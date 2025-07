Ambiq anuncia el precio de su oferta pública inicial ampliada

AUSTIN, Texas, July 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq Micro, Inc. ("Ambiq"), un líder tecnológico en soluciones de semiconductores de ultra baja potencia para inteligencia artificial en el edge (Edge AI), anunció hoy el precio de su oferta pública inicial ampliada de 4,000,000 de acciones ordinarias a un precio de oferta pública de $ 24.00 por acción. Los ingresos brutos que Ambiq espera obtener con la oferta, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y otros gastos de oferta pagaderos por Ambiq, se espera que sean $ 96.0 millones. Además, Ambiq concedió a los suscriptores una opción de 30 días para compra de hasta 600.000 acciones adicionales (únicamente para cubrir sobreasignaciones, si las hubiera) de sus acciones ordinarias al precio de la oferta pública inicial, menos descuentos y comisiones de suscripción. Se espera que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo bursátil "AMBQ", el 30 de julio de 2025, y que la oferta se cierre el 31 de julio de 2025, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

BofA Securities y UBS Investment Bank actúan como coordinadores globales conjuntos del libro de órdenes para esta oferta. Needham & Company y Stifel actúan como coordinadores conjuntos de los libros de órdenes para esta oferta.

Una declaración de registro relativa a esta oferta de valores fue declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el 29 de julio de 2025. La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto. Cuando estén disponible, se podrán obtener copias del prospecto final relacionado con la oferta contactando a: BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, Carolina del Norte 28255-0001, Atención: Departamento de Prospecto, o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@bofa.com o UBS Securities LLC, Atención: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, New York 10019, por teléfono al (888) 827-7275 o por correo electrónico a ol-prospectus-request@ubs.com.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en cualquier estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Ambiq

La misión de Ambiq es habilitar la inteligencia (inteligencia artificial (IA) y más allá) en todas partes, ofreciendo las soluciones de semiconductores de ultra baja potencia. Ambiq capacita a sus clientes para ejecutar computación de inteligencia artificial (IA) en el edge (borde de la red) donde los desafíos de consumo energético son más profundos. Las innovaciones tecnológicas de Ambiq, basadas en la tecnología patentada y propietaria de optimización de energía subumbral (SPOT®), ofrecen fundamentalmente una mejora múltiple en el consumo energético en comparación con los diseños de semiconductores tradicionales. Ambiq ha alimentado con energía a más de 270 millones de dispositivos hasta la fecha.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas. Se pueden identificar declaraciones prospectivas porque contienen palabras como "cree", "espera", "puede", "hará", "debe", "busca", "intenta", "planea", "estima" o "anticipa" o expresiones similares que se refieren a nuestra estrategia, planes, proyecciones o intenciones. Estas declaraciones prospectivas pueden estar incluidas a lo largo de este comunicado de prensa e incluyen, sin limitación, declaraciones relacionadas con los ingresos brutos previstos de Ambiq de la oferta pública inicial, la fecha esperada para que las acciones ordinarias de Ambiq comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York y el cierre esperado de tal oferta pública inicial. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas no son declaraciones de hechos históricos ni garantías de rendimiento futuro y están sujetas a riesgos, incertidumbres, suposiciones o cambios en circunstancias que son difíciles de predecir o cuantificar. Las expectativas, creencias y proyecciones de Ambiq se expresan de buena fe y Ambiq considera que hay una base razonable para ellas. Sin embargo, no se puede garantizar que las expectativas, creencias y proyecciones de la administración resulten o se logren, y los resultados reales pueden diferir materialmente de lo expresado o indicado en las declaraciones prospectivas. Cualquier declaración prospectiva en este comunicado solo tiene validez a partir de la fecha del mismo. Ambiq no asume obligación alguna de actualizar públicamente o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea por información nueva, desarrollos futuros o de otra manera, excepto en la medida en que lo exijan las leyes de valores aplicables.

Contacto

Charlene Wan

Vicepresidenta de marketing corporativo y relaciones con los inversores

cwan@ambiq.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2b0020d4-b17f-45b8-a173-5f4318a97b59