GalaChain 通过与 Shrapnel 达成里程碑式合作，获得中国可信版权链的接入权限

旧金山、北京, July 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gala 今日宣布 GalaChain 成为首个与中国可信版权链 (TCC) 合作的外国区块链，这一突破为全球最大的游戏市场中约 6 亿玩家提供了通向非同质化代币 (NFT) 的跨境通道。 跨境桥的开发工作即刻启动，预计于 2026 年第一季度全面对外开放。

“我们很高兴地宣布，Shrapnel 已与全球领先的区块链游戏平台 Gala Games 签署合作协议，建立战略合作伙伴关系。 双方将携手投资开发一款面向 6 亿多中国玩家的大型第一人称射击 (FPS) 游戏。 此次签约正式标志着 Gala Games 区块链平台与可信版权链之间合作的开启。 这一举措将架起两大数字生态系统的桥梁，为全球游戏行业的数字资产认证、分发、交易和保护提供可信的数字基础设施和专业服务，”中国可信版权链 (TCC) 全国运营中心主任Xuan Hongliang表示。

主要亮点

监管优先： 这座跨境桥的开发将遵守中国的法律法规，包括在中国境内注册 NFT，为约 6 亿玩家开辟一条合规之路。

这座跨境桥的开发将遵守中国的法律法规，包括在中国境内注册 NFT，为约 6 亿玩家开辟一条合规之路。 经济增长飞轮： 在中国与世界其他地区之间流动的 Shrapnel 资产会消耗 $GALA，而链上仪表盘会显示其使用情况。

在中国与世界其他地区之间流动的 Shrapnel 资产会消耗 $GALA，而链上仪表盘会显示其使用情况。 在符合市场和监管条件的前提下，Shrapnel 可能会将至多 10% 的中国区收入用于在 GalaChain 上定期回购 $SHRAP，以支持生态系统的健康发展。

扩展 GalaChain： Shrapnel 网络费用由 $GALA 提供支持，极大地促进了 GalaChain 生态系统的活跃度。

Shrapnel 网络费用由 $GALA 提供支持，极大地促进了 GalaChain 生态系统的活跃度。 网红合作： 内置邀请链接和邀请式 NFT 凭证，让中国的内容创作者们能够验证其促成的每一次钱包激活、徽章申领或试玩参与。 每次符合条件的操作都会消耗 $GALA，更新链上公开计数器，并允许贡献者领取奖励。

内置邀请链接和邀请式 NFT 凭证，让中国的内容创作者们能够验证其促成的每一次钱包激活、徽章申领或试玩参与。 每次符合条件的操作都会消耗 $GALA，更新链上公开计数器，并允许贡献者领取奖励。 开发者势头： AAA 级射击游戏 Shrapnel 正在将其整个经济生态从 Avalanche 转移到 GalaChain。 通过将经济生态转移到 GalaChain，Shrapnel 获得了更快的交易终局性、低 gas 费的基础设施以及即时适配中国法规要求的优势。

AAA 级射击游戏 Shrapnel 正在将其整个经济生态从 Avalanche 转移到 GalaChain。 通过将经济生态转移到 GalaChain，Shrapnel 获得了更快的交易终局性、低 gas 费的基础设施以及即时适配中国法规要求的优势。 社群参与：社群参与：所有 Gala 钱包用户和 Neon 玩家都将获得一枚免费的纪念桥徽章 NFT，并开放 72 小时公开申领窗口迎接新用户。 该徽章可保障第一波 Shrapnel 试玩资格，并成为首个在 TCC 上镜像的 NFT。





高管语录

Gala Games 创始人兼首席执行官 Eric Schiermeyer

“我们很荣幸通过与 Shrapnel 的合作将 GalaChain 接入可信版权链。 每一次跨链转账都会消耗 GALA 币，从而增强太平洋两岸玩家的联络网。 借助 Shrapnel，我们现在能够通过 TCC 这个专为性能和监管合规性打造的平台，为中国庞大的游戏人群提供服务。”

Neon Machine 首席执行官 Ken Rossman

“通过与 GalaChain 以及中国可信版权链的开创性合作，我们正在为中国乃至全球数亿玩家提供对其游戏内资产的真正所有权。 此次合作开启了受监管、合规的玩家驱动型经济生态，确保跨市场无缝接入。 世界各地的 Shrapnel 玩家现在可以拥有、交易并变现其装备，从而打造统一、透明且创新的无国界游戏生态系统。”

资源与媒体资料包：https://gogames.gala.com/uiGFM

关于 GalaChain

GalaChain 是 Gala 专为娱乐、游戏和去中心化金融打造的高吞吐量 Layer 1 协议。 该链由全球节点网络提供支持，每笔交易仅需 1 $GALA的 gas 费，可赋能 Gala 的 AAA 级游戏、音乐发行、电影首映、去中心化金融应用及其他项目，同时为开发者提供钱包、版税和桥接等一站式 API 服务，现已新增与中国可信版权链的对接通道。 如需了解更多信息，请访问 www.galagames.com 或在 X、Telegram、Discord 上关注 Gala。

关于可信版权链 (TCC)

可信版权链是中国用于注册和交易授权数字资产的国家级区块链。 在国家新闻出版署的监管下，TCC 对版权进行时间戳认证，执行版税分配，并以人民币结算交易，为各版权所有方提供了一条合规途径，使其能够触达中国 6 亿玩家市场并拥有数字资产所有权。

关于 Neon Machine

Neon Machine 是一家独立游戏工作室，推出了 Shrapnel——首款可模组化的高端射击游戏。 由 GalaChain 提供支持的 Shrapnel 将震撼的视觉效果与对玩家生成装备和地图的真正链上所有权相结合，打造了一个开放且由创作者驱动的经济生态。

来源

iResearch《2024 年游戏市场报告》(2024 China Gaming Market Report)

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