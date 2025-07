Communiqué de presse

Ecully, le 30 juillet 2025 –19h

SPINEWAY

Résultats semestriels 2025

Poursuite de l’amélioration des résultats et de la situation financière

Objectif de croissance confirmé pour l’année 2025

En milliers d'euros



Comptes consolidés – Non audités S1 2025 S1 2024 Chiffre d'affaires 5 573 6 535 Coût des ventes - 1 702 - 2 059 Marge brute



% du CA 3 870



69% 4 476



68% Coûts nets d’exploitation







Dont coûts de fonctionnement - 5 068







- 2 086 - 5 246







- 2 232 Dont charges de personnel - 2 374 - 2 685 Résultat d’exploitation - 1 197 - 770 Résultat financier



Dont charge financière exceptionnelle Negma1 - 219



0 - 2 096



- 1 467 Résultat exceptionnel 0 - 515 Résultat net



Dont résultat net retraité2 - 1 416



- 1 416 - 3 381



- 1 914

Le Conseil d’administration de Spineway, réuni le 30 juillet 2025 sous la Présidence de Stéphane Le Roux, a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2025.

Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), a réalisé un chiffre d’affaires sur le 2ème trimestre 2025 de 2,7 M€, en recul par rapport au T2 2024 (3,5 M€), mais stable par rapport aux chiffres d’affaires trimestriels enregistrés depuis le 3ème trimestre 2024. Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2025 s’établit ainsi à 5,6 M€ contre 6,5 M€ l’an passé, reflétant une activité particulièrement élevée au 1er semestre 2024 (en croissance de 20%). Le décalage de commandes de grands comptes sur le 2ème semestre 2025 permet toutefois à Spineway de confirmer son objectif de progression du chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice 2025.

Amélioration de 2 M€ du résultat net

Les performances d’exploitation se sont améliorées au 1er semestre 2025 par rapport à 2024, avec un taux de marge brute de 69%, en hausse d’un point, et une réduction de 3% des coûts nets d'exploitation. Les mesures d’économies mises en œuvre l’an dernier ont notamment permis de réduire les charges de personnel de 311 K€ (-12%) et les coûts de fonctionnement de 146 K€ (-7%).

Les charges financières liées au financement obligataire Negma se sont significativement réduites, permettant au résultat financier de s’apprécier de 1,9 M€, pour s’inscrire à - 219 K€.

Le résultat net s’améliore ainsi de 2 M€, pour s’établir à -1,4 M€ au 30 juin 2025 contre -3,4 M€ en 2024.

Trésorerie solide de 4 M€ au 30 juin 2025 et fin du contrat de financement obligataire conclu en 2023

Le contrat d’émission et de souscription d’obligations convertibles en actions (OCA) conclu avec Negma en 20233 a pris fin en mai 2025. Au premier semestre 2025, 180 OCA ont été souscrites et 235 OCA ont été converties en 6 752 115 actions, soit une augmentation de capital de 13 504,23 euros. Ainsi, le capital de Spineway au 30 juin 2025 s’élève à 71 088,78 euros et est composé de 35 544 391 actions de 0,002 euro de nominal chacune.

La bonne maîtrise de ses dépenses permet à Spineway d’afficher une trésorerie solide de 4 M€ au 30 juin 2025, soit une consommation nette de trésorerie de 0,5 M€ depuis le 31 décembre 2024. Ce montant résulte notamment d’un doublement des dépenses d’investissements sur ce premier semestre (à 0,8 M€), en lien avec la finalisation du nouvel outil industriel dédié à la fabrication de prothèses de disque intervertébral ESP4. Cette nouvelle ligne de production va permettre au Groupe de gagner en flexibilité et en réactivité, améliorant ainsi sa compétitivité sur cette gamme d’implants.

Au 30 juin 2025 l’endettement financier se limite à 1,5 M€ et la trésorerie nette (après déduction de l’endettement financier) s’établit à 2,5 M€.

Objectif de croissance de l’activité confirmé sur l’exercice 2025

Au cours de ce premier semestre 2025, Spineway a posé les bases d’une croissance soutenue sur le Grand Export grâce à un programme de formation international intensif ayant permis de former plus de 100 chirurgiens en Europe, Asie et Amérique Latine5 ainsi qu’au lancement commercial de la gamme ESP en Indonésie.

Fort d’une base financière et de perspectives commerciales solides, Spineway aborde ainsi la seconde moitié de l’année 2025 avec confiance et détermination.

Prochain RDV :

14 octobre 2025 - Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.

ISIN : FR001400N2P2- ALSPW

