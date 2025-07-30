Datavault AI 推出以 IBM watsonx 打造的人工智能代理企業級商業化解決方案，實現 AI 推動數據盈利化

比弗頓，俄勒岡州, July 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 IBN 發佈 – 在 AI 數據體驗、估值與盈利化方面領先在前的 Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) 今日宣佈，以 IBM watsonx.ai 構建的旗艦級 AI 代理產品 DataScore® 及 DataValue® 正加速商業化進程。 IBM 亦將在未來數年投入 AI 工程人才及深厚技術專業知識，協助 Datavault 強化產品效益並加快客戶部署速度。 整合方案為客戶簡化企業財務建模、風險評估及定價策略，適用於本地、雲端及混合環境。

Datavault AI 是 IBM Partner Plus 計劃的白金級夥伴，計劃聯手推進部署、測試及開發工作，促進 AI 在金融、醫療、體育、娛樂及政府等關鍵產業的應用。

Datavault AI 作為 IBM 白金級合作夥伴，將與 IBM 銷售團隊及合作網絡協作，推動客戶參與及採納意願。

Datavault AI 行政總裁 Nathaniel Bradley 評論道：「我們認為這是 Datavault AI 的策略轉捩點，也標誌著企業級商業化進程的關鍵里程碑。 透過在技術層面整合 IBM watsonx 及與 IBM 密切合作，我們已準備好將數據盈利化平台推向全球。」

IBM 提供專屬 AI 工程師及研發專業知識，進一步強化合作，加快 watsonx 在 DataScore 及 DataValue 中的價值體現。

IBM 美洲區 AI 合作夥伴負責人 Biz Dziarmaga 表示：「投入資源支持 Datavault 的使命，有助推動不同規模企業的數據盈利化發展。 IBM 平台與 Datavault 創新方案相輔相成，為全球客戶創造強大的價值優勢。 在企業日益積極開拓新營收來源之際，我們與 Datavault AI 合作打造的 AI 平台能提供可擴展的數據盈利化途徑。」

根據 McKinsey & Company 的數據所指，生成式 AI 預計每年可在關鍵商業應用範疇創造 2.6 至 4.4 兆美元價值1，令 AI 自動化技術躍居企業科技投資的一大關鍵領域。

Datavault AI 已開發出全整合式 AI 驅動生態系統，藉著三大旗艦級 AI 代理協助機構將數據資產盈利化：

Data Vault Bank®：採用 Web 3.0 技術驅動的 AI 引擎，可將企業數據轉化為結構化的可交易資產。 目前正與 IBM 共同開發，預計 2025 年 10 月發佈。

DataScore®：專利 AI 評分與風險評估工具，用於檢測數據質素，並確保遵循 GDPR、CCPA 及其他規管標準。

DataValue®：專利 AI 驅動定價引擎，為企業數據賦予實際財務估值，新創流動性及交易機會。

此外，Datavault AI 的專利 Data Vault Web 3.0 平台透過完善整合得以強化，實現跨業界而可擴展的數據盈利化，確保安全合規。 隨著平台持續進化，數據索引、感知及盈利化技術也同步精進。

關於 Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正引領 Web 3.0 環境中 AI 驅動的數據體驗、估值及資產盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，重點整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的基礎空間多通道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，其知識產權 (IP) 涵蓋音訊時序、同步及多通道干擾消除。 數據科學部門借助 Web 3.0 及高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供跨行業綜合解決方案，包括體育與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算 (HPC) 軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據物件，授權姓名、形象及肖像 (NIL) 使用，促進秉持道德且負責任的人工智能發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供人工智能及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於俄勒岡州比弗頓。 有關 Datavault AI 的更多資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai。

前瞻性陳述聲明

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》（經修訂）及其他證券法律中所界定的「前瞻性聲明」。 「預期」、「將會」、「預計」、「持續」等詞彙及其變化形式與類似未來或條件性表述，均用於識別前瞻性陳述。 此類前瞻性聲明，包括本文中有關我方業務機會與前景、策略、未來收入預期、授權計劃、專利計劃及專利技術的成功執行，均基於估計及假設，儘管我們及管理層認為合理，但本質上存在不確定性。 謹此提醒讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述。 實際結果可能因以下各項風險及不確定性（包括但不限於以下因素）而與前瞻性陳述所示存在重大出入：我們成功運用所有已發出並取得允許通知的知識產權的能力；關於我們能否利用收購所得資產來成功擴大市場份額的風險；我們能夠藉本新聞稿所提及各項專利開闢新收益來源的風險；我們目前的流動性狀況，以及為支援持續營運而獲取額外資金的需要；整體市場、經濟及其他狀況；我們持續經營的能力；我們維持普通股於納斯達克上市的能力；我們控制成本和實行營運及預算計劃的能力；我們達成財務目標的能力；獲授權方將我方技術應用於其產品的程度（如有）；任何此類實施的時間表；技術創新及知識產權的相關風險，以及我們提交予美國證券交易委員會的文件中更詳盡說明的其他風險。 本新聞稿資訊僅截至發佈當日，除法律規定外，我們概無義務基於新資訊、未來事件或其他情況而更新本文所載的前瞻性陳述。

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