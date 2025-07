Ambiq ประกาศกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก หลังเพิ่มจำนวนหุ้นมากขึ้น

ออสติน รัฐเท็กซัส, July 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq Micro, Inc. ("Ambiq") ผู้นำด้านเทคโนโลยีในโซลูชันเซมิคอนดักเตอร์ประหยัดพลังงานสำหรับการประมวลผลที่อุปกรณ์ปลายทางโดย AI (Edge AI) ประกาศกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนที่เพิ่มจำนวนหุ้นมากขึ้น จำนวน 4,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 24.00 ดอลลาร์สหรัฐ รายได้รวมที่ Ambiq คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายครั้งนี้ ก่อนหักส่วนลดและค่าคอมมิชชันของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ Ambiq ต้องรับผิดชอบ อยู่ที่ประมาณ 96.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ Ambiq ยังได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมได้สูงสุด 600,000 หุ้น ภายในระยะเวลา 30 วัน (เพื่อรองรับกรณีการจัดสรรส่วนเกิน หากมี) ในราคาการเสนอขายหุ้นหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก หักด้วยส่วนลดและค่าคอมมิชชันของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยคาดว่าหุ้นจะเริ่มทำการซื้อขายใน New York Stock Exchange ภายใต้สัญลักษณ์ "AMBQ" ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2025 และคาดว่าการเสนอขายจะปิดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2025 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดการขายตามปกติ

BofA Securities และ UBS Investment Bank ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วมในลำดับต้นสำหรับการเสนอขายครั้งนี้ Needham & Company และ Stifel ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วมสำหรับการเสนอขายครั้งนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ได้รับการประกาศให้มีผลใช้บังคับโดย U.S. Securities and Exchange Commission เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2025 การเสนอขายนี้ดำเนินการผ่านหนังสือชี้ชวนเท่านั้น เมื่อพร้อมให้บริการแล้ว สามารถขอรับสำเนาหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้โดยติดต่อ: BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department หรือทางอีเมลที่ dg.prospectus_requests@bofa.com หรือ UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, New York 10019 ทางโทรศัพท์ที่ (888) 827-7275 หรือทางอีเมล ol-prospectus-request@ubs.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ Ambiq

พันธกิจของ Ambiq คือการขับเคลื่อนความฉลาด (ทั้งในรูปแบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีอื่น ๆ) ให้เกิดขึ้นได้ในทุกที่ ผ่านการพัฒนาโซลูชันเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้พลังงานต่ำที่สุด Ambiq ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานการประมวลผลที่อุปกรณ์ปลายทางโดย AI ซึ่งเป็นจุดที่มีข้อจำกัดด้านการใช้พลังงานมากที่สุด นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีของ Ambiq ซึ่งพัฒนาบนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ (SPOT®) ทำให้เกิดปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างมีนัยสำคัญในระดับโครงสร้าง เมื่อเทียบกับการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์แบบดั้งเดิม Ambiq ขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปแล้วมากกว่า 270 ล้านเครื่อง ณ ปัจจุบัน

ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

ถ้อยแถลงที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า คุณสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าได้จากคำต่าง ๆ เช่น "เชื่อว่า" "คาดว่า" "อาจ" "จะ" "ควร" "มุ่งหวัง" "ตั้งใจ" "วางแผน" "ประมาณการ" หรือ "คาดการณ์" หรือสำนวนในลักษณะใกล้เคียงกันที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ แผนการ การคาดการณ์ หรือเจตนารมณ์ของเรา ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อาจปรากฏอยู่ในหลายส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ถ้อยแถลงที่เกี่ยวข้องกับรายได้รวมที่คาดว่า Ambiq จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก วันที่ที่คาดว่าหุ้นสามัญของ Ambiq จะเริ่มซื้อขายใน New York Stock Exchange และวันที่คาดว่าจะปิดการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกดังกล่าว โดยลักษณะของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าแล้ว ข้อความเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตหรือการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต และยังอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน สมมติฐาน หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ซึ่งยากต่อการคาดการณ์หรือวัดผลได้อย่างชัดเจน ความคาดหวัง ความเชื่อ และการคาดการณ์ของ Ambiq นำเสนอโดยสุจริต และ Ambiq เชื่อว่ามีเหตุผลรองรับอย่างสมควรสำหรับข้อความเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ไม่อาจรับรองได้ว่าความคาดหวัง ความเชื่อ และการคาดการณ์ของฝ่ายบริหารจะเกิดขึ้นจริงหรือบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากสิ่งที่ระบุไว้หรือบ่งชี้ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้สะท้อนถึงข้อมูล ณ วันที่เผยแพร่เท่านั้น Ambiq ไม่มีพันธะผูกพันในการปรับปรุงหรือทบทวนข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ การเปลี่ยนแปลงในอนาคต หรือเหตุผลอื่นใด เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

ติดต่อ

Charlene Wan

รองประธานฝ่ายการตลาดองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์

cwan@ambiq.com

ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2b0020d4-b17f-45b8-a173-5f4318a97b59