VINCI - COMPTES SEMESTRIELS 2025

Nanterre, le 30 juillet 2025

COMPTES SEMESTRIELS 2025

Progression du chiffre d’affaires (+3 %) tirée par les concessions (+8 %) et les services à l’énergie (+6 %)

Hausse de l’EBITDA et des résultats opérationnels dans tous les métiers

Résultat net proche de celui du 1 er semestre 2024 malgré l’alourdissement de la fiscalité en France

semestre 2024 malgré l’alourdissement de la fiscalité en France Acompte sur le dividende au titre de l’exercice 2025 maintenu inchangé (1,05 euro par action)

Nouvelle progression du carnet portée par les prises de commandes dans les activités de fonds de commerce

Perspectives 2025 confirmées

Dans le cadre de la transition de la gouvernance, Xavier Huillard président du Conseil d’administration et Pierre Anjolras directeur général du Groupe

CHIFFRES CLÉS















1er semestre

Année

2024 En millions d’euros 2025 2024 Variation

2025 / 2024 Chiffre d’affaires1 34 852 33 775 +3,2 % 71 623 Part de l’international 57 % 56 %

58 % EBITDA 6 129 5 673 +8,0 % 12 689 En % du chiffre d’affaires 17,6 % 16,8 %

17,7 % Résultat opérationnel sur activité (ROPA) 4 140 3 871 +6,9 % 8 997 En % du chiffre d’affaires 11,9 % 11,5 %

12,6 % Résultat opérationnel courant 3 960 3 712 +6,7 % 8 850 Résultat net part du Groupe 1 8962 1 995 -5,0 % 4 863 Résultat net dilué par action (en €) 3,342 3,46 -3,5 % 8,43 Cash-flow libre 46 361 -315 6 808 Endettement financier net3 (en Mds€) (23,3) (23,4) ns (20,4)









Prises de commandes (en Mds€) 31,9 33,9 -6 %4 66,3 Carnet de commandes3 (en Mds€) 71,3 67,3 +6 % 69,1 Part de l’international 71 % 68 %

70 % Évolution du trafic de VINCI Autoroutes +2,2 % vs S1 2024

Évolution des trafic passagers5 de VINCI Airports +6,4 % vs S1 2024



Pierre Anjolras, directeur général de VINCI, a déclaré :

« La performance économique des métiers de VINCI au 1er semestre 2025 s’inscrit dans la continuité des exercices précédents. En dépit d’un environnement macroéconomique et géopolitique agité, le Groupe affiche une progression de son chiffre d’affaires tirée par les concessions et les services à l’énergie - en particulier à l’international - ainsi qu’une hausse des résultats opérationnels dans tous ses métiers tant en valeur qu’en marge.

Le résultat net s’établit à un niveau proche de celui du 1er semestre 2024, malgré l’alourdissement significatif de la fiscalité sur les bénéfices des entreprises mis en place en France pour 2025.

Le Conseil d’Administration a ainsi décidé de maintenir inchangé le niveau de l’acompte sur dividende au titre de l’exercice en cours.

Les concessions d’infrastructures gérées par VINCI affichent des hausses de trafic solides, tant dans les aéroports du réseau que sur les autoroutes en France et à l’international.

L’intégration des dernières acquisitions réalisées par VINCI Airports (Édimbourg, Budapest) et par VINCI Highways (Northwest Parkway à Denver aux États-Unis, Via Cristais au Brésil) s’effectue de manière très satisfaisante.

De son côté, VINCI Autoroutes a conclu avec le concédant un accord portant sur les investissements relatifs au bon état du réseau Escota à la fin du contrat de concession en février 2032.

Enfin, le Groupe a participé au travail de réflexion engagé par le ministère des Transports dans le cadre de la conférence Ambition France Transports, portant sur le financement des infrastructures de mobilité notamment après la fin des contrats de concessions autoroutières existants.

Les services à l’énergie ont continué de bénéficier de tendances de marchés très favorables, dans les infrastructures de production et de transport d’électricité, dans les data centers, dans la numérisation des process industriels et dans les services aux bâtiments, mais aussi dans les activités liées aux enjeux de défense et de souveraineté.

Dans ce contexte, l’activité de VINCI Energies et de Cobra IS a été bien orientée, particulièrement en Europe où la présence du Groupe s’est encore renforcée grâce à l’acquisition de nouvelles sociétés à forte implantation locale. Cette croissance vertueuse s’accompagne d’une nouvelle progression des marges opérationnelles.

Dans la construction, où les situations de marché sont plus contrastées selon les pays et les secteurs d’activité, l’accent est mis sur la sélectivité en matière de prises de commandes et sur l’excellence opérationnelle sur les chantiers. Conjuguée à une croissance externe ciblée sur les expertises et les zones géographiques les plus porteuses, cette stratégie s’est traduite par une amélioration de la marge opérationnelle de VINCI Construction alors que son chiffre d’affaires s’est légèrement contracté. Dans la promotion immobilière, toujours marquée par une baisse de la demande en France tant dans le logement que dans le non-résidentiel, VINCI Immobilier a confirmé le retour de ses résultats en territoire positif.

Le carnet de commandes, à un très haut niveau, continue de progresser du fait d’un montant de prises de commandes supérieur à celui de l’activité. Les prises de commandes dans les activités de fonds de commerce - lesquelles constituent la très grande majorité du chiffre d’affaires du Groupe dans les services à l’énergie et la construction - restent bien orientées. VINCI peut ainsi aborder l’avenir avec sérénité sans dévier de sa politique de sélectivité privilégiant la marge au volume.

En matière de croissance externe, les principales opérations finalisées ou annoncées depuis le début de l’année ont concerné VINCI Energies, notamment en Allemagne, ainsi que VINCI Construction en Grande-Bretagne. Parmi les autres faits marquants, on peut citer le closing financier par Cobra IS du premier partenariat public-privé (PPP) dans le domaine de la transmission électrique en Australie, et l’entrée en exploitation de nouvelles centrales photovoltaïques au Brésil, portant à 1,2 GW la capacité totale de production d’énergie renouvelable.

L’excellente performance d’ensemble des entreprises de VINCI au 1er semestre 2025 atteste à nouveau de la force du modèle « multi-local » du Groupe et de son organisation très décentralisée, de sa capacité à s’adapter rapidement aux évolutions de marché, et de sa résilience.

Animé par une vision de long-terme, VINCI est paré pour faire face aux aléas et continuer à réaliser une performance globale associant réussites financières et extra-financières. »

Le Conseil d’administration de VINCI s’est réuni le 30 juillet 2025 sous la présidence de Xavier Huillard pour arrêter les comptes semestriels consolidés au 30 juin 20256.

Il a approuvé le paiement d’un acompte sur dividende au titre de l’exercice 2025 d’un montant de 1,05 euro par action – maintenu inchangé par rapport à l’exercice précédent -, lequel sera versé le 16 octobre 2025.

Les variations présentées ci-dessous sont, sauf mention contraire, exprimées par rapport au 1er semestre 2024.

I. Performance financière très solide





Les comptes du 1er semestre 2025 font ressortir une progression du chiffre d’affaires s’accompagnant d’une hausse des résultats opérationnels. Le résultat net part du Groupe ressort en contraction limitée en dépit de l’alourdissement de la fiscalité des sociétés mis en place en France pour 2025. Le cash-flow libre est légèrement positif malgré une saisonnalité de la trésorerie d’exploitation traditionnellement négative sur la première partie de l’année.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 34,9 milliards d’euros, en hausse de 3,2 % (croissance organique : +1,2 % ; impacts des changements de périmètre : +2,5 % ; variations de change : -0,5 %).

À l’international (57 % du total), le chiffre d’affaires s’établit à 19,9 milliards d’euros, en progression de 5,4 % à structure réelle et de 1,9 % à structure comparable. Les variations de périmètre concernent essentiellement l’intégration de l’aéroport d’Édimbourg par VINCI Airports 7 , les récentes acquisitions de VINCI Highways 7 ainsi que celles de VINCI Energies 8 et de VINCI Construction 9 . Les variations de change ont un impact négatif de 1,0 % 10 .

, les récentes acquisitions de VINCI Highways ainsi que celles de VINCI Energies et de VINCI Construction . Les variations de change ont un impact négatif de 1,0 % . En France (43 % du total), le chiffre d’affaires se stabilise à 14,9 milliards d’euros.

CONCESSIONS : 5,7 milliards d’euros (+7,7 %)

Le chiffre d’affaires des concessions ressort à 5,7 milliards d’euros, en hausse de 7,7 % à structure réelle (+5,7 % à structure comparable). Il s’analyse ainsi :

VINCI Autoroutes : 3,2 milliards d’euros (+3,0 %) ;

VINCI Airports : 2,3 milliards d’euros 7 (+11 % à structure réelle ; +7,8 % à structure comparable) ;

(+11 % à structure réelle ; +7,8 % à structure comparable) ; VINCI Highways11 : 0,2 milliard d’euros (+27 % à structure réelle ; +10 % à structure comparable).





SERVICES A L’ENERGIE : 13,7 milliards d’euros (+6,2 %)

Le chiffre d’affaires des services à l’énergie ressort à 13,7 milliards d’euros, en hausse de 6,2 % à structure réelle (+4,2 % à structure comparable), avec une accélération de la croissance au 2e trimestre (+6,5 % et +5,1 % à structure comparable). Ce chiffre d’affaires est tiré par l’international (+7,9 % à structure réelle et +5,2 % à structure comparable au 1er semestre), qui représente 69 % du chiffre d’affaires total de ce métier. Ce semestre confirme le bon positionnement de VINCI Energies et de Cobra IS sur des marchés tirés notamment par la transition énergétique, la transformation numérique et les enjeux de défense et de souveraineté. Il s’ajoute à ces tendances les effets positifs de la croissance externe récurrente (« bolt-on ») de VINCI Energies pour densifier son maillage géographique et compléter ses expertises.

Le chiffre d’affaires de VINCI Energies s’élève à 10,1 milliards d’euros (+5,2 % à structure réelle dont +5,5 % au 2e trimestre ; +2,4 % à structure comparable dont +3,1 % au 2e trimestre).





Les quatre domaines d’activités de VINCI Energies (infrastructures, industrie, building solutions, ICT12) affichent des progressions de chiffre d’affaires.

À l’international (58 % du total), le chiffre d’affaires s’établit à 5,9 milliards d’euros, en hausse de 7,5 % à structure réelle et de 2,7 % à structure comparable (dont +3,9 % au 2e trimestre). Sa progression est notable en Allemagne - 1er marché du pôle à l’international (1,6 milliard d’euros) -, aux Pays-Bas (0,7 milliard d’euros), en Suisse, au Maroc et aux États-Unis.

En France (42 % du total), le chiffre d’affaires ressort à 4,2 milliards d'euros, en progression de 2,2 % à structure réelle (+1,8 % à structure comparable).

Le chiffre d’affaires de Cobra IS ressort à 3,6 milliards d’euros (+8,9 % à structure réelle dont +9,3 % au 2e trimestre ; +9,7 % à structure comparable dont +11,3 % au 2e trimestre).





Dans les activités de fonds de commerce dites flow business (59 % du total), le chiffre d’affaires est en progression (+3 %). La tendance est bien orientée en Europe - en particulier dans la péninsule Ibérique - et au Brésil.

Dans les projets EPC13 (41 % du total), la forte hausse de l’activité (+18 %) s’explique par la montée en puissance des projets de réalisation clés en main de plateformes de conversion HVDC13 et du premier terminal de regazéification en Allemagne, pays où l’activité a doublé. Il s’y ajoute la contribution des projets de lignes de transport électrique haute tension au Brésil et le démarrage de l’important contrat de transmission électrique en Australie dans le cadre d’un PPP.

CONSTRUCTION : 15,7 milliards d’euros (-0,8 %)

Le chiffre d’affaires de VINCI Construction s’élève à 15,2 milliards d’euros (-0,7 % à structure réelle ; -2,8 % à structure comparable).





Cette évolution traduit des situations de marché différentes selon les pays et les secteurs d’activité :

baisse de l’activité des grands projets, conséquence du phasage de l’avancement des chantiers 14 ;

; recul du chiffre d’affaires en France, la bonne tenue de l’activité dans les travaux routiers et les réseaux ferroviaires et hydrauliques ne compensant pas totalement le repli des activités de génie civil et du bâtiment, impacté par le phasage de plusieurs projets significatifs ;

progression de l’activité en Europe continentale – stabilité en Allemagne ; hausse en République tchèque et en Slovaquie – ainsi qu’en Afrique, mais recul dans d’autres zones ;

enfin, nouvelle croissance de l’activité des réseaux de spécialité. Le chiffre d’affaires de VINCI Immobilier ressort à 0,5 milliard d’euros (-3,7 %)







Résultats

L’EBITDA s’élève à 6,1 milliards d’euros soit 17,6 % du chiffre d’affaires (5,7 milliards d’euros et 16,8 % du chiffre d’affaires au 1er semestre 2024).

Les concessions représentent 63 % de l’EBITDA total du Groupe soit 3,9 milliards d’euros, dont :

VINCI Autoroutes : 2,3 milliards d’euros soit une marge sur chiffre d’affaires de 73,2 % (2,2 milliards d’euros et 72,4 % au 1 er semestre 2024). Il demeure impacté par la charge au titre de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD 15 ) ;

semestre 2024). Il demeure impacté par la charge au titre de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD ) ; VINCI Airports : 1,4 milliard d’euros soit une marge sur chiffre d’affaires de 62,4 % (1,3 milliard d’euros et 62,2 % l’année dernière) ;

1,4 milliard d’euros soit une marge sur chiffre d’affaires de 62,4 % (1,3 milliard d’euros et 62,2 % l’année dernière) ; VINCI Highways : 121 millions d’euros soit une marge sur chiffre d’affaires de 52,0 % (91 millions d’euros et 49,6 % au l’année dernière).





Les services à l’énergie représentent 21 % de l’EBITDA total du Groupe soit 1,3 milliard d’euros, dont :

VINCI Energies : 0,9 milliard d’euros, en progression de 0,1 milliard d’euros ;

Cobra IS : 0,4 milliard d’euros, également en hausse (0,3 milliard d’euros l’année dernière).

Enfin, l’EBITDA de la construction s’élève à 0,8 milliard d’euros16, en progression de 0,1 milliard d’euros.

Le Résultat Opérationnel sur Activité (ROPA) progresse à 4,1 milliards d’euros (3,9 milliards d’euros au 1er semestre 2024). Il s’analyse ainsi :

Concessions : 2,8 milliards d’euros, dont VINCI Autoroutes 1,6 milliard d’euros (1,5 milliard d’euros au 1 er semestre 2024) et VINCI Airports 1,1 milliard d’euros (1,0 milliard d’euros l’année dernière).

semestre 2024) et VINCI Airports 1,1 milliard d’euros (1,0 milliard d’euros l’année dernière). Services à l’énergie : 1,0 milliard d’euros (0,9 milliard d’euros au 1 er semestre 2024), dont : VINCI Energies, 0,7 milliard d’euros, soit une marge sur chiffre d’affaires en progression à 7,2 % (7,0 % au 1 er semestre 2024) ; Cobra IS : 0,3 milliard d’euros soit une marge sur chiffre d’affaires en progression à 7,9 % (7,8 % l’année dernière).

semestre 2024), dont : VINCI Energies, 0,7 milliard d’euros, soit une marge sur chiffre d’affaires en progression à 7,2 % (7,0 % au 1 semestre 2024) ; Cobra IS : 0,3 milliard d’euros soit une marge sur chiffre d’affaires en progression à 7,9 % (7,8 % l’année dernière). Construction : 0,3 milliard d’euros pour VINCI Construction, soit une marge sur chiffre d’affaires en progrès à 2,2 %16 (2,1 % au 1er semestre 2024). La contribution de VINCI Immobilier revient quant à elle à l’équilibre.





Le Résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 1,9 milliard d’euros (2,0 milliards au 1er semestre 2024), soit une baisse limitée en dépit de l’alourdissement de la fiscalité des sociétés en France en 2025. Celui-ci a pesé pour 297 millions d’euros au 1er semestre 202517. Le recul du résultat net par action18 est moindre (3,34 euros contre 3,46 euros au 1er semestre 2024 soit -3,5 %), du fait de la politique de rachat d’actions mise en œuvre par VINCI.

À fiscalité constante (hors impact de l’alourdissement de la fiscalité des sociétés17), le Résultat net consolidé part du Groupe aurait atteint 2,2 milliards d’euros soit une hausse de près de 10 % (3,8618 euros par action).

Cash-flow libre et endettement

Le cash-flow libre ressort légèrement positif à 46 millions d’euros (361 millions d’euros au 1er semestre 2024), étant rappelé que l’essentiel du cash-flow libre du Groupe est généré au 2e semestre19.

L’endettement financier net consolidé s’élève à 23,3 milliards d’euros au 30 juin 2025, en augmentation de 2,9 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2024 et quasiment stable sur un an (23,4 milliards d’euros au 30 juin 2024).

II. Performances opérationnelles bien orientées





Le trafic de VINCI Autoroutes a progressé de 2,3 % (dont véhicules légers +2,7 % et poids lourds -0,4 %) au 2e trimestre 2025. Il convient de noter que le mois de juin a été tonique20.

Sur l’ensemble du 1er semestre 2025, il affiche une hausse de 2,2 % (dont véhicules légers +2,5 % et poids lourds +0,6 %).

Le trafic passagers de VINCI Airports a poursuivi sa croissance dans la quasi-totalité des 14 pays du réseau, laquelle s’est globalement accélérée au 2e trimestre. Cette bonne dynamique est notamment la conséquence de l’augmentation des capacités des compagnies aériennes low cost et d’une forte demande de la clientèle, se traduisant par des taux de remplissage élevés. Au global, plus de 159 millions de passagers21 ont été accueillis au 1er semestre dans les 72 aéroports gérés par VINCI Airports, soit une hausse de 6,4 % par rapport au 1er semestre 2024 (dont +6,0 % au 1er trimestre et +6,7 % au 2e trimestre).

On peut souligner les progressions remarquables affichées au Japon, au Mexique et à Budapest, ainsi que les hausses de trafic au Portugal et à Edimbourg, tirées en particulier par le développement des routes long-courrier. A contrario, l’incertitude qui prévaut aux États-Unis impacte le trafic des aéroports de République dominicaine et du Costa Rica.

Les prises de commandes du semestre de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction représentent un montant total de 31,9 milliards d’euros, soit un recul de 2 milliards d’euros. Il s’explique, comme déjà évoqué lors des communications précédentes, par un effet de base élevé. Outre les deux commandes d’une valeur de 2,5 milliards d’euros enregistrées par Cobra IS début 2024 – au titre de plateformes offshore de conversion d’énergie électrique en Allemagne - le Groupe avait remporté d’importants contrats au 1er semestre 202422. En revanche, les prises de commandes des activités de fonds de commerce - qui constituent la majeure partie du chiffre d’affaires des métiers de la construction et des services à l’énergie – progressent de 2 %.

Il est néanmoins important de souligner que le montant des prises de commandes de ce semestre reste nettement supérieur à l’activité de la période, tant pour les services à l’énergie (15,6 milliards d’euros vs 13,7 milliards d’euros) que pour VINCI Construction (16,3 milliards d’euros vs 15,2 milliards d’euros).

Ainsi, le carnet de commandes du Groupe au 30 juin 2025 affiche une nouvelle progression à 71,3 milliards d’euros. En augmentation de 6 % sur un an (international +9 %, France -1 %), il représente en moyenne plus de 14 mois d’activité. La part de la France dans le carnet est de 29 %, celle de l’Allemagne de 19 % et celle du reste du monde de 52 %.

Dans le secteur de la promotion immobilière en France, les réservations de logements de VINCI Immobilier s’élèvent à 2 081 lots, en baisse de 14 % sur le semestre. Les ventes en bloc auprès des bailleurs sociaux et institutionnels sont toujours en hausse tandis que les ventes en diffus sont en retrait, conséquence notamment de la baisse de la demande des investisseurs particuliers suite à la fin du dispositif Pinel en 2024.

III. Situation financière très robuste et nouveaux financements optimisés





Au 30 juin 2025, VINCI dispose d’une liquidité très importante, laquelle se décompose entre :

une trésorerie nette gérée de 11,0 milliards d’euros ;

une ligne de crédit bancaire confirmée non utilisée d’un montant de 6,5 milliards d’euros, à échéance janvier 203023.

La dette financière brute long terme du Groupe ressortait à 34,3 milliards d’euros au 30 juin 2025. Sa maturité moyenne était de 5,8 ans (5,9 ans au 31 décembre 2024) et son coût moyen de 4,4 % (5,1 % au 1er semestre 2024 et 4,9 % en 2024). La part à taux fixe est de 52 %.

L’agence Moody’s, en mai 2025, a confirmé sa confiance dans la qualité de la signature du Groupe et maintenu ses notations (long-terme : A3, court-terme : P-2, perspective stable). Les notations de VINCI par Standard & Poor’s sont également inchangées (long-terme : A-, court-terme : A2, perspective stable).

Nouveaux financements

Au cours du 1er semestre 2025, VINCI et ses filiales ont levé avec succès un montant total de 3,5 milliards d’euros de nouveaux financements pour une maturité moyenne de 5,6 ans à un coût moyen de 3,5 %.

Les principales opérations à mentionner sont les suivantes :

en janvier, VINCI a réalisé un placement privé de 300 millions d’euros à échéance janvier 2027 et dont le taux après couverture ressort à 2,55 % ;

en février, VINCI a procédé au placement d’obligations convertibles couplées à des achats de calls, donc sans effet dilutif pour l’actionnaire de VINCI, d’un montant de 400 millions d’euros et d’une maturité de 5 ans. Un placement complémentaire d’un montant de 150 millions d’euros a été réalisé en avril 2025 ;

Cofiroute a émis fin février une obligation de 650 millions d’euros à 8 ans, assortie d’un coupon de 3,125 % ;

VINCI a réalisé un placement privé à 3 ans pour 300 millions d’euros avec un coupon de 2,625 % en avril ;

en mai, VINCI a réalisé un placement privé de 300 millions d’euros à 18 mois et dont le taux après couverture ressort à 2,19 % ;

en juin, VINCI a réalisé, sous format privé, un tap sur une souche obligataire existante à maturité janvier 2029 pour 200 millions d’euros dont le coupon était de 1,625 % ;

l’aéroport Londres Gatwick a émis en juin un emprunt obligataire de 750 millions d’euros à échéance juin 2035, assorti d’un coupon annuel de 3,875 %. Comme lors de l’émission inaugurale en euros d’octobre 2024, cette opération – intégralement convertie en livres sterling - a été réalisée sous la forme d’un Sustainability-Linked Bond, signe de l’engagement de la filiale de VINCI Airports à réduire ses émissions de CO 2 . Cette opération a permis de remonter un dividende de 356 millions d’euros aux actionnaires de la plateforme.





Ces différentes opérations ont permis au Groupe de réduire le coût de sa dette et d’optimiser sa maturité moyenne en fonction de l’échéancier de ses dettes.

IV. Perspectives 2025 confirmées





En dépit des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques actuelles, le Groupe maintient les indications pour 2025 présentées précédemment :

Hors évènements exceptionnels, le Groupe table pour ses différents pôles sur les évolutions suivantes en 2025 :

VINCI Autoroutes : trafic en légère hausse par rapport à 2024 ;

VINCI Airports : nouvelle croissance annuelle du trafic passagers 24 , mais d’une ampleur sans doute moindre que celle affichée en 2024 ;

, mais d’une ampleur sans doute moindre que celle affichée en 2024 ; VINCI Energies : croissance du chiffre d’affaires du même ordre qu’en 2024, avec a minima un maintien de sa marge opérationnelle 25 ;

; Cobra IS : chiffre d’affaires d’au moins 7,5 milliards d’euros, tout en consolidant son haut niveau de marge opérationnelle 2 5 ;

; Accroissement de la capacité de production d’électricité renouvelable à environ 5 GW - en opération ou en construction - en fin d’exercice, soit une capacité additionnelle d’environ 1,5 GW par rapport au niveau atteint fin 2024 ;

VINCI Construction : chiffre d’affaires - intégrant FM Conway en Grande-Bretagne - proche du niveau atteint en 2024, en visant une poursuite de l’amélioration de sa marge opérationnelle25.

Sur la base de ces évolutions, VINCI afficherait en 2025 une nouvelle hausse de son chiffre d‘affaires et de ses résultats, avant l’impact de l’alourdissement de la fiscalité des sociétés en France26.

V. Autres faits marquants

Gouvernance et nominations de dirigeants

Dans le cadre de la transition de la gouvernance, le Conseil d’administration a décidé d’opter pour la dissociation des fonctions de président et de directeur général à compter du 1er mai 2025. Depuis cette date, Xavier Huillard est président du Conseil d’Administration et Pierre Anjolras directeur général de VINCI.

Le 13 février 2025, Sabine Granger a été nommée directrice générale de VINCI Autoroutes et Rémi Maumon de Longevialle directeur général de VINCI Airports. Ils rapportent à Nicolas Notebaert – directeur général Concessions de VINCI - et ont intégré le comité exécutif de VINCI en mai 2025.

Le 11 juillet 2025, Thierry Mirville a été nommé directeur financier adjoint de VINCI à effet du 1er octobre 2025. Il rapportera à Christian Labeyrie, directeur général adjoint et directeur financier de VINCI. Cette nomination s'inscrit dans la perspective du départ à la retraite de Christian Labeyrie qui interviendra en 2026.

Principaux développements, acquisitions et cessions depuis le début de l’année





Concessions

VINCI Airports, à travers sa filiale Cambodia Airports, a officialisé en juillet un accord avec le propriétaire du nouvel aéroport international de Phnom Penh – dont l’ouverture est prévue au cours du 2e semestre 2025 – afin d’exploiter cette plateforme jusqu’en 2040.

Cambodia Airports apportera son expertise et son expérience pour optimiser les opérations de ce nouvel aéroport, déployer sa culture d'excellence opérationnelle notamment en termes d’expérience passagers et de développement de la desserte aérienne du Cambodge, poursuivant un partenariat avec le pays engagé il y a 30 ans.

Par ailleurs, il convient de rappeler que VINCI Airports :

à travers sa filiale ANA, a engagé les études, à la demande des autorités portugaises, pour la réalisation d’un nouvel aéroport à Lisbonne, situé à Alcochete ;

à travers sa filiale Londres Gatwick, attend l’approbation définitive du gouvernement britannique au sujet du projet d’expansion de l’aéroport et du droit d'utiliser l’actuelle taxiway (Northern Runway) en tant que piste de décollage.

VINCI Highways a repris le 10 mars 2025 l'exploitation d’un tronçon de près de 600 km de l'autoroute BR-040 (Via Cristais) au Brésil dans le cadre d'un contrat de concession de 30 ans. Celui-ci lui avait été attribué en septembre 2024 par l'Agence Nationale des Transports Terrestres du Brésil (ANTT).

Cette autoroute à péage relie Belo Horizonte, capitale de l’État du Minas Gerais, à Cristalina, ville située au sud de l’État de Goiás, desservant la capitale fédérale Brasília.

VINCI Autoroutes a inauguré en juin l’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute A57 à l’est de Toulon. Cette réalisation de grande envergure, d’un montant de 300 millions d’euros, a été intégralement financée par Escota, filiale de VINCI Autoroutes. Cet aménagement permet de fluidifier le trafic dans l’agglomération toulonnaise tout en améliorant la sécurité des déplacements et en favorisant le développement des transports collectifs et de la multimodalité.

Services à l’énergie

VINCI Energies a finalisé l’acquisition de 16 nouvelles entreprises au 1er semestre 2025, qui représentent un chiffre d’affaires en année pleine d’environ 90 millions d’euros, essentiellement à l’international, dont :

8 acquisitions en Building Solutions pour un chiffre d’affaires en année pleine de 37 millions d’euros ;

5 acquisitions en Industrie pour un chiffre d’affaires en année pleine de 38 millions d’euros.

Par ailleurs, VINCI Energies a annoncé courant juillet avoir signé plusieurs accords pour l’acquisition de nouvelles sociétés en Europe :

Wärtsilä SAM Electronics en Allemagne, qui opère dans les domaines de l'ingénierie électrique et des automatismes pour la marine allemande et sur les chantiers navals dans le nord du pays. Cette acquisition permettra à VINCI Energies d'élargir son offre de services et de renforcer sa position sur le marché allemand de la défense en intégrant un chiffre d'affaires annuel supplémentaire de 100 millions d'euros ;

R+S Group en Allemagne, spécialisé dans l’installation électrique, l’automatisation, le chauffage, la ventilation et la climatisation dans le domaine du bâtiment. Cette acquisition permettra à VINCI Energies d’élargir et d’étoffer son offre de solutions électriques et multi techniques pour les bâtiments. Ce groupe a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires d’environ 190 millions d’euros.

EnergoBit en Roumanie, spécialisé en ingénierie et en travaux d’installation de postes de transformation, de lignes de transport et de distribution d'électricité, ainsi qu’en surveillance et automatisation des réseaux. Il dispose également d’un atelier d’assemblage de transformateurs et d’armoires moyenne tension, lui permettant de livrer à ses clients des solutions sur mesure. Il a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros.

Zimmer & Hälbig en Allemagne, qui dispose d’une expertise de haut niveau en conception, ingénierie, installation et maintenance de solutions techniquement complexes dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération (CVC-R), spécialement destinées aux hôpitaux, laboratoires, installations industrielles, salles blanches et aux centres de données (data centers). Ce groupe a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 96 millions d’euros.

Ces quatre sociétés représentent un chiffre d’affaires en année pleine de près de 500 millions d’euros.

Cobra IS, au sein du consortium Acerez - composé également du constructeur espagnol Acciona et du distributeur d’électricité australien Endeavour Energy - a finalisé en avril le closing financier du premier PPP dans le domaine de la transmission électrique en Australie.

D’une durée de 35 ans, ce PPP recouvre le financement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de plus de 240 km de lignes de transmission de 330 kV et 500 kV, de huit sous-stations électriques et de leur connexion à des parcs de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque et éolien terrestre).

Il s'inscrit dans le cadre de l'une des premières zones d’énergie renouvelable (REZ) – combinant production et stockage d’électricité - choisies par le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, avec l’ambition de se substituer aux centrales électriques au charbon qui arrivent en fin de vie.

Dans la production d’électricité renouvelable, Cobra IS suit sa feuille de route :

le pôle a mis en service, en mai 2025, deux nouvelles fermes photovoltaïques au Brésil, d’une capacité totale de 0,6 GW, portant la capacité en opération du portefeuille de Cobra IS à 1,2 GW ;

2,5 GW en construction, dont : en Espagne, pour une capacité de 1,3 GW, aux États-Unis pour une capacité de près de 0,3 GW et au Brésil pour une capacité de 0,8 GW, avec un objectif de démarrage de l’exploitation pour ces trois pays en 2026. Il s’y ajoute une capacité de 0,1 GW en Equateur avec un objectif de démarrage de l’exploitation en 2027.

Enfin, Cobra IS a annoncé en mai la cession de sa participation de 50 % dans la société brésilienne Mantiqueira Transmissora, titulaire du PPP de la ligne à haute tension éponyme, pour un montant d’environ 130 millions d’euros. L’acquéreur est le fonds d’infrastructures canadien Brookfield, qui portera ainsi sa détention dans la société à 100 %. L’exploitation et la maintenance de cette ligne jusqu’en 2046 resteront assurées par Cobra IS.

Cette transaction illustre le savoir-faire de Cobra IS pour mener à bien d’importants projets de construction de lignes de transmission électrique à haute tension, notamment dans le cadre de PPP, et d’optimiser la gestion de son portefeuille d’actifs Depuis 2023, Cobra IS a cédé au Brésil auprès du même investisseur financier 50 % du PPP Sertaneja et 50 % du PPP Chimarrao. Le montant total de ces trois cessions (Mantiqueira, Sertaneja et Chimarrao) représente près de 300 millions d’euros.

Construction

VINCI Construction a finalisé en 2025 les acquisitions de :

FM Conway Limited. Entreprise de premier plan dans le domaine des travaux publics en Angleterre avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 700 millions d’euros, les expertises de FM Conway englobent les travaux routiers, le génie civil ainsi que la production d’enrobés et de liants. Son intégration renforcera la présence de VINCI Construction sur l’important marché du sud-est de l’Angleterre.

Hub Foundation (Massachusetts, États-Unis), entreprise spécialisée dans les fondations et travaux du sol. Présente dans les Etats du Nord-Est américain, elle réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 65 millions d’euros.

Peters Bros Construction Ltd (Colombie-Britannique, Canada), entreprise de travaux routiers et de production d’asphalte. Basée dans la vallée de l'Okanagan, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 57 millions d’euros en 2024.

Notation extra-financière

La note « changement climatique » délivrée par le CDP (Carbone Disclosure Project) au titre de l’année 2024 a été révisée à la hausse, de B à A-.

Capital social





Au 1er semestre 2025, VINCI a créé 2,4 millions d’actions pour un montant de 0,2 milliard d’euros et a racheté sur le marché 7,1 millions d’actions existantes pour un montant de 0,8 milliard d’euros.

Sur autorisation de l’assemblée générale mixte du 17 avril 2025, le Conseil d’administration a décidé de réduire le capital social de VINCI par voie d’annulation de 2,4 millions d’actions auto-détenues en juin.

Au 30 juin 2025, le capital de la société était ainsi constitué de 581,8 millions d’actions, dont 22,2 millions d’actions auto-détenues représentant 3,8 % du capital à cette date27.

Il est rappelé qu’en matière de rachats d’actions propres, la politique de VINCI vise à :

éliminer la dilution occasionnée par les créations d’actions nouvelles, principalement réalisées dans le cadre des plans d’actionnariat salarié ;

permettre l’attribution d’actions à ses managers dans le cadre de plans de fidélisation à long terme.

*********

ANNEXES

ANNEXE A : ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Compte de résultat 1er semestre

Année En millions d’euros 2025 2024 Variation

2025 / 2024 2024 Chiffre d’affaires hors CA travaux des concessionnaires 34 852 33 775 +3,2 % 71 623 CA travaux des concessionnaires 1 348 471

837 Chiffre d'affaires total 35 200 34 246 +2,8 % 72 459 Résultat opérationnel sur activité 4 140 3 871 +6,9 % 8 997 En % du chiffre d’affaires 2 11,9% 11,5 %

12,6 % Paiements en actions (IFRS 2) (377) (314)

(462) Résultat des sociétés mises en équivalence et autres éléments courants 198 155

316 Résultat opérationnel courant 3 960 3 712 +6,7 % 8 850 Eléments opérationnels non courants 663 (72)3

(68) Résultat opérationnel 4 026 3 640 +10,6 % 8 783 Coût de l'endettement financier net (627) (554)

(1 191) Autres produits et charges financiers4 (110) (44)

(217) Impôts sur les bénéfices (1 238)5 (874)

(2 102) Intérêts minoritaires (155) (172)

(410) Résultat net part du Groupe 1 8965 1 995 -5,0 % 4 863 En % du chiffre d’affaires 2 5,4 % 5,9 %

6,8 % Résultat net dilué par action (en euros)6 3,345 3,46 -3,5 % 8,43











1 En application de l’IFRIC 12 (traitement comptable des concessions).

2 % calculé sur le chiffre d'affaires hors CA travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe.

3 Dont, au 1er semestre 2024, un montant de -50 millions d’euros liés à la révision à la hausse du complément de prix dû à ACS dans le cadre du développement des actifs d’énergie renouvelable par Cobra IS. Dont, au 1er semestre 2025, impact des cessions.

4 Dont variations de juste valeur des titres détenus dans Groupe ADP (impacts négatifs de 29 millions d’euros au 1er semestre 2024, de 44 millions d’euros au 31 décembre 2024 et de 42 millions d’euros au 1er semestre 2025).

5 Le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2025 est impacté par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises instaurée en France. L’application des principes comptables IFRS conduit à reconnaitre, dès le 1er semestre 2025, une charge d’impôt complémentaire de 297 millions d’euros représentant 70 % de la charge estimée pour l’ensemble de l’exercice 2025. A fiscalité constante, le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2025 se serait élevé à 2 193 millions d’euros, en hausse de 10 % et le résultat net par action à 3,86 euros, en hausse de 12 %.

6 Après prise en compte des instruments dilutifs.

Bilan simplifié



Au 30 juin 2025





Au 31 déc. 2024





Au 30 juin 2024





En millions d’euros Actifs non courants - Concessions 48 901 50 182 50 292 Actifs non courants – Services à l’énergie, Construction et autres métiers 27 568 26 516 25 032 BFR, provisions et autres dettes et créances courantes (15 372) (17 296) (13 760) Capitaux engagés 61 098 59 401 61 564 Capitaux propres - part du Groupe (28 615) (29 947) (28 599) Intérêts minoritaires (3 805) (4 085) (4 623) Capitaux propres (32 420) (34 032) (33 222) Dettes de location (2 724) (2 587) (2 376) Provisions non courantes et autres passifs long terme (2 619) (2 367) (2 600) Ressources permanentes (37 763) (38 986) (38 198) Dettes financières brutes (34 349) (33 496) (31 874) Trésorerie nette gérée 11 013 13 081 8 508 Endettement financier net (23 336) (20 415) (23 366)

Tableau des flux de trésorerie



1er semestre Année En millions d’euros 2025 2024 2024 Capacité d'autofinancement avant impôt et coût de l’endettement (Ebitda) 6 129 5 673 12 689 Variations du BFR liées à l'activité et des provisions courantes (1 863) (1 314) 2 311 Impôts payés (1 211) (962) (2 220) Intérêts financiers nets payés (778) (593) (1 177) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 162 72 117 Flux de trésorerie liés à l'activité (avant autres avances long terme) 2 439 2 875 11 720 Investissements opérationnels (nets des cessions et autres avances long terme)1 (1 348) (1 389) (2 714) Remboursement des dettes de location & charges financières associées (419) (351) (745) Cash-flow opérationnel 672 1 136 8 261 Investissements de développement (concessions et PPP) (626) (774) (1 453) Cash-flow libre 46 361 6 808 Investissements financiers nets (557) (5 690) (7 025) Dividendes reçus des sociétés non consolidées 28 34 41 Flux nets avant opérations sur le capital (483) (5 295) (176) Augmentations de capital et autres opérations 245 444 590 Rachats d’actions (848) (713) (1 912) Dividendes payés (2 346) (2 259) (3 472) Opérations sur le capital (2 949) (2 528) (4 793) Flux nets de trésorerie de la période (3 432) (7 822) (4 969) Autres variations 512 583 681 Variation de l’endettement financier net (2 921) (7 240) (4 289) Endettement financier net début de période (20 415) (16 126) (16 126) Endettement financier net fin de période (23 336) (23 366) (20 415)

1 Dont investissements réalisés par : i/ l’aéroport Londres Gatwick (96 millions d’euros au 1er semestre 2024, 175 millions d’euros en 2024 et 110 millions d’euros au 1er semestre 2025) ; ii/ Cobra IS dans les projets d’énergie renouvelable (0,3 milliard d’euros au 1er semestre 2024, 0,6 milliard d’euros en 2024 et 0,4 milliard d’euros au 1er semestre 2025).

ANNEXE B : DÉTAILS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ

Chiffre d'affaires consolidé* par pôle



1er semestre Variation

2025 / 2024 En millions d’euros 2025 2024 Réelle Comparable Concessions 5 748 5 337 +7,7 % +5,7 % VINCI Autoroutes 3 171 3 079 +3,0 % +3,0 % VINCI Airports 2 253 2 033 +11 % +7,8 % VINCI Highways 233 183 +27 % +10 % Autres concessions** 91 43 x2,1 +67 % Services à l’énergie 13 650 12 857 +6,2 % +4,2 % VINCI Energies 10 050 9 551 +5,2 % +2,4 % Cobra IS 3 600 3 306 +8,9 % +9,7 % Construction 15 665 15 793 -0,8 % -2,8 % VINCI Construction 15 178 15 288 -0,7 % -2,8 % VINCI Immobilier 487 506 -3,7 % -3,7 % Eliminations et retraitements (212) (212)



Chiffre d’affaires* 34 852 33 775 +3,2 % +1,2 % dont :

France 14 911 14 855 +0,4 % +0,3 % Europe hors France 12 935 12 153 +6,4 % -0,0 % International hors Europe 7 007 6 767 +3,5 % +5,6 %

* Hors chiffre d’affaires travaux de construction des filiales concessionnaires confiés à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** Essentiellement VINCI Railways et VINCI Stadium, dont l’activité a été très limitée en 2024 en raison des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Chiffre d'affaires consolidé* du 2e trimestre



2e trimestre Variation

2025 / 2024 En millions d’euros 2025 2024 Réelle Comparable Concessions 3 203 2 985 +7,3 % +5,1 % VINCI Autoroutes 1 743 1 704 +2,3 % +2,3 % VINCI Airports 1 273 1 157 +10 % +6,8 % VINCI Highways 130 102 +27 % +9,6 % Autres concessions** 57 23



Service à l’énergie 7 065 6 634 +6,5 % +5,1 % VINCI Energies 5 209 4 936 +5,5 % +3,1 % Cobra IS 1 856 1 698 +9,3 % +11 % Construction 8 372 8 546 -2,0 % -3,4 % VINCI Construction 8 120 8 289 -2,0 % -3,4 % VINCI Immobilier 252 257 -2,1 % -2,2 % Eliminations et retraitements (107) (115)



Chiffre d’affaires* 18 532 18 050 +2,7 % +1,2 % dont :

France 7 802 7 799 0,0 % 0,0 % Europe hors France 7 011 6 622 +5,9 %

International hors Europe 3 719 3 629 +2,5 %



* Hors chiffre d’affaires travaux de construction des filiales concessionnaires confiés à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** Essentiellement VINCI Railways et VINCI Stadium, dont l’activité a été très limitée en 2024 en raison des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Chiffre d'affaires* consolidé - répartition France / International par pôle



1er semestre Variation

2025 / 2024 En millions d’euros 2025 2024 Réelle Comparable FRANCE







Concessions 3 395 3 316 +2,4 % +4,1 % VINCI Autoroutes 3 171 3 079 +3,0 % +3,0 % VINCI Airports 136 197 -31 % -5,1 % Autres concessions** 88 40 x2,2 x2,2 Service à l’énergie 4 226 4 125 +2,4 % +2,1 % VINCI Energies 4 189 4 101 +2,2 % +1,8 % Cobra IS 36 24 +52 % +52 % Construction 7 469 7 579 -1,5 % -2,1 % VINCI Construction 7 011 7 090 -1,1 % -1,8 % VINCI Immobilier 458 489 -6,3 % -6,3 % Eliminations et retraitements (179) (165)



Total France 14 911 14 855 +0,4 % +0,3 % Part dans le chiffre d’affaires total 43 % 44 %













INTERNATIONAL







Concessions 2 353 2 021 +16 % +8,3 % VINCI Airports 2 117 1 835 +15 % +8,7 % VINCI Highways 233 183 +27 % +10 % Autres concessions** 3 2



Service à l’énergie 9 425 8 732 +7,9 % +5,2 % VINCI Energies 5 861 5 450 +7,5 % +2,7 % Cobra IS 3 564 3 283 +8,6 % +9,4 % Construction 8 196 8 214 -0,2 % -3,5 % VINCI Construction 8 167 8 198 -0,4 % -3,7 % VINCI Immobilier 29 17 +74 % +71 % Eliminations et retraitements (32) (47)



Total International 19 942 18 920 +5,4 % +1,9 % Part dans le chiffre d’affaires total 57 % 56 %





* Hors chiffre d’affaires travaux de construction des filiales concessionnaires confiés à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** Essentiellement VINCI Railways et VINCI Stadium, dont l’activité a été très limitée en 2024 en raison des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.







ANNEXE C : AUTRES DÉTAILS PAR POLE





EBITDA par pôle



1er semestre 1er semestre

En millions d’euros 2025 % CA* 2024 % CA* Variation

2025 / 2024 Concessions 3 869 67,3 % 3 586 67,2 % +7,9 % dont : VINCI Autoroutes 2 320 73,2 % 2 228 72,4 % +4,1 % VINCI Airports 1 406 62,4 % 1 264 62,2 % +11,3 % VINCI Highways 121 52,0 % 91 49,6 % +33,4 % Services à l’énergie 1 274 9,3 % 1 123 8,7 % +13,4 % VINCI Energies 903 9,0 % 795 8,3 % +13,6 % Cobra IS 371 10,3 % 328 9,9 % +13,0 % Construction 783 5,0 % 653 4,1 % +19,9 % VINCI Construction 755 5,0 % 651 4,3 % +16,0 % VINCI Immobilier 28 5,7 % 2 0,3 %

Holdings 204

311



EBITDA 6 129 17,6 % 5 673 16,8 % +8,0 %

Résultat opérationnel sur activité par pôle



1er semestre 1er semestre Variation En millions d’euros 2025 % CA* 2024 % CA* 2025 / 2024 Concessions 2 802 48,7 % 2 575 48,2 % +8,8 % VINCI Autoroutes 1 617 51,0 % 1 543 50,1 % +4,8 % VINCI Airports 1 129 50,1 % 1 007 49,6 % +12,1 % VINCI Highways 64 27,4 % 41 22,2 % +57 % Autres concessions** (7)

(16)



Services à l’énergie 1 007 7,4 % 928 7,2 % +8,6 % VINCI Energies 724 7,2 % 671 7,0 % +7,8 % Cobra IS 284 7,9 % 257 7,8 % +10,6 % Construction 335 2,1 % 308 2,0 % +8,9 % VINCI Construction 334 2,2 % 324 2,1 % +3,1 % VINCI Immobilier 1 0,3 % (16) (3,2) %

Holdings (5)

601



Résultat opérationnel sur activité total 4 140 11,9 % 3 871 11,5 % +6,9 %

1 Dont 80 millions d’euros de reprise de provisions sur le PPA de Cobra IS.

* Hors chiffre d’affaires travaux de construction des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** Essentiellement VINCI Railways et VINCI Stadium.

Endettement financier net (EFN) par pôle

En millions d’euros A fin juin 2025 Dont EFN externe A fin décembre 2024 Dont EFN externe A fin juin 2024 Dont EFN externe Concessions (30 042) (20 446) (31 739) (20 888) (31 622) (20 249) VINCI Autoroutes (15 493) (11 091) (16 159) (11 296) (16 102) (11 611) VINCI Airports (10 824) (8 553) (11 558) (8 744) (10 954) (7 538) VINCI Highways (2 027) (802) (2 035) (848) (1 966) (1 113) Autres concessions* (1 699) 0 (1 987) 1 (2 599) 13 VINCI Energies 407 640 761 848 49 465 Cobra IS 447 447 547 547 293 293 VINCI Construction 1 624 1 921 4 116 2 134 2 298 1 949 Holdings et divers 4 228 (5 899) 5 901 (3 057) 5 615 (5 824) Endettement financier net (23 336) (23 336) (20 415) (20 415) (23 366) (23 366)

* VINCI Concessions Holding, VINCI Railways, VINCI Stadium.

ANNEXE D : INDICATEURS VINCI AUTOROUTES ET VINCI AIRPORTS

Trafic des concessions autoroutières



2e trimestre 1er semestre En millions de km parcourus





2025 Variation

2025 / 2024 2025 Variation

2025 / 2024 VINCI Autoroutes 14 246 +2,3 % 25 189 +2,2 % Véhicules légers 12 324 +2,7 % 21 390 +2,5 % Poids lourds 1 922 -0,4 % 3 799 +0,6 % dont :







ASF 8 934 +2,3 % 15 755 +2,7 % Véhicules légers 7 660 +2,8 % 13 233 +3,1 % Poids lourds 1 273 -0,7 % 2 523 +1,0 % Escota 2 032 +2,2 % 3 717 +1,5 % Véhicules légers 1 840 +2,4 % 3 346 +1,6 % Poids lourds 192 +0,6 % 372 +0,4 % Cofiroute (réseau interurbain*) 3 149 +2,4 % 5 486 +1,2 % Véhicules légers 2 718 +2,9 % 4 632 +1,5 % Poids lourds 431 -0,3 % 854 -0,6 %



* Hors Duplex A86.





Évolution du chiffre d’affaires de VINCI Autoroutes au 1er semestre 2025



VINCI Autoroutes





Dont :



ASF Escota Cofiroute Recettes de péage (en m€) 3 096 1 800 456 778 Variation 2025/2024 +3,1 % +3,9 % +2,6 % +1,6 % Chiffre d’affaires (en m€) 3 171 1 845 464 789 Variation 2025/2024 +3,0 % +3,9 % +2,7 % +1,5 %

Trafic passagers de VINCI Airports1



2e trimestre

1er semestre

En milliers de passagers 2025 Variation 2025/2024 2025 Variation 2025/2024 Portugal (ANA) 20 176 +6,6 % 33 930 +4,8 % dont Lisbonne 9 604 +4,4 % 17 226 +3,0 % Royaume-Uni 17 972 +1,2 % 30 924 +1,8 % dont Londres Gatwick 11 565 -0,2 % 19 997 +0,4 % dont Édimbourg 4 614 +6,3 % 7 771 +6,4 % Mexique 7 255 +11,8 % 13 702 +10,4 % dont Monterrey 4 040 +24,6 % 7 345 +19,9 % France 3 088 +2,8 % 5 884 +3,7 % dont ADL (Lyon) 2 890 +2,6 % 5 259 +4,1 % Cambodge 1 320 +16,2 % 2 762 +19,2 % États-Unis 2 029 +4,5 % 3 479 -2,2 % Brésil 3 052 +12,0 % 6 306 +9,9 % Serbie 2 301 +9,1 % 3 917 +5,3 % République dominicaine 1 447 -13,8 % 3 078 -13,0 % Cap-Vert 763 +21,6 % 1 660 +18,1 % Total filiales consolidées par IG2 59 403 +5,3 % 105 643 +4,5 % Japon (40 %) 13 355 +13,2 % 26 320 +12,9 % Chili (40 %) 5 878 +2,4 % 13 404 +4,8 % Hongrie (20 %) 5 050 +14,7 % 9 048 +15,1 % Costa Rica (45 %) 486 +0,8 % 1 191 +1,9 % AGO (85 %) 2 109 +3,7 % 3 443 +5,4 % Rennes-Dinard (49 %) 127 -0,4 % 251 +3,1 % Total filiales consolidées par ME2 27 005 +9,9 % 53 656 +10,3 % Total passagers gérés VINCI Airports 86 408 +6,7 % 159 299 +6,4 %

1 Données à 100 %, hors considération des % de détention, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

2 IG : intégration globale ; ME : mise en équivalence.





ANNEXE E : CARNET ET PRISES DE COMMANDES

Prises de commandes



Au 30 juin Variation En milliards d’euros 2025 2024 2025 / 2024

VINCI Energies 11,6 11,5 +1 %

Cobra IS 4,0 5,4 -26 %

VINCI Construction 16,3 17,0 -4 %

Total 31,9 33,9 -6 %1

dont :







France 11,5 12,6 -9 %

International 20,4 21,3 -4 %

Europe hors France 12,2 15,3 -20 %

Reste du monde 8,2 5,9 +38 %



1 Les prises de commandes du 1er semestre 2024 avaient bénéficié de plusieurs grands contrats. S’agissant des activités de fonds de commerce (flow business), qui constituent le cœur de l’activité de VINCI, les prises de commandes en 2025 affichent une légère progression. Cf page 6 de ce communiqué de presse.

Carnet de commandes



















Au 30 juin Variation

En milliards d’euros 2025 2024 2025 / 2024

VINCI Energies 17,9 16,3 +10 %

Cobra IS 17,9 16,4 +9 %

VINCI Construction 35,6 34,6 +3 %

Total 71,3 67,3 +6 %

dont :







France 21,0 21,2 -1 %

International 50,3 46,1 +9 %

Europe hors France 33,1 30,3 +9 %

Reste du monde 17,2 15,8 +9 %



GLOSSAIRE

Cafice - Capacité d’autofinancement avant coût de financement et impôts (Ebitda) : la CAFICE correspond au résultat opérationnel courant corrigé des dotations aux amortissements, des variations de provisions non courantes et des dépréciations d’actifs non courants, des résultats sur cessions d’actifs ; elle comprend également les charges de restructuration incluses dans les éléments opérationnels non courants.

Carnet de commandes :

Pour VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, il représente le volume d’affaires restant à réaliser pour les chantiers dont le contrat est entré en vigueur (notamment, après l’obtention des ordres de service ou la levée des conditions suspensives) et est financé.

Pour VINCI Immobilier : il correspond au chiffre d’affaires à l’avancement restant à réaliser à une date donnée au titre des ventes de biens immobiliers constatées par un acte notarié ou au titre des contrats de promotion immobilière (CPI) dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.



Cash-flow opérationnel : le cash-flow opérationnel permet de mesurer les flux de trésorerie dégagés par l’activité courante du Groupe. Il est constitué de la Cafice, de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité et des provisions courantes, des intérêts financiers et des impôts payés, des dividendes reçus des sociétés mises en équivalence, des investissements opérationnels nets de cession et des remboursements de dettes de location et charges financières associées. Le cash-flow opérationnel ne comprend pas les investissements de développement dans les concessions et les partenariats public-privé (PPP).

Cash-flow libre : le cash-flow libre est composé du cash-flow opérationnel et des investissements de développement dans les concessions et les PPP.

Chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe : cet indicateur correspond à la prestation de construction remplie par les sociétés concessionnaires en tant que maitre d’ouvrage pour le compte des concédants. La contrepartie de ces travaux est comptabilisée en actif incorporel ou en créance financière selon le modèle comptable appliqué au contrat de concession, conformément aux dispositions de l’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services ». Il s’entend après éliminations des prestations réalisées par les pôles VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction.



Coût de l’endettement financier net : le coût de l’endettement financier net comprend l’ensemble des charges et des produits financiers relatifs à l’endettement financier net, tel que défini ci-dessous. Il inclut ainsi les charges d’intérêts et le résultat des produits dérivés de taux affectés à la dette brute, ainsi que les produits financiers des placements et des équivalents de trésorerie. La réconciliation de cet indicateur avec le compte de résultat est détaillée dans l‘Annexe aux comptes consolidés du Groupe.



Eléments opérationnels non courants : les charges et produits non courants comprennent principalement les pertes de valeur des goodwill, les charges de restructuration, ainsi que des produits et charges relatifs aux variations de périmètre (plus ou moins-values de cession de titres, impacts des changements de contrôle).

Evolution du chiffre d’affaires à structure comparable : il s’agit de mesurer la variation du chiffre d’affaires à périmètre et change constants.

Périmètre constant : l’effet périmètre est neutralisé avec la méthodologie suivante : Le chiffre d’affaires de l’année N est retraité des sociétés entrantes au cours de l’année N. Le chiffre d’affaires de l’année N-1 est calculé en intégrant le chiffre d’affaires en année pleine des sociétés entrantes en N-1, et en excluant les contributions des sociétés sortantes de l’année N et N-1.

Change constant : l’effet change est neutralisé en appliquant les taux de change utilisé en N au chiffre d’affaires en devises de l’année N-1.

Excédent/Endettement financier net : cet indicateur correspond à la différence entre les actifs financiers et les dettes financières. Selon que ce solde soit débiteur ou créditeur, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les dettes financières comprennent les emprunts obligataires et les autres emprunts et dettes financières contractés auprès d’établissements financiers (y compris dérivés et autres instruments de couverture passifs). Les actifs financiers comprennent les disponibilités et équivalents de trésorerie, ainsi que les instruments dérivés actifs.



En application de la norme IFRS 16, le Groupe comptabilise en actifs non courants des droits d’usage relatifs aux biens pris en location, en contrepartie d’un passif correspondant à la valeur actualisée des loyers restant à payer. Ce passif n’est pas inclus dans l’Excédent/endettement financier net, tel que défini par le Groupe, il est présenté en lecture directe dans le bilan.



Partenariats public-privé - Contrats de concessions et Contrats de partenariat : les partenariats public-privé sont des formes de contrats publics de longue durée par lesquels une autorité publique fait appel à un partenaire privé pour concevoir, construire, financer, exploiter et entretenir un équipement ou une infrastructure publique et/ou gérer un service.

En France, on distingue les contrats de concessions (concessions de travaux ou concessions de services) et les contrats de partenariat.

A l’international, on rencontre, sous des appellations différentes, des catégories de contrats publics qui correspondent sensiblement aux caractéristiques respectives des contrats de concession ou des contrats de partenariat.

Dans un contrat de concession, le concessionnaire perçoit un péage (ou autre forme de rémunération) directement de la part de l’usager de l’infrastructure ou du service, selon des conditions définies dans le contrat avec l’autorité publique concédante ; le concessionnaire supporte donc un risque de fréquentation ou « risque trafic », lié à l’utilisation de l’infrastructure.

Dans un contrat de partenariat, le partenaire privé est rémunéré par l’autorité publique, au moyen d’un loyer lié à des objectifs de performance, indépendamment du niveau de fréquentation de l’infrastructure par les usagers. Il en résulte que le partenaire privé ne supporte pas de risque de fréquentation.

Prises de commandes :

Pour VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, une prise de commande est reconnue dès lors que le contrat est non seulement signé mais aussi entré en vigueur (par exemple, après obtention de l'ordre de service ou levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement du projet est mis en place. Le montant enregistré en prise de commande correspond au chiffre d’affaires contractualisé.

Pour VINCI Immobilier : une prise de commande correspond à la valeur des biens immobiliers vendus en l’état futur d’achèvement ou vendus après achèvement conformément à un acte définitif notarié ou au chiffre d’affaires des contrats de promotion immobilière dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion :

Si VINCI Immobilier détient le contrôle exclusif de la société support du programme, celle-ci est comptabilisée par intégration globale. Dans ce cas, 100 % de la valeur du contrat est incluse dans le montant de la prise de commandes ;

Si la société support du programme est co-contrôlée, elle est consolidée par mise en équivalence sans prise en compte du montant de la prise commande de la société co-contrôlée.

ROPA - Résultat opérationnel sur activité (Ebit) : cet indicateur est présenté en lecture directe dans le compte de résultat.

Le résultat opérationnel sur activité correspond à la mesure de la performance opérationnelle des filiales du Groupe consolidées selon la méthode de l’intégration globale. Il exclut les charges associées aux paiements en actions (IFRS 2), les autres éléments opérationnels courants (incluant la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence) ainsi que les éléments opérationnels non courants.

ROC - Résultat opérationnel courant : cet indicateur est présenté en lecture directe dans le compte de résultat. Le résultat opérationnel courant est destiné à présenter la performance opérationnelle du Groupe hors incidence des opérations et événements non courants de la période. Il est obtenu en ajoutant au résultat opérationnel sur activité (ROPA) les charges IFRS 2 associées aux paiements en actions (plans d’épargne Groupe, actions de performance), la quote-part du groupe dans les résultats des filiales consolidées par mise en équivalence et les autres produits et charges opérationnels courants, ceux-ci incluant notamment les produits et charges courants relatifs aux sociétés mises en équivalence ou aux sociétés non consolidées (produits financiers sur les prêts et avances actionnaires accordés par le Groupe à certaines de ses filiales, dividendes reçus des sociétés non consolidées notamment).

RO - Résultat opérationnel : cet indicateur est présenté en lecture directe dans le compte de résultat.

Le résultat opérationnel est obtenu en ajoutant au résultat opérationnel courant (ROC) les charges et produits non courants (voir ci-dessus).

Taux d’Ebitda/CA, ou de ROPA/CA, ou de ROC/CA : ratio rapportant l’Ebitda, le ROPA, ou le ROC au chiffre d’affaires hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe.



Trafic autoroutier chez VINCI Autoroutes : il représente le nombre de kilomètres parcourus sur le réseau autoroutier géré par VINCI Autoroutes sur une période définie, par les véhicules légers (VL) et les poids lourds (PL).



Trafic passager (PAX) chez VINCI Airports : il représente le nombre de passagers ayant effectué un vol commercial à partir ou vers une plateforme aéroportuaire de VINCI Airports sur une période définie, indicateur pertinent pour estimer les revenus d'un aéroport, tant aéronautiques que non-aéronautiques.

1 Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

2 Le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2025 est impacté par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises instaurée en France. L’application des principes comptables IFRS conduit à reconnaitre, dès le 1er semestre 2025, une charge d’impôt complémentaire de 297 millions d’euros représentant 70 % de la charge estimée pour l’ensemble de l’exercice 2025. A fiscalité constante, le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2025 se serait élevé à 2 193 millions d’euros, en hausse de 10 % et le résultat net par action à 3,86 euros, en hausse de 12 %.

3 En fin de période.

4 Les prises de commandes du 1er semestre 2024 avaient bénéficié de l’obtention de plusieurs grands contrats. S’agissant des activités de fonds de commerce (flow business), qui constituent le cœur de l’activité de VINCI, les prises de commandes du 1er semestre 2025 affichent une légère progression. Cf page 6 de ce communiqué.

5 Données à 100 % incluant le trafic des aéroports en période pleine de l’ensemble du portefeuille géré par VINCI Airports.

6 Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes sur l’information semestrielle 2025 est en cours d’établissement.

7 VINCI Airports a acquis une participation de 50,01 % dans l’aéroport d’Édimbourg fin juin 2024, consolidé par intégration globale dans les comptes du Groupe à compter du 30 juin 2024. Il a contribué à hauteur de 190 millions d’euros au chiffre d’affaires du 1er semestre 2025. Il convient par ailleurs de rappeler que SCAGO - société concessionnaire des aéroports de Nantes Atlantique et de Saint-Nazaire Montoir – est mise en équivalence depuis le 1er juillet 2024. Au 1er semestre 2024, son chiffre d’affaires s’était élevé à 54 millions d’euros. Pour VINCI Highways, la contribution au chiffre d’affaires du 1er semestre 2025 de Northwest Parkway à Denver (États-Unis) s’élève à 18 millions d’euros et celle de Via Cristais (Brésil) à 24 millions d’euros.

8 34 acquisitions ont été réalisées par VINCI Energies en 2024 et 16 au 1er semestre 2025. Les acquisitions récentes à l’international ont contribué pour plus de 270 millions d’euros à la croissance du chiffre d’affaires du 1er semestre 2025.

9 Les acquisitions réalisées en 2024 et 2025 de VINCI Construction ont contribué pour environ 360 millions d’euros à la croissance du chiffre d’affaires international du 1er semestre 2025, dont près de 300 millions d’euros pour FM Conway Limited (Grande-Bretagne) finalisée fin janvier 2025

10 Appréciation de l’euro par rapport à de nombreuses autres devises, en particulier sud et nord-américaines et dollars australiens et néo-zélandais.

11 Autoroutes et ouvrages de franchissement gérés à l’international et activités de gestion de péages électroniques.

12 Technologies de la communication et de l’information.

13 EPC : Engineering, Procurement and Construction ; HVDC : High Voltage Direct Current.

14 Finalisation de certains contrats notamment à l’international tandis que d’autres – par exemple les projets ferroviaires urbains de Toronto et de Chicago - sont en montée en puissance ou en démarrage.

15 Mise en place depuis l’exercice 2024 (impacts négatifs de 284 millions d’euros en 2024 et d’environ 120 millions d’euros aux 1er semestres 2024 et 2025), la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) porte quasi-exclusivement sur les sociétés concessionnaires d’autoroutes. Le Groupe et ses filiales concernées restent déterminés à faire respecter par l’État ses engagements contractuels. Un contentieux visant cette taxe est en cours.

16 Les activités de VINCI Construction sont saisonnières, particulièrement dans les travaux routiers en Europe et en Amérique du Nord. L’EBITDA et le ROPA semestriel ne sont donc pas représentatifs de la performance annuelle.

17 Au titre de la contribution exceptionnelle en 2025 sur les bénéfices des grandes entreprises instaurée en France, l’application des principes comptables IFRS conduit à reconnaitre, dès le 1er semestre 2025, une charge d’impôt complémentaire représentant 70 % de la charge estimée pour l’ensemble de l’exercice 2025.

18 Après prise en compte des instruments dilutifs.

19 Du fait de l’impact défavorable de la saisonnalité de l’activité en début d’année.

20 Bénéficiant notamment d’effets calendaires positifs (fin du week-end de l’Ascension et week-end de la Pentecôte en juin cette année), il a progressé de 6,5 % (dont véhicules légers 7,5 % et poids lourds +0,6 %) par rapport à juin 2024.

21 Données à 100 %, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

22 Dont : i/ pour Cobra IS, deux commandes de plateformes offshore (BalWin3 et LanWin4) de conversion d’énergie électrique pour l’opérateur TenneT ; ii/ pour VINCI Construction, renouvellement de plus de 800 km de voies ferroviaires et de ballast sur l’ensemble du territoire français d’ici fin 2030, renouvellement du contrat d’entretien et d’amélioration des routes de Milton Keynes au Royaume-Uni, démantèlement des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Ringhals en Suède, plusieurs projets dans la défense en France et en Grande-Bretagne, usine de traitement des eaux à Neuilly- sur-Marne (France), révisions de prix de certains contrats ; iii/ pour VINCI Energies, déploiement de sections de plusieurs dizaines de kilomètres de lignes électriques haute tension pour TenneT en Allemagne, construction de postes et sous-stations électriques en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, plusieurs projets dans la défense.

23 Mise en place le 9 janvier 2024 pour une durée initiale de 5 ans, la ligne a été étendue en intégralité d’un an le 9 janvier 2025 (avec une 2e extension d’un an possible en janvier 2026).

24 Données à 100 %, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

25 Résultat opérationnel sur activité / chiffre d’affaires.

26 Le budget 2025 de la France comprend une augmentation ponctuelle du taux d’imposition des sociétés. L’impact de cette mesure sur le résultat net 2025 de VINCI est une charge supplémentaire estimée à 0,4 milliard d’euros, décaissée en fin d’exercice 2025.

27 Au 30 juin 2024, le capital de la société était constitué de 588,5 millions d’actions, dont 16,6 millions d’actions auto-détenues représentant 2,8 % du capital à cette date ; au 31 décembre 2024, le capital de la société était constitué de 581,8 millions d’actions, dont 19,4 millions d’actions auto-détenues représentant 3,3 % du capital à cette date.

