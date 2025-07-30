Ambiq 宣布提高規模後的首次公開招股定價

奧斯丁，德州, July 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在邊緣人工智能領域提供超低功耗半導體解決方案的技術領導者 Ambiq Micro, Inc.（「Ambiq」），今天宣布其提高規模後的首次公開招股（IPO）定價，共發行 4,000,000 股普通股，公開發行價格為每股 24.00 美元。 預計 Ambiq 從今次招股中可獲得的總收益為 9,600 萬美元，未扣除承銷折扣、佣金及其他由 Ambiq 支付的招股費用。 此外，Ambiq 還授予承銷商為期 30 天的選擇權，以購買額外最多 60 萬股普通股（僅用於覆蓋超額配售，如適用），價格為首次公開招股價格，扣除承銷折扣和佣金。 股票預計將於 2025 年 7 月 30 日在紐約證券交易所進行交易，股票代號為「AMBQ」，並且是次招股預計將於 2025 年 7 月 31 日完成，取決於滿足常規的交割條件。

BofA Securities 和 UBS Investment Bank 擔任是次招股的聯席主要帳簿管理人。 Needham & Company 和 Stifel 擔任是次招股的聯席帳簿管理人。

與本次招股相關的註冊聲明於 2025 年 7 月 29 日由美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）宣布生效。 本次發售僅透過招股章程進行。 有關此次招股的最終招股書副本可通過以下方式獲取：BofA Securities 地址：NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department, 電郵：dg.prospectus_requests@bofa.com 或 UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 地址：1285 Avenue of the Americas, New York, New York 10019, 電話：(888) 827-7275 電郵：ol-prospectus-request@ubs.com.

本新聞稿並不構成出售或購買證券的邀請，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資質認證之前，不得在任何州或司法管轄區內出售該等證券，此類要約、招攬或出售在此之前均屬違法。

關於 Ambiq

Ambiq 的使命是通過提供最低功耗的半導體解決方案，無處不在實現人工智能（AI）及其他智能技術。 Ambiq 幫助客戶在邊緣實現人工智能運算，解決最嚴峻的功耗問題。 Ambiq 的技術創新建基於獲專利的亞閾功率優化技術（SPOT®），在功耗上相比傳統半導體設計實現了多倍提升。 Ambiq 目前驅動了超過 2.7 億台設備。

前瞻性陳述

本新聞稿中與非歷史事實相關者皆為前瞻性陳述。 您可透過「相信」、「預期」、「可能」、「將」、「應該」、「尋求」、「打算」、「計劃」、「估計」或「預測」等詞語，或與我們的策略、計劃、預測或意圖相關的類似表達識別為前瞻性陳述。 這些前瞻性陳述可能出現在本新聞稿的各個部分，包括但不限於與 Ambiq 預期的首次公開招股總收益、Ambiq 普通股預計在紐約證券交易所開始交易的日期，以及首次公開招股預計結束日期相關的聲明。 根據其性質，前瞻性聲明並非歷史事實的陳述或對未來表現的保證，並且受到風險、不確定性、假設或難以預測或量化的情況變化所影響。 Ambiq 的預期、信念和預測是基於善意表達的，而且 Ambiq 相信這些預測有合理的依據。 然而，概無法保證管理層的預期、信念和預測會實現，實際結果可能與前瞻性聲明中所表達或暗示的內容存在重大差異。 本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅截至本新聞稿發佈之日。 除因應適用證券法的要求之外，Ambiq 不會承擔對任何前瞻性陳述作公開更新或修訂的責任，無論是由於新資訊、未來事件或其他原因所導致。

聯絡人

Charlene Wan

企業市場營銷及投資者關係副總裁

cwan@ambiq.com

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