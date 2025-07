Ambiq Mengumumkan Harga Penawaran Umum Saham Perdana yang Diperbesar

AUSTIN, Texas, July 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq Micro, Inc. (“Ambiq”), pemimpin teknologi dalam solusi semikonduktor daya ultra rendah untuk mendukung AI di perangkat edge, hari ini mengumumkan harga penawaran umum saham perdana (initial public offering, IPO) dengan jumlah saham yang ditawarkan diperbesar dari rencana awalnya, yaitu sebanyak 4.000.000 lembar saham biasa dengan harga penawaran umum sebesar $24 per lembar saham. Hasil kotor emisi penawaran itu bagi Ambiq, sebelum dikurangi diskon dan komisi pihak penjamin emisi efek serta biaya penawaran lainnya yang dibayarkan oleh Ambiq, diperkirakan mencapai $96 juta. Selain itu, Ambiq telah memberikan opsi pembelian tambahan sebanyak 600.000 lembar saham tambahan selama 30 hari kepada pihak penjamin emisi efek (semata-mata untuk menutupi kelebihan penjatahan, jika ada) dari saham biasa miliknya pada harga penawaran umum saham perdana, dikurangi diskon dan komisi pihak penjamin emisi efek. Saham itu diperkirakan akan mulai diperdagangkan di Bursa Efek New York dengan kode saham “AMBQ” pada tanggal 30 Juli 2025, dan penawaran itu diperkirakan akan ditutup pada tanggal 31 Juli 2025, asalkan semua syarat penutupan standar terpenuhi.

BofA Securities dan UBS Investment Bank bertindak sebagai manajer utama bersama yang mengelola proses pencatatan pemesanan saham untuk penawaran ini. Needham & Company dan Stifel bertindak sebagai manajer bersama yang mengelola proses pencatatan pemesanan saham untuk penawaran ini.

Pernyataan pendaftaran yang berkaitan dengan penawaran sekuritas dinyatakan berlaku oleh Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. pada tanggal 29 Juli 2025. Penawaran ini dilakukan hanya melalui prospektus. Jika tersedia, salinan prospektus final yang terkait dengan penawaran dapat diperoleh dengan menghubungi: BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department, atau melalui email di dg.prospectus_requests@bofa.com atau UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, New York 10019, melalui telepon di (888) 827-7275 atau dengan mengirimkan email ke ol-prospectus-request@ubs.com.

Rilis pers ini bukanlah merupakan suatu bentuk penawaran untuk menjual atau permohonan penawaran untuk membeli sekuritas ini. Sekuritas ini tidak boleh dijual di negara bagian atau yurisdiksi mana pun yang menetapkan bahwa penawaran, permintaan, atau penjualan tanpa pendaftaran atau proses kualifikasi merupakan suatu bentuk pelanggaran undang-undang sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang Ambiq

Misi Ambiq adalah menghadirkan kecerdasan (kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI) dan teknologi masa depan lainnya) di mana saja dengan menyediakan solusi semikonduktor berdaya terendah. Ambiq memungkinkan pelanggannya menghadirkan komputasi AI di perangkat edge, ketika konsumsi daya menjadi tantangan paling berat. Inovasi teknologi Ambiq dibangun di atas teknologi optimasi daya subthreshold (subthreshold power optimized technology, SPOT®) yang dipatenkan dan dimiliki secara eksklusif, sehingga menghadirkan secara mendasar peningkatan konsumsi daya berlipat ganda dibandingkan desain semikonduktor tradisional. Ambiq telah mendukung lebih dari 270 juta perangkat hingga saat ini.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Pernyataan dalam rilis pers ini yang bukan merupakan fakta historis merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Anda dapat mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan karena pernyataan itu mengandung kata-kata seperti “percaya,” “mengharapkan,” “mungkin,” “akan,” “seharusnya,” “berusaha,” “bermaksud,” “merencanakan,” “memperkirakan,” atau “mengantisipasi,” atau ungkapan serupa yang menyangkut strategi, rencana, proyeksi, atau niat kami. Pernyataan berwawasan ke depan ini dapat disertakan di seluruh rilis pers ini, dan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan terkait perkiraan hasil kotor Ambiq dari penawaran umum saham perdana, perkiraan tanggal saham biasa Ambiq mulai diperdagangkan di Bursa Efek New York, dan perkiraan penutupan penawaran umum saham perdana. Berdasarkan sifatnya, pernyataan berwawasan ke depan bukanlah pernyataan fakta historis atau jaminan kinerja masa depan dan melibatkan risiko, ketidakpastian, asumsi, atau perubahan keadaan yang sulit diprediksi atau diukur. Harapan, keyakinan, dan proyeksi Ambiq diungkapkan dengan iktikad baik dan Ambiq meyakini pihaknya memiliki dasar yang masuk akal berdasarkan informasi serta analisis yang mereka miliki. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa harapan, keyakinan, dan proyeksi manajemen akan terwujud atau tercapai dan hasil aktual dapat berbeda secara material dari apa yang diungkapkan atau ditunjukkan oleh pernyataan berwawasan ke depan ini. Setiap pernyataan berwawasan ke depan dalam rilis pers ini hanya berlaku per tanggal rilis ini. Ambiq tidak berkewajiban untuk memperbarui atau meninjau pernyataan berwawasan ke depan secara publik, baik sebagai hasil dari informasi baru, perkembangan di masa depan, atau alasan lainnya, kecuali sebagaimana mungkin diwajibkan oleh undang-undang sekuritas yang berlaku.

Narahubung

Charlene Wan

Wakil Presiden Pemasaran Korporat dan Hubungan Investor

cwan@ambiq.com

Foto yang menyertai pengumuman ini dapat diakses di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2b0020d4-b17f-45b8-a173-5f4318a97b59