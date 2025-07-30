Datavault AI 推出基于 IBM watsonx 构建的 AI 代理企业级商业化方案，助力 AI 驱动的数据变现

比弗顿，俄勒冈州, July 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBN 发布 – AI 数据体验、估值与变现领域的领先企业 Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) 今日宣布，将扩大其基于 IBM watsonx.ai 构建的旗舰 AI 代理 DataScore® 和 DataValue® 的商业化规模。 IBM 还将在未来数年内对 AI 工程人才和深厚技术专长加大投入力度，助力 Datavault 扩大并加速其解决方案对客户的影响力。 此次集成旨在帮助客户在本地、云端及混合环境中优化企业财务建模、风险评估和定价策略。

Datavault AI 是 IBM Partner Plus 计划的铂金级合作伙伴，双方计划在部署、测试和开发方面展开合作，以助力加快 AI 在金融、医疗健康、体育、娱乐和政府部门等关键行业的应用。

作为 IBM 的铂金级合作伙伴，Datavault AI 将与 IBM 的销售团队及合作伙伴网络展开协作，推动 Datavault 客户拓展和市场接受度的提升。

Datavault AI 首席执行官 Nathaniel Bradley 表示：“我们认为，这是 Datavault AI 的战略转折点，同时也是我们企业级商业化进程中的重大里程碑。 通过在技术层面集成 IBM watsonx，并与 IBM 展开紧密合作，我们已做好准备，将我们的数据变现平台推向全球市场。”

IBM 将提供专属 AI 工程师及开发专业知识，以加快 watsonx 在 DataScore 和 DataValue 中的价值释放，进一步巩固了双方的合作。

IBM 美洲区 AI 合作伙伴关系负责人 Biz Dziarmaga 表示：“投入我们的资源支持 Datavault 的使命，将有助于推动数据变现，让各类规模的企业都能从中受益。 将 IBM 的平台与 Datavault 的创新相结合，能为全球客户带来极具吸引力的价值主张。 企业正日益寻求新的收入来源，我们与 Datavault AI 携手打造的 AI 驱动平台，为数据变现提供了一条可扩展的路径。”

根据 McKinsey & Company 的预测，生成式 AI 预计每年将在关键业务应用领域创造 2.6 万亿至 4.4 万亿美元的价值1，使 AI 驱动自动化成为企业技术领域最具潜力的投资前沿之一。

Datavault AI 已开发出完全集成的 AI 驱动生态系统，旨在通过其三大旗舰 AI 代理帮助各类组织将数据资产变现：

Data Vault Bank®：一款由 Web 3.0 技术驱动的 AI 引擎，可将企业数据转化为结构化、可交易的资产。 该产品目前正与 IBM 联合开发，预计将于 2025 年 10 月发布。

DataScore®：一款获得专利的 AI 驱动评分与风险分析工具，用于评估数据质量，并确保符合《通用数据保护条例》(GDPR)、《加州消费者隐私法案》(CCPA) 及其他监管标准。

DataValue®：一款获得专利的 AI 驱动定价引擎，可为企业数据赋予真实的财务估值，从而创造崭新的流动性和交易机会。

此外，Datavault AI 获得专利的 Data Vault Web 3.0 平台通过其已完成的集成得到了增强，能够在各行业实现安全、合规且可扩展的数据变现。 随着数据索引、感知和变现功能的不断进步，该平台也在持续发展。

关于 Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正在 Web 3.0 环境中引领 AI 驱动的数据体验、资产估值与变现的发展。 该公司基于云端的平台让声学与数据科学两大部门紧密协作，提供全方位解决方案。 Datavault AI 的声学部门持有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。 数据科学部门依托 Web 3.0 技术与高性能计算能力，提供涵盖体验式数据感知、估值及安全变现的解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，涵盖体育与娱乐高性能计算软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将真实物理对象安全绑定至不可篡改的元数据，实现数字孪生及名称、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动诚信为本的负责任 AI 发展。 Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。 该公司总部位于俄勒冈州比弗顿。 如需了解更多关于 Datavault AI 的信息，敬请访问 www.dvlt.ai。

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