganèse chez les producteurs chinois ont augmenté sur le semestre, dans un contexte local de baisse de la production d’acier.

La production de minerai de manganèse est en hausse à 10,1 Mt-Mn (+ 6 %), avec une forte progression au T2 (+ 13 % vs. T1 2025). La production sudafricaine a été très soutenue sur le T2 (mois d’avril record), bénéficiant d’un niveau de fret maritime bas et d’une dépréciation du ZAR. En Australie, un producteur majeur (à l’arrêt depuis mars 2024) a repris ses exports en juin 2025. Ainsi, les volumes de minerai sudafricains et gabonais sont en hausse respectivement de 10 % et 7 % au S1, alors que les volumes australiens sont en recul de 40 %, comparé au S1 2024.

Le bilan offre / demande affiche un excédent sur le semestre. Les stocks de minerai aux ports chinois, après avoir atteint un point bas au T1, s’élèvent à 4,5 Mt fin juin (vs. 3,7 Mt fin mars), équivalent à environ 9 semaines de consommation.

Au S1 2025, l’indice de prix (CRU) du minerai de manganèse CIF Chine 44 % a atteint 4,6 $/dmtu en moyenne (- 14 % vs S1 2024). Cette évolution reflète une base de comparaison défavorable compte tenu de la forte hausse du prix entre avril et juin 2024, avec un pic à 9 $/dmtu. Les prix ont été sous pression au T2 du fait de l’augmentation des volumes sudafricains et de la remontée des exports australiens en mai.

L’indice de prix (CRU) des alliages affinés en Europe (MC Ferromanganèse) est en baisse de 4 % par rapport au S1 2024, avec une plus grande résilience par rapport à l’indice de prix des alliages standards (Silico-manganèse), en recul de 8 %. Cette baisse s’est accentuée en fin de semestre, le soutien indirect de potentielles mesures de sauvegarde concernant les ferroalliages par l’Union Européenne s’étant dissipé au cours du T2.

Activités

Au Gabon, après avoir fortement contraint les expéditions et les ventes de minerai au T1, les difficultés logistiques rencontrées au port d’Owendo depuis fin 2024 se sont améliorées de façon continue au T2. Les volumes de minerai vendu à l’externe ont ainsi progressé de 15 % au T2 par rapport au T1 pour atteindre 2,7 Mt au S1 2025 (- 8 % vs S1 2024).

La production de la mine s’établit à 3,5 Mt au S1 2025 (+ 1 %), tandis que les volumes transportés reculent à 3,0 Mt (- 5 %), avec cependant une nette amélioration au T2 (+ 20 % vs T1, avec un mois de juin à 600 kt). Le transport ferroviaire reste le principal point de tension de la chaîne logistique, rappelant l’importance du programme de rénovation et de modernisation du Transgabonais actuellement en cours.

Le cash cost FOB3 de l’activité minerai s’établit à 2,3 $/dmtu sur le semestre (+ 14 % vs S1 2024), reflétant principalement la baisse des volumes vendus conjuguée à une hausse des coûts (notamment en raison des frais de réparation et maintenance des équipements, liés aux difficultés logistiques sur la période). Les taxes et redevances minières (versées à l’État gabonais) s’établissent à 0,2 $/dmtu au S1 2025 (stable vs. S1 2024). En revanche, les coûts de transport maritime à la tonne sont en baisse à 0,8 $/dmtu (-18 %).

La production d’alliages s’établit à 322 kt sur le S1 2025, en légère baisse (- 1 %), reflétant notamment un ajustement aux conditions de marché défavorables. Les ventes sont également en baisse (- 4 %), avec un mix produit moins favorable (50 % d’affinés).

La marge des alliages s’est fortement détériorée sur le semestre, compte tenu principalement de la hausse du coût moyen du minerai consommé par les usines (près de + 20%11). Les autres coûts sont restés stables.

Perspectives

La production mondiale d’acier carbone devrait baisser au S2 par rapport au S1, en ligne avec la saisonnalité historique et la moindre demande. La poursuite du recul de la production en Chine devrait être partiellement compensée par une hausse dans le reste du monde, particulièrement en Inde. Eramet est bien implanté en Inde, qui devrait continuer à afficher une nette croissance de sa production d’acier grâce à de nouvelles capacités installées, aux investissements de l’Etat dans les infrastructures et à la croissance continue de la demande dans les autres secteurs consommateurs d’acier. L’offre de minerai devrait augmenter en S2 avec le retour à plein régime du principal producteur australien sur le marché, en partie contrebalancée par un ajustement possible des exports sudafricains à la baisse.

Le consensus de marché se positionne actuellement à environ 4,6 $/dmtu14 en moyenne pour le S2 2025, mais semble optimiste compte tenu du niveau actuel de l’indice CIF Chine 44% (4,2 $/dmtu) et de la disponibilité de l’offre.

La demande pour les alliages de manganèse devrait baisser au S2 en ligne avec la production d’acier, tandis que l’offre devait rester stable. Cependant, les flux de produits pourraient continuer à être perturbés par l’incertitude autour des mesures protectionnistes (en Europe et aux Etats-Unis en particulier). Les prix de vente des alliages sont attendus en baisse au S2 comparé au S1.

Compte tenu des difficultés logistiques rencontrées au S1, l’objectif de volumes de minerai de manganèse transporté est ajusté entre 6,5 Mt et 7,0 Mt en 2025. L’objectif de cash cost FOB3, confirmé à taux de change constant15, est revu à la hausse entre 2,1 et 2,3 $/dmtu, afin de refléter l’évolution défavorable du consensus de taux de change €/$.

Les investissements, visant principalement à pérenniser et à renforcer la capacité du transport ferroviaire, restent estimés à environ 130 M€ en 2025.

Suite à l’annonce fin mai sur l’interdiction des exportations de manganèse brut à partir de 2029, Eramet a entamé des discussions avec le gouvernement gabonais afin d’étudier ensemble les options de transformation et valorisation du minerai qui pourraient être définies conjointement, dans un esprit collaboratif et de respect mutuel visant à construire un partenariat fondé sur des intérêts partagés.

Nickel – PT Weda Bay Nickel (« PT WBN »)

L’EBITDA ajusté (hors SLN)2 de l’activité Nickel s’élève à 51 M€ sur le semestre, en baisse de 64 % par rapport au S1 2024.

La quote-part d’EBITDA de PT WBN (hors contrat d’off-take) atteint 55 M€ (- 62 %), pénalisée par le recul des volumes vendus (- 8 %) avec un mix défavorable, la forte baisse de la teneur du minerai (près de - 20%) et la hausse des coûts opérationnels des nouvelles zones d’exploitation, partiellement compensés par la hausse des primes.

Minerai de nickel S1 2025 S1 2024 Var. Var. (%) Quote-part du chiffre d’affaires de PT WBN (38,7%)1 - M€ 156 222 - 66 - 30 % Quote-part de l’EBITDA de PT WBN (38.7%) - M€ 55 145 - 90 - 62 % Ventes externes de minerai de nickel (100%) - Mth 11,0 12,1 - 1,1 - 8 % Dont saprolites – Mth 8,3 10,7 - 2,4 - 22 % Dont latérites – Mth 2,7 1,3 1,4 + 101 % Nickel Pig Iron (NPI) S1 2025 S1 2024 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires de l’offtake - M€ 75 63 + 12 + 19 % EBITDA de l’offtake - M€ 1 2 - 1 - 50 % Production de NPI (100%) – kt 17,0 14,0 + 3,0 + 21 % Ventes de NPI (43% offtake) – kt 7,4 5,8 + 1,6 + 27 % Fonctions supports S1 2025 S1 2024 Var. Var. (%) EBITDA2 - 5 - 4 - 1 n.a.

1 Hors offtake de NPI.

2 Coûts de supervision de l’entité indonésienne.

Tendances de marché16 & prix

La production mondiale d’acier inoxydable, principal débouché du nickel, est en hausse de plus de 3 % à 30,8 Mt au S1 2025.

La production en Chine, qui représente plus de 60 % de l’offre mondiale, affiche également une progression de 4 % par rapport au S1 2024, tirée par la consommation domestique et les exports en prévision de la mise en place des mesures douanières américaines annoncées ce semestre. Dans le reste du monde, la production a également augmenté de 3 %, alors que l’Indonésie a vu sa production reculer de 2 %.

La demande mondiale de nickel primaire progresse de 4 %, à 1,7 Mt-Ni au S1 2025. Cette hausse est principalement tirée par la demande pour les batteries (+ 13 %) qui représente désormais près de 20 % de la demande totale. En parallèle, la demande dans l’acier inoxydable, qui constitue plus de 60 % de la demande mondiale, reste stable (+ 1 %).

La production mondiale de nickel primaire a augmenté de 10 %, pour atteindre 1,8 Mt-Ni. La croissance de l’offre de NPI17 (+ 13 %) et la montée en puissance des nouveaux projets, notamment HPAL18 (+ 56 %) en Indonésie, ont été partiellement compensées par la baisse de la production de NPI en Chine (- 15 %) et de la production traditionnelle de ferronickel (- 3 %).

Le bilan offre / demande (classes I et II19) reste excédentaire au S1 2025. Les stocks visibles de nickel au LME et SHFE20 ont augmenté sur le semestre pour atteindre 229 kt-Ni à fin juin, équivalents à environ 3 semaines de consommation.

Au S1 2025, la moyenne des cours au LME (cotation d’une partie du nickel de classe I) s’est établie à 15 372 $/t, en forte baisse par rapport au S1 2024 (- 12 %), reflétant un marché toujours excédentaire.

La moyenne de l’indice pour le prix du NPI21 tel que vendu à Weda Bay s’est établie à 11 876 $/t, stable par rapport au S1 2024.

En Indonésie, l’indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel haute teneur (« HPM », prix plancher mensuel FOB tel que défini par le gouvernement) s’établit en moyenne à 27 $/th pour une teneur de 1,6 %22 au S1 2025, en recul de 9 % (en ligne avec la tendance du prix du nickel au LME - cf. formule de prix en annexe 4). Compte tenu de la limitation des permis par le gouvernement indonésien, l’offre domestique de minerai reste sous tension. Les primes sur le HPM se sont ainsi maintenues à des niveaux élevés pour les saprolites sur le semestre (proche de 60 %).

Activités

En Indonésie, sur le premier semestre, l’activité minière de PT WBN a été impactée par le démarrage de nouveaux sites de production et par des contraintes liées aux permis d’exploitation limités (révision du RKAB 2024-2026 par rapport à l’étude de faisabilité, combinée à la réduction de la surface du permis forestier 202423).

Les ventes externes de minerai24 se sont établies à 11,0 Mth au S1 2025 (- 8 % vs. S1 2024), impactées par un mix produit défavorable. Les volumes vendus de saprolites ont représenté 8,3 Mth, en baisse de 22 % en partie compensé par l’augmentation des volumes de latérite (x 2 à 2,7 Mth). La consommation interne de l’usine de NPI a atteint 1,5 Mth sur le S1 2025.

La teneur moyenne du minerai vendu a fortement baissé par rapport au S1 2024 (de 2,0 % à 1,6% pour les saprolites), tandis que le taux d’humidité moyenne a augmenté (de l’ordre de 10 %). La baisse anticipée de la teneur du minerai dans les nouvelles zones mises en exploitation, conformément au plan minier, a été accentuée par une sélectivité du minerai moins efficace que prévu.

En parallèle, les coûts de production de la mine sont en hausse, reflétant une moindre productivité (augmentation du taux de décapage minier en particulier) et l’augmentation des distances de roulage.

Ces effets ont été partiellement compensés par la hausse des primes au cours du semestre.

La production de NPI de l’usine est en hausse de 21 % au S1 2025 à 17,0 kt-Ni, compte tenu d’une bonne performance opérationnelle. Dans le cadre du contrat d’off-take (activité de négoce), les ventes de NPI s’établissent à 7,4 kt-Ni, en hausse de 27 %.

La contribution de PT WBN au FCF du Groupe a été limitée à hauteur de 19 M€ de dividendes au S1 2025, en lien avec la forte baisse de l’EBITDA sur la période.

Perspectives

En 2025, la consommation de nickel primaire devrait augmenter par rapport à 2024. La production d'acier inoxydable en Chine et en Indonésie restera le principal moteur de cette croissance, bien que potentiellement freinée au S2 par la guerre commerciale et le ralentissement de la consommation domestique chinoise en l’absence de mesures de soutien. L’offre de nickel primaire devrait progresser également, soutenue par la croissance des projets HPAL en Indonésie dont la production est attendue en hausse de 20 % par rapport à 2024. La production des usines de NPI indonésiennes devrait cependant ralentir au S2 2025, en lien avec un ralentissement potentiel de la demande du secteur de l’inox en Chine et une disponibilité plus restreinte du minerai en Indonésie. Le marché du nickel devrait rester excédentaire, pour la quatrième année consécutive.

Dans ce contexte, le consensus de marché du LME s’établit actuellement à environ 15 540 $/t sur le S2 2025.

Le RKAB octroyé en octobre dernier concernant la période 2024-2026 limitait les volumes de production et de vente de minerai de nickel de PT WBN à 32 Mth en 2025 (dont 3 Mth de consommation interne à destination de l’usine de NPI). Suite à la demande déposée par PT WBN, les autorités indonésiennes ont récemment octroyé un RKAB révisé pour 2025, portant les volumes totaux à 42 Mth, incluant 10 Mth supplémentaires de minerai de latérite (produit à plus faible marge), afin de soutenir la croissance de la production des usines HPAL d’IWIP. En conséquence, l’objectif de volume de minerai de nickel commercialisable est revu à la hausse entre 36 et 39 Mth pour l’année 2025.

La teneur moyenne du minerai de nickel vendu au S2 devrait rester stable par rapport au S1.

Les coûts de production de la mine devraient également rester plus élevés qu’en 2024 au S2, tandis que les royalties devraient augmenter par rapport au S2 2024, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fin avril (ces dernières sont désormais calculées selon un % variable indexé sur le prix du nickel au LME, avec un minimum à 14% vs. 10% fixes auparavant 25).

Dans un contexte de tension persistante sur l’offre et de conditions météorologiques défavorables, PT WBN devrait continuer de bénéficier de primes significatives sur le prix plancher référence HPM.

Sables Minéralisés

L’EBITDA de l’activité Sables Minéralisés s’élève à 53 M€ au S1 2025, en hausse de 6 % par rapport au S1 2024, tiré par la hausse des volumes de vente, dans un contexte de baisse des prix.

Sables minéralisés S1 2025 S1 2024 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires - M€ 135 141 - 6 - 4 % EBITDA - M€ 53 50 + 3 + 6 % Production de sables minéralisés – kt 489 407 + 82 + 20 % Ventes d’ilménite – kt 292 241 + 51 + 21 % Ventes de zircon - kt 33 29 + 4 + 13 %

Tendances de marché & prix26

La demande mondiale de zircon a montré des signes de stabilisation au T2 2025, bénéficiant notamment d’un effet de stockage préventif en anticipation des mesures douanières américaines. Cependant, la demande industrielle globale reste atone, impactée par l’incertitude macro-économique et la faiblesse de l’activité immobilière dans le monde. En parallèle, la production mondiale a augmenté du fait de la hausse de la production en Chine à partir de concentrés de minéraux lourds importés. Le marché est donc resté excédentaire, continuant de peser sur les prix.

Le prix du zircon premium s’établit ainsi à 1 770 $/t FOB en moyenne au S1 2025, en baisse de 8 % par rapport au S1 2024.

La demande mondiale de pigments TiO 2 27, principal débouché de produits titanifères28, est en recul sur la période, face à l’incertitude macroéconomique et la faiblesse de l’activité immobilière. En parallèle, l’offre mondiale de pigments TiO 2 est restée stable reflétant le maintien de la production des acteurs chinois afin d’absorber leurs coûts fixes.

Le prix de l’ilménite (voie chlorure) telle que produite par Eramet Grande Côte (« EGC ») s’établit à 283 $/t FOB au S1 2025, en baisse de 6 %, compte tenu d’une augmentation de l’offre d’ilménite en Chine.

Activités

Au Sénégal, la production de sables minéralisés a fortement progressé, avec une hausse de 20 % sur le semestre (vs. S1 2024) pour atteindre 489 kt, à la suite d’un T2 record (253 kt produites). Cette progression reflète toujours une teneur moyenne en hausse de la zone exploitée.

En conséquence, les volumes produits d’ilménite progressent de 20 % par rapport au S1 2024, à 304 kt, en ligne avec l’évolution de la production de sables minéralisés. Les ventes d’ilménite sont en hausse de 21 %, à 292 kt.

De la même manière, les volumes produits et vendus de zircon sont en hausse par rapport au S1 2024, respectivement de 9 % à 35 kt, et de 13 %, à 33 kt.

Perspectives

Compte tenu du contexte macroéconomique, la demande des produits de sables minéralisés reste faible avec des perspectives de croissance limitées à court terme. La demande d’ilménite devrait diminuer au S2 du fait du ralentissement attendu de la production de pigments TiO 2 en Chine liée à des exports contraints par des mesures d’antidumping, notamment en Inde, et une demande domestique stagnante. La demande de zircon devrait également ralentir au S2 après le stockage préventif du S1 et la saisonnalité défavorable ; la demande serait cependant en très légère hausse sur 2025.

Les marchés du zircon et de l’ilménite devraient rester en surplus en 2025 du fait de la montée en puissance de la production de nouveaux projets, et d’une demande stagnante. Les prix devraient rester sous pression, notamment pour le zircon en raison d’un déstockage de certains acteurs historiques.

Au Sénégal, la production de sables minéralisés en 2025 reste attendue en hausse à plus de 900 kt-HMC, continuant de bénéficier d’une teneur élevée dans les zones exploitées. Des investissements (environ 50 M€ en 2025) sont en cours afin d’augmenter la capacité de production et d’accompagner la décarbonation des opérations.

Lithium

L’EBITDA de l’activité Lithium, dont la production a démarré fin décembre 2024, affiche une perte de 37 M€ sur le semestre en raison des délais dans la montée en cadence de l’usine, liés au retard pris par le fournisseur dans la mise en service de l'unité d'Évaporation Forcée.

Après avoir confirmé au T1 le fonctionnement à l’échelle industrielle de la technologie d’extraction directe (« DLE »), développée par Eramet, un jalon clé a été franchi au T2 avec la mise en service de cette unité, essentielle pour l’augmentation de la production de l'usine.

Lithium S1 2025 S1 2024 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires - M€ 4 0 + 4 n.a. EBITDA - M€ - 37 - 11 - 26 n.a. Production de carbonate de lithium - t-LCE 710 0 + 710 n.a. Ventes de carbonate de lithium - t-LCE 520 0 + 520 n.a.

Tendances de marché & prix29

Au S1 2025, les ventes mondiales de véhicules électriques (« VE ») ont progressé de près de 30 % par rapport au S1 2024, portées principalement par la dynamique du marché chinois, soutenue par des programmes de reprises de véhicules thermiques et une forte compétition sur le marché domestique, se traduisant par une baisse marquée des prix des nouveaux modèles électriques. Les ventes de VE en Chine affichent une solide croissance (+ 33 %) sur le semestre avec un taux de pénétration dépassant 50 % (+ 9 pts vs S1 2024). L’Europe enregistre également une bonne performance (+ 23 % de ventes, avec un taux de pénétration de 26 %). À l’inverse, les États-Unis affichent une progression plus modérée (+ 4 % de ventes, avec un taux de pénétration stable).

Les installations de systèmes de stockage d’énergie stationnaire (« ESS ») sont également en hausse (+ 6 %) au S1 2025, toutefois plus modérée qu’attendue, du fait d’une récente évolution réglementaire en Chine et d’un ralentissement dans la livraison de parcs ESS aux Etats-Unis.

La demande de lithium est en hausse à 685 kt-LCE au S1 2025 (+ 29 %), tirée par la croissance des ventes de VE et le développement continu de l’ESS, principalement en Chine.

En parallèle, l’offre de lithium s’est établie à 726 kt-LCE (+ 21 % vs. S1 2024), portée par l’augmentation de la production de lépidolite en Chine et la montée en puissance de nouvelles mines de spodumène (notamment au Mali et en Australie).

Le marché du Lithium reste ainsi en surplus au S1 2025, maintenant une pression continue sur le prix du carbonate de lithium.

L’indice SMM qualité batterie (Ex-Works, Chine) s’est établi à 8 657 $/t-LCE en moyenne au S1 2025, en baisse de 33 %, tandis que l’indice Fastmarkets qualité batterie (CIF, Asie) recule également de 34 % à 9 197 $/t-LCE (chutant à environ 8 100 $/t-LCE fin juin).

Le prix de vente réalisé sur le marché chinois inclut une décote de qualité par rapport à l’indice ; celle-ci varie en fonction du niveau d’impuretés et correspond aux éventuels coûts de traitement nécessaires pour purifier le produit en qualité batterie.

Activités

En Argentine, l’usine de Centenario poursuit la montée en cadence de sa production de carbonate de lithium.

Les unités d’extraction directe de lithium (DLE) ont opéré à un rythme proche de leur rendement nominal et de leur débit sur le semestre, confirmant que la technologie DLE développée par Eramet fonctionne efficacement à l'échelle industrielle.

Au T1, la montée en cadence globale de l’usine a été fortement retardée par un problème technique dans la mise en service d’un élément clé du processus de concentration (Évaporation Forcée), attribuable à un problème de conception du fournisseur. Au T2, l’équipe de mise en service de Centenario s’est mobilisée, en collaboration avec le fournisseur, sur la résolution de ce problème technique. L’unité d’Évaporation Forcée, essentielle pour permettre la montée en cadence de l’usine, a ainsi été mise en service en juin avec des premiers résultats satisfaisants. L’unité d’extraction du bore a également été mise en service sur le T2. L’ensemble des étapes clés du procédé de production de carbonate de lithium à partir de saumure, basé sur la technologie DLE, sont désormais opérationnelles.

Les volumes de carbonate de lithium produits ont ainsi été limités à 710 t-LCE sur le S1, tandis que les volumes vendus ont atteint 520 t-LCE. Les ventes, réalisées principalement avec des fabricants de CAM en Chine, ont été fixées en fonction du prix de référence du marché chinois pour le carbonate de lithium de qualité batterie, moins les coûts de raffinage pour transformer le produit initial de qualité industrielle et technique en qualité batterie.

Le montant des capex de croissance financés par Eramet s’est élevé à 64 M€ au S1 2025.

Perspectives

La croissance de la demande de lithium devrait continuer à être tirée par les ventes de VE au S2 2025, en particulier en Chine, où le taux de pénétration devrait dépasser 55 % à la fin de l’année. Elle devrait également continuer à être soutenue par le déploiement croissant de systèmes ESS, qui accompagnent le déploiement de nouvelles capacités d’énergies renouvelables. La croissance en Chine, qui reste le premier marché pour l’ESS, devrait se poursuivre malgré les récentes évolutions réglementaires. Le développement de l’ESS devrait amplifier la demande de cathodes de chimie LFP à base de lithium, qui dominent déjà largement le secteur.

L’offre de lithium devrait continuer à se renforcer au S2 avec la croissance de la production en Argentine et au Chili, l’augmentation de la production minière en Chine et la montée en puissance des deux nouvelles mines au Mali. La Chine devrait devenir le premier producteur mondial de lithium (devant l’Australie et le Chili).

Le marché devrait demeurer excédentaire et les prix rester sous pression. Le consensus de marché (carbonate de lithium qualité batterie, CIF Asie) se positionne actuellement à environ 9 300 $/t-LCE en moyenne au S2 2025.

Sur le S2, les équipes d’Eramet se concentreront sur la poursuite de la montée en cadence de l’usine de Centenario et la progression vers la capacité nominale de l’usine (24 000 tonnes par an).

Le retard pris sur la mise en service de l’unité d’évaporation forcée au S1 a conduit par ailleurs à une révision à la baisse des volumes de production de carbonate de lithium, attendus entre 4 et 7 kt-LCE en 2025. De plus, ce retard a également entraîné des coûts liés à davantage de travaux et de temps passé sur site par les prestataires. Les investissements sont ainsi attendus en hausse de 30 M€ à environ 110 M€ en 2025, dont environ 90 M€ de capex de croissance et 20 M€ de capex de maintenance.

Perspectives

L’incertitude persiste sur l’ensemble des marchés avec la mise en place des droits de douane américains. Au S1, la demande intérieure en Chine a été soutenue par des programmes de relance, ainsi que par une accélération des exportations en anticipation de nouvelles mesures douanières. Toutefois, les perspectives restent incertaines pour le S2. Ce contexte macroéconomique instable devrait maintenir une pression baissière sur la demande des différents marchés finaux du Groupe.

Les consensus de prix30 et de taux de change31 pour le S2 2025 s’élèvent actuellement à :

c.4,6 $/dmtu en moyenne pour le minerai de manganèse (ainsi que pour l’année 2025), ce qui paraît ambitieux compte tenu du niveau actuel de l’indice CIF Chine 44% ;

c. 15 540 $/t (soit c.15 460 $/t en 2025) pour le nickel au LME ;

c. 15 540 $/t (soit c.15 460 $/t en 2025) pour le nickel au LME ; c. 9 300 $/t-LCE (soit c.9 200 $/t en 2025) pour le carbonate de lithium (qualité batterie, CIF Asie) ; 1,17 pour le taux de change €/$ (soit 1,13 en 2025).

(soit c.9 200 $/t en 2025) pour le carbonate de lithium (qualité batterie, CIF Asie) ;

Les prix de vente des alliages de Mn sont attendus en baisse au S2 2025. Les mesures protectionnistes considérées par les Etats-Unis et l’U.E. pourraient cependant générer de la volatilité selon les régions du monde. Les prix domestiques du minerai de nickel vendu en Indonésie, indexés sur le LME, évoluent en fonction de celui-ci et devraient continuer de bénéficier de primes significatives sur l’indice HPM au S2 2025, soutenues par le contexte de marché local à Halmahera.

Les sensibilités de l’EBITDA ajusté (hors SLN) aux prix des métaux et au taux de change sont présentées en annexe 6.

Les taux de fret, qui ont significativement augmenté en ce début de T3 du fait d’une disponibilité limitée de navires, pourraient rester plus élevés au S2 2025 par rapport au S1. Néanmoins, les perspectives restent incertaines compte tenu notamment des négociations commerciales en cours et de la situation géopolitique au Moyen-Orient. Les coûts de l’énergie devraient légèrement baisser sur le S2 2025.

Guidance

Dans ce contexte, les objectifs de volume et de cash cost pour 2025 sont ajustés comme ceci :





Activités Indicateur Guidance 2025

(19/02/2025) Guidance 2025

(30/07/2025) Minerai de manganèse





Volumes transportés 6,7 - 7,2 Mt 6,5 - 7,0 Mt Cash cost FOB1,2 2,0 – 2,2 $/dmtu 2,1 – 2,3 $/dmtu Minerai de Nickel











Volumes vendus, dont : 32 Mth 39 - 42 Mth A l’externe 29 Mth 36 - 39 mth A l’interne 3 Mth 3 Mth Lithium carbonate Volumes produits 10 - 13 kt-LCE 4 - 7 kt-LCE Sables minéralisés Volumes produits > 900 kt-HMC Confirmé

1 Définitions dans glossaire financier en Annexe 9.

2 Pour un taux de change $/€ de 1,04 au 19/02/2025 et à 1,13 $/€ au 30/07/2025.

Le montant des investissements5 reste estimé entre 400 et 450 M€ en 2025.

Capex Activité Guidance 2025

(19/02/2025) Guidance 2025

(30/07/2025) Maintenance Groupe 150 - 200 M€ Confirmé Croissance

















Groupe, dont : c.250 M€ Confirmé Manganèse c.130 M€ Confirmé Sables minéralisés c.50 M€ Confirmé Lithium c.60 M€ c.90 M€

Calendrier

31.07.2025 : Présentation des résultats semestriel 2025

Une retransmission en direct de la présentation des résultats semestriels 2025 aura lieu le jeudi 31 juillet 2025 à 9h30 (heure de Paris), sur le site www.eramet.com. Les documents de présentation seront disponibles lors de la retransmission.

30.10.2025 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2025

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

Annexe 1 : Tableaux de réconciliation

Millions d’euros S1 2025 S1 2024 Var. (M€) Var. (%) Chiffre d’affaires – comptes publiés 1 404 1 452 - 48 - 3 % Quote-part de PT WBN (38,7% hors contrat d’off-take) 156 222 - 66 - 30 % Chiffre d’affaires ajusté 1 560 1 674 - 114 - 7 % Chiffre d'affaires exclu de la SLN1 32 34 - 2 - 6 % Chiffre d’affaires ajusté (hors SLN)2 1 528 1 640 - 112 - 7 %

1 Chiffre d’affaires lié à la vente de minerai de nickel et autres ; le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN étant comptabilisé au niveau d’Eramet S.A.

2 Définition dans glossaire financier en Annexe 9.

Millions d’euros S1 2025 S1 2024 Var. (M€) Var. (%) EBITDA 71 102 - 31 - 30 % Quote-part de PT WBN (38.7%) 55 145 - 90 - 62 % EBITDA ajusté 126 248 - 122 - 49 % EBITDA exclu de la SLN1 - 65 - 98 + 33 n.a. EBITDA ajusté (hors SLN)2 191 345 - 154 - 45 %

1 EBITDA généré au niveau de la SLN correspondant à la vente de ferronickel à Eramet S.A. et à la vente externe de minerai et autres ; la marge de commercialisation sur la vente du ferronickel de la SLN étant comptabilisée au niveau d’Eramet S.A.

2 Définition dans glossaire financier en Annexe 9.

Millions d’euros S1 2025 S1 2024 Var. (M€) Var. (%) Résultat Opérationnel Courant - 64 - 23 - 41 n.a. Dont SLN - 73 - 111 + 38 n.a. Résultat Opérationnel Courant (hors SLN)1 9 88 - 79 - 90 %

1 Définition dans glossaire financier en Annexe 9.

Millions d’euros S1 2025 S1 2024 Var. (M€) Var. (%) Résultat Net part du Groupe - 152 - 41 - 111 n.a. Dont SLN - 51 - 72 + 21 n.a. Résultat Net part du Groupe (hors SLN)1 - 101 31 - 132 n.a.

1 Définition dans glossaire financier en Annexe 9.

Millions d’euros S1 2025 S1 2024 Free Cash-Flow - 414 - 521 Retraité des éléments suivants : (+) Injection de capital de Tsingshan dans le projet Centenario 0 85 (+) Financements accordés par l'État français à la SLN (TSDI)1 148 145 Free Cash-Flow ajusté2 - 266 - 291

1 Financement apporté pour couvrir en cash les besoins de l’année en cours.

2 Définition dans glossaire financier en Annexe 9.

Annexe 2 : Chiffre d’affaires trimestriel

En millions d’euros1





T2

2025





T1

2025





T4

2024





T3

2024





T2

2024





T1

2024





Manganèse 492 457 460 569 548 448 Activité minerai de Mn2 275 250 224 338 308 254 Activité alliages de Mn2 217 207 236 231 241 193 Nickel ajusté (hors SLN)2 117 114 287 64 147 138 Sables Minéralisés 67 68 95 75 89 52 Lithium 4 0 0 0 0 0 Holding, éliminations & autres3 105 104 93 96 113 105 Groupe Eramet ajusté (hors SLN) 786 742 935 804 897 743 Chiffre d’affaires SLN4 13 19 14 5 16 18 Groupe Eramet comptes publiés 716 688 697 784 797 655

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 9.

3 Inclut principalement le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN car comptabilisé au niveau d’Eramet S.A. ; le chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres a été exclu des chiffres présentés.

4 Chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres.

Annexe 3 : Productions et ventes

T2

2025 T1

2025 T4 2024 T3 2024 T2 2024 T1 2024 S1 2025 S1 2024 Manganèse Production de minerai et aggloméré de manganèse (Mt) 1 764 1 785 1 237 2 045 1 595 1 926 3 549 3 521 Transport de minerai et aggloméré de manganèse (Mt) 1 659 1 386 1 099 1 819 1 559 1 638 3 045 3 197 Ventes externes de minerai de manganèse (Mt) 1 432 1 240 1 418 1 152 1 445 1 466 2 672 2 911 Production d’alliages de manganèse (kt) 160 162 145 166 170 154 322 324 Ventes d’alliages de manganèse (kt) 161 149 167 143 173 149 310 322 Nickel Production de minerai de nickel commercialisable – PT WBN à 100 % (kth)1 7 080 9 169 13 886 1 441 7 820 8 885 16 249 16 705 Ventes externes de minerai de nickel – PT WBN à 100 % (kth) 5 639 5 399 16 843 1 390 5 982 6 079 11 038 12 061 Dont saprolites (kth) 4 574 3 757 16 393 1 390 5 236 5 479 8 331 10 715 Dont latérites (kth) 1 065 1 642 450 0 746 600 2 707 1 346 Production de NPI – PT WBN à 100 % (kt-Ni contenu) 7,9 9,1 9,1 7,4 6,6 7,4 17,0 14,0 Ventes de NPI – PT WBN – Off-take 43 % Eramet (kt-Ni contenu) 3,5 3,9 3,2 3,4 2,9 2,8 7,4 5,8 Sables minéralisés Production de sables minéralisés (kt) 253 236 226 250 215 192 489 407 Production d’ilménite (kt) 174 130 172 144 138 116 304 254 Production de zircon (kt) 19 16 19 17 18 14 35 32 Ventes d’ilménite (kt) 166 126 195 125 166 75 292 241 Ventes de zircon (kt) 16 17 22 15 16 13 33 29 Lithium Production de carbonate de lithium

(t-LCE) 270 440 0 0 0 0 710 0 Ventes de carbonate de lithium

(t-LCE) 480 40 0 0 0 0 520 0

1 Avec l’approbation d’une nouvelle étude de faisabilité (plan minier long terme) à l’été 2024, certains minerais pauvres en nickel, qui étaient considérés comme des stériles et non comptabilisés dans la production de minerai officielle, sont désormais classés comme minerais et enregistrés en production.



Annexe 4 : Prix, index et change

S1 2025 S1 2024 S2 2024 Var S1 2025 – S1 2024 Var S1 2025 – S2 2024 Manganèse Mn CIF China 44 % ($/dmtu)1 4,64 5,38 5,68 - 14 % - 18 % Ferromanganèse MC – Europe (€/t)1 1 460 1 523 1 597 - 4 % - 9 % Silico-manganèse – Europe (€/t)1 1 078 1 171 1 113 - 8 % - 3 % Nickel Ni LME ($/t)2 15 372 17 506 16 130 - 12 % - 5 % Ni LME ($/lb)2 6,97 7,94 7,32 - 12 % - 5 % NPI SMM Index ($/t)3 11 876 11 858 12 243 + 0 % - 3 % HPM4 Nickel prices 1,6 %/35 % ($/wmt) 27 30 30 - 9 % - 8 % HPM4 Nickel prices 1,8 %/35 % ($/wmt) 34 38 37 - 9 % - 8 % Sables minéralisés Zircon ($/t)5 1 770 1 915 1 870 - 8 % - 5 % Ilménite voie chlorure (USD/t)6 283 300 298 - 6 % - 5 % Lithium Carbonate de Lithium, qualité batteries, CIF Chine hors TVA ($/t LCE)7 8 657 12 929 9 688 - 33 % - 11 % Carbonate de Lithium, qualité batteries, CIF Asie ($/t LCE)8 9 197 13 902 11 170 - 29 % - 12 % Change EUR/USD ($/€)9 1,09 1,08 1,08 + 0,01 + 0,01

1 Moyenne semestrielle des prix de marché (sur base prix mensuels Index CRU), calcul et analyse Eramet.

2 Prix LME (London Metal Exchange).

3 NPI SMM (Shanghai Metals Market) 8-12 %.

4 Indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel en Indonésie.

5 Analyse marché et Eramet (zircon premium).

6 Analyse marché et Eramet.

7 SMM (Shanghai Metals Market) : carbonate de lithium CIF Chine qualité batterie spot price, hors TVA.

8 Fastmarket : carbonate de lithium CIF Asie qualité batterie spot price. Chiffres mis à jour pour le S1 2024 du fait de la prise en compte de données quotidiennes vs. hebdomadaires précédemment (impact non significatif).

9 Bloomberg.

Prix plancher (HPM) = HMA x Teneur nickel du minerai (%Ni) x Facteur de correction x [1 – humidité du minerai (%H 2 O)] en $/th

HPM : prix plancher du minerai, venant de « Harga Patokan Mineral » en indonésien

HMA : prix étalon du minerai, venant de « Harga Mineral Acuan » en indonésien, équivalent à la moyenne du cours nickel du LME cash avec un décalage d’environ un mois, exprimé en $/tonne nickel

Facteur de correction = 20% - 1% x [(1,9% - Teneur nickel du minerai (%Ni)) x 100]





Annexe 5 : Indicateurs de performance

Millions d’euros1 S1 2025 S1 2024 Var. (M€) Var.2 (%) Manganèse CA 949 996 - 47 - 5 % EBITDA 197 225 - 28 - 12 % FCF 45 3 + 42 n.a. Activité minerai de Mn3 CA 525 562 - 37 - 7 % EBITDA 175 186 - 11 - 6 % FCF - 14 - 29 + 15 n.a. Activité alliages de Mn3 CA 424 434 - 10 - 2 % EBITDA 22 39 - 17 - 44 % FCF 59 32 + 27 + 84 % Nickel (hors SLN) CA ajusté3 (hors SLN) 231 285 - 54 - 19 % CA 317 313 + 4 + 1 % EBITDA ajusté3 (hors SLN) 51 143 - 92 - 64 % EBITDA - 69 - 90 + 21 n.a. FCF ajusté3 15 - 11 + 26 n.a. Sables minéralisés CA 135 141 - 6 - 4 % EBITDA 53 50 + 3 + 6 % FCF - 14 4 - 18 n.a. Lithium CA 4 0 + 4 n.a. EBITDA - 37 - 11 - 26 n.a. FCF - 144 - 102 - 42 n.a. Holding, élim. et autres CA ajusté3,4 (hors SLN) 209 217 - 8 - 4 % EBITDA ajusté3 (hors SLN) - 73 - 63 - 10 n.a. FCF - 169 - 187 + 18 n.a. Total Groupe (hors SLN) CA ajusté3 (hors SLN) 1 528 1 640 - 112 - 7 % CA 1 404 1 452 - 48 - 3 % EBITDA ajusté3 (hors SLN) 191 345 - 154 - 45 % EBITDA 71 102 - 31 - 30 % FCF ajusté3 - 266 - 291 + 25 n.a.

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

3 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 9.

4 Inclut principalement le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN car comptabilisé au niveau d’Eramet S.A. ; le chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres a été exclu des chiffres présentés.

Annexe 6 : Sensibilités de l’EBITDA ajusté du Groupe (hors SLN)

Sensibilités Variation Impact EBITDA ajusté (hors SLN)





Prix du minerai de manganèse

(CIF Chine 44 %) + 1 $/dmtu c.230 M€ Prix des alliages de manganèse + 100 $/t c.60 M€ Prix du minerai de nickel (HPM nickel) – Weda Bay + 10 $/th c.95 M€ Prix du Lithium (carbonate de Lithium, qualité batterie, CIF Asie) + 1 000 $/t LCE c.5 M€ Taux de change - 0,1 $/€ c.130 M€

1 Pour un taux de change $/€ de 1,13.

Annexe 7 : Indicateurs de performance

Performance opérationnelle des divisions

Millions d'euros Mn Ni Sm Li Holding, élim. & autres Total (hors SLN) SLN Total 1er semestre 2025 Chiffre d'affaires 949 75 135 4 209 1 372 32 1 404 EBITDA 197 - 4 53 - 37 - 73 136 - 65 71 Résultat opérationnel courant 96 - 4 36 - 41 - 78 9 - 73 - 64 Flux net de trésorerie généré par l'activité 153 4 14 - 67 - 176 - 72 - 130 - 202 Inv. industriels (incorp. & corp.) 105 0 28 92 4 230 11 241 Free Cash-Flow 45 23 - 14 - 144 - 185 - 274 - 140 - 414 1er semestre 2024 Chiffre d'affaires 996 63 141 0 217 1 418 34 1 452 EBITDA 225 - 2 50 - 11 - 63 200 - 98 102 Résultat opérationnel courant 137 - 2 33 - 11 - 69 88 - 111 - 23 Flux net de trésorerie généré par l'activité 136 - 20 31 - 44 - 215 - 112 - 82 - 194 Inv. industriels (incorp. & corp.) 126 1 15 134 5 280 9 289 Free Cash-Flow 3 16 4 - 187 - 229 - 392 - 130 - 521

Chiffre d’affaires et investissements par zone géographique

Millions d'euros France Europe Am. du Nord Chine Autres Asie Océanie Afrique Am. du Sud Total Chiffre d'affaires (destination des ventes) 1er semestre 2025 24 350 50 334 408 8 40 189 1 404 1er semestre 2024 19 388 70 345 408 17 51 154 1 452 Inv. Industriels (incorp. & corp.) 1er semestre 2025 6 18 1 0 0 11 112 92 241 1er semestre 2024 19 14 2 0 1 9 110 134 289

Indicateurs de performance consolidés – Compte de résultat

Millions d'euros S1 2025 S1 2024 Chiffre d'affaires 1 404 1 452 EBITDA 71 102 Amortissement sur actif immobilisé - 124 - 120 Provisions pour risques et charges - 10 - 5 Résultat Opérationnel Courant - 64 - 23 (Dépréciations d'actifs) / Reprises - 2 - 9 Autres produits et charges opérationnels - 29 - 13 Résultat opérationnel - 95 - 45 Résultat financier1 - 75 - 86 Quote-part dans les résultats des entreprises associées 36 98 Impôts sur les résultats - 45 - 61 Résultat Net de la période - 179 - 94 - part des minoritaires - 27 - 53 - part du Groupe - 152 - 41 Résultat de base par action (en euros) - 5,31 - 1,44

Indicateurs de performance consolidés – Tableau de flux de l’endettement financier net

Millions d'euros S1 2025 S1 2024 Activités opérationnelles EBITDA 71 102 Impact trésorerie des éléments sous l'EBITDA - 202 - 150 Marge brute d'autofinancement - 132 - 48 Variation de BFR - 70 - 146 Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles (A) - 202 - 194 Opérations d'investissement Investissements industriels - 241 - 289 Autres flux d'investissements 29 - 38 Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement (B) - 212 - 327 Flux de trésorerie nets liés aux opérations sur fonds propres 1 418 Incidence des variations de cours des devises et autres - 2 8 Acquisition de droits d'utilisation IFRS 16 - 5 - 1 (Augmentation) / Diminution de l'endettement financier net - 420 - 97 (Endettement financier net) d'ouverture - 1 297 - 614 (Endettement financier net) de clôture - 1 716 - 711 Free Cash-Flow (A) + (B) - 414 - 521



Indicateurs de performance consolidés – Bilan

Millions d'euros 30/06/2025 31/12/2024 Actif immobilisé 3 890 3 943 Stocks 666 692 Clients 189 217 Fournisseurs - 332 - 384 BFR simplifié 523 525 Autres éléments de BFR - 21 - 78 BFR total 502 447 Instruments financiers dérivés - 15 - 8 Total actif 4 376 4 382 Millions d'euros 30/06/2025 31/12/2024 Capitaux propres - part du Groupe 1 044 1 441 Minoritaires 716 698 Capitaux propres 1 760 2 139 Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants - 754 - 927 Emprunts 2 470 2 224 Endettement financier net 1 716 1 297 Ratio endettement financier net / capitaux propres (gearing) 98 % 61 % Provisions et engagements liés au personnel 796 789 Impôts différés nets 104 157 Instruments financiers dérivés 0 0 Total passif 4 376 4 382

Annexe 8 : Société Le Nickel (SLN)

T2 2025 T1 2025 T4 2024 T3 2024 T2 2024 T1 2024 S1 2025 S1 2024 Production de minerai de nickel – (Mth) 694 700 812 695 389 1 014 1 394 1 403 Ventes externes de minerai de nickel – (Mth) 169 230 144 60 196 247 398 443 Production de ferronickel – (kt-Ni contenu) 8,8 8,7 7,7 7,8 8,3 9,1 17,5 17,4 Ventes de ferronickel – (kt-Ni contenu) 9,3 8,2 7,8 7,7 8,7 8,7 17,5 17,4 Ni ore CIF China 1,8 % ($/wmt)1 81,3 75,0 75,1 74,7 71,5 69,4 78,1 70,5

1 CNFEOL (China FerroAlloy Online), « Autres pays miniers ».

En Nouvelle-Calédonie, la production minière de la SLN s’est établie à 1,4 Mth au S1 2025, quasiment stable par rapport à l’année dernière. L’activité minière de la SLN reste fortement impactée par la fermeture de certains sites miniers suite aux émeutes du S1 2024.

De la même manière, les exports de minerai de nickel de la SLN restent également contraints sur le S1 2025, s’établissant à 0,4 Mth, en baisse de 10 % par rapport au S1 2024.

Le prix du minerai de nickel (1,8 % CIF Chine), tel qu’exporté par la SLN, s’établit en moyenne à 78 $/th sur le S1 2025, en hausse de 4 % par rapport au S1 2024.

La production de ferronickel s’établit à 17,5 kt-Ni (+ 1 % vs. S1 2024), celle-ci étant toujours limitée. Les volumes vendus s’établissent également à 17,5 kt-Ni (+ 1 % vs. S1 2024).

Le cash cost1 de la production de ferronickel s’est élevé à 8,0 $/lb en moyenne sur le S1 2025, en nette baisse par rapport au S1 2024 (9,1 $/lb). Cette amélioration s’explique par un meilleur contrôle des coûts par rapport au S1 2024, désormais en ligne avec l’activité réduite de la filiale.

Le prix spot du ferronickel tel que produit par la SLN (nickel de classe II également) s’est situé au-dessus du prix du NPI.

Annexe 9 : Glossaire financier

Indicateurs de performance consolidés

Les indicateurs de performance consolidés utilisés pour la communication financière des résultats et de la performance économique du Groupe et présentés dans ce document sont des données retraitées issues du Reporting du Groupe et suivies par le Comex.

Chiffre d‘affaires à périmètre et change constants

Le chiffre d’affaires à périmètre et change constants correspond au chiffre d’affaires corrigé de l’effet des changements de périmètre et de variation de taux de change d’un exercice à l’autre. L’effet périmètre se calcule : pour les sociétés acquises au cours de l’exercice, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période en cours et pour les sociétés acquises au cours de la période précédente, en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d’affaires en année pleine ; pour les sociétés cédées, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période considérée et sur la période comparable antérieure. L’effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de l’exercice considéré les taux de change de l’exercice précédent.

Chiffre d’affaires ajusté (hors SLN)

Le chiffre d’affaires ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités du Groupe. Le chiffre d’affaires ajusté correspond au chiffre d’affaires incluant la quote-part d'Eramet dans le chiffre d’affaires des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe, retraité de l’off-take de toute ou partie de l’activité.

Au 30 juin 2025, le chiffre d’affaires est ajusté pour inclure la contribution de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7 %. Le Groupe détient une participation de 43 % dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90 % de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence. Un accord d’off-take de la production de ferroalliage de nickel (NPI) est en place avec Tsingshan à hauteur de 43 % pour Eramet et 57 % pour Tsingshan.

Le chiffre d’affaires ajusté exclut également le chiffre d'affaires lié aux ventes de minerai de nickel et autres de la SLN, en tant que société standalone, car les pertes de l’entité sont intégralement financées par l'État français en 2024 et au S1 2025, suite à l’accord conclu avec Eramet. Toutefois, le chiffre d'affaires lié au négoce du ferronickel reste comptabilisé dans le chiffre d’affaires ajusté (au niveau de la Holding), compte tenu de l’existence d’un contrat d’achat entre la SLN et Eramet S.A., et d’un contrat de commercialisation entre Eramet S.A. et les clients finaux.

Une réconciliation avec le chiffre d’affaires du Groupe est fournie dans la note 3 des états financiers consolidés du Groupe.

EBITDA (« Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation »)

Résultat avant charges et produits financiers et autres charges et produits opérationnels, impôts sur les résultats, provision pour risques et charges et amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles.

EBITDA ajusté (hors SLN)

L'EBITDA ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités du Groupe. L'EBITDA ajusté correspond à l'EBITDA incluant la quote-part d'Eramet dans l'EBITDA des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe.

Au 30 juin 2025, l'EBITDA est ajusté pour inclure l'EBITDA proportionnel de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7 %. Le Groupe détient une participation de 43% dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90 % de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence.

Par ailleurs, L’EBITDA ajusté exclut l’EBITDA de la SLN en tant que société standalone, car les pertes de l’entité sont intégralement financées par l'État français en 2024 et au S1 2025, suite à l’accord conclu avec Eramet. Toutefois, l’EBITDA lié à l’activité de négoce de ferronickel reste comptabilisé dans l’EBITDA ajusté (au niveau de la Holding), compte tenu de l’existence d’un contrat d’achat entre la SLN et Eramet S.A., et un contrat de commercialisation entre Eramet S.A. et les clients finaux.

Une réconciliation avec l'EBITDA du Groupe est fournie dans la note 3 des états financiers consolidés du Groupe.

Résultat Opérationnel Courant (hors SLN)

Le résultat opérationnel courant (hors SLN) est défini comme le résultat opérationnel courant, retraité du résultat opérationnel de la SLN.

Une réconciliation avec le résultat opérationnel courant du Groupe est fournie dans la note 3 des états financiers consolidés du Groupe.

Résultat Net (hors SLN) / Résultat Net (hors SLN), part du Groupe

Le résultat net (hors SLN) est défini comme le résultat net, retraité du résultat net de la SLN.

Le résultat net part du Groupe (hors SLN) est défini comme le résultat net, retraité de la part du Groupe dans le résultat net de la SLN.

Une réconciliation avec le résultat net du Groupe est fournie dans la note 3 des états financiers consolidés du Groupe.

Free Cash-Flow ajusté

Le Free Cash-Flow ajusté est présenté afin permettre une meilleure compréhension de la génération de trésorerie sous-jacente des activités du Groupe. Le Free Cash-Flow ajusté correspond au Free Cash-Flow net de (i) l’injection de capital de Tsingshan dans le projet Centenario pour l’année 2024 et (ii) du financement accordé par l'État français à la SLN (sous forme de Titres Subordonnés à Durée Indéterminée, « TSDI ») pour neutraliser la consommation de trésorerie de l'entité calédonienne.

Une réconciliation avec le Free Cash-Flow est fournie dans la note 3 des états financiers consolidés du Groupe.

Levier ajusté

Le levier ajusté est défini comme la dette nette consolidée, retraitée de la trésorerie disponible apportée par l’Etat français (via TSDI) pour financer les pertes futures de la SLN, et rapportée à l’EBITDA ajusté (tel que défini ci-dessus).

Néanmoins, à l’avenir, dans le cas où d’autres joint-ventures significatives retraitées dans l’EBITDA ajusté supporteraient une dette externe, la dette nette serait ajustée pour inclure la part d’Eramet dans la dette externe des joint-ventures (« dette nette ajustée »). Le levier ajusté serait alors défini comme la dette nette ajustée sur l’EBITDA ajusté, conformément à une approche juste et économique de l’endettement d'Eramet.

Activité minerai de manganèse

L’activité minerai de manganèse correspond aux activités minières de Comilog (hors activité du Complexe Métallurgique de Moanda, « CMM », produisant des alliages de manganèse) et aux activités de transport de Setrag.

Activité alliages de manganèse

L’activité alliages de manganèse correspond aux usines de transformation du minerai de manganèse en alliages de manganèse, et inclut les 3 usines norvégiennes constituant Eramet Norway (« ENO », soit Porsgrunn, Sauda, Kvinesdal), Eramet Marietta (« EMI ») aux Etats-Unis, Comilog Dunkerque (« CDK ») en France et le Complexe Métallurgique de Moanda (« CMM ») au Gabon.

Cash cost FOB du minerai de manganèse (nouvelle définition)

Le cash-cost FOB (« Free On Board ») du minerai de manganèse est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais sur vente, frais de transport terrestres) qui couvrent toutes les étapes de l’extraction du minerai jusqu’à son acheminement au port d’embarquement et à son chargement et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash cost n’inclut pas les coûts du transport maritime, les coûts de marketing et désormais les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat gabonais.

Cash cost Ex-Works du carbonate de lithium

Le cash cost Ex-Works du carbonate de lithium produit par Eramine est défini comme l’ensemble de coûts de production et de structure qui couvrent toutes les étapes d’extraction et de raffinage nécessaires afin d’obtenir le produit final en sortie d’usine, et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash cost n’inclut ni les coûts du transport terrestre et du transport maritime, ni les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat argentin, ni les coûts de marketing.

Cash-cost de la SLN

Le cash-cost de la SLN est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais logistiques et commerciaux), net des crédits des sous-produits (dont exports de minerai de nickel) et prestations locales, qui couvrent toutes les étapes d’élaboration industrielle du produit fini jusqu’à la livraison au client final et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu.

Annexe 10 : Notes de bas de page

1 TF2 : Taux de fréquence des accidents du travail des employés d’Eramet, du personnel intérimaire et des sous-traitants (accidents mortels, accidents avec et sans arrêt), exprimé en nombre d’accidents par million d’heures travaillées

2 Définitions présentées dans le glossaire financier en Annexe 9

3 Cf. Glossaire financier en Annexe 9. Cash cost calculé hors coûts non contrôlables : coûts du transport maritime, coûts marketing, taxes et redevances minières

4 Sur la base d’un consensus de Taux €/USD à 1,13 pour 2025

5 Hors capex de la SLN, financés par l’État français

6 23-05-2024-Eramet-Succes-de-lemission-dobligations-liees-au-developpement-durable-sustainability-linked-bonds-de-500-millions-deuros-CP.pdf

7 Cf. Glossaire financier en Annexe 9

8 HMC : Heavy Mineral Concentrates

9 Net de l’apport de l’Etat français pour les capex de la SLN (12 M€)

10 Le tableau de réconciliation du chiffre d’affaires et de l’EBITDA ajustés par activité avec le chiffre d’affaires et l’EBITDA ajustés du Groupe est présenté en Annexe 5

11 Décalage de 5 à 6 mois entre la date d’achat et la date de consommation du minerai

12 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet sur la base des données de production World Steel Association

13 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; indice de prix minerai de manganèse : CRU CIF Chine 44 % spot price ; indices de prix des alliages de manganèse : CRU Western Europe spot price

14 A juillet 2025

15 1,04 $/€ selon consensus Bloomberg pour 2025 à fin février (cf. Communiqué de presse sur les Résultats annuels 2024 du 19/02/2025)

16 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet

17 Nickel Pig Iron (« NPI »), fonte de nickel

18 High Pressure Acid Leach : lixiviation par acide à haute pression

19 Classe I : produit avec un contenu nickel supérieur ou égal à 99 % ; classe II : produit avec un contenu nickel inférieur à 99%

20 LME : London Metal Exchange ; SHFE : Shanghai Futures Exchange

21 Indice SMM NPI 8-12 %

22 Pour un minerai à 35 % de taux d’humidité. Les prix indonésiens sont définis en fonction des conditions du marché domestique, mais avec un prix plancher mensuel basé sur le LME, conformément à une réglementation gouvernementale publiée en avril 2020

23 PPKH : autorisation officielle, délivrée par le ministère indonésien des Forêts, qui permet l’utilisation temporaire de terrains forestiers appartenant à l’État pour des activités non forestières, telles que les opérations minières

24 Aux usines présentes sur le parc industriel, autre que l’usine de NPI de la JV

25 De 14 % à 19 % pour le minerai (vs. 10%) et de 4 % à 7 % pour le FeNi/NPI (vs. 2 %)

26 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; Source Zircon premium (prix FOB) : analyse marché et Eramet ; Source Ilménite voie chlorure (prix FOB) : analyse marché et Eramet

27 Environ 90 % des débouchés des produits titanifères

28 Laitier de titane, ilménite, leucoxène, rutile et rutile synthétique

29 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; indice de prix Lithium carbonate : Fastmarket CIF Asie qualité batterie spot price ; SMM - battery-grade spot price Ex-Works Chine

30 Analyse Eramet sur la base d’un panel des principaux analystes sell-side et marché

31 Moyenne 2025 calculée sur la base du taux réel au S1 et du consensus Bloomberg pour le S2 (juillet 2025)

Pièce jointe