Mandalay upptäcker ny höghaltig guldtrend vid Brunswick South, i anslutning till befintlig infrastruktur i Costerfield

TORONTO, July 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "bolaget") (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) rapporterar prospekteringsresultat från Brunswick South Extension, en del av den operativa guld-antimongruvan Costerfield i Australien.

Sammanfattning:

Fyndigheten ligger endast 300 meter från den aktiva tillfartstunneln längs Brunswick-linjen.

Alla tre borrhålen träffade på höghaltiga ådror: 76,6 g/t Au över 0,49 m (ETW 0,44 m) i BD387 ; 265,0 g/t Au och 0,7 % Sb över 0,29 m (ETW 0,17 m) i BD388, och 52,3 g/t Au över 1,69 m (ETW 1,58 m) i BD391

Åderförgreningar påträffades över 175 m längd och 50 m nedåt.

Utökad borrning har påbörjats.



Obs: Ytterligare information om intercept, inklusive signifikanta intercept inom kompositintervall, finns i bilagan till detta dokument. Där antimonhalter inte anges är de under detektionsgränsen. ETW avser den uppskattade sanna bredden på genomborrningen.

Frazer Bourchier, VD och koncernchef för Mandalay, säger:

"Vi är mycket glada över den nya upptäckten vid Brunswick South som kommer precis efter våra framgångar vid True Blue. Brunswick South ligger inom 300 meter från befintlig underjordisk infrastruktur, vilket kan innebära en kortsiktig förlängning av Costerfields gruvlivslängd. Bolaget kommer att intensifiera borrningarna både ovan och under jord för att snabbt komma vidare med denna upptäckt. Tillsammans med den pågående borrningen vid True Blue-fyndet skapar Costerfield aktieägarvärde genom borrkronan. Costerfield förväntas bli en stark kassaflödesgenerator för den kombinerade Alkane-Mandalay efter det förväntade slutförandet av samgåendet mellan de två bolagen den 5 augusti 2025."

Chris Davis, vice VD för operativ geologi och prospektering, kommenterade:

"Brunswick-fyndigheten, som bröts på 1990-talet och återigen 2018, ligger i en vertikal förkastning som har spårats längs en 2 km lång ådra. Två domäner med guld- och antimontillgångar har hittills identifierats längs förkastningen. Vårt program 2025 var inriktat på djuputbredningen av den södra domänen, och ovanligt nog påträffades höghaltigt guld i alla tre borrhålen över en sträcka på 175 meter och en vertikal utsträckning på 30 meter.

"Med tanke på de imponerande resultaten och den enkla åtkomsten från befintlig infrastruktur prioriteras nu denna fyndighet för ytterligare borrning parallellt med True Blue. Som en del av detta arbete kommer vi också att undersöka möjligheten att bygga en underjordisk borrplattform som skulle kunna påskynda vårt borrprogram och definitionen av fyndigheten. Med endast höghaltiga resultat på denna nivå, där ådringen i stort sett är öppen längs strykningen och på djupet med tidigare borrningar ovanför, har vi inlett ett utvidgningsprogram för att ytterligare utvärdera den fulla potentialen i denna nya upptäckt."

Djupet på upptäckten i Brunswick South

Brunswick-fyndigheten ligger mellan Cuffley- och Youle-fyndigheterna och har direkt tillgång och portal till Brunswick behandlingsanläggningen som anrikar all malm som produceras vid Costerfield. Fyndigheten bröts genom ett dagbrott i mitten av 1990-talet och underjordisk brytning inleddes 2018 under Mandalay. Den nuvarande gruvbrytningen vid Brunswick är främst inriktad på en höghaltig zon med begränsad vertikal utbredning, känd som K-R-panelen, strax under det historiskt utbrutna blocket, som är åtskilt av en platt liggande förkastning som har förskjutit malmkroppen i sidled med flera meter.

Figur 1. Snedbild (mot nordost) av guld-antimonfältet Costerfield, som visar Mandalays underjordiska utveckling, de nuvarande resurslinjerna för Brunswick-fyndigheterna och den centrala positionen för de tre borrhålen som rapporteras i detta pressmeddelande.

Brunswick-ådern är anmärkningsvärt linjär i fältets sammanhang. Mineraliseringen har testborrats över en sträcka på 2 000 m nära ytan med försumbara avvikelser. Ådern (där den bryts) ligger i vecket på en öppen nord-sydlig antiklinal och innehåller vanligtvis en större andel stibnit i förhållande till kvarts än de flesta andra Costerfield-ådror. Ådern genomkorsas och förskjuts ibland i sidled av platt liggande förkastningar som följer, eller har en låg vinkel mot, den platta eller svagt västlutande bädden i Costerfield-siltstenen. När dessa förkastningar passerar över Brunswick-antiklinalens axel tenderar de att förgrena sig och plana ut till horisontalplanet, vilket skapar skivade stackar med progressiv nedåtgående västlig förskjutning – vilket ibland skapar malmskott av bonanzakvalitet och lokala utblåsningar. Dessutom skapar de branta nordostliga skjuvningarna haltkuddar där ådern genomskärs, utan att orsaka betydande förskjutning av ådern.

Vid Brunswick South visar historisk borrning nära ytan på en andra anrikningspanel, som är åtskild från Brunswick Main-panelen av en nordostlig skjuvning som kontrollerar halten. En omtolkning av de tidigare borrade djupaste låghaltiga intercepten tydde på att det var mycket troligt med störningar från platt liggande förkastningar med tanke på den tvetydiga karaktären hos det brutna material som återfanns. På grund av bedömningen utformades ett testborrningsprogram med två hål för att undersöka den otestade fortsättningen nedanför.

Figur 2. Längsgående sektion av Brunswick South-ådern som visar positionen för de nya fynden i förhållande till befintliga borrdata. Positionen för Cuffley till Brunswick-anslutningen visas, med en kommentar som visar dess avstånd öster om målådran, avtagande mot norr. Den södra änden av den utbrutna Brunswick-ådern kan ses längst till höger i sektionen. Annotationer beskriver interceptens kvalitet över en uppskattad sann bredd.

BD387 genomkorsade Brunswick-ådern cirka 270 meter söder om gränsen för den befintliga utvecklingen av Brunswick Main-ådern. Den åder som korsades innehöll 76,6 g/t guld på 0,49 m djup i borrhålet och bestod av läkt kvartsbreccia med synligt guld. BD388 passerade genom ådern 175 m söder om BD387 och fann en mer höghaltig mineralisering med 265 g/t guld och 0,7 % antimon på 0,29 m djup i borrhålet. Kluster av fint synligt guld är jämnt fördelade över kvartsen i detta snitt, och stibnit förekommer som en infyllnadsfas i en åder i ett sent skede. Ett tredje hål (BD391) borrades mellan och cirka 30 m nedåt i djupled från de två tidigare borrhålen och påträffade också en höggradig guldmineralisering, 52,3 g/t guld på 1,69 m djup.

Figur 3. Fotografier av de tre nya höghaltiga intercepten med individuella halter kommenterade. En infälld bild för BD388 visar en närbild av den typ av mineralisering som påträffats, huvudsakligen fritt guld i kvarts. BD391 har en betydligt större förkastning än de andra, vilket tolkas bero på närheten till en parallell förkastning som är vanlig i malmådrorna i Costerfield.

De nya intercepten är belägna inom vecket i en öppen synklinal; en något annorlunda strukturell miljö än både Brunswick Main-malmgången (som har ett antiklinalt veck) och den redan definierade mineraliserade panelen ovanför den nya målzonen, som inte verkar vara associerad med ett väldefinierat veck (figur 4).

Dessa uppmuntrande fynd är av omedelbar operativ betydelse för Costerfield-gruvan, som ligger bara 320 meter väster om Brunswicks väg. En höghaltig resurs på denna plats kommer att vara snabb och kostnadseffektiv att få tillgång till. Betydande prospektivitet omger dessa spännande nya intercept, inte bara längs den hittills otestade strykningen och nedåtriktade sträckningar utan också uppåt i den befintliga Brunswick South-resursen, där borrningen är relativt gles och riktad infill kan bygga betydande uppsida i brant stupande höghaltiga kapslar som ses i Brunswick Main-fyndigheten.

Figur 4. Tvärsnitt vid 5350N (vid BD391) genom Brunswick South-systemet, med de två andra intercepten i programmet schematiskt visade. Den stratigrafi som presenteras uppåt upprepas över flera tidiga tryckförkastningar, som korsas av senare subvertikala förkastningar och själva Brunswick-ådern. Annotationer beskriver interceptens kvalitet över en uppskattad sann bredd.

Nästa steg

Uppföljande borrning har påbörjats och kommer att undersöka både strykningen och utvidgningen nedåt i djupled till det nya höghaltiga området, och även ytterligare definiera kopplingen uppåt i djupled till ådrorna nära ytan. Detta program kommer att genomföras från underjorden av en av de tre borriggar som för närvarande fokuserar på expansionen av gruvan i närområdet, och av ytterligare en ovanjordsrigg som beräknas anlända i augusti 2025.

Borrning och analys

Alla diamantborrkärnor loggades och provtogs av Costerfields geologer eller av kontrakterade geologer med betydande branscherfarenhet, som arbetade under övervakning av Costerfields geologer. Alla prover skickades till On Site Laboratory Services (OSLS) i Bendigo, Victoria, Australien, för provberedning och analys genom eldbestämning för guld och atomabsorptionsspektroskopi (AAS) för antimon. Den geologiska och metallurgiska personalen vid anläggningen har implementerat en QA/QC-process som omfattar systematisk inlämning av standardreferensmaterial och blanka prover inom partier av borr- och ytprover som lämnas in för analys. Costerfield-specifika referensmaterial som framställts av Costerfield-malm har utarbetats och certifierats av OREAS, ett specialiserat konsultföretag för kvalitetskontroll av laboratorier. Se den tekniska rapporten "Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report" daterad den 30 mars 2025, tillgänglig på SEDAR (www.sedar.com) för en fullständig beskrivning av borrnings-, provtagnings- och analysförfaranden.

Kvalificerad person:

Chris Davis, vice VD för operativ geologi och prospektering vid Mandalay Resources, är en auktoriserad yrkesman från Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), samt medlem av Australian Institute of Geoscientists (MAIG) och en kvalificerad person enligt definitionen i NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga information som lämnas i det här pressmeddelandet.

För mer information

Frazer Bourchier

Direktör, VD och koncernchef

Edison Nguyen

Chef, affärsvärderingar och investerarrelationer

Kontakt:

647.258.9722

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt naturresursbolag med producerande tillgångar i Australien (guld-antimongruvan Costerfield) och Sverige (guldgruvan Björkdal). Bolaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva verksamheten på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt, samtidigt som man utvecklar en hög nivå av engagemang med samhället och medarbetarna.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" i den mening som avses i tillämpliga värdepapperslagar, inklusive uttalanden angående exploateringen och utvecklingspotentialen för Brunswick South-fyndigheten. Läsarna uppmanas att vara försiktiga och inte fästa otillbörlig vikt vid framåtblickande uttalanden. De faktiska resultaten och den faktiska utvecklingen kan skilja sig väsentligt från dessa uttalanden, och beror på bland annat förändringar i råvarupriser, den allmänna marknaden och ekonomiska förutsättningar. De faktorer som identifierats ovan är inte avsedda att representera en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan resultera i faktiska resultat och utveckling som skiljer sig åt från de som övervägs av framåtblickande uttalanden i denna nyhets- och pressrelease kan hittas under denna rubrik: “Risk-faktorer” i Mandalays årliga informationsformulär daterat den 30 mars 2025, och en kopia av denna finns tillgänglig under Mandalays profil på www.sedarplus.com. Det kan inte heller garanteras att eventuella antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrning någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska handlingar, händelser eller resultat väsentligt avviker från de beskrivna framåtblickande uttalandena kan det finnas andra faktorer som leder till handlingar, händelser eller resultat som inte kommer att vara som förväntat, uppskattat eller avsett. Det kan inte ges någon försäkran om att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från dem som förutses i sådana uttalanden. Följaktligen bör läsarna inte fästa otillbörlig vikt vid framåtblickande uttalanden.

Bilaga

Tabell 1. Betydande skärningar från borrprogrammet.

BORR

HÅLS-ID FRÅN

(M) TILL (M) INTERVALL

(M) UPPSKATTAD

VERKLIG

BREDD (M) AU

-HALT

(G/T) SB

-HALT

(%) AUEQ

(G/T) BD391 352,75 354,44 1,69 1,58 52,3 0,0 52,3 BD388 415,07 415,36 0,29 0,17 265,0 0,7 266,6 BD387 291,98 292,47 0,49 0,44 76,6 0,0 76,6 MB045 244,45 245,20 0,75 0,46 0,4 0,1 0,6 MB043 197,35 197,55 0,20 0,12 0,5 0,2 1,1 MB013 118,15 119,00 0,85 0,48 0,7 0,0 0,7 BD316W1 125,30 126,03 0,73 0,67 1,8 0,2 2,3 BD315 202,40 202,54 0,14 0,09 25,3 5,7 38,8 BD291 155,53 156,47 0,94 0,67 5,3 1,2 8,1 BD289 198,93 200,30 1,37 0,99 10,5 2,8 17,1 BD288 264,00 264,60 0,60 0,31 0,0 0,0 0,0 BD287 202,58 203,20 0,62 0,34 0,2 0,0 0,2 BD286W1 234,44 234,60 0,16 0,10 1,5 0,0 1,6 BD277 219,05 220,22 1,17 0,76 4,4 0,1 4,6 BD276 120,51 122,80 2,29 1,00 3,3 0,0 3,4 BD275 245,80 246,10 0,30 0,23 10,6 7,2 27,5 BD274W1 155,73 156,03 0,47 0,35 13,2 7,6 31,3 BD272 175,20 175,40 0,93 0,63 10,7 5,8 24,3 BD271 150,18 151,80 1,62 0,99 7,9 1,0 10,2 BD270 78,55 78,80 0,25 0,18 0,1 0,0 0,1 BD070 44,00 45,00 1,00 0,53 12,6 0,7 14,2 BD069 33,00 34,00 1,00 0,53 7,3 0,0 7,4 BD067 38,00 39,00 1,00 0,47 8,3 0,3 8,9 BD066 46,00 47,00 1,00 0,47 9,8 0,0 9,8 BD065 45,00 46,00 1,00 0,47 3,4 2,5 9,1 BD064 35,00 36,00 1,00 0,47 1,2 0,0 1,2 BD052 30,55 31,30 0,75 0,54 5,0 2,1 10,0 BD040 20,00 21,00 1,00 0,40 3,5 1,3 6,5 BD037 14,00 15,00 1,00 0,68 3,1 0,8 5,0 BD036 15,00 16,00 1,00 0,47 2,0 0,5 3,0 BD035A 5,00 6,00 1,00 0,68 7,6 0,4 8,6 BD035 5,00 6,00 1,00 0,68 5,2 0,0 5,2 BD034 24,00 25,00 1,00 0,47 2,1 0,0 2,2 BD033 9,00 10,00 1,00 0,68 3,2 0,0 3,2 BD032 20,00 21,00 1,00 0,47 1,1 0,5 2,3 BD031 11,00 12,00 1,00 0,68 2,4 1,1 5,0 BD030 23,00 24,00 1,00 0,47 5,8 0,9 8,0 BD028 21,00 22,00 1,00 0,47 1,3 0,4 2,3 BD027 14,00 15,00 1,00 0,68 1,6 0,0 1,6 BD025 22,00 23,00 1,00 0,68 4,4 0,6 5,9

Anteckningar

1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med hjälp av följande formel:

(Sb-pris per 10 kg × Sb-återvinning vid bearbetning) AuEq g per t = Au g per t + Sb % x (Au-pris per g × Au-återvinning vid bearbetning)

Använda priser och utvinningsgrader: Au $/oz = 2 500; Sb $/t = 19 000; Au-utvinning = 91 % och; Sb-utvinning = 92 %

2. LLD innebär en icke detekterbar mängd antimon. Detektionsgränsen för den använda analysen är 0,01 %

Tabell 4. Uppgifter om borrhålets krage

BORRPROGRAM BORRHÅLETS ID NORDLIG ÖSTLIG HÖJD DJUP STUPNING AZIMUT SLUTDATUM 2025 års djuptest BD391 5915138 303455 -59 410 -15 235 23 maj 2025 2025 års djuptest BD388 5915137 303455 -59 570 -8 224 2 maj 2025 2025 års djuptest BD387 5915138 303454 -59 345 -12 230 20 april 2025 Tidigare redovisat BD316W1 5914679 303375 186 133 -21 253 6 mars 2018 Tidigare redovisat BD315 5914679 303378 182 231 -40 234 23 februari 2018 Tidigare redovisat BD291 5914707 303367 183 201 -43 267 5 juni 2017 Tidigare redovisat BD287 5915043 303342 186 282 -46 255 29 maj 2017 Tidigare redovisat BD288 5914998 303357 187 405 -54 236 18 maj 2017 Tidigare redovisat BD289 5914835 303387 187 251 -42 253 9 maj 2017 Tidigare redovisat BD286W1 5914997 303357 185 245 -46 235 5 maj 2017 Tidigare redovisat BD275 5914841 303041 190 327 -40 89 21 april 2017 Tidigare redovisat BD277 5914997 303357 187 312 -47 253 6 april 2017 Tidigare redovisat BD276 5914949 303317 189 170 -36 245 27 mars 2017 Tidigare redovisat BD274W1 5914828 303358 186 166 -41 250 16 mars 2017 Tidigare redovisat BD272 5914828 303358 186 224 -42 281 2 mars 2017 Tidigare redovisat BD271 5914949 303318 189 249 -48 245 22 februari 2017 Tidigare redovisat BD270 5915042 303268 187 121 -35 272 20 februari 17 Tidigare redovisat MB045 5914829 303385 189 338 -53 265 28 april 2014 Tidigare redovisat MB043 5914695 303376 184 252 -51 263 10 april 2014 Tidigare redovisat MB013 5914937 303156 182 242 -60 82 25 november 2011 Tidigare redovisat BD070 5914768 303224 187 51 -60 82 1996 Tidigare redovisat BD069 5914797 303227 188 39 -60 82 1996 Tidigare redovisat BD067 5914853 303259 190 55 -60 264 1996 Tidigare redovisat BD066 5914881 303255 190 54 -60 262 1996 Tidigare redovisat BD065 5914908 303253 190 58 -60 267 1996 Tidigare redovisat BD064 5914957 303249 189 61 -60 262 1996 Tidigare redovisat BD052 5914834 303219 189 50 -45 87 1996 Tidigare redovisat BD040 5914725 303263 185 33 -60 292 1996 Tidigare redovisat BD037 5914751 303263 186 26 -45 262 1996 Tidigare redovisat BD036 5914770 303262 187 30 -60 262 1996 Tidigare redovisat BD035A 5914769 303259 187 26 -45 262 1996 Tidigare redovisat BD035 5914774 303259 187 10 -45 262 1996 Tidigare redovisat BD034 5914801 303257 188 33 -60 262 1996 Tidigare redovisat BD033 5914801 303254 188 26 -45 262 1996 Tidigare redovisat BD032 5914827 303252 189 36 -60 262 1996 Tidigare redovisat BD031 5914827 303252 189 26 -45 262 1996 Tidigare redovisat BD030 5914880 303249 190 39 -60 262 1996 Tidigare redovisat BD028 5914852 303250 190 36 -60 262 1996 Tidigare redovisat BD027 5914852 303250 190 26 -45 262 1996 Tidigare redovisat BD025 5914907 303246 190 28 -45 262 1996

Anteckningar:

Koordinatsystem: MGA2020



